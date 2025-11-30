Haberin Devamı

13 yıl genel başkanlık / Sayısız seçim ve referandum / Partinin cumhurbaşkanı adaylarını belirleme görevi / İmamoğlu’nun keşfi / Mansur Yavaş’ın aday yapılması / Özgür Özel ve Veli Ağbaba gibi isimlerle el ele kol kola yürüyüş / En sonunda partinin cumhurbaşkanı adaylığı...

*

Ve bugün Özgür Özel’in, işte bu Kemal Kılıçdaroğlu’na laf yetiştirmek durumunda kalması...









Ne kadar trajik. Ne kadar hazin. Ne kadar bunaltıcı.

*

Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir yaklaşım içinde:

*

Partiyi alavere dalavereyle elimden aldılar. Şimdi ben de onlara mavi gökyüzünü dar edeyim de görsünler.

*

Özgür Özel şöyle bir yaklaşım içinde:

*

Mağlubiyetlerimizin sorumlusudur kendisi. Şimdi de bizi geriletmek için çabalıyor.

*

Bakın, bu bir trajedidir.

Ve bu trajedi, kimin haklı kimin haksız olduğundan çok daha önemlidir.



TALAAL BEDRU ALEYNA



Hz. Muhammed, Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde...

Medine ahalisi onu “Talaal Bedru Aleyna” şarkısıyla karşıladı.









İlk dört dizesinin anlamı şöyle o şarkının: “Ay doğdu üzerimize / Veda Tepesinden / Şükür gerekti bizlere / Allah’a davetinden”.

*

“Talaal Bedru Aleyna”nın tek bir muhatabı vardır. O da Hz. Muhammed’dir.

Hangi ortamda söylenirse söylensin, o ortamda hangi önemli kişi olursa olsun hiç önemli değildir. Veda Tepesi’nden ay gibi doğan Hz. Muhammed’dir.









Yani bu ilahi özeldir, başka hiç kimseye yönelmez, yöneltilemez.

*

Durum böyle olduğu halde Papa’nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki salona gelmesinden önce Antakya Medeniyetler Korosu’nun bu ilahiyi seslendirmesini mesele edenler oldu.

Bu kişiler, ilahideki sözlerin Papa’ya yönelik olarak algılanabileceğini söylediler.

*

Ben Külliye’de ilahinin seslendirildiği görüntüleri ilk izlediğimde...

İlahi ile Papa’yı birleştirmek, aklımın ucundan bile geçmedi.

Tek düşündüğüm şuydu: “Ne güzel! Peygamberimizle ilgili bir ilahi söyleniyor. Vatikan’dan gelenler de bu ilahiyi dinliyor.”

*

Bu ilahi söylendiğinde Papa salonda değildi.

Salonda olsa da fark etmezdi.

“Talaal Bedru Aleyna” dendiğinde akla Papa’yı getirmek...

“Talaal Bedru Aleyna”nın ifade ettiği kutsal coşkudan nasipsizliktir.



EVRİM İLE ASENA



- EVRİM AKIN: Yıllar önce çekilen bir dizideki çocuk oyuncu Asena Keskinci’ye psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamakla suçlanıyor.

*

- ASENA KESKİNCİ: Henüz bir çocuk oyuncu iken Evrim Akın’dan gördüğü zulmü anlatıyor. Evrim Akın’ın babasıyla birlikte olmasını da mesele ediyor.









*

Ne kadar uzak kalmaya çalışırsam çalışayım sürekli önüme çıkıyor bu konu. Meraklısı çok olayın. Evrim’ciler ve Asena’cılar olarak toplum ikiye bölünmüş durumda.

*

Benim durumuma gelince...

Uzaktan ama çok uzaktan baktığımda hangi tarafı tutacağıma karar veremiyorum. Asena’ya kulak verdiğimde kesinlikle Evrim karşıtı oluyorum. Evrim’in gözyaşlarını gördüğümde Asena’nın inandırıcılığı zedeleniyor.