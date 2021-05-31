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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Atatürk’e dil uzatmadan olmuyor mu bu işler?
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Atatürk’e dil uzatmadan olmuyor mu bu işler?

31 Mayıs 2021

Önce bir şey soracağım:

 

Ayasofya’nın ibadete açılışını...

- Atatürk’e gönderme yapmadan...

- Atatürk’e hakaret etmeden...

- Atatürk’e dil uzatmadan...

İfade etmek mümkün değil mi?

*

Hiçbir şeyi dikkate almıyorsanız, bari...

Atatürk’e dil uzatmadan olmuyor mu bu işler

- Hem Atatürk’e derin bir saygı duyan...

- Hem de Ayasofya’nın ibadete açılışından memnun olan...

İnsanlarımızı dikkate alın.

Onları incitmeyin.

*

Hep söyledim, yine söylüyorum:

*

Hem Atatürk’e derin bir minnet duymak hem de Ayasofya’nın ibadete açılmasından memnun olmak mümkündür.

Bu iki anlayışı birbirine düşürmeye çalışmak, ancak fitnecilerin ve bozguncuların yapacağı bir iştir.

*

Ne yapmış Atatürk?

Silah arkadaşlarıyla birlikte düşmana karşı soylu bir direniş gerçekleştirmiş.

*

- Bugün ezanlar okunuyorsa...

- Camilerimiz açıksa...

- İbadetlerimizi yapıyorsak...

Bunda Atatürk’ün verdiği kurtuluş mücadelesinin hiç mi payı yoktur?

*

Ayasofya’da dua ederken Atatürk’e gönderme yapan o hocaya şu iki soruyu sormak lazım:

*

- BİR: Atatürk’ün önderlik ettiği o şanlı mücadele hakkında ne düşünüyor acaba?

*

- İKİ: O şanlı mücadelenin camilere etkisi hakkında ne düşünüyor acaba?

*

Atatürk, camilerde lanet okunacak bir şahsiyet değildir.

Hayırla yâd edilecek bir şahsiyettir.

*

Hayırla yâd etmesini bilmeyenlerin yapması gereken ise şudur:

Susmak.

*

Çünkü “Ya hayır konuş ya da sus” der bizim öğreti.

İSTANBUL’UN SEMBOLÜ KULE OLMAZ OLAMAZ

ÇAMLICA’YA yapılan kule için “İstanbul’un sembolü olacak” diye bir haber başlığı görünce biraz kafam bozuldu. Bizim gazetede bile böyle bir başlık vardı, gözümüzden kaçmış maalesef.

*

Görüntü kirliliğini önlemek ve o rezalet duruma son vermek adına o kulenin yapılması gayet hayırlı olmuştur ama abartmayalım.

*

İstanbul; Dubai, Las Vegas falan gibi yeni yetme bir şehir midir ki sembolü bu kule olsun.

*

İstanbul’un sembolü...

Atatürk’e dil uzatmadan olmuyor mu bu işler

- Gözbebeğimiz Ayasofya’dır.

- Tarihin zarafeti Sultanahmet’tir.

- Muhteşem Süleymaniye’dir.

- Masmavi Boğaz’dır.

- Tarihin kanatlanışı olan Galata Kulesi’dir.

Say say bitmez.

*

İstanbul’un o kadar çok sembolü vardır ki...

Çamlıca Kulesi’ne asla sıra gelmez.

VİDEOLAR KARŞISINDA SERGİLENEN BEŞ TUTUM

Tutum bir
Aşırı abanma

“İki video daha çıksa hükümet düşecek” türü bir hayale dayalı tutumdur bu... Bu hayale kapılmış olanlar, abandıkça abanıyorlar videolara.

*

Tutum iki
Kalabalığa uyma

“Herkes izliyor abi, ben de izleyeyim, muhabbetlerde geri kalmayayım” anlayışına dayalı bir tutumdur bu. İzlenme sayıları en çok bu kesimi büyülemekte.

Atatürk’e dil uzatmadan olmuyor mu bu işler

*

Tutum üç
‘Sıkmaya başladı’cılar

“İlk üç videoya kadar iyiydi ama artık sıkmaya başladı” anlayışına dayalı bir tutumdur bu. Çabuk sıkılanlar, dikkati dağınıklar bu sınıfa girmekte.

*

Tutum dört
‘En iyisi buydu’cular

Her izlediği video karşısında “En iyisi buydu” tepkisini verme anlayışına dayalı bir tutumdur bu. Video açlığı var bu kesimde.

