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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Bakırköy Adliyesi’nde bir duruşmam vardı

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Bakırköy Adliyesi’nde bir duruşmam vardı

17 Aralık 2020

İhsan Şenocak diye bir “hoca” var.

Tanımam, etmem.

*

Sosyal medyada yayınlanan bir konuşması, elden ele dolaşıyordu.

Bu konuşmada İhsan Şenocak...

Pantolon giyen üniversite öğrencisi genç kadınları ve o kadınların babalarını “hayâsızlıkla” suçluyor, cehennem azabıyla korkutuyordu.

Bakırköy Adliyesi’nde bir duruşmam vardı

Pantolon giymeyi hayâsızlıkla eşdeğer tutuyordu adam.

Yetmiyor, buna göz yuman babalara da dil uzatıyordu.

*

Çok bozulmuştum bu yaklaşıma.

Ve iki yıl önce bir yazı yazıp ağır bir dille eleştirmiştim kendisini.

Yaptığının üniversiteli genç kızlara ve babalarına yönelik onursuzca bir saldırı olduğunu ifade etmiştim.

*

Mahkemeye başvurmuş, “Bana onursuz dedi, bana şerefsiz dedi, bana hakaret etti, hapis cezası verilsin” diye.

Savcı da bu başvuruyu kabul edip hakkımda dava açmış.

İddianame tanzim edilmiş ve yargılama devam etmiş.

*

İşte bu yargılamanın son aşamasında kendimi Bakırköy Adliyesi’nin duruşma salonlarından birinde buldum.

*

Mahkeme başkanı hâkim, hemen yanında Cumhuriyet savcısı, benim avukatım, Şenocak’ın avukatı, mübaşir, yazıcı...

Hepsi tamamdı.

Bakırköy Adliyesi’nde bir duruşmam vardı
İhsan Şenocak

Yazılı bir savunma sundum mahkemeye...

Fakat Şenocak’ın avukatı, “Dinimizi anlattığı için müvekkilime hakaret etti” türü sözler sarf edince...

Tam “İtiraz ediyorum sayın hâkim!” diye yerimden fırlayacaktım ki...

Fazla Amerikan filmi izlemenin etkisi altında olduğumu fark edip sustum.

*

Ancak sona doğru hâkimin “Bir diyeceğiniz var mı?” sorusu üzerine...

“Evet, var” diyebildim.

*

Ve şunları söyledim:

*

“Ben kimseye dinimizi anlattı diye hakaret etmedim. Ben dini anlatma kisvesi altında pantolon giyen genç kızlara ve onların babalarına yönelik hayâsızlık suçlamasının bir hayâsızlık ve bir onursuzluk olduğunu söyledim. Söylediklerim şahsa yönelik değil, şahsın yaptığı işe yöneliktir.

*

Hepimizde maske vardı.

Bu nedenle...

Sözlerimin salonda bulunanlar tarafından nasıl karşılandığını anlayabilmem mümkün olamadı.

Kendimi boşluğa konuşuyormuş gibi hissettim.

*

Mahkeme salonunda her şey sistemin öngördüğü biçimde işlerken...

Bir ara Şenocak’ın avukatı ile mahkeme başkanı arasında bir ihtilaf çıktı.

Bu ihtilaf nedeniyle...

Uzun uzun tartıştılar.

*

Sırf bu nedenle duruşma uzadıkça uzadı.

Ben de sanıklara ayrılmış bölümde ve tabii ki ayakta durarak bu tartışmayı izledim.

Polemik öyle büyüdü ki...

“Bu tartışma Tarafsız Bölge’de yaşansa... Bayağı reyting alırız” diye içimden geçirdim.

*

Hadi itiraf edeyim:

Bir ara “Size sonra geleceğiz avukat bey, şimdi söz hâkim beyde” falan diye moderatörlük yapmayı bile düşündüm.

“Profesyonel deformasyon” dedikleri bu olsa gerek.

*

Neyse...

Sonuç olarak...

Söyleyeceklerimi madde madde yazıyorum:

*

Duruşmadan adalete güven duyarak çıktım. Hâkim de savcı da itimat telkin ediyordu.

*

İçimden sürekli tekrar ettiğim cümle ise şuydu: Böyle bir davadan ceza alsam bile zerre kadar yüksünmem, şeref madalyası kabul ederim.

