Bakan Soylu özeleştiri yaptı: Eleştirileri aldım kabul ettim

Dün öğleden sonra... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu aradım... Telefonda tam “Neden böyle oldu Sayın Bakan, nasıl oldu?” falan diyecektim ki... Bakan Soylu, “Eleştirileri aldım, kabul ettim” deyiverdi. Bakan Soylu, cuma akşamı bir-iki saat içinde yaşananlarla ilgili olarak konuştu. Ben sordum, o cevapladı... İşte Soylu’dan önemli açıklamalar...
- KARAR ALDIK ÇÜNKÜ: Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı kararı aldık. Çünkü bu kararın üretim ve tedarik zincirine zarar vermeyeceğini düşündük. Bu açıdan önemli bir karardır.
*
- SINIRLI BİRİKME: Bir buçuk-iki saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngörmedim. Tecrübem var. Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum.
*
- ELEŞTİRİLERİ KABUL ETTİM: Zamanlaması açısından alınan karar, bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum: Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim.
*
- ÜÇ GÜN ÖNCE: Biz diğer ülke örneklerini inceledik. O örneklerde şunu gördük: İki-üç gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasakları marketlere büyük bir hücumu getiriyor. Böyle bir şey yaşanmasın istedik.
*
- NEDEN 23.59 DEĞİL: Saat 21.00 itibarıyla marketler kapanıyor. Bunu düşünerek yasak kararını 21.00’den sonra ilan ettik. Bazıları 23.59’da ilan etseydiniz diyor. Ancak o zaman da insani açıdan büyük sorunlarla karşılaşabilirdik. Bir ziyarete gitmiş, bir yere gitmiş insanlarımız açısından çok büyük sorun olacaktı. Birkaç saat öncesinden haber verilmesi gerekliydi.
*
- RİSK VARDI: Vatandaşımız yasağın ilanihaye devam edeceğini düşünüyor. Sınırlı birikmenin nedeni budur. Ama şundan eminim: Nasıl bir yöntem izlersek izleyelim muhakkak bir risk olacaktı. Sonuçta o saatte sokağa çıkanların sayısı 250 bin-300 bin civarındadır.
*
- HERKES EVDE: Sonuç olarak baktığımızda herkes evlerine çekildi... Gece saat 00.05 itibariyle bu başarıyla sağlandı. Sokaklarda kimse kalmadı.
*
- BU GECE BİTİYOR: Sokağa çıkma yasağı, hafta içine sarkmayacak. Bu kesin. Pazar gecesi (bu gece) saat 24.00 itibarıyla yasak bitecek.
BU DA BENİM GÖRÜŞÜM: KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI
HAFTA sonu sokağa çıkma yasağı!
Mükemmel bir karardı.
*
Ama keşke karar bu şekilde ilan edilmeseydi.
*
- Keşke iletişimi iyi planlansaydı bu yasağın...
*
- Keşke iki buçuk saatlik zaman diliminde sokaklarda bir hareketlenme olacağı, bazı dükkânlara bir akın olacağı öngörülseydi...
*
- Keşke ahaliye “Paniğe hiç gerek yok, bu iki günlük bir uygulama” mesajı, çok ama çok güçlü bir şekilde verilseydi.
*
- Keşke bu karar üzerine çok kapsamlı bir çalışma yapılsaydı.
*
- Keşke “çok katı bir sokağa çıkma yasağı rejimi” yerine... Bir parça gevşetilmiş bir yasak üzerinde çalışılsaydı.
*
- Keşke hiç değilse marketlerin evlere servis yapması mümkün kılınsaydı.
*
- Keşke “bir saatlik izin kâğıtları” türü bir uygulama üzerinde kafa yorulsaydı.
*
Neyse... Neyse...
Olan oldu artık.
Ama hiç değilse bu bir ders olsun bari.
Olsun ki...
Bir dahaki sefere kimseye hiçbir faydası olmayan şu lanet olası “keşke” kelimesini kullanmak durumunda kalmayalım.
