Bahçeli ile Erdoğan arasındaki sarsılmaz kader birliği

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“Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok.”

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Bu açıklamaya ilk tepki MHP Lideri Devlet Bahçeli’den geldi.

“Bu milletin Erdoğan’a ihtiyacı var” diyen Bahçeli’nin cümleleri şunlar:

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“Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Benim tekrar aday olma derdim yok’ ifadesi, bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir.”

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Bu açıklama da göstermiştir ki:

Bahçeli ile Erdoğan ayrışması bekleyenler, daha çok bekleyecekler.

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Bu açıklama da göstermiştir ki:

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki bağ, sarsılmaz bir bağ haline gelmiştir.

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Bu açıklama da göstermiştir ki:

Erdoğan ile Bahçeli’nin arasının açılacağını üfüren Mümtazer’e kulak verenleri bekleyen, tarihsel yanılgıdır.

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BODRUM’UN 2 BİN 500 LİRALIK LAHMACUNU

YAZIN yaklaşmakta olduğunu nereden anlarız?

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Şu 7 şeyden:

- BİR: Fedon’un denize girmesinden.

- İKİ: Etrafta “diyet yapıyorum” diyenlerin çoğalmasından.

- ÜÇ: Evlerde semiz otunun pişmeye başlamasından.

- DÖRT: İnceden klimatize ortam arayışlarına girişmekten.

- BEŞ: Çorapların gitgide daha çok fazlalık muamelesi görmesinden.

- ALTI: “Şort giymeye başlasam mı acaba” tarzı tereddütlerden.

- YEDİ: Ve tabii ki Bodrum’un lahmacun fiyatlarının gündem olmasından.

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Fedon deniz sezonunu açtı mı bilmiyorum ama Bodrum’un lahmacun fiyatlarıyla ilgili tartışma sezonu çoktan açıldı.

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Bu kez rakam şöyle:

Bir lahmacun eşittir 2 bin 500 lira.





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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bu konuda Hürriyet’e şöyle bir açıklama yaptı:

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“2 bin 500 liraya lahmacun, bir-iki yerdedir. O bir-iki yere gitmek de sizin tercihiniz. Siz orada lahmacun satın almıyorsunuz, orada o kişilerle oturma hürriyetini, o çatal bıçağı kullanma hürriyetini, o manzarada o lüks yaşamı satın alıyorsunuz.”

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Benim bu konudaki yaklaşımım çok net ve tartışmaya kapalı:

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Eğer gerçekten bazı kişiler...

Lüks yaşam havası atacağım diyerek, cicili bicili çatal bıçak kullanacağım diyerek, bazı önemli kişilerle bir arada olacağım diyerek... Bir lahmacuna 2 bin 500 lira veriyorlarsa...

Ben böyle kişilerle...

Aynı ortamda bulunmamak için elimden geleni yaparım. Aynı çatal bıçağa elimi bile sürmek istemem. Aynı lüks hayatı yaşamamak için kendimi dünyanın en salaş yerlerine fırlatırım.

4 ALBAY 8 YARBAY 12 BİNBAŞI

FETÖ operasyonu yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonda yakalanması istenen şüphelilere şöyle bir bakalım:

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- 4 albay.

- 8 yarbay.

- 12 binbaşı.

- 15 yüzbaşı.

- 24 astsubay.

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Şüphelilerin hepsi şu anda orduda görevde olan isimler.

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Atasözünü şöyle değiştirebiliriz: Su uyur FETÖ uyumaz.

EN ESASLI LAF SOKMALARIN SÖZ KONUSU OLDUĞU ORTAMLAR

- Futbol tartışmalarının yapıldığı ortamlar.

- “Falanca da itirafçı olmuş” bilgisinin tartışıldığı ortamlar.

- Ekonominin esaslı gündem olduğu ortamlar.

- Türk ateistlerinin bulunduğu ortamlar.

- Elektrikli mi, benzinli mi meselesinin ele alındığı ortamlar.

- Kadın / erkek ilişkilerinin masaya yatırıldığı ortamlar.

İNAN KIRAÇ İBRETİ

İNAN Kıraç’la ilgili tartışmaları, gelişmeleri izledikçe...

Hep şöyle dua ediyorum:

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Akli melekelerimizi yitirmeden bir ölüm nasip eyle bize Allah’ım.