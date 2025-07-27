×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarAhmet HAKAN
Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

Azıcık Macron’u öveceğim

#MACRON#Filistin#Arda Turan

MACRON, “Filistin devletini tanıyacağız” dedi.

Haberin Devamı

 

Macron’un bu açıklaması İsrail’i kudurttu.

Paris sokaklarını karıştırırız” imalı tehditler savuruyor İsrail.

*

Macron’un Filistin devletini tanıması çok da matah bir şey değil.

Ama İsrail’i kudurtması muazzam bir şey.

*

Sırf bu yüzden övüyorum Macron’u.

Umarım geri adım atmaz.

Azıcık Macron’u öveceğim

SÜRÜKLENENLER

SUÇA sürüklenen çocuk” dendiğinde aklıma şunlar geliyor:

- Aldatmaya sürüklenen eş.

- Sahtekarlık yapmaya sürüklenen üçkağıtçı.

- Yalan söylemeye sürüklenen siyasetçi.

- Nankörlüğe sürüklenen kedi.

- Gürültü yapmaya sürüklenen komşu.

KAYITSIZLIK

SON günlerde haberler şöyle:

Haberin Devamı

Sıcak olacak.

- Daha sıcak olacak.

- Öyle böyle değil. Acayip sıcak olacak.

- Böylesi hiç olmadı. Sıcak ötesi olacak.

*

Sıcaktan hiç hoşlanmayan bünyem, nedense bu haberleri büyük bir kayıtsızlıkla karşılamaya başladı.

Sanırım artık işin ucunu bırakmış durumdayım.

Azıcık Macron’u öveceğim

EZELİ REKABET

ALİ Koç ve Aziz Yıldırım yine karşı karşıya gelmiş.

*

Sanırım bu ikilinin ilişkisine artık “ebedi ve ezeli rekabet” diyebiliriz.

Azıcık Macron’u öveceğim

ARDA TURAN’A MİNİ MEKTUP

GENÇ ve alımlı Ukraynalı bir kadın televizyon muhabiri, Arda Turan’la sık sık röportaj yapıyor.

Arda Turan da bu genç kadına bakmamak için şekilden şekile giriyor.

Azıcık Macron’u öveceğim

*

Arda Turan’a şu mini mektupla seslenmek isterim:

*

Arda’cığım.

Bu tür durumlarda “çok samimi görünmek” de “çok uzak durmak” da genellikle aynı kapıya çıkar.

Yapman gereken tek şey var:

İfrattan da tefritten de kaçınmak.

Yani normal davranmak.

Haberin Devamı

Karşındakini zihninde “alımlı bir genç kadın” olarak değil de “işini yapan bir TV muhabiri” olarak kodlarsan...

Anında normalleşirsin, böylece şekilden şekile girmene hiç gerek kalmaz.

Selamlar. Başarılar. Eşine saygılar.

#MACRON#Filistin#Arda Turan
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Sakinliğin kıyısında...

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

En yakınımızdaki düşman: Ekran

 DR.FURKAN BURAK
DR.FURKAN BURAK

Tanklara karşı yürüyen doktor

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

YAZ SEYAHAT ROTALARI - 1 ORTA ANADOLU

 İLBER ORTAYLI
İLBER ORTAYLI

FIFA'dan Avrupa'ya büyük gözdağı!

 MEHMET ARSLAN
MEHMET ARSLAN
TÜM YAZARLARIMIZ