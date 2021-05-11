Babacan’ın sallamasına karşı benim sallamam

Çünkü felaket tellallığı yapıyormuş.
*
Sanki ortada felaket yok, hayat güllük gülistanlıkmış da her şey Mehmet Ceyhan Hoca’nın uydurmasındanmış gibi bir yaklaşım.
*
Bu ancak ve ancak ansiklopedilerde “saçmalık” maddesine karşılık olabilir.
*
- Yoğun bakımlarda yaşam savaşı verilirken...
Şöyle bir macera:
Vatandaşın biri, CİMER’e şikâyet ediyor.
Oradan rutin bir işlemle Cumhuriyet Savcılığı’na gidiyor.
Savcılık, İçişleri Bakanlığı’na gönderiyor.
Bakanlık, rutin incelemeye alıyor.
Müfettişler, İmamoğlu’nun savunmasını alıyor.
Falan...
“ÇÖP TOPLADIM, İSRAFI GÖRDÜM”
*
Nereden çıktı bu manşet?
*
Anlatayım:
*
Hürriyet Ekonomi Servisi’nden arkadaşımız Emre Eser, her hafta “İşin Peşinde” diye bir köşe hazırlıyor.
Emre
Balat’ta imamlık yapan Emin Kır Hocamızın öyküsünü...
*
Emin Kır Hoca’nın serüveni, tayini Eyüpsultan’ın Balat semtindeki Hazreti Kaab Camisi’ne çıkınca başlamış.
Yıl: 2006.
“İslam’ı öyle bir yaşa ki... Seni öldürmeye gelen sende dirilsin”.
*
Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyada İslam davasını öyle savunuyor ki...
Sosyal medyada onu madara etmek isteyenler, onun artık gitgide çirkinleşen polemikçi üslubu nedeniyle bırakın onda dirilmeyi...
Ona bakıp İslam’dan uzaklaşıyorlar.
*
“Seni öldürmeye gelen sende dirilsin” yaklaşımı nerede?
Trafik yoğun. Otobüslere ek sefer konmuş.
Bunun nedenini anlamaya çalıştık arkadaşlarla.
Ve şöyle bir izah getirdik kendi kendimize:
*
Türkiye genelinde 16 milyon kişi, kapanmadan muaf.
Kim bu muaf tutulanlar?
Çeşitli sektörlerde çalışanlar... Sağlıkçılar... Güvenlikçiler... Adliye çalışanları... Kamu çalışanları... Özel sektör çalışanları...
“Eyvah! Perişan olduk! Şimdi virüs kıyılara ve Anadolu’ya yayılacak.”
*
Göç yanlısı cevap verdi:
*
“Ne alakası var? Arabasına atlayıp dağa, bağa, yazlığa gittiler. Bu yolculukla virüs nasıl yayılsın?”
*
Göç karşıtı sinirlenerek atağa geçti:
*
BİR: Alkol, bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Doğrudur.
*
İKİ: Dünya Sağlık Örgütü, korona açısından alkolden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Doğrudur.
*
ÜÇ: Dünyanın birçok ülkesinde karantina süreçlerinde alkol satışına aşırı sınırlandırmalar getiriliyor. Doğrudur.
*
Ama bütün bu doğrular, alkol satışlarının tüm yurtta 17 gün süreyle yasaklanmasını haklı çıkarmıyor.
*
Açtım, baktım.
*
Açıklamanın sonuna gelince...
Birden irkildim.
Şöyle diyordu Biden:
*
“Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl tecrit edeceğimizle ilgilenmek bizim için önemli bir iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’deki petrol faaliyetleri... Ve birçok farklı şey.”
*
Manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle:
*
Fazıl Say ile AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı...
Aynı duyguda birleşmiş durumda.
“PKK’nın terörist olduğunu söyleyin”.
*
- Hık derler.
- Mık derler.
- Öyle derler.
- Böyle derler.
Ama bir türlü sadede gelmezler, gelemezler.
*
Yepyeni bir üslupla, müthiş bir espri duygusuyla öyle bir daldı ki Babıali’ye...
Çok kısa süre içinde müthiş tiryakilik yarattı.
*
- Kadın erkek ilişkilerine bodoslama girerdi...
- Hasan Cemal’le kafa buluşları efsaneydi...
Bazen acayip demokratik, acayip şaşırtıcı, acayip alkışlanacak açıklamalar yapar.
Mesela...
“Ey ABD! Senin bize verecek hukuk ve demokrasi dersine ihtiyacımız yok” diyerek ABD’ye rest çeker. Amerika’nın Türkiye’den Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye’de taviz istediğini söyleyip... “Asla taviz verilmemeli” der.
*
Bütün bunlara bakıp...
“Hah işte! Milli muhalefet budur” falan diye umutlanırım.
*
Haberde kadına şiddetle mücadelede elektronik kelepçe takılan kişilerin izlendiği merkez anlatılıyordu.
*
Haberin ayrıntılarını okuyunca...
Bu merkeze güvenim arttı. Umutlandım.
Daha önce yaptığı çeşitli densizlikler ve izansızlıklar yüzünden “olay adam” haline gelmiş, hatta GATA’daki görevine son verilmişti.
*
Fakat adam rahat durmuyor abi!
