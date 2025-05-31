×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarAhmet HAKAN
Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

Ayakta alkışlanacak en çevreci proje

#Doa#Plastik Şişe#Kedi

Olay şu:

Haberin Devamı

 

Her gün elimizden plastik şişeler geçiyor, içecek kutuları geçiyor, cam şişeler geçiyor.

Ne yapıyoruz bunları?

Çöpe atıyoruz.

Bundan sonra böyle yapmayacağız.

Bundan sonra bu şişeleri, makinelere atacağız.

Karşılığında da kazanç elde edeceğiz.

Çok yakında Türkiye’de “Depozito Yönetim Sistemi” adı verilen yeni bir sistem devreye girecek.

Ayakta alkışlanacak en çevreci proje

Sistem şöyle işleyecek:

- Şehirlerin dört bir yanına özel “iade makineleri” konacak.

- Plastik, alüminyum ve cam şişeler, bu iade makinelerine atılacak.

- Atılan her plastik, alüminyum ve cam şişe karşılığında dijital cüzdanınıza para aktarılacak.

Sistem şimdiden hayata geçmeye başladı bile.

Haberin Devamı

Pilot il olarak seçilen Sakarya’da iki aylık bir sürede 100 ton cam şişe toplandı.

Sistem, önümüzdeki üç ay içinde Erzurum, İzmir, Konya, Gaziantep, Mersin ve Samsun’da hayata geçecek.

Yıl sonuna kadar da tüm Türkiye’de.

Bu sistem, Türk ekonomisine de büyük bir katkı sağlayacak.

Yılda 25 milyar atık şişenin toplanarak geri dönüşüme kazandırılması öngörülüyor.

Bu da yıllık 520 milyon Euro demek.

Sistemin çevreyi koruması, doğayı koruması ise en büyük kazanç.

Doğmamış bebekler için bile büyük tehdit olan plastik atıklardan kurtulmanın yolu da bu sistemden geçiyor.

*

Çevre için, doğa için, sağlık için, ekonomi için Çevre Bakanlığı’nın attığı bu şahane adımı ayakta alkışlıyorum.

Ayakta alkışlanacak en çevreci proje

Emeği geçen herkesi kutluyorum.

KEDİLER BİRBİRİNE BENZEMEZ

Ayakta alkışlanacak en çevreci proje


BAZI kediler politiktir, bazı kediler apolitik. / Bazı kediler hareketlidir, bazı kediler miskin. / Bazı kediler muhaliftir, bazı kediler muhalefete muhalif. / Bazı kediler Necip Fazılcıdır, bazı kediler Nazım Hikmetçi. / Bazı kediler Fatihçidir, bazı kediler padişah ayırmaz. / Bazı kediler Macron gibidir, bazı kediler Macron’un eşi gibi. / Bazı kediler geceleri koşar, bazı kediler gündüzleri. / Bazı kediler yoğrulmak ister, bazı kediler kılına dokundurmaz. / Bazı kediler sütlaç sever, bazı kediler mercimek köftesi. / Bazı kediler misafir sever, bazı kediler misafirden nefret eder.

Haberin Devamı

PAVYON AYRI, RESTORAN AYRI

BARIŞ Yarkadaş, televizyon ekranında CHP delegelerinin pavyona götürülüş öyküsünü anlatıyor:

*

Abi, bana şu pavyon işini bir anlatsana dedim. Başladı anlatmaya. Şunları söyledi: Akşam Balıkhan Restoran’da yemek yedik. Bizim il başkanı, aldı bizi pavyona götürdü.

Öykünün tam bu kısmında...

Ayakta alkışlanacak en çevreci proje

Stüdyoda bulunan pavyon cahili muhafazakâr bir yorumcu, araya girip şu soruyu soruyor:

Dur bir dakika. Yemekten sonra mı pavyona gidiyorlar? Pavyon ayrı, restoran ayrı mı?

İşin bu noktasında koptum ben.

Ve devamını dinlemedim.

#Doa#Plastik Şişe#Kedi
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Uzlaşmacı, empatik ve barışçıl olabiliriz

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

Dubai, dünya gastronomi haritasında parlayan bir yıldız olma…

 EBRU ERKE
EBRU ERKE

Turizm merkezleri için ‘acil sağlık’ uyarısı

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Ticaret diplomasisi

 FUAT BOL
FUAT BOL

Harvardlı Türk doktor Furkan Burak: Obezitenin tedavisi…

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ
TÜM YAZARLARIMIZ