*

Tutum beş
Sessizce geçiştirme

Konuya hiç dahil olmama, konuyu sessizce geçiştirme anlayışına dayalı bir tutumdur bu. Ki bu da bir tercih meselesidir.

SAAT 21.00’E KADAR AÇIK RESTORAN İSTEMİYORUZ

1 HAZİRAN öncesi son uyarımı yapayım:

*

Ne sektörün çalışanları...

Ne de sektörün müşterileri olan bizler...

Atatürk’e dil uzatmadan olmuyor mu bu işler

Saat 20.00’ye ya da saat 21.00’e kadar açık restoran istemiyoruz.

*

Her türlü sınırlamayı yapın.

Her türlü kuralı koyun.

Her türlü önlemi alın.

Ama “şu saat” işine girmeyin.

*

Yoksa sektör, bu sefer gerçekten batacak.

Hadi biz müşterileri bir tarafa bırakın, bari sektörü dikkate alın.

X

Yine sorulmayan soru vakası: Eleman kimdir, nereden seçilir, nasıl belirlenir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Mayıs 2021
Saygı Öztürk, eksik bıraktığı soruyu sormuş Korkut Eken’e.

Demiş ki:

*

“Atilla Peker’i Kıbrıs’a götürdüğünüzü söylemiştiniz. Neden bir devlet görevlisini değil de Peker’i götürdünüz?”

*

Korkut Eken de cevap vermiş:

*

“Orada PKK ile çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre ‘eleman’ kullanılıyordu.”

*

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Korkut Eken’e sorulmayan sorunun yaşamsal önemi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Mayıs 2021
Gazeteci Saygı Öztürk, Korkut Eken’e soruyor:

“Gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmekle suçlandınız...”

*

Korkut Eken, cevap veriyor:

*

“Şöyle bir olay oldu: Hasan Paşa (dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a ‘Kıbrıs’ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor’ falan demiş. Ben de o dönemde Emniyet’te özel harekât polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’le gittim.”

Gazeteci Saygı Öztürk, soruyor:

*

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İlk doz aşıda bile yüzde 80 koruma

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Mayıs 2021
Önce Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’na kocaman bir teşekkür.

İki gündür Hürriyet’te çok önemli bir hizmet yapıyor Osman Hoca.

“BioNTech Dosyası”nı açarak...

Bu aşıyla ilgili akla gelebilecek her türlü sorunun yanıtını veriyor.



Büyük bir emeğin ürünü olan bu yazı dizisini dikkatle okuyor ve çok faydalanıyorum.

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Büyük resmin peşinde koşanlara beş öğüt

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Mayıs 2021
ÖĞÜT BİR: Alengirli işler

KABUL... Çok alengirli işlerin arkasında genellikle devasa güçler bulunur. Bunu asla gözden ırak tutmamak lazım. Ancak durum böyledir diye... Her alengirli işin arkasında da her zaman devasa güçler bulunmayabilir.

*

ÖĞÜT İKİ: Komplo ile fal

TAMAM... Paranoyak olmamanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Ama şunu da unutmayın: Bazen puro içen bir adam, sadece puro içen bir adamdır. “Komplo” ile “fal”, birbirine benzer: Onlara inanma ama onlarsız da kalma!

*

ÖĞÜT ÜÇ: Hayal kırıklıkları

DOĞRU... Alengirli olaylar, sarsıcı etkilere yol açar. Bu nedenle “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” der dururuz. Ancak şu da doğrudur: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı beklentisi, genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.

*

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Neden herkes aşıdaki büyük müjdenin farkına varamadı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Mayıs 2021
Sıtkı sıyrılmıştı milletin.

Tabii benim de.

*

- Öyle çok müjde verildi ki...

- Öyle çok milyon rakamı telaffuz edildi ki...

- Öyle çok hayal kırıklıkları yaşandı ki...

- Öyle çok rakamlarda revizeye gidildi ki...

Biz artık “Şu kadar milyon aşı gelecek” beyanlarına yüz vermez olduk.

*

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Türkiye’nin aşı sorunu tamamdır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Mayıs 2021
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüm.

Kendisine sorduğum ilk soru şu oldu:

*

“Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?”

*

Şu cevabı verdi:

*

“Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür.”

*

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Partiler üstü iki konu: 19 Mayıs ve Filistin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Mayıs 2021
19 MAYIS - ANLAMI İDRAK EDİLMİŞ BİR GÜN

Şu son 19 Mayıs’ta gördüm ki...

Artık hepimiz o vapur yolculuğunun anlamının, tarihteki yerinin ve bugüne yansımasının çok daha fazla farkındayız...

