Atatürk’e dil uzatmadan olmuyor mu bu işler?

Demiş ki:
*
“Atilla Peker’i Kıbrıs’a götürdüğünüzü söylemiştiniz. Neden bir devlet görevlisini değil de Peker’i götürdünüz?”
*
Korkut Eken de cevap vermiş:
*
“Orada PKK ile çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre ‘eleman’ kullanılıyordu.”
*
“Gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmekle suçlandınız...”
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Korkut Eken, cevap veriyor:
*
“Şöyle bir olay oldu: Hasan Paşa (dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a ‘Kıbrıs’ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor’ falan demiş. Ben de o dönemde Emniyet’te özel harekât polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’le gittim.”
Gazeteci Saygı Öztürk, soruyor:
*
İki gündür Hürriyet’te çok önemli bir hizmet yapıyor Osman Hoca.
“BioNTech Dosyası”nı açarak...
Bu aşıyla ilgili akla gelebilecek her türlü sorunun yanıtını veriyor.
Büyük bir emeğin ürünü olan bu yazı dizisini dikkatle okuyor ve çok faydalanıyorum.
KABUL... Çok alengirli işlerin arkasında genellikle devasa güçler bulunur. Bunu asla gözden ırak tutmamak lazım. Ancak durum böyledir diye... Her alengirli işin arkasında da her zaman devasa güçler bulunmayabilir.
*
ÖĞÜT İKİ: Komplo ile fal
TAMAM... Paranoyak olmamanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Ama şunu da unutmayın: Bazen puro içen bir adam, sadece puro içen bir adamdır. “Komplo” ile “fal”, birbirine benzer: Onlara inanma ama onlarsız da kalma!
*
ÖĞÜT ÜÇ: Hayal kırıklıkları
DOĞRU... Alengirli olaylar, sarsıcı etkilere yol açar. Bu nedenle “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” der dururuz. Ancak şu da doğrudur: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı beklentisi, genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.
*
Tabii benim de.
*
- Öyle çok müjde verildi ki...
- Öyle çok milyon rakamı telaffuz edildi ki...
- Öyle çok hayal kırıklıkları yaşandı ki...
- Öyle çok rakamlarda revizeye gidildi ki...
Biz artık “Şu kadar milyon aşı gelecek” beyanlarına yüz vermez olduk.
*
Kendisine sorduğum ilk soru şu oldu:
*
“Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?”
*
Şu cevabı verdi:
*
“Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür.”
*
Şu son 19 Mayıs’ta gördüm ki...
Artık hepimiz o vapur yolculuğunun anlamının, tarihteki yerinin ve bugüne yansımasının çok daha fazla farkındayız...
Artık hepimiz Samsun’a çıkmanın neye karşı olduğunu da neyin başlangıcı olduğunu da çok daha fazla idrak etmiş durumdayız.
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın ne denli kutlu bir ilk kıvılcım olduğunu daha fazla özümsemiş bulunmaktayız...
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın taşıdığı kıymet üzerinde büyük ölçüde ittifak etmiş haldeyiz.
*
O zaman hep birlikte bir kez daha haykıralım:
*
CNN Türk’te “HDP’ye bakanlık verilebilir” dedi.
*
Dursun Çiçek, eski bir CHP milletvekili. CHP’de şu anda bir görevi yok. Bu nedenle yaptığı açıklamanın üzerinde pek durmamıştım.
*
- Kralımız Roger Waters hepimizden önce atılıp İsrail’e haddini bildirdi.
- Berlin’de gösteriler düzenlendi İsrail’e karşı...
- Meleğimiz Rihanna “Kırılsın bu zalim döngü” dedi.
- New York’ta bir grup, Biden’a “İsrail’e desteği kes” dedi.
“Galiba Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ısıtılıyor” demiştim.
*
Neye dayanarak söylemiştim bunu?
*
Şu iki şeye:
*
- BİR: Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti” diye manşetten duyurulan bir ankete dayanarak...
*
“Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”.
*
Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş.
Haberin özeti bu.
Bir coşkusu olmalı.
Bir törenselliği olmalı.
Bir yemeği olmalı, bir hediyesi olmalı.
Bir rüzgârı olmalı.
Bir sembolü olmalı, bir oyuncağı olmalı.
Bir havası olmalı sokaklara yansıyan.
Bir geleneği olmalı hafiften modernleştirilmiş.
Bir anısı olmalı “nerede o eski bayramlar” cümlesinin dışında.
“2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.”
*
Hahahaha!
*
Tam bir sallama bu.
Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.
*
Bayrakçı’nın sıraladığı üç muhalefet partisi şunlar:
*
- BİRİNCİ PARTİ: Pandemi partisi.
*
- İKİNCİ PARTİ: Metal yorgunluk partisi.
*
- ÜÇÜNCÜ PARTİ: Genç seçmen partisi.
*
Sürekli güncelleyerek...
Baktı, olmuyor.
Vazgeçti tarih vermekten.
*
Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş.
Çünkü felaket tellallığı yapıyormuş.
*
Sanki ortada felaket yok, hayat güllük gülistanlıkmış da her şey Mehmet Ceyhan Hoca’nın uydurmasındanmış gibi bir yaklaşım.
*
Bu ancak ve ancak ansiklopedilerde “saçmalık” maddesine karşılık olabilir.
