Atatürk’e minnet ve saygıyla

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Çok uzun zamandır O’nu yerli yerine koymasını başarabildim.

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Benim için Atatürk...

- Bu ülkenin kurtuluş savaşının önderidir.

- Bu Cumhuriyet’in kurucu lideridir.

- Bu devletin temelinin sağlam biçimde atılmasının mimarıdır.

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Yüz yıl sonra Türkiye, bölgesindeki diğer ülkelerden olumlu anlamda ayrışıyorsa... Bu Atatürk sayesindedir.

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Atatürk’e karşı derin minnetimin ve saygımın temel nedeni budur.

ÖZGÜR ÖZEL’İN İŞİ NEDEN ZOR

CHP’nin yüzde 25’lik kemik bir seçmeni var. Ne olursa olsun partilerini terk etmeyen bir kitle bu.

Bu kitlenin önemli bir bölümü, partilerinden şunları bekliyor:

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- Sertlikten en küçük bir ödün verilmesin.

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- Hiçbir zaman yumuşama olmasın.

- Erdoğan’a hep en ağır sözlerle yüklenilsin.

- AK Parti’ye oy verenlere bile yumuşak yaklaşılmasın.

- Kafa tutulsun, sokağa çıkılsın, masa yumruklansın, sloganlar atılsın.

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Özgür Özel ise bunun tam tersi görüşte.

Yaklaşımı şöyle:

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Öfkeli çıkışlar, nefreti besliyor. Nefret, cepheleşmeyi körüklüyor. Cepheleşme de CHP’yi yüzde 25’e kilitliyor.

Bu sarmaldan kurtulmanın yolu: NORMALLEŞME.

Normalleşme sayesinde CHP’ye uzak kitleler, CHP’ye kulak veriyorlar.

Kulak verince de CHP’ye oy verebilir hale gelirler, geliyorlar, gelecekler.

*

Özgür Özel, epey bir süredir kendi kitlesinin büyük bölümünün aklının yatmadığı böyle bir yola girmiş durumda.

Bu yüzden de parti içinde amansız eleştirilerle karşı karşıya.

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Şimdi önünde iki seçenek var Özgür Özel’in:

Ya kendi kitlesini girdiği bu yola ikna etme becerisini gösterecek ya da bu yoldan dönecek.





SEÇİM SONUÇLARINI KABUL EDECEKLERMİŞ

SEÇİMİN ardından Biden da, Harris de...

“Seçim sonuçlarını kabul etmekten” ya da “İktidarı barışçıl biçimde devretmekten” söz ettiler.

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Koskoca ABD demokrasisinin geldiği şu elem verici haline bakın hele!

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Sanki söz konusu olan Nikaragua imiş gibi, sanki söz konusu olan Venezuela imiş gibi... “Seçim sonuçlarını kabul edeceğiz” ya da “İktidarı barışçıl biçimde devredeceğiz” diyorlar.

Konuşan sanki ABD’li yetkililer değil de Salvador’daki sertlik yanlısı gerillaların ele başları.

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İki şey söyleyeceğim:

BİR: Hiç üzülmüyorum.

İKİ: Çok gülüyorum.

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN POLİTİK YAS VE DEPRESYON

22 yıldır her seçim sonrası bizim muhaliflerin içine girdiği bir depresyon ve yas süreci vardır ya... Bugünlerde ABD’deki Trump karşıtları da benzer bir sürece girmiş durumdalar.

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İşte size New York Times’tan iki örnek:

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Michelle Goldberg’in yazısının başlığı “Daha sonra mücadele ederiz! Şimdi yas zamanı!”

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Bu yazısında yazarımız, Trump kazanınca nasıl depresyona girdiğini anlatıyor çok içli ve dokunaklı biçimde.

Teselliyi nasıl sinemada ve romanlarda aramaya başladığını, nasıl ailesine ve arkadaşlarına yönelerek acılarını hafifletmeye çalıştığını anlatıyor.

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Nicholas Kristof ise yazısında Trump karşıtlarına bir dizi tavsiyede bulunuyor.

“Akıl sağlığınızı korumak için doğaya dönün” diyor.

Elma ve üzüm yetiştirmekten söz ediyor.

Evcil hayvanların da iyi bir teselli aracı olacağını söylüyor.

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New York Times yazarları, yas ve depresyon konusunda hayli acemi bir görüntü veriyorlar.

Oysa Erdoğan’ın zaferleri karşısında yas ve depresyonda ustalaşmış Türk muhaliflerden öğrenecekleri çok şey var.

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New York Times, mesela Aslı Aydıntaşbaş’a... “Politik depresyonla nasıl başa çıkılır” ve “Yas zamanlarında yapılacak en iyi 10 şey” başlıklı iki yazı sipariş edebilir.

Bu konularda hayli pişen Aslı’nın yazacağı makalelerden çok faydalanırlar.

Nicholas Kristof - Michelle Goldberg

GÜNDEMİN GETİRDİKLERİ

- Belediye konserleri tartışmasından galiba belediyeler konser düzenlemesin sonucu çıkacak.

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- CHP ne zaman umut olsa mutlaka iç tartışmalara döndürülür. Yine aynısı olacak korkarım.

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- Mahkeme haberciliği, haberciliğin en zor işidir. Bakınız: Narin mahkemesinden verilen haberler.

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- Nejat İşler’e çağrı: Abi insan azıcık bıkar yani alemlere akmaktan. Ak, ak, ak. Sonuçta hep aynı.

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- “MİT bizim belediyeyi eşeliyor” demeden önce biraz düşünmek gerekmez mi?