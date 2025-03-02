Baba azarına karşı ergen atarı

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- ZELENKSİ: Ama baba. Önce Putin vurdu bana.

*

- TRUMP: Bak hâlâ konuşuyor. Vurduysa vurdu. Bırak artık bu işleri.









- ZELENSKİ: Senin keyfin gıcır tabii. Onuru kırılan benim.

*

- TRUMP: Senin onurunu yerim ben. Onurmuş. Onur para getirmez.

- ZELENSKİ: Ama baba, çok üstüme geliyorsun benim.

*

- TRUMP: Paran yok, gücün yok, şu çelimsiz halinle hâlâ Putin’e kafa tutmaya çalışıyorsun.

- ZELENSKİ: Ama sen de hep benim üstüme geliyorsun. Bir kere de Putin’e laf söylesene.

*

- TRUMP: Benim onunla çok önemli işlerim var. Büyük bir anlaşma yapacağım onunla. Sen çık aradan.

- ZELENSKİ: İyi. Tamam tamam. Her zaman hep ben kötü oluyorum zaten.

*

- TRUMP: Şu üstüne başına, şu kılığına bak. Git üstüne adam gibi şeyler giy.

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- ZELENSKİ: Of ya. Tamam. Gidiyorum ben. Hüngür.



O SIRADA PUTİN



- Kahvesini höpürdetmektedir.

- Keyiften dört köşedir.









- Zelenski için “Çok kızıyorum bu çocuğa ama haline ben bile acıdım” demektedir.

- Etrafındakilere “Bir kaset koyun da neşemizi arttıralım” talimatı vermektedir.

- Trump için “Bununla seyahate çıkılır” yorumu yapmaktadır.

- Yüzünde alaycı bir gülümsemeyle dolaşmaktadır.

- Elindeki telefondan sürekli Beyaz Saray’da azar videosu izlemektedir.



TÜRKİYE AB’YE GİREBİLİR



Avrupa ile ABD’nin arası fena açılmış durumda.

*

İşte bu nedenle Avrupa’nın savunmasını pekiştirmesi gerekiyor.

Bunun için Avrupa’nın sığınabileceği tek liman var.

O da Türkiye!

*

Avrupa ile ABD arasındaki bu kriz böyle devam ederse...

Bu işin sonunda Türkiye, Avrupa Birliği’ne tam üye olabilir.

*

Kayıtlara geçsin diye yazdım bunu.

EYVAH! DEMİRTAŞ’I DA KAYBETTİK



Selahattin Demirtaş, sürece süper destek vermiş.

Hapiste olmasına rağmen.

*

Bahçeli, Erdoğan ve Öcalan’a teşekkür etmiş Demirtaş.









Yeni sürece elinden gelen desteği vereceğini söylemiş.

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Muazzam bir heyecanla, büyük bir enerjiyle, içten bir dinamizmle.

*

Selahattin Demirtaş’ın maraza çıkarmasına umudunu bağlayanlar, “Eyvah, Demirtaş’ı da kaybettik” diye dövünüyorlar mıdır acaba?

BU GECE İZLENECEK BEYAZ SARAY’LI FİLMLER



- BAŞKANLARIN HİZMETKÂRLARI: Beyaz Saray’da çalışan bir kahyanın hayatını anlatan bu filmi, Trump’ı göz önünde bulundurarak izleyebilirsiniz.

*

- BEYAZ SARAY’DA CİNAYET: “Beyaz Saray’da azar” olayından sonra “Beyaz Saray’da cinayet” iyi gider.

*

- MUTLAK GÜÇ: Hazır Gene Hackman’in ölümüyle sarsılmışken Gene Hackman’in Trumpvari bir başkanı canlandırdığı bu filmi niye izlemeyelim?

*

- BEYAZ SARAY DÜŞTÜ: Film başka türlü bir düşüşü anlatıyor ama siz Trump’lı bir düşüşü hayal ederek izleyebilirsiniz.

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30 YAŞIN KUTLU OLSUN KANAL 7



Kanal 7’nin kuruluşunun üzerinden 30 sene geçmiş.

En zorlu koşullarda yazılmış tertemiz bir öyküdür Kanal 7.

28 Şubat sürecinin en kutlu başkaldırısı orada yaşanmıştı.

Sonra anladık ki bir okulmuş Kanal 7. Bugün o okuldan yetişenleri etkili yerlerde gördükçe gurur duyuyorum.

*

Kanal 7’nin 30’uncu yaş günü için düzenlenen törene gitmeyi çok istiyordum. Tam o saatte CNN Türk’te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la Tarafsız Bölge Özel programı vardı. O yüzden katılamadım.

Kanal 7’nin değerli kurucuları Zekeriya Karaman, Zahid Akman ve Mustafa Çelik nezdinde tüm Kanal 7 ailesini içtenlikle kutluyor, nice yıllara diyorum.



PKK AÇISINDAN DURUM



Öcalan’ın çağrısına uyarlar ve ipe un sermezlerse: Sorun yok.









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Ama Öcalan’ın çağrısına uymazlar ve ipe un sererlerse: Kendileri için gidecek deniz kalmadı.

*

Şu beş nedenle:

*

- BİR: Öcalan kültüne odaklanmış örgütü ayakta tutamazlar.

*

- İKİ: Örgüte eleman devşirmelerinin zemini ortadan kalkmış olur.

*

- ÜÇ: Öcalan üzerinden kurdukları tüm söylemi Öcalan’a rağmen sürdüremezler.

*

- DÖRT: Öcalan kültüne gönül verenlerin gözünde meşruiyetleri kalmaz.

*

- BEŞ: Öcalan’ın dediği gibi anlamsızlık batağına saplanmış olurlar.

RAMAZAN KUTLAMASI



Apple’ın CEO’su Tim Cook, “Ramadan mubarak” diye paylaşım yapmış.

Peki bizde durum nedir?

*

Bizde bazı CEO’ların şirketlerinde ramazan kutlayan yöneticilerini e-posta aracılığıyla çocuk azarlar gibi azarladıkları ortaya çıktı.

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Azarın gerekçeleri ise çok enteresan:

Çünkü şirket olarak dinden bağımsız bir duruşları varmış. Çünkü çok uluslu bir şirket olmaya çalışıyorlarmış. Çünkü her dinden ve milletten çalışanları olmasını bekliyorlarmış.

Falan filan.

*

Keşke bizdeki bazı CEO’lar da Apple’ın CEO’su kadar Ramazan ayına hürmet duymayı başarabilseler.