*
- Yoğun bakımlarda yaşam savaşı verilirken...
“Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız.”
*
Bu cümle, çok tepki aldı.
Benim de kulağımı tırmaladı.
Bakan Çavuşoğlu’nu aradım.
Berlin’deymiş.
Alman Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmış.
Atatürk’e dil uzatmadan olmuyor mu bu işler?
Önce bir şey soracağım:
Ayasofya’nın ibadete açılışını...
- Atatürk’e gönderme yapmadan...
- Atatürk’e hakaret etmeden...
- Atatürk’e dil uzatmadan...
İfade etmek mümkün değil mi?
*
Hiçbir şeyi dikkate almıyorsanız, bari...
- Hem Atatürk’e derin bir saygı duyan...
- Hem de Ayasofya’nın ibadete açılışından memnun olan...
İnsanlarımızı dikkate alın.
Onları incitmeyin.
*
Hep söyledim, yine söylüyorum:
*
Hem Atatürk’e derin bir minnet duymak hem de Ayasofya’nın ibadete açılmasından memnun olmak mümkündür.
Bu iki anlayışı birbirine düşürmeye çalışmak, ancak fitnecilerin ve bozguncuların yapacağı bir iştir.
*
Ne yapmış Atatürk?
Silah arkadaşlarıyla birlikte düşmana karşı soylu bir direniş gerçekleştirmiş.
*
- Bugün ezanlar okunuyorsa...
- Camilerimiz açıksa...
- İbadetlerimizi yapıyorsak...
Bunda Atatürk’ün verdiği kurtuluş mücadelesinin hiç mi payı yoktur?
*
Ayasofya’da dua ederken Atatürk’e gönderme yapan o hocaya şu iki soruyu sormak lazım:
*
- BİR: Atatürk’ün önderlik ettiği o şanlı mücadele hakkında ne düşünüyor acaba?
*
- İKİ: O şanlı mücadelenin camilere etkisi hakkında ne düşünüyor acaba?
*
Atatürk, camilerde lanet okunacak bir şahsiyet değildir.
Hayırla yâd edilecek bir şahsiyettir.
*
Hayırla yâd etmesini bilmeyenlerin yapması gereken ise şudur:
Susmak.
*
Çünkü “Ya hayır konuş ya da sus” der bizim öğreti.
İSTANBUL’UN SEMBOLÜ KULE OLMAZ OLAMAZ
ÇAMLICA’YA yapılan kule için “İstanbul’un sembolü olacak” diye bir haber başlığı görünce biraz kafam bozuldu. Bizim gazetede bile böyle bir başlık vardı, gözümüzden kaçmış maalesef.
*
Görüntü kirliliğini önlemek ve o rezalet duruma son vermek adına o kulenin yapılması gayet hayırlı olmuştur ama abartmayalım.
*
İstanbul; Dubai, Las Vegas falan gibi yeni yetme bir şehir midir ki sembolü bu kule olsun.
*
İstanbul’un sembolü...
- Gözbebeğimiz Ayasofya’dır.
- Tarihin zarafeti Sultanahmet’tir.
- Muhteşem Süleymaniye’dir.
- Masmavi Boğaz’dır.
- Tarihin kanatlanışı olan Galata Kulesi’dir.
Say say bitmez.
*
İstanbul’un o kadar çok sembolü vardır ki...
Çamlıca Kulesi’ne asla sıra gelmez.
VİDEOLAR KARŞISINDA SERGİLENEN BEŞ TUTUM
Tutum bir
Aşırı abanma
“İki video daha çıksa hükümet düşecek” türü bir hayale dayalı tutumdur bu... Bu hayale kapılmış olanlar, abandıkça abanıyorlar videolara.
*
Tutum iki
Kalabalığa uyma
“Herkes izliyor abi, ben de izleyeyim, muhabbetlerde geri kalmayayım” anlayışına dayalı bir tutumdur bu. İzlenme sayıları en çok bu kesimi büyülemekte.
*
Tutum üç
‘Sıkmaya başladı’cılar
“İlk üç videoya kadar iyiydi ama artık sıkmaya başladı” anlayışına dayalı bir tutumdur bu. Çabuk sıkılanlar, dikkati dağınıklar bu sınıfa girmekte.
*
Tutum dört
‘En iyisi buydu’cular
Her izlediği video karşısında “En iyisi buydu” tepkisini verme anlayışına dayalı bir tutumdur bu. Video açlığı var bu kesimde.
*
Tutum beş
Sessizce geçiştirme
Konuya hiç dahil olmama, konuyu sessizce geçiştirme anlayışına dayalı bir tutumdur bu. Ki bu da bir tercih meselesidir.
SAAT 21.00’E KADAR AÇIK RESTORAN İSTEMİYORUZ
1 HAZİRAN öncesi son uyarımı yapayım:
*
Ne sektörün çalışanları...
Ne de sektörün müşterileri olan bizler...
Saat 20.00’ye ya da saat 21.00’e kadar açık restoran istemiyoruz.
*
Her türlü sınırlamayı yapın.
Her türlü kuralı koyun.
Her türlü önlemi alın.
Ama “şu saat” işine girmeyin.
*
Yoksa sektör, bu sefer gerçekten batacak.
Hadi biz müşterileri bir tarafa bırakın, bari sektörü dikkate alın.