Densizliğe, izansızlığa, abuk sabukluğa devam ediyor.
*
Ne dediğini yazmaya bile tenezzül etmiyorum.
Babacan’ın sallamasına karşı benim sallamam
Ali Babacan şöyle demiş:
“2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.”
*
Hahahaha!
*
Tam bir sallama bu.
Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.
*
Madem sallamak serbest...
Ben de sallayayım:
*
Eğer 2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin çatı adayı olmayı başarsaydı...
Muharrem İnce, Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş’ın aldığı toplam oydan daha az oy alırdı.
*
Benim sallamamın, Ali Babacan’ın sallamasından tek farkı şudur:
*
Benimki dayanaklı bir sallama!
Akla, fikre, izana, matematiğe, istatistiğe, seçmen nabzına dayanan bir sallama.
*
Alın size geleceğe dair dayanaklı bir kişisel sallama daha:
*
Eğer 2023 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin çatı adayı olmayı başarırsa...
Recep Tayyip Erdoğan yanlıları şimdiden bayram edebilir.
BİR HAİNLİK, BİR SİNSİLİK, BİR İHANET İTİRAFI
ALİ Babacan demiş ki:
*
“Ben 2018’de Abdullah Gül muhalefetin adayı olsun diye çabaladım.”
*
2018 yılında Babacan, AK Parti milletvekiliydi ve milletvekili sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vermişti.
Yani...
- Bir yandan... AK Parti içinde kalıp Erdoğan’ın adaylığı için imza vermiş.
- Bir yandan da... Muhalefetin Abdullah Gül’ü aday göstermesi için çabalamış.
*
AK Parti’den kopup ayrılanlara “hain, ihanet etti” falan denmez.
*
Ama Ali Babacan’ın bu yaptığını anlatmaya, “hain, ihanet etti” kelimeleri bile yetmez.
BABACAN VE DAVUTOĞLU MUHALEFET KANALLARINDA KONUŞTUKÇA OLUP BİTENLER
- AK Parti tabanı, kendilerinden giderek daha fazla soğuyor.
*
- Muhalif seçmen, “Bu adamlarla mı AK Parti’yi yeneceğiz” diye hayıflanıyor.
*
- Ne kadar çok konuşurlarsa... O kadar çok yaldız dökülmesi oluyor.
*
- Gitgide daha fazla bir cephenin içine sürükleniyorlar.
*
- “Erdoğan’ın sırtından hançerlenmesi” fikri, AK Parti tabanında yer ediyor.
*
- Kendilerini daha fazla “Erdoğan’ın oylarını tırtıklama aparatı” olarak konumlandırıyorlar.
*
- AK Parti tabanıyla ilişkiler biraz daha geriliyor.
GELENEKSEL BEREN, KENAN VE ESKİ SEVGİLİ TANTANASI
GÜZEL ülkemiz Türkiye’de...
Mayıs ayının ilk günleri...
Geleneksel olarak...
“Beren Saat, kaybettiği eski erkek arkadaşını andı... Kenan Doğulu, bu anmaya bir şey demedi... Kenan Doğulu da amma rahat adammış...” tantanasıyla geçer.
*
Bu yıl da öyle oldu.
Gelenek tüm hızıyla devam etti.
- Beren yine vefat etmiş eski sevgilisini sosyal medyadan andı...
- Millet yine bu anmayı konuştu...
- Kenan Doğulu’ya yine laf sokuldu...
- Kenan Doğulu’ya laf sokanlara ayar verildi.
*
Bir toplum, biraz da gelenekleriyle ayakta kalır.
Ama bu gelenek, öylesi geleneklerden değil galiba.
DABBE FİLMİ AFİŞİ GİBİ
DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, işte bu karpuz heykelini dikmiş şehrin bir yerine.
*
Heykeli gördüğüm anda...
- Üst üste üç Dabbe filmi izlemiş gibi oldum.
- Siccin filmlerinin setindeymişim gibi oldum.
- Cin Bebek filmine maruz kalmış gibi oldum.
- “Üç Harfliler/Beddua” filmini çekmiş gibi oldum.
*
Bırrr... Bırrr.... Ve kelime-i şehadet.
DENİZ GEZMİŞ DE Mİ ARAP SEVİCİYDİ DANGALAK?
MESCİD-İ Aksa için azıcık duyarlılık belirdi ya toplumumuzda.
Kendisini muhalif pozisyonda konumlandırmış bazı tiplerden, buram buram ırkçılık kokan şu tür laflar gelmeye başladı:
*
“Bıktık artık bu Arap seviciliğinden.”
*
Bunu yazanlar, birkaç gün önce de...
Deniz Gezmiş’in ardından destanlar diziyorlardı.
*
O Deniz Gezmiş ki...
Kalbi Filistin için çarpardı. Sırf bu uğurda “Kuşadası’na kampa gidiyorum” diye bin bir meşakkatle Filistin’e gitmiş, El Fetih kamplarında eğitim görmüş, El Fetih kimliği almış ve savaş için hazır hale gelmiştir. Asılmasaydı belki de Filistin’e gidecekti.
*
Kendisini Filistin davasına adamış Deniz Gezmiş de mi Arap seviciydi be hey dangalak?