Ateşkesi sağlarsa Trump sağlar

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- BİRİNCİ GERÇEK: İsrail’in durmaya niyeti yok. Sonuna kadar gidecek gibi.

- İKİNCİ GERÇEK: İran etkili oluyor ama elindeki füzeler sınırlı. Daha ne kadar dayanacak belirsiz.

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Bu iki acı gerçek çerçevesinde ateşkesin ortaya çıkmasını sağlayacak tek irade...

Trump’ın iradesi.





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Trump’tan gelen açıklamalara baktığımızda ise...

Bir kafa karışıklığı görüyoruz.

Bazen ateşkese yakın duruyor, bazen de savaşa.

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İşte tam bu noktada...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 saat içinde iki kez Trump’la telefon görüşmesi yapması çok önemli.

Bu ateş çemberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’la yoğun iletişim kurma kapasitesi, ateşkes için en büyük şans.

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- Çünkü İsrail’in durmaya niyeti yok.

- Çünkü İran’ın etkili saldırı potansiyeli sınırlı.

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Yani ateşkes için tek şans var:

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Erdoğan’ın Trump’la kurduğu iletişimin bir sonuç doğurması.

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“Ay hadi inşallah” mı deniyordu böylesi durumlar için?

SAVAŞ BİZE GÖSTERDİ Kİ İHA’LAR, SİHA’LAR, FÜZELER OLMADAN ASLA OLMAZ

İran / İsrail savaşı bize net biçimde gösterdi ki...

- Artık savaşlarda yapay zekâyı kullanma potansiyelin kadar başarılısın.

- Artık savaşlarda geliştirdiğin hipersonik füzelerin kadar güçlüsün.

- Artık savaşlarda İHA’ların, SİHA’ların kadar etkinsin.

- Artık savaşlarda hava savunma sistemin kadar güvendesin.

- Artık savaşlarda istihbarat teşkilatının becerisi kadar öndesin.

*

Türkiye’nin son dönemde savunma sanayisinde elde ettiği ilerlemelerin önemini az çok anlayabiliyorduk.

*

Ancak İran-İsrail savaşıyla birlikte...

Bu konunun...

- Çok esaslı bir varlık / yokluk konusu olduğunu...

- Çok dehşetli bir ölüm / kalım meselesi olduğunu...

Gözlerimizle gördük, görüyoruz.





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“İSRAİL’İN YENİ HEDEFİ TÜRKİYE OLACAK” DEMEK

- Türkiye’yi hafife almaktır.

- İsrail’i fazla abartmaktır.

- Türkiye’yi Ortadoğu’nun sıradan bir ülkesi sanmaktır.

- İsrail’i de Türkiye’yi de yeterince tanımamaktır.

- Türkiye’nin hem doğuyla hem batıyla ilişkisini es geçmektir.

TİYATRO BİTTİ

İsrail ile İran arasındaki zıtlaşmayı bu zamana kadar hep...

“Tiyatro bu” diye nitelendiriyorduk.

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Bugün İran, tarihte ilk kez İsrail’e etkili biçimde ölümüne saldırmaktadır.

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Yani oyun bitmiştir. Yani perde kapanmıştır. Yani tiyatro dağılmıştır.

SAKALLI CÜBBELİ MOSSAD AJANLARI

Bizim MİT, MOSSAD’a çalıştıkları saptanan bazı tiplere operasyon yapmıştı Türkiye’de.

Operasyon yapılanlardan biri sakallı, cübbeli bir adamdı.

*

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Hatırlıyorum, o günlerde...

“Bu çağda böyle ajanlık mı olur yahu? Bunlarda hiç ajan tipi yok ki” falan türü gevezelikler yapılmıştı sağda solda.

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MOSSAD’ın İran gibi kapalı bir rejimde bile adam devşirip Tahran’ın derinliklerinde dron atölyeleri kurduğunu görünce...

Anladık mı acaba sakallı cüppelilerin bile MOSSAD ajanı olabileceğini?

İRAN’DA REJİM ÇÖKER Mİ

Herhangi bir savaş durumunda...

Netanyahu, iktidarının ömrünü nasıl uzatıyorsa...

İsrail’in İran’ı vurması da...

İran’daki rejimin ömrünü bin kat daha fazla uzatıyor.

*

Yani İran’da rejimin çökmesini hedefleyen Netanyahu’ya, sadece avucunu yalamak düşecek.

İLK DEFA OLANLAR

Şunlara tamam:

*

Evet, İran’ın kaybı büyük. Evet, İsrail nokta atışı yapıyor. Evet, İsrail’in füze ihtiyacı anında karşılanıyor. Evet, ambargo altındaki İran’ın füzesi falan sınırlı. Evet, İsrail iyi istihbarat alıyor. Evet, İran’ın komutanları öldürüldü. Evet, İsrail ajanları Tahran’da cirit atıyor.

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Fakat şunlara da tamam:

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- İlk defa İsrail, bu kadar sağlam bir tokat yedi.

- İlk defa İsrail’de yaşayanlar korkuyu ve paniği tattı.

- İlk defa “İsrail’e bir şey olmaz” efsanesi yıkıldı.

- İlk defa İsrail’in kubbeleri azıcık da olsa işlevsiz kaldı.

- İlk defa İsrail, enkaz başında.

- İlk defa İsrail, karşılık verebilen bir ülkeyle karşı karşıya kaldı.