ÖNCE KIZDIM SONRA SAKİNLEŞTİM
SOKAĞA çıkma yasağını duyar duymaz...
Dükkânlara koşanlara, üç kola-iki gofret için izdiham oluşturanlara, bilinçsizce hem kendi sağlıklarını hem de başkalarının sağlıklarını riske edenlere, üstelik dükkân önlerinde kavga mavga çıkaranlara...
Çok kızdım çok.
*
Ama sonra şöyle düşündüm:
Tamam, bilinçsizce davrananlar vardı.
Ama bunun yanında günübirlik yaşamak zorunda kalanlar, iki–üç günü kurtaracak kadar evinde erzak tutamayanlar, çocuğuna mama-bez almak zorunda olanlar da vardı.
*
Böyle düşününce... Tabii ki sakinleşiverdim bir anda!
HER ŞEYE RAĞMEN YANINIZDAYIZ
DÜN sokağa çıkma yasağı vardı.
Ama yasağa rağmen...
Hem Hürriyet, hem de Demirören Grubu’na bağlı diğer gazeteler sokaklardaydı.
*
Her türlü imkânı değerlendirerek... Bütün şartları zorlayarak... Gazete satış araçları oluşturarak... Gazeteleri yerlere sererek...
Yanınızda olduğumuzu hissettirmeye çalıştık.
*
Sizler de bizim bu çabamıza...
En güzel şekilde karşılık verdiniz.
Var olunuz, sağ olunuz.
*
Ama en büyük teşekkür tabii ki bu operasyonu baştan sona büyük bir titizlikle yürüten pazarlama ekibimize...
*
Pazarlama ekibimiz, sokağa çıkma yasağı günlerinde de gazetelerinizin bir biçimde sizlere ulaşması için ellerinden gelenin fazlasını yaptılar.
*
Gece yarılarına kadar inanılmaz bir özveriyle çalışan bu isimsiz kahramanlarımızın her birine bin selam olsun!
Bakan Soylu özeleştiri yaptı: Eleştirileri aldım kabul ettim
Dün öğleden sonra... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu aradım... Telefonda tam “Neden böyle oldu Sayın Bakan, nasıl oldu?” falan diyecektim ki... Bakan Soylu, “Eleştirileri aldım, kabul ettim” deyiverdi. Bakan Soylu, cuma akşamı bir-iki saat içinde yaşananlarla ilgili olarak konuştu. Ben sordum, o cevapladı... İşte Soylu’dan önemli açıklamalar...
- KARAR ALDIK ÇÜNKÜ: Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı kararı aldık. Çünkü bu kararın üretim ve tedarik zincirine zarar vermeyeceğini düşündük. Bu açıdan önemli bir karardır.
*
- SINIRLI BİRİKME: Bir buçuk-iki saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngörmedim. Tecrübem var. Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum.
*
- ELEŞTİRİLERİ KABUL ETTİM: Zamanlaması açısından alınan karar, bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum: Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim.
*
- ÜÇ GÜN ÖNCE: Biz diğer ülke örneklerini inceledik. O örneklerde şunu gördük: İki-üç gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasakları marketlere büyük bir hücumu getiriyor. Böyle bir şey yaşanmasın istedik.
*
- NEDEN 23.59 DEĞİL: Saat 21.00 itibarıyla marketler kapanıyor. Bunu düşünerek yasak kararını 21.00’den sonra ilan ettik. Bazıları 23.59’da ilan etseydiniz diyor. Ancak o zaman da insani açıdan büyük sorunlarla karşılaşabilirdik. Bir ziyarete gitmiş, bir yere gitmiş insanlarımız açısından çok büyük sorun olacaktı. Birkaç saat öncesinden haber verilmesi gerekliydi.
*
- RİSK VARDI: Vatandaşımız yasağın ilanihaye devam edeceğini düşünüyor. Sınırlı birikmenin nedeni budur. Ama şundan eminim: Nasıl bir yöntem izlersek izleyelim muhakkak bir risk olacaktı. Sonuçta o saatte sokağa çıkanların sayısı 250 bin-300 bin civarındadır.
