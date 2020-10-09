Azerbaycan’dan üç kadın portresi

Çok yazı yazdım bu konuda. “Ne yani? Adam cemaatçi ya da tarikatçı diye devlet kademelerinde görev alamayacak mı?” falan diye...
*
Ama FETÖ vakasını görünce... Bu yaklaşımım allak bullak oldu.
FETÖ vakası ne demektir? En basit, en yalın, en dört başı mamur bir şekilde şu demektir:
*
Bir cemaate gönül vermiş bir insanın; general, hâkim, savcı, daire başkanı, özel kalem müdürü, müsteşar, Emniyet müdürü olduğunda...
Devlet hiyerarşisini bir tarafa bırakıp bağlı olduğu cemaatin hiyerarşisine tabi olması demektir.
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GATA’da başhekim yardımcısı... Yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevden alındı... Adam herkesin dilinde... Ben de şöyle bir baktım paylaşımlarına... Çok ilginç bir portre var karşımızda... Şöyle bir portre:
*
Adam, tam bir magazin düşkünü.
Ajda Pekkan’ın aşklarından falan söz ediyor.
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Adam, tam kadın öfkesine maruz kalabilecek bir tip.
Eşini aldatan erkeklere, ikinci/üçüncü eş almayı öneriyor.
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Palavracı bir hesap. Her tarafından pislik akıyor. Küfürler, hakaretler, kabalıklar, çirkinlikler falan.
*
Bu hesabın işi gücü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili yalanlar uydurmak.
“Ali Erbaş şöyle dedi”
Batı basını bunu yazıyor. Macron bunu söylüyor. İçimizden bazıları da buna sarılıyor.
*
“300 cihatçı gitti... Türkiye gönderdi...” deyip duruyorlar.
Bakan Fahrettin Koca...
Semptom göstermeyenlerin hasta sayılmayacağını, bu nedenle 28 Temmuz’dan beri günlük veri tablosunda yer almadıklarını söylüyor.
*
Semptom göstermeyenleri “hasta” saymamak mümkün.
Çünkü semptom göstermeyenler hem sağlık sistemimize yük olmuyorlar, hem de gerçekten “hasta” özelliği taşımıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şurada:
- Haksız.
- İşgalci.
- Saldırgan.
*
Azerbaycan ise...
- Haklı.
- İşgale uğramış.
- Saldırıya cevap veriyor.
Aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin topraklarına bir saldırı düzenlendi. Kardeşlerimiz vatan savunmasında. Bizim de onların yanında olmak gibi bir insanlık görevimiz var. İşimiz budur.
*
Libya’da şöyle bir işimiz var:
ÜSTÜ açık arabasını yol kenarına çekmiş. Arabanın önüne oturmuş. Mehter Marşı’nı açmış. Silahı ateşliyor. Silah ateşlenirken de arabada bayrak beliriyor.
*
Bu dar paça pantolonlu magandayla ilgili yapılabilecek iki şey var:
*
- 37 kişi öldü.
- 761 kişi yaralandı.
- 131 sokak olayı yaşandı.
- 197 okul yakıldı.
- 269 kamu binası tahrip edildi.
- 731 ev ve işyeri yağmalandı.
- 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.
*
Hasımlarını çıldırtır, dostlarını ise güldürürdü.
*
Fakat bir süredir, hatta uzunca bir süredir tam tersini yapıyor.
Hasımlarını güldürüyor, dostlarını ise çıldırtıyor.
Sadece son birkaç günden üç örnek vereceğim:
*
ÖRNEK BİR:
Bu başarısızlığı da bir örnekle açıkladı.
Söylediği kelimesi kelimesine aynen şuydu:
*
Eskiden bir anlamı vardı bu tartışmayı yapmanın.
Çünkü ülkeyi yönetenler, Kemalizm adı altında kafalarına göre dayatmalar yapıyorlardı.
Ama artık kalmadı böyle bir şey.
Buna rağmen ne diye Kemalizm tartışması çıkarılıyor ikide bir?
Görmüyor musunuz?
Milletin canı sıkılıyor bu köhnemiş, miadı dolmuş tartışmadan. Bu denli bayat bir tartışma, nasıl oluyor da bu kadar heyecanla yapılabiliyor?
Yoksa dert Kemalizm falan değil de dikkat çekmek mi?
