 Bahse girerim buluşmada şöyle bir konuşma geçmiştir

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- MANSUR YAVAŞ: İyilik sağlık Sayın Cumhurbaşkanım. Sizler nasılsınız?

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- TAYYİP ERDOĞAN: Yahu senin ne işin var bunlarla.

- MANSUR YAVAŞ: Efendim ben bunların kavgasına hiç girmiyorum. Tarafsız kalmaya çalışıyorum.

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- TAYYİP ERDOĞAN: Orada kargaşa var. Seni rahat bırakmazlar.

- MANSUR YAVAŞ: Zorlanıyoruz ama yine de dayanmaya çalışıyoruz.

*

- TAYYİP ERDOĞAN: Orada hizmet üretemezsin. Sen gel bize. Kapımız açık.

- MANSUR YAVAŞ: Kem küm Sayın Cumhurbaşkanım.

ERDOĞAN VE ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’de halkla buluşmasında...

“İnşallah önümüzdeki yaklaşan seçimi başarıyla atlatacağız” dedi.

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Erdoğan’ın bu sözünden yola çıkarak...

“Erken seçim geliyor. Bu sözün anlamı budur” yorumu yapanlar var.

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Bu yorumu yapanlar, 25 yıldır iktidarda olmasına rağmen Erdoğan’ı tanımayanlardır.

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Bir seçimi başarıyla atlattığında...

Hemen bir sonraki seçimin startını veren siyasetçidir Erdoğan.

“Önümüzdeki yaklaşan seçim”, Erdoğan’ın daimi gündemidir.

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Erdoğan dili ve edebiyatına göre...

“Önümüzdeki yaklaşan seçim” demek, “Erken seçim geliyor” anlamına gelmez yani.

NEREDEYDİM

- 11 EYLÜL’DE: Televizyon haberciliği yapıyordum. Haber merkezindeydim. Televizyon ekranının önünde ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordum. İkinci uçağın çarptığı anı canlı yayında izlemiştim. “Aha! İkinci uçak da çarptı” diye haykırmıştım. İkiz kulelerin ABD açısından taşıdığı sembolik anlam üzerine bilmiş bilmiş laflar ettiğimi hatırlıyorum.





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- 12 EYLÜL’DE: Çocuktum. İstanbul Bayrampaşa’daydım. Hatırlıyorum: Sokaklar ıpıssızdı. Askeri araçlar geçiyordu arada sırada. Siyah beyaz televizyonda Kenan Evren’in konuşması yayınlanıyordu. Ne olduğunun tam farkında değildim ama çok önemli bir şeyler olduğunun farkındaydım.

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İSMAİL KARTAL’A TAVSİYELER

- Duygular önemlidir ama akıl daha önemlidir. Bundan sonra da profesyonel hayatın devam edecekse... Duygusallığını biraz geride tut, aklını hep ileride tut.

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- “Küsüp gidiyorum” demeden önce on bin kere durup tartmak gerekirken sen hiç durup tartmadan küsüp gidiyorsun. Böyle olmaz.

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- “Baskılara göğüs geren / İşte benim Zeki Müren” deniyor ya... Büyük takım yönetiyorsan büyük baskılara göğüs germeyi bilmelisin. Yoksa büyük takımla yolları ayırırsın.

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- Özgüven, profesyonelliğin tamamlayıcı unsurudur. Sende bariz bir özgüven eksikliği var. Özgüven artırma kursları varsa onlara yazılmalısın.

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- “İstifa ettim / İstifamı geri aldım / Yolları ayırdım” döngüsü, bir profesyonelin hayatında yer almaması gereken toksik bir döngüdür. Bu döngüyle bir yere varamazsın.

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TRUMP ERBAKAN’I TAKLİT ETMİŞ

Erbakan Hoca’nın geleneğiydi.

Mitinglerinin sonunda yemin ettirirdi.

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Trump, Erbakan’ın yaptığının bir benzerini yapmış.

Mitingde seçmenlere “Ailemle, arkadaşlarımla sandığa gideceğime ant içerim” diye yemin ettirmiş.

*

Erbakan Hoca yaşasaydı “Seni gidi taklitçi seni” derdi.

O TABELALAR 13 YILDIR ORADA

Diyarbakır’daki Kürtçe tabelaları dillerine dolamış bazıları.

Sanki son çerçeve yasadan sonra o tabelalar konmuş gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar.

Amaç?

Tabii ki yalan bilgi üzerinden çözüme yönelik kışkırtıcılık.

*

O tabelalar tam 13 yıldır orada.

Yeni bir durum değil.

*

Silahsızlanma olacak, terör bitecek, dağlarda silahlı unsur kalmayacak, yarım asırlık sorun çözülecek diye...

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Amma provokasyon yaptılar ve yapıyorlar ha.



