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Ayşe Barım olayı: Nereden nereye

#Ayşe Barım#Serenay Sarıkaya#Mert Demir

Ayşe Barım’ın Gezi’yle irtibatlandırılmasından sonra...

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Şunları unuttuk:

*

Oyuncular üzerinden tekel kurulması olgusu. / Dizi sektörünün en vahşi biçimde domine edilme vakası. / Sadece belli oyuncuların önünün açılması meselesi. / Menajeri Ayşe Barım olmayanların yaşadıkları çaresizliklere dair iddialar. / Serenay Sarıkaya ile Mert Demir arasındaki reklam aşkı mevzusu.

*

Bu konuların siyasal bir tarafı yoktu.

Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun...

Sektörü az çok bilenlerin güçlü bir şekilde seslendirdikleri, arkasında durdukları iddialardı bunlar.

*

Fakat Ayşe Barım’ın Gezi’yle irtibatlandırılmasının ardından Ayşe Barım olayı, bir anda...

- “Sektördeki haksız rekabet” konusundan çıktı.

- “Gezi’nin organizatörlüğü” konusuna geldi.

*

Böylece Ayşe Barım...

- Hükümet karşıtları açısından asla eleştirilemez bir hale gelmiş oldu.

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- Hükümet yanlıları açısından ise şeytanın da şeytanı haline gelmiş oldu.

*

Olan ise...

Sektörde rekabeti engelleyen mekanizmaların ortadan kalkmasını bekleyen talihsiz oyunculara oldu.

 Ayşe Barım olayı: Nereden nereye

BEN SAVCI OLSAM OTELİN SAHİBİNE ŞUNLARI SORARDIM

Kartalkaya’da yanan otelin sahibi Halit Ergül’ün savcılık ifadesini Hürriyet yayımladı.

*

Savcılar, Ergül’e tam olarak hangi soruları sordular? Bilmiyorum.

Ama cevaplardan anladığım kadarıyla sorulmamış ya da yeterince sorulmamış sorular söz konusu.

*

Ben savcı olsam, ısrarla ve inatla otel sahibine şu soruları sorardım:

*

- 40 gün önce Bolu İtfaiyesi’ne yangın raporu için başvurmuşsunuz. Neden böyle bir rapora ihtiyaç duydunuz?

*

- Bolu Belediyesi, yaptığı denetimde otelinizin yangın açısından felaket durumda olduğunu saptadı. Felaket durumu düzeltmek için neden hiçbir adım atmadınız?

*

- Hiçbir önlem almadan oteli işletmeye nasıl devam ettiniz? Bunu vicdanınıza nasıl sığdırdınız?

*

- O itfaiye raporunun gereğini yerine getirmeyerek 78 kişinin ölümüne neden oldunuz. Bir katliama imza attığınızı düşünüyor musunuz?

*

- Bolu Belediyesi’nin verdiği rapor nasıl sumen altı edildi? Bu işte kimler rol oynadı?

*

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- Bolu Belediyesi’nden olumsuz rapor alınca hangi kurumun kapısını çaldınız? Nereye başvurdunuz?

*

- Olumlu rapor almayı başardınız mı? Başardıysanız olumlu raporu hangi kurumdan aldınız?

*

Otel sahibinin bu sorularla muhatap olması şart.

*

Bir itfaiye teşkilatı, faciadan 40 gün önce bu adama, “Senin otelin yangına karşı hiçbir hazırlık yapmamış” dediği halde bu adam hiçbir şey yapmamış.

*

Poliste, savcılıkta, mahkemede...

Sorular, bu gerçeklik üzerinden sorulursa...

Bu adamın kıpırdayacak hiçbir yeri kalmaz, 78 kişinin ölümünün baş sorumlularından biri olmaktan kaçamaz.

 Ayşe Barım olayı: Nereden nereye

CHP İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞINI İLAN EDERSE

- İmamoğlu rahatlar.

- Muhalif taban, “Yaşasın, içimize sinen bir adayımız oldu” der.

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- Özgür Özel, şapkadan tavşan çıkartacakmış gibi davranmaktan kurtulur.

- Kemal Kılıçdaroğlu biraz sinir olur ama yapacak pek bir şey bulamaz.

- Mansur Yavaş’ın ne yapacağı görülmüş olur.

- İmamoğlu, biraz daha korunaklı bir alana çekilir.

- Ortalık karışırsa toparlama için uzun süreden faydalanılır.

*

Kısacası ben CHP’nin yerinde olsam İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan ederim.

Ayşe Barım olayı: Nereden nereye

200 BİN KONUT

Deprem bölgesinde tamamlanıp sahiplerine teslim edilen konut sayısı 201 bin oldu.

*

Yetkililer söz veriyor:

“Bu yıl biterken kalan 250 bin konutu da teslim edeceğiz.”

*

Buradan çıkan sonuç şudur:

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ı seçerek süper rasyonel bir karar vermişler.

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BÜLENT ARINÇ ZİRVE EDEBİYATIYLA HANGİ MESAJI VERMEK İSTİYOR

Bülent Arınç demiş ki:

*

“İnsanlar zirvedeyken siyaseti bırakmalı.”

*

Bülent Arınç, muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a söylüyor bunu.

*

Ayşe Barım olayı: Nereden nereye

Bülent Arınç’ın durumuna bakıyoruz:

- Zirvede değil.

- Zirvenin bir altında değil.

- Zirvenin üç altında değil.

- Zirvenin z’sinin kıyısında bile değil.

- Zirvenin kilometrelerce uzağında.

*

Buna rağmen “susayım, oturayım, kenara çekileyim” falan demiyor.

Habire konuşuyor.

Habire iktidarla kontrollü zıtlaşıyor.

Habire küçük yaramazlıklar yapıyor.

*

Hepimiz biliyoruz ki:

Bülent Arınç, aslında zirvedekinin böğründe bir yerlerde olmak istiyor.

*

Yine hepimiz biliyoruz ki:

Zirveden bugün kendisine “Gel Bülent Abi! Bakan ol, başkan ol, şu ol, bu ol” falan dense koşa koşa gidecek.

*

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Peki niye böyle yapıyor Bülent Arınç?

Neden zirvedekine “Zirvedeyken siyaseti bırakmalı” diyor.

*

Neden diyecek?

Zirvedekinin dikkatini çekmeye çalışıyor.

*

Vermek istediği mesaj gayet net:

“Hey zirvedeki! Beni gör! Ben burada boşum.”

*

Zirvedeki kendisini bir görse...

İşte o zaman başlar...

“Zirvedeyken siyaset bırakılır mı? Tam da büyük bir deneyim kazanılmışken... Aman Sayın Cumhurbaşkanımız. Sakın bizi bırakmayın. Allah sizi başımızdan eksik etmesin” falan demeye.

#Ayşe Barım#Serenay Sarıkaya#Mert Demir
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