*
“Türkiye’de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi ‘Şeyhim’ diye cihat ilan edecek, öbürü ‘Mehdiyim’ diyecek. Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım.”
*
Şimdi de Saygı Öztürk’e konuşmuş Cübbeli ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş.
*
- Savcıların harekete geçmesi lazım, bir.
- Cübbeli’ye “Ver bakalım elindeki bilgileri” denmesi lazım, iki.
- Bunun burada bırakılmaması lazım,
Hepsi aynı familyanın mensupları.
*
Nedir bu familyanın özellikleri?
Sayalım:
*
- Yaptıklarının yanlış olduğunu ifade ederken bile kuyruğu dik tutarlar.
*
- Yaptıkları düpedüz magandalıktır ama magandalıklarını bile şık bir pakete sarıp satarlar.
Atladım arabaya...
Yeni otoyoldan İzmir’e gittim.
*
İzmir’de Bakan Koca’yla buluşmamızın ilk adresi İzmir Valiliği oldu.
Ben valiliğe gittiğimde Bakan Koca, basın toplantısı yapıyordu.
*
Biraz izledim kendisini.
“İncir Reçeli” diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai.
Sen artık bizim gözümüzde...
“Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam” olmaktan çıkıp “mağara adamının teki” durumuna düştün Halil Sezai.
*
Sen artık hepimiz için...
Sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hâkim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gidenisin Halil Sezai.
*
Sen artık şu saatten sonra...
Bunun üzerinden bir cayırtı koptu CHP’de. Öyle böyle değil ama... Büyük... Çok büyük bir cayırtı.
*
CHP’de kopan bu cayırtı üzerine tam beş adet saptamam var:
Azerbaycan’dan üç kadın portresi
Tarafsız Bölge’de üç Azerbaycan kadınını tanıdım.
Biri sanatçı... Biri bürokrat... Biri siyasetçi...
Üçüne de hayran kaldım.
*
Üçü de bilinçli... Üçü de yürekli... Üçü de kararlı... Üçü de dikkatli... Üçü de ölçülü... Üçü de konuya fazlasıyla hâkim... Üçü de dünyaya açık... Üçü de müthiş hatip... Üçü de çok iyi yetişmiş...
*
Tek tek tanıtmak isterim bu üç Azerbaycan kadınını:
AZERİN
ÇIRPINIRDI KARADENİZ’İ YÜREKTEN SÖYLEYEN SANATÇI
“Çırpınırdı Karadeniz” türküsünü söylediği videoları izlemiştim sosyal medyada. Henüz Karabağ’ı kurtarma taarruzunun gündemde olmadığı günlerde o türkünün sözlerini, “Türk’ün şanlı bayrağını Karabağ’a dikeceğiz” diye değiştiriyordu.
*
Ve taarruz başladı.
En fazla heyecanlanan isim tabii ki Azerin oldu.
Tarafsız Bölge’ye çıktı. Önemli mesajlar verdi.
Ama “Çırpınırdı Karadeniz” türküsünü söylemek istemedi.
“Askerlerimiz orada savaşırken benim burada şarkı türkü söylemem yakışık almaz” yaklaşımındaydı.
“Bu bir eğlence değil, söyleyeceğiniz bu türküyle o askerlerinize, milletinize moral vermiş olacaksınız” falan diyerek zor ikna ettik kendisini.
*
“Azeri değilim Türküm, Azeri diye bir şey yok” mesajını ilk veren isim oldu Azerin...
İki açıdan da süper bir duruşu var:
- BİR: Müthiş bir duygu seli oluşturabiliyor.
- İKİ: Olayların siyasal seyrine bir siyasetbilimci kadar vakıf...
Helal olsun kendisine!
LEYLA ABDULLAYEVA
HAKLILIĞA YASLANAN MÜTHİŞ BİR ÖZGÜVEN
Üst düzey bir bürokrat... Üstelik genç yaşına rağmen...
Görevi: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü...
Ülkesinin dışarıya açılan yüzü ve sesi yani...
*
Her soruya cevap veriyor.
Hiçbir soruyu cevapsız bırakmıyor.
Ülkesinin tezlerini, en anlaşılır biçimde ortaya koyuyor.
Ne bir eksik bırakıyor ne de bir fazla söylüyor.
Tam kararında yani!
Özgüveni yüksek. Haklılığa yaslanmanın payı da var tabii bu özgüvende.
