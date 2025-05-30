 Bakan Ali Yerlikaya’nın verdiği en şaşırtıcı bilgi

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Şehirlerarası yollarda mı yaşanıyor, şehiriçi yollarda mı?

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Eğer bu soruya...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önceki akşam CNN Türk’te Tarafsız Bölge’de Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladı.

“Şehirlerarası yollarda” cevabını verirseniz fena halde yanılmış olursunuz.

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Geçen akşam Tarafsız Bölge’de konuğumuz olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu şaşırtıcı bilgiyi verdi:

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“Türkiye’de trafik kazalarının yüzde 79’u şehiriçi yollarda, yüzde 21’i şehirlerarası yollarda meydana geliyor.”

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Bu ne demek?

Şu demek:

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Şehiriçlerinde trafik kurallarına uyum konusunda sorun var.

Bakan Yerlikaya, trafik cezalarını yeniden düzenlerken işte bu sorunu dikkate aldıklarını söyledi.

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Sorunun çözümünde en büyük rolü Radarsan tarafından üretilen yapay zekâ destekli “mobil radar cihazları” üstlenecek.

Bu cihazlar, en fazla kazaların olduğu hastane önlerine, okul önlerine konulacak.

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Ayrıca daha önce tanımı yapılmamış birçok kural ihlali, bu kez net biçimde tanımlanıyor.

Şehiriçlerinde ambulans ve itfaiyeye yol vermek zorunlu hale geliyor, vermeyenlere muazzam cezalar var.

Makas atmak, drift atmak suç oluyor.

Yaptığı trafik ihlalinin videosunu sosyal medyada yayınlayanları da süper cezalar bekliyor.

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Medeni ülkelerin şehiriçi trafikleri nasılsa... Bizim şehirlerimizin trafiği de öyle olacak.

Hadi inşallah diyelim.

MOTOSİKLET TUTKUNU BİR BAKAN

BAKAN Yerlikaya’nın motosiklet tutkusu bilinir.

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Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre...

-6 milyon 300 bin motosiklet varmış Türkiye’de.

-Günde 4 kişi ölüyormuş motosiklet kazalarında.

-Kask kullanmamanın cezası 2 bin 500 liraya çıkarılıyormuş. İkinci kez kullanılmazsa 5 bin lira, üçüncü kez kullanılmazsa 10 bin lira ceza yazılacakmış.

- Motosikletle akrobatik hareketler yapanlara 46 bin lira ceza verilecekmiş ve 60 gün ehliyete el konulup araç bağlanıyormuş.

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-Akan trafikte motosiklet yarışı yapanları da 46 bin lira ceza, beş yıl içinde ikinci kez yapılırsa ehliyete temelli el koyma cezası geliyormuş.

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“Motosiklet, kurallara uyulursa ve sürekli eğitim alınırsa çok güzel bir araçtır” diyen Bakan Yerlikaya, motosikletli bir fotoğrafını da benimle paylaştı.

Nevşehir dönüşü koruma aracındaki polis memuru çekmiş bu artistik fotoğrafı.

YUNUS’UN İKİ ÖNGÖRÜSÜ DE TUTTU

BİZİM Yunus Paksoy, şubat ayında şöyle bir yazı yazmıştı:

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Yunus Paksoy’un 26 Şubat 2025 tarihli yazısı.

“BEKLEDİĞİM İKİ AYRILIK

Üç vakte kadar iki ayrılık bekliyorum.

- BİRİNCİ AYRILIK: Şimdilerde birbirleri için yanıp tutuşan Trump ve Elon ayrılığı.

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- İKİNCİ AYRILIK: Yeni bir aşka yelken açan Trump ile Putin ayrılığı.

Sevgileri çıkar üzerine kurulu, egoları yan yana yaşamayacak kadar büyük, güven bunalımı ihtimali yüksek.

Bekleyip görün.”

*

Ve geldik bugünlere...

İki öngörüsü de tutmuş durumda Yunus’un.

- BİRİNCİ AYRILIK:



Elon ve Trump resmen ayrıldı. Bırakıp gitti Elon.

- İKİNCİ AYRILIK: Trump ve Putin aşkı, resmen nefrete dönüştü.

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Demek ki her zaman Hakan Bayrakçı’nın öngörüleri tutmuyormuş.

Bazen bizim Yunus’un öngörüleri de tutuyormuş.

BİR ÖNGÖRÜ DE BENDEN

HAKAN Bayrakçı ve Yunus Paksoy’a öykünerek...

Ben de bir öngörü de bulunuyorum:

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Rusya / Ukrayna barışı gerçekleşecekse...

Bunun yeri İstanbul olacak.

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Hatta Putin ile Trump zirvesi de İstanbul’da gerçekleşecek.

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Bakalım benim öngörüm de tutacak mı?

BİR KURBAN BAYRAMI TÜRKÜSÜ

ARABADAYIM. Seza Kırgız ile Düetler albümünü dinliyorum.

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Seza Kırgız’ın Cem Adrian ile birlikte seslendirdiği Karadeniz türküsü Asiye’ye geldi sıra.

Türkünün özellikle şu bölümüne dikkat kesildim:

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“Sis Dağı’nın başları da / Püfür püfür esiyi / Baban bu yıl kurbanı / Çifter çifter kesiyi / Oy Asiye Asiye...”

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Kurban Bayramı günlerinde arabada dinlenecek şarkı ve türküler listesine eklensin lütfen.

BİR KÜSLÜK MÜ VAR

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu merkezli bir tartışma var.

Nevşin’ler, Emrah’lar, İsmail’ler, Barış’lar falan ha bire birbirlerine sallıyorlar.

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Merak ediyorum:

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Kemal Bey ile Özgür Bey küs mü? Görüşmüyorlar mı? Bir araya gelmeleri mümkün değil mi?

Ne yani?

İpler bu derece kopuk mu?