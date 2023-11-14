Atatürk aleyhine işlenen şuursuz ve gafil suçlar

Haberin Devamı

Atatürk’e benzeme iddiası taşıyan en az üç kişi var, bizim saptadığımız.

*

- Bu adamlar üzerinden gülünç Atatürk müsamereleri yapılıyor.

- Bu adamlar resmen düğün / dernek maskotları haline getiriliyor.

- Bu adamlara TikTok’ta para bağışları yapılıyor.

Falan.

*

Bu eylemlerin tümü...

- Atatürk’ün aziz hatırasıyla alenen alay etmektir.

- Atatürk’ün bu ülke için taşıdığı anlamı küçültmeye kalkışmaktır.

- Atatürk’ü en kaba, en nezaketsiz ve en hunhar biçimde istismar etmektir.

*

Bazı meczupların, işi gücü bırakıp sadece Atatürk’le uğraştıklarını görmüştük. Bazı şuursuzların, sırf dikkat çekmek için Atatürk’e hakaret etmelerine alışmıştık. Bazı kendini bilmezlerin, bir kısır döngü içinde Atatürk’e saldırdıklarını fark etmiştik.

*

Haberin Devamı

Mesela Sevan Nişanyan denilen bir adam, bir süredir Atatürk’ü diline dolamış durumdaydı.

Ancak iyice çığırından çıktı. Çirkinleşmekte sınır tanımamaya başladı. Alçaldıkça alçalıyor.

Sevan Nişanyan denilen şahsın bu iğrenç tutumu da özgün değil. Çok gördük böylelerini.

*

Ancak Atatürk’