*
- HERKES EVDE: Sonuç olarak baktığımızda herkes evlerine çekildi... Gece saat 00.05 itibariyle bu başarıyla sağlandı. Sokaklarda kimse kalmadı.
*
- BU GECE BİTİYOR: Sokağa çıkma yasağı, hafta içine sarkmayacak. Bu kesin. Pazar gecesi (bu gece) saat 24.00 itibarıyla yasak bitecek.
BU DA BENİM GÖRÜŞÜM: KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI
HAFTA sonu sokağa çıkma yasağı!
Mükemmel bir karardı.
*
Ama keşke karar bu şekilde ilan edilmeseydi.
*
- Keşke iletişimi iyi planlansaydı bu yasağın...
*
- Keşke iki buçuk saatlik zaman diliminde sokaklarda bir hareketlenme olacağı, bazı dükkânlara bir akın olacağı öngörülseydi...
*
- Keşke ahaliye “Paniğe hiç gerek yok, bu iki günlük bir uygulama” mesajı, çok ama çok güçlü bir şekilde verilseydi.
*
- Keşke bu karar üzerine çok kapsamlı bir çalışma yapılsaydı.
*
- Keşke “çok katı bir sokağa çıkma yasağı rejimi” yerine... Bir parça gevşetilmiş bir yasak üzerinde çalışılsaydı.
*
- Keşke hiç değilse marketlerin evlere servis yapması mümkün kılınsaydı.
*
- Keşke “bir saatlik izin kâğıtları” türü bir uygulama üzerinde kafa yorulsaydı.
*
Neyse... Neyse...
Olan oldu artık.
Ama hiç değilse bu bir ders olsun bari.
Olsun ki...
Bir dahaki sefere kimseye hiçbir faydası olmayan şu lanet olası “keşke” kelimesini kullanmak durumunda kalmayalım.
ÖNCE KIZDIM SONRA SAKİNLEŞTİM
SOKAĞA çıkma yasağını duyar duymaz...
Dükkânlara koşanlara, üç kola-iki gofret için izdiham oluşturanlara, bilinçsizce hem kendi sağlıklarını hem de başkalarının sağlıklarını riske edenlere, üstelik dükkân önlerinde kavga mavga çıkaranlara...
Çok kızdım çok.
*
Ama sonra şöyle düşündüm:
Tamam, bilinçsizce davrananlar vardı.
Ama bunun yanında günübirlik yaşamak zorunda kalanlar, iki–üç günü kurtaracak kadar evinde erzak tutamayanlar, çocuğuna mama-bez almak zorunda olanlar da vardı.
*
Böyle düşününce... Tabii ki sakinleşiverdim bir anda!
HER ŞEYE RAĞMEN YANINIZDAYIZ
DÜN sokağa çıkma yasağı vardı.
Ama yasağa rağmen...
Hem Hürriyet, hem de Demirören Grubu’na bağlı diğer gazeteler sokaklardaydı.
*
Her türlü imkânı değerlendirerek... Bütün şartları zorlayarak... Gazete satış araçları oluşturarak... Gazeteleri yerlere sererek...
Yanınızda olduğumuzu hissettirmeye çalıştık.
*
Sizler de bizim bu çabamıza...
En güzel şekilde karşılık verdiniz.
Var olunuz, sağ olunuz.
*
Ama en büyük teşekkür tabii ki bu operasyonu baştan sona büyük bir titizlikle yürüten pazarlama ekibimize...
*
Pazarlama ekibimiz, sokağa çıkma yasağı günlerinde de gazetelerinizin bir biçimde sizlere ulaşması için ellerinden gelenin fazlasını yaptılar.
*
Gece yarılarına kadar inanılmaz bir özveriyle çalışan bu isimsiz kahramanlarımızın her birine bin selam olsun!