Artık hepimiz Samsun’a çıkmanın neye karşı olduğunu da neyin başlangıcı olduğunu da çok daha fazla idrak etmiş durumdayız.

Artık hepimiz 19 Mayıs’ın ne denli kutlu bir ilk kıvılcım olduğunu daha fazla özümsemiş bulunmaktayız...

Artık hepimiz 19 Mayıs’ın taşıdığı kıymet üzerinde büyük ölçüde ittifak etmiş haldeyiz.

*

O zaman hep birlikte bir kez daha haykıralım:

*

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Sicili temiz bir HDP’liye bakanlık vereceklermiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Mayıs 2021
Bu konuyu önce Dursun Çiçek açtı.

CNN Türk’te “HDP’ye bakanlık verilebilir” dedi.

*

Dursun Çiçek, eski bir CHP milletvekili. CHP’de şu anda bir görevi yok. Bu nedenle yaptığı açıklamanın üzerinde pek durmamıştım.



*

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Ümmet yerine insanlık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Mayıs 2021
- Londra sokakları İsrail karşıtı gösterilerde atılan sloganlarla inledi.

- Kralımız Roger Waters hepimizden önce atılıp İsrail’e haddini bildirdi.

- Berlin’de gösteriler düzenlendi İsrail’e karşı...

- Meleğimiz Rihanna “Kırılsın bu zalim döngü” dedi.

- New York’ta bir grup, Biden’a “İsrail’e desteği kes” dedi.



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Hiç kimse istemiyor Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Mayıs 2021
Dünkü yazımda...

“Galiba Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ısıtılıyor” demiştim.

*

Neye dayanarak söylemiştim bunu?

*

Şu iki şeye:

*

- BİR: Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti” diye manşetten duyurulan bir ankete dayanarak...

*

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Türkiye’de yavaş yavaş ısındırılan bir şey var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Mayıs 2021
Geçen gün Cumhuriyet gazetesinin manşeti şöyleydi:

“Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”.

*

Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş.



Haberin özeti bu.

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Bayram işini beceremiyoruz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Mayıs 2021
Bir rengi olmalı bayramın.

Bir coşkusu olmalı.

Bir törenselliği olmalı.

Bir yemeği olmalı, bir hediyesi olmalı.

Bir rüzgârı olmalı.

Bir sembolü olmalı, bir oyuncağı olmalı.

Bir havası olmalı sokaklara yansıyan.

Bir geleneği olmalı hafiften modernleştirilmiş.

Bir anısı olmalı “nerede o eski bayramlar” cümlesinin dışında.

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Babacan’ın sallamasına karşı benim sallamam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Mayıs 2021
Ali Babacan şöyle demiş:

 

2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.”

*

Hahahaha!

*

Tam bir sallama bu.

Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.

*

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İktidarın karşısındaki en etkili ve en güçlü üç muhalefet partisi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Mayıs 2021
Siyasi analizlerine sonsuz güvendiğim Hakan Bayrakçı, AK Parti iktidarının karşısındaki en güçlü üç muhalefet partisini sıralamış.

Bayrakçı’nın sıraladığı üç muhalefet partisi şunlar:

*

- BİRİNCİ PARTİ: Pandemi partisi.

*

- İKİNCİ PARTİ: Metal yorgunluk partisi.

*

- ÜÇÜNCÜ PARTİ: Genç seçmen partisi.

*

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Apar topar seçime giderler mi gerçekten?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Mayıs 2021
“Ben falanca ay erken seçim bekliyorum” diye açıklamalar yapıyordu Meral Akşener.

Sürekli güncelleyerek...

Baktı, olmuyor.

Vazgeçti tarih vermekten.

*

Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş.


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Mehmet Ceyhan tutuklansınmış

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Mayıs 2021
Niye tutuklansınmış?

Çünkü felaket tellallığı yapıyormuş.

*

Sanki ortada felaket yok, hayat güllük gülistanlıkmış da her şey Mehmet Ceyhan Hoca’nın uydurmasındanmış gibi bir yaklaşım.

*

Bu ancak ve ancak ansiklopedilerde “saçmalık” maddesine karşılık olabilir.

*

- Yoğun bakımlarda yaşam savaşı verilirken...

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Mevlüt Çavuşoğlu’na ‘Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız’ cümlesini sordum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Mayıs 2021
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Berlin’de yaptığı uzun açıklamaların içinde şöyle bir cümle yer aldı:

“Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız.”

*

Bu cümle, çok tepki aldı.

Benim de kulağımı tırmaladı.

Bakan Çavuşoğlu’nu aradım.

Berlin’deymiş.

Alman Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmış.

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