*

Duruşma boyunca hâkim de savcı da maskeden asla vazgeçmedikleri gibi... Hâkim bey sık sık kolonyaya başvurdu. Takdir ettim.

*

Şenocak’ın avukatı, duruşmadan çıkınca “Kusura bakmayın, sizin de vaktinizi almış olduk, duruşma gereksiz yere uzamış oldu” dedi. Nezaketine teşekkür ettim.

*

Bu arada iyi haber: HES kodu olmayanı adliyeye sokmuyorlar ve bu konuda asla taviz vermiyorlar. İzledim ve gördüm.

*

Adliye maceram boyunca “Bizde jüri sistemi olsa nasıl olur” düşüncesini kafamdan atamadım ve tam on iki adet Levent Kırca usulü skeç yazdım kafamda.

Bakırköy Adliyesi’nde bir duruşmam vardı

CHP VE İYİ PARTİ’YE YÜREKTEN BRAVO

Amerikan yaptırımlarına karşı amasız, fakatsız falan dimdik karşı durmasını bildiler. Bu yüzden bravo!

*

Yaptırım sahiplerine “Sizin yaptırımlarınız bizi ancak birleştirir” mesajı verdiler. Bu nedenle bravo!

*

Bütün eleştirilerini bir kenara bırakmayı bilip Türkiye’nin çıkarlarından yana tavır koydular. Bu yüzden bravo!

*

Biden’a şimdiden beklediği ve istediği mutluluğu yaşatmadılar, tam tersi bir huzursuzluğu yaşattılar. Bu nedenle bravo!

*

1974 yılındakine benzer bir havanın, 2020 yılının son demlerinde de yaşanabileceğini gösterdiler. Bu yüzden bravo!

*

Kaba, kibirli, küstah yaptırımlara karşı söylenmesi gereken ne varsa söylediler. Bu nedenle bravo!

 

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Üç bakanın Meclis’teki gece yarısı performansı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Aralık 2020
Süleyman Soylu: Unutulmaz performans

- Hiçbir laf atmayı karşılıksız bırakmadı. Laf atanlara karşı çok sertti. Hedefinde HDP sıraları vardı. Vurdukça vurdu. Sıkıştırdıkça sıkıştırdı.



*

- Bende şöyle bir şey olur: Çok sinirlenirsem asla hazırcevap olamam. Tutulup kalırım. Şunu fark ettim ki... Soylu, benim tam tersim.

*

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Halkımızın aşıya karşı hisleri: Karmakarışık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Aralık 2020
Hilmi Daşdemir, OPTİMAR adına yaptığı son araştırmanın sonuçlarını gönderdi bana.

 

Hemen açtım sonuçları.

Ve özellikle araştırmanın “AŞI” bölümüne odaklandım.

*

OPTİMAR, halkımıza sormuş:


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Bazı AK Partililer ve yakınları torpille Çin aşısı oluyormuş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Aralık 2020
CHP’li bir milletvekili, birkaç gündür şu iddiayı dile getiriyor:

 

“Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de... Aşı, 10 gündür el altından AK Partili siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere yapılmaya başlandı bile.”

*



İddia doğru mudur, eğri midir? Bilmiyorum.

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Erilliğin faili olarak Hasan Ali Toptaş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Aralık 2020
Hürriyet’ten ayrıntılarıyla izliyorsunuz:

Hasan Ali Toptaş olayı, büyüyerek devam ediyor.

*

“Tacizci” suçlamasıyla karşı karşıya kalan ünlü romancı Hasan Ali Toptaş’ın başı, gerçekten belada.

Kendisine verilen ödüller geri alınıyor, kitaplarını yayınlayan yayınevleri sözleşmeleri iptal ediyor, kadın yazarlar tepki üstüne tepki koyuyor.

Ve tabii edebiyat dünyası resmen şokta!

Nasıl şokta olmasın!

“İkinci Orhan Pamuk”

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Kılıçdaroğlu’nun adaylığı... Böyle bir şey olabilir mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Aralık 2020
Kemal Kılıçdaroğlu açısından...

Koşullara şöyle bir bakalım:

*

Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... En başta kendi parti tabanında büyük bir isyan çıkacak.

Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... Muharrem İnce’nin aday olarak tüm oyunu bozması söz konusu olacak.

