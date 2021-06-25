Aziz’in şahlanışına dair serbest çağrışımlar

Demiş ki:
*
“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”
Tam olarak ne demek istiyor Akşener?
Pek anlayamadım.
*
Erdoğan’a,
EZİP GEÇERSEN NE OLUR?
EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...
Gol yağdırmışsan...
Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...
Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.
*
Yazıda şöyle demiştim:
*
“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”
*
“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.
Temel kaygısı buydu yazının.
Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.
*
Lanetledik.
Lanetliyoruz.
Lanetleyeceğiz.
*
Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.
Oysa
Elinde silahla poz veriyor adam.
*
Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.
Eline silahı kapan pozunu veriyor.
Makineli tüfekler, tabancalar falan.
İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...
*
İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.
Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.
*
Şunun farkındayım:
*
Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda
Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.
Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.
Üç beş sakallı, cübbeli adam...
Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.
Ve başlamışlar tebliğe...
*
Hitapları gayet nazik.
Aklıma şöyle bir seçenek gelmezdi:
*
“Plaja helikopterle inmek.”
*
Çünkü bana göre...
“Çankırı’da oğluna Recep Tayyip ismini veren adam, bu ismi değiştirmek istedi. Nüfus müdürlüğüne başvurdu. Nüfus müdürlüğündeki görevli, ‘Bunu yapamam, beni sürerler’ dedi.”
*
Nedir bu haberin kaynağı?
Şudur:
CHP’nin hazırladığı bir rapor.
*
Güya CHP heyeti, Çankırı’ya gitmiş. Orada bir adamla karşılaşmış. Adam da onlara böyle bir şey demiş. Onlar da rapora yazmışlar.
*
Yapmışlar.
*
Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi?
Yönelmişler.
*
Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi?
Karşıma aniden büyük Türk düşünürlerinden Erol Mütercimler çıktı.
Şöyle bir şey diyordu:
*
“Doğu’da kuklacılık vardır... Batı’da ortaoyunu...”
Gerekçelerini sunarlar ve itiraz ederler.
Zaten yapıyorlar da bunu. Hem de gayet gür bir sesle yapıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şuradadır:
Bizim millet, maalesef projeleri çok sever. Bayılır projelere.
*
Yani demem o ki...
Ülkenin içinde bulunduğu durumu kendi bakış açısıyla anlatıyor, hükümeti sert bir üslupla eleştiriyor ve en sonunda da şöyle diyordu:
*
“Bunlarla selamı sabahı kesin.”
Bunu duyunca “Eyvah” dedim.
Hem memleket için...
Hem de CHP için...
*
BİR: Olmuyor olamıyor
Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...
Mevcut iktidarın gerilemesine yol açmıyor, aksine tutunmasına yol açıyor.
*
İKİ: Hızlandırmıyor
Organik olmayan çıkışlara yaslanmak ve bel bağlamak...
İktidarın gidişini hızlandırmıyor.
*
Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:
*
- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.
*
- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.
*
Peki bu teklifin...
Haber aynen şöyleydi:
*
“YÖK Başkanı Yekta Saraç ‘Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerlerdir’ dedi”.
*
Okuduğumda önce “Allah! Allah! Nereden çıktı bu” dedim.
- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Kılıçdaroğlu’nu kesin ister. Hatta istemekle kalmaz, bayağı bir memnun da olur. Muharrem İnce’nin “çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş” tiradını bile anımsar.
*
- MANSUR YAVAŞ: Kulislerdeki fısıltılara göre istiyormuş Mansur Yavaş’ı... Hatta “Mansur aleyhinde konuşmayın” da demiş. Dişine göre buluyor herhalde... Ama Yavaş’ın pek arzusu yok gibi.
*
Benim aklıma şunlar gelir:
*
- Neşet Baba’nın tüm külliyatını derleyip toplaması gelir.
*
- Gündemime soktuğu Hisarlı Ahmet gelir.
*
- Tanburi Cemil Bey’in saz semaileri gelir.
*
Şöyle bir baktım açıklamalarına... Şu tür şeyler söylüyor:
*
“Bunların zihniyeti böyle... Bu zihniyetten ancak böyle şeyler çıkar... Temel sorun bu zihniyettir...”
