Bahçeli’yi övüyorum gürül gürül

Ha bire put kırıyor. Üzerine üzerine gidiyor. Büyük bir sorunu çözmeye çalışan liderlere özgü bir cesaret sergiliyor.

*

- Milliyetçilik nedir? Şudur: Memleketin iliğini kemiğini kurutan devasa bir sorunu çözmek için yalın kılıç meydana atılmaktır. İşte böyle bir milliyetçilik yapıyor Bahçeli.

*

- Öcalan kimdir? Terör sorununun en önemli parçasıdır. Peki en önemli parçayla görüşmekten bile kaçınarak en önemli sorun nasıl çözülecek? İşte bu durumdur Bahçeli’ye “Gerekirse ben giderim İmralı’ya” dedirten.

*

- Toplumdaki Öcalan nefretinin tabii ki farkında. Ama şunun da farkında: Cesur adımlar atmadan 40 yıllık terör belasından kurtulmak mümkün değil.

*

- “Aman yanlış anlaşılır” yazmıyor defterinde Bahçeli’nin. “Aman üzerimize gelirler” de yazmıyor. “Aman zamana yayalım” da yazmıyor. “Aman partim riske girer” de yazmıyor.

ET SEKTÖRÜNÜN HER ŞEYİNİ BİLEN ADAM

CHP’li Ali Mahir Başarır, Meclis’te şöyle haykırdı geçen gün:

*

“Et ve Süt Kurumu’nun başındaki adam Macaristan’da şirket kurmuş. Kiloda 10 dolar kazanıyor iddiası var.”

*

Et ve Süt Kurumu’nun Genel Müdürü Mücahid Taylan’ı arayıp konuştum.

*

Öncelikle şunu söylemeliyim: Mücahid Taylan, et sektörünü çok iyi bilen bir isim. Bürokrasiden gelmiyor, iş dünyasından geliyor.

*

Yıllarca et sektörünün her alanında çeşitli işler yapmış: Besi çiftliği kurmuş mesela. Karkas et ticareti de yapmış, canlı hayvan ticareti de. Et parçalama tesisi kurmuş. Hatta kasap dükkânı ve restoran bile açmış.

2020 yılında ise bırakmış et sektörünü.

Tamamen çekilmiş bu alandan.

*

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, özellikle et sektörü konusundaki birikiminden ve deneyiminden yararlanmak istemiş Mücahid Taylan’ın.

2023 yılında önce “Bakan müşaviri” olarak atamış kendisini, sonra da Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne getirmiş.

*

Peki ya Macaristan’daki et şirketi?

“O şirketten 2020 yılından bu yana ülkemize bir gram dahi ticari ürün girmemiştir” diyor.

*

Taylan, 2020’de et sektörünü bırakınca Macaristan’daki şirketin de pek bir işlevi kalmamış.

2020’den beri de herhangi bir ticari faaliyette bulunmuyormuş. Ne Türkiye’de ne Avrupa’da... Faaliyeti yokmuş.





DAHA ACAYİBİ VAR

KEMAL Kılıçdaroğlu, Mehmet Sevigen’in oğlunun düğününde nikâh şahidi oldu ya.

Bunu çok acayip, çok tuhaf bulanlar var.

*

Neden acayipmiş, neden tuhafmış?

*

Mehmet Sevigen, vaktiyle Kemal Kılıçdaroğlu için “FETÖ’ye göz kırpıyor” demiş. Aradan zaman geçmiş. Kemal Kılıçdaroğlu’nu oğlunun düğününde nikah şahidi yapmış.

Bu nedenle acayipmiş! Bu nedenle tuhafmış!

*

İyi de daha acayibi, daha tuhafı var:

*

Cemal Enginyurt, Ekrem İmamoğlu için “Makarios’a göz kırpıyor” diyordu. Aradan zaman geçti. Cemal, bir numaralı İmamoğlu savunucusu oldu.





BAZISI ÖZGÜN BAZISI TAKLİT ÖZGÜR ÖZEL’İN DÖRT YENİLİĞİ

- BİR: İmamoğlu ile hapishanede haftalık olağan görüşme. Bu özgün bir gelenek.

*

- İKİ: Biri İstanbul’da, biri Anadolu’da haftada iki miting. Bu da özgün.

*

- ÜÇ: Cuma namazı sonrası soruları yanıtlama. Bu Erdoğan geleneğinin bariz taklidi.

*

- DÖRT: Parti grup toplantısında video göstermek. Bu da Erdoğan’ı aşırı taklit.





TRUMP’IN YANINDA SELMAN

- Aşırı zengin uzak akraba çocuğu edası.

- Sınıflarını doğrudan geçen çocuklara özgü bilmiş bir hava.

- “Süper güçlü dayı”nın yanındaki zengin çocuk pervasızlığı.

- Kendini bırakmamak için özel bir çaba.

- Parayı bastırınca kapıları açtırıyor olmanın getirdiği tasasızlık.

- “Yanında ezik kalmayayım” diye sergilenen hususi gayret.

- Soruları yanıtlarken Trump’a “yardım etsene” bakışı fırlatma.

- Trump “çak” yaparken yaşadığı derin mahcubiyet.

BU MEVSİMDE TATİL

- Sıcağa fazla uzak, soğuğa fazla yakın bir hava. Tam istediğimiz gibi yani.

*

- Hiçbir yer aşırı turist akınına uğramamış durumda. Her yer boş, yer kapma derdi yok.

*

- Şort, tişört ikilisinin yerini daha gösterişli kıyafetler alıyor. Mont, pardösü falan.

*

- Her yerin yerlisi gibi oluyorsun. Bu da az şey değil yani.