*

İmamoğlu ya da Yavaş’ı aday yapsa... İstanbul ya da Ankara’nın elden gitme durumu olacak.

*

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Motor, tren ve ince çizgi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Aralık 2020
MOTOR: Devrim otomobilleri gibi olacak diye sevindiler

HELİKOPTER motoru yapmışız.

Canlı yayınlanan törende “sabotaj” kelimesi telaffuz edilince ve motorun çalışmama ihtimali belirince...

“Devrim otomobilleri gibi olacak” diye...

Bazıları öyle heyecanlandılar, öyle havaya girdiler, öyle enerji doldular ki...



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CHP’li Özgür Özel’e içtenlikli bir bravo

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Aralık 2020
CHP’li Özgür Özel, bir video çekip kamuoyunun dikkatine sunmuş.

 

Özgür Özel’in videoda söylediği aşağı yukarı şöyle:

*

“Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.”

*

Bu ne şahane bir yaklaşım.

Bu ne güzel bir açıklama.

Bu ne muhteşem bir tutum.

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99 kere olmamış bir film: 9 Kere Leyla

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Aralık 2020
“9 Kere Leyla” filminin künyesine şöyle bir baktım:

 

İyi bir film için ne gerekiyorsa vardı.

Hem de fazlasıyla...



*

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Gerici

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Aralık 2020
Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi, haberi şöyle vermiş:

 

“AKP ile birlikte hayata geçirilen gerici uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Sadece savaş dönemlerinde kullanılan ve ‘Kıbrıs Barış Harekatı’ndan beri ataması yapılmayan ‘Din İşleri Subaylığı’ için yeniden kadro açıldı.”

*

Niye “gerici” diyorlar?

İşin içinde dine dair bir şey var ya...

Ondan dolayı.

*

Bütün demokratik ülkelerin ordusunda var aslında bu

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Bakan Koca’ya Çin aşısıyla ilgili her şeyi sordum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Aralık 2020
NEDEN ÇİN AŞISI?

ÇİN AŞISININ YÖNTEMİ DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ

SORU: Neden Çin aşısı? Erişimi kolay ve ucuz olduğu için mi?

FAHRETTİN KOCA: Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı, Amerikan aşısı... Konuyu böyle ele alamayız. Öncelikle ele almamız gereken husus, aşının hangi yöntemle üretildiği hususudur. Çünkü aşının yöntemi, aşının güvenilir olup olmadığını birinci dereceden etkiler.

*

SORU: Korona aşıları kaç yöntemle üretildi?

FAHRETTİN KOCA: İki yöntem var. Birincisi: İnaktif virüs aşıları... İkincisi: mRNA yöntemiyle üretilen aşılar...

*

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CHP’linin tecavüz olayına bakışım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Aralık 2020
Benim bu konuya ilkesel bakışım.

Çok nettir, çok basittir, çok yalındır.

Dün de aynıdır. Bugün de aynıdır.

*

Bu tür olaylar karşısında şunu söylerim:

*

Koskoca bir partide ya da koskoca bir dernekte...

Bir partilinin ya da bir dernek mensubunun...

Yaptığı aşağılık eylem, bütün partilileri ve bütün dernek mensuplarını...

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Acun dedi ki

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Aralık 2020
“Masterchef” yarışmasına katılan Uğur Yılmaz Deniz isimli bir yarışmacı var.

Bu yarışmacının geçmişte attığı tweet’ler ortaya çıktı.

*



Tweet’ler yenilir yutulur cinsten değildi. Küfür kıyamet... Öyle böyle değil. Sallamış da sallamış. Önüne gelene küfürler etmiş. Etnik kesimlere bile ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Kabul edilebilir şeyler değil yazdıkları. Resmen nefretlik.

*

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CHP milletvekili Ali Mahir Başarır’a söyleyeceklerim var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Kasım 2020
CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, bir televizyon tartışmasında “satılmış ordu” manasına gelecek bir laf etmiş.

Programın ilgili bölümlerini sonradan izledim.

*

Sağdan soldan yapılan her türlü çarpıtmayı bir tarafa bırakarak işin doğrusunu yazıyorum:

*

Evet... Ali Mahir Başarır, “satılmış ordu” manasına gelecek bir laf ediyor programda. Uyarılınca da “Ben ‘Ordu satılmıştır’ demedim, Tank Palet Fabrikası’nın satılmasını kastettim” diyor.

*

Ali Mahir Başarır’a bazı tavsiyelerim olacak:

*

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Kapanmadan önce yetkililere uyarılar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Kasım 2020
Korona öyle dehşet bir boyuta ulaştı ki...

Galiba bir kapatma kararı çıkacak.

Madem öyle...

Yetkilileri şimdiden uyaralım:

*

- Kapatma bilgisini halka erken verin lütfen. Mesela saat 24.00’te başlayacak olan kapanmayı, cuma saat 22.00’de haber vermeyin. Benzin istasyonu marketlerinde abur cubur kuyruklarına neden olmayın.

*

- Olayı Muharrem İnce’nin bile çözmekte zorlanacağı türden karmaşık bir fizik denklemine dönüştürmemeye gayret edin. Yalın, basit, sıradan ve anlaşılır bir kapatma olsun.

*

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Bu zamana kadar korona olmadıysam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Kasım 2020
Sevgili dostum Prof. Dr. Melih Us, “Aman maskeyi ihmal etme, aman ha aman” diye uyardı. Ben başladım çift maske takmaya.

Osman Müftüoğlu Hoca, “Hareket etmen lazım. Oturma. Kalk” dedi. Ben başladım evde dört dönmeye.



*

Ateş Kara Hoca, “Mümkünse kimseyle görüşmeyelim bir süre” dedi. Ben başladım telefonla bile görüşmemeye...

*

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Siyasi analiz yapmadan önce bilinmesi gerekenler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Kasım 2020
AĞIRLIK MI DEDİNİZ: Bakıyorum hâlâ “Bülent Arınç’ın AK Parti içindeki ağırlığı” falan diyenler var. Bülent Arınç’ın o ağırlığı kaybetmesinin üzerinden neredeyse asır geçti asır! Doğrudur. Bir özgül ağırlığı vardı Arınç’ın. Ama uzun bir süredir, özgül ya da değil, herhangi bir ağırlığı yok.

TABANIN DURUMU: AK Parti tabanına bakalım: Bülent Arınç istifa etti diye AK Parti’ye ya da Erdoğan’a küsecek tek bir AK Partili bile çıkmaz. AK Parti içinde bir fısıldama şeklinde bile “Bülent Abimize yapılır mıydı bu?” diyen yok. Tam tersi... İstifa söz konusu olmasaydı... Partiye ve Erdoğan’a bayağı bir gönül koyan olurdu.

TEK NEDEN BAHÇELİ Mİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç’a çok sert ve üst düzey bir tepki gösterdi ve Arınç’ı istifaya mecbur etti ya... Bunun yegâne nedeninin Devlet Bahçeli ya da cumhur ittifakı olduğunu söyleyenler var. Oysa hakikat bu değil. En azından hakikatin tamamı bu değil.

*

AK PARTİ TEPKİSİ: Bülent Arınç, yaptığı açıklamalarla... Evet, MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi kızdırdı ama AK Parti tabanını daha çok kızdırdı. “Yasin Börü’yü katledenlere şirin gözükmek istiyor” cümlesi, AK Parti tabanından doğmuş bir cümledir. “Diyarbakırlı anneler” vurgusu, AK Parti tabanında dile getirilmiştir.

*

İDDİA EDİYORUM: Cumhur ittifakı diye bir şey olmasaydı, MHP ile ittifak söz konusu olmasaydı... Bülent Arınç’ın açıklamaları, AK Parti tabanında yine öfkeye ve huzursuzluğa yol açardı. Erdoğan, yine Arınç’a tepki gösterirdi. Yine Arınç’ı istifaya götürecek bir süreç başlardı.

*

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Reform ve Arınç üzerine özlü sözler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Kasım 2020
Reform işi, Bülent Arınç’a feda edilmeyecek kadar ciddi bir iştir.

 

- Reform, Bülent Arınç’ı fersah fersah aşmak zorundadır.

*

- Reform, diş macunu gibidir... Bülent Arınç onu tüpe sokamaz.



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Bülent Arınç yüzünden reformlar baltalanmasın

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Kasım 2020
Bülent Arınç için şunları yazdım önceki gün:

- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.

- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.

- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.

- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.

*

Diyeceksiniz ki:

*

E ama

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