Ben hayatımda böyle komik bir açıklama görmedim!
*
O Ali Babacan ki...
AK Parti’nin yıllar süren iktidarı boyunca hep bakandı.
Aziz’in şahlanışına dair serbest çağrışımlar
Kaosa pek de mütevazı olmayan bir katkı... Çarşıyı karıştırmak istedi galiba. Ve başardı da!
- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.
*
- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”
*
- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.
*
- Basit, sade ve anlaşılır olmayı başarıyor. Futbola ilgi duymayanların bile ilgisini çekiyor. Ali Koç’un işi zor yani.
*
- Başarısızlıktan öyle memnun bir portre çizdi ki... Başarılı olunsaydı, bundan derin bir haz duymayacağına bahse girebilirim.
*
- Çok özlemiş konuşulmayı... Çok özlemiş polemikleri... Çok özlemiş tartışmaların göbeğinde olmayı... Kesin. Net.
*
- Öyle ağır konuştu ki... “İçeriden” mi eleştiriyor, “dışarıdan” mı eleştiriyor, belli değil. En büyük falsosu da bu.
HURİ ANLATMAYI SEVEN HOCALARIN ÖZELLİKLERİ
- Kendilerine özgü bir fantezi dünyaları var.
*
- Fantezi işlerini, din işlerine alet etmeye bayılıyorlar.
*
- Öyle yüksekten atıyorlar ki... Biz fanilerin aklı kesmez.
*
- Tasvirleri öyle inanılmaz ki... Kimsenin ölesi gelmiyor.
*
- Süreleri hep çok uzun. En kısa süreleri bin yıl...
*
- Öyle inanmışlar ki... İnsan “Kaynağını göster” demeye korkuyor.
*
- Anlatırken ballandırıyorlar ve bundan tuhaf bir zevk alıyorlar.
*
- Hayal dünyaları, çılgınca masalsı...
*
- Anlattıkları filme çekilemez. O derece yani.
TURKOVAC’IN AYKUT HOCASI BU ÇAĞIN İNSANI DEĞİL
HERKESİN “Adımdan söz edilsin” diye yırtındığı bir çağda...
O adından söz edilmemesi için çaba sarf etti.
*
Elde edilen minnacık bir başarının bile devasa boyutlarda takdim edildiği bir çağda...
O elde ettiği büyük başarıyı bile takdimden kaçındı.
*
Gündem olmak için her şeyin yapılabildiği bir çağda...
O gündemden kaçmak için elinden geleni yaptı.
*
Kısacası demem o ki...
Çağlar ötesi bir işin altından kalkmayı başaran Turkovac’ın kahramanı Prof. Aykut Özdarendeli Hoca...
Bu çağın insanı değil.
SADECE SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİ Mİ VAR?
- Sosyal medya siyaseti var. Bakınız: Günde üç tweet atarak acayip siyasi faaliyet yaptığını düşünen milletvekilleri.
*
- Sosyal medya felsefesi var. Bakınız: Her gün enteresan olması için kasıldığı bariz özlü sözler paylaşan amatör filozoflar.
*
- Sosyal medya aktivizmi var. Bakınız: Hiçbir eyleme katılıp risk almadığı halde sadece paylaşımlarıyla aktivistlik yapanlar.
MUHALİFLER İÇİN GARANTİLİ YENİLGİ REHBERİ
- Ayrışmayı kültürel alana yoğunlaştırırsanız...
*
- Müziğin karşısına ezanı çıkarırsanız...
*
- Yaşam biçimi üzerinden bir cepheleşme yürütürseniz...
*
- “Biz çok akıllıyız, onlar çok aptal” üzerinden giderseniz...
*
- Köşe yazılarını “anlayana” diyerek paylaşırsanız...
*
- Kişisel gündeminizi ahalinin gündemi zannederseniz...
*
- Etrafınızdakilerin tepkilerini, “herkesin tepkisi” diye nitelendirirseniz...
*
Yenilmeniz kaçınılmazdır.