Hamasete zerre kadar prim vermiyor.
Her cümlesinde, her yaklaşımında, her tavrında geldiği yere liyakatle geldiğini kanıtlıyor.
*
Yalanlarla mücadele ediyor.
Ülkesinin temel tezinden milim sapmıyor.
Temel tezin altını, sürekli biçimde çiziyor.
Odaktan sapmıyor, sapılmasına izin vermiyor.
Kısacası...
“Savaş sırasında diplomasi” denilen çerçevenin içini, şahane biçimde dolduruyor.
GANİRE PAŞAYEVA
BİR ASKER SORUMLULUĞUYLA VATAN MÜDAFAASINDA
Hitabet: Muhteşem.
Konuya hâkimiyet: Tam.
Tarihsel perspektif: Müthiş.
Kararlılık: Yok böyle kararlılık.
İkna gücü: Muazzam.
Bilinç: En üst seviyede.
*
O bir milletvekili...
Kamuflaj kıyafeti giyerek ekranlara çıkmasına bakmayın siz.
Konuyu asla ve kat’a magazinleştirmiyor. Sululuğa milim müsaade etmiyor. Vakarını ve ciddiyetini asla ve kat’a bozmuyor.
*
Savaşın sadece cephede yürütülmediğinin, başka alanlarda da yürütülmesi gerektiğinin sonsuz bilincinde.
Bu nedenle bir asker gibi vatan müdafaasına geçmiş durumda.
*
“Hak” ve “adalet” vurgusu yapıyor.
Türkiye’nin Azerbaycan’dan yana değil, adaletten yana tavır aldığını söylüyor.
Ve herkesi adaletten yana tavır almaya çağırıyor.
Yani sürekli adaletin kendilerinden yana olduğunu vurguluyor.
ABDÜLHAMİD SENİN SANDIĞIN GİBİ BİR ADAM DEĞİLDİ SOFU
EBUBEKİR Sofuoğlu diye bir ilahiyatçı var.
Sosyal medya hesabına başörtülü caz sanatçısı Büşra Kayıkçı’nın fotoğrafını koymuş, altına da “Başımıza taş yağacak” edasıyla...
“Bunlar bizden değil” diye yorum yazmış.
*
Şöyle bir baktım sosyal medya hesabına bu Sofuoğlu’nun.
Hesabının en tepesine bir Abdülhamid fotoğrafı koymuş.
Artık Abdülhamid’i ne sanıyorsa?
*
O Abdülhamid ki...
- Klasik Batı müziğinin tutkunu idi.
- Operaya bayılırdı.
- Piyano çalardı.
- Batı tarzı besteler yapardı.
- Kızları Refia, Naime, Şadiye, Zekiye, Ayşe... Piyano çalardı.
- Oğulları Abdülkadir keman, Selim piyano, Abdurrahim viyolonsel çalardı.
*
Bu Sofuoğlu var ya bu Sofuoğlu...
Abdülhamid devrinde yaşasaydı...
Abdülhamid’e “gavur padişah” diyerek isyan ederdi.
*
Kadere bakın ki...
Bugün fotoğrafını en tepesinde gezdiriyor.
KENDİMİ YAKALADIM
- Şevval Şahin adlı kızımızın konuşmalarını iki kez izledim. Ve bir anda kendimi “Öğlenleri lunch’a giderim” derken yakaladım.
*
- Dolu ve arabaları korumakla ilgili fotoğraflar gördüm. Ve bir anda kendimi arabamı battaniyelere sararken yakaladım.
*
- Azerbaycan Türkçesine öyle bir merak sardım ki son günlerde... Ve bir anda kendimi “ay balam” derken yakaladım.
TİKTOK’ÇU DOKTORLAR
İKİ doktor TikTok dansı yapmış. Yadırgayan yadırgayana.
Yahu bırakın kardeşim, eğlensin adamlar.
Yıllarını veriyorlar tıp fakültesine... Sonra TUS sınavı... Sonra yine öğrencilik... Bitmiyor eğitimleri adamların... Mezun oluyorlar bin bir çile...
Tam işleri yoluna koyup TikTok’ta dans ediyorlar, bu sefer de “Böyle doktor olur mu?” falan diye bir sürü mırın kırın...
*
O emeğin büyük bir kredisi vardır. O krediye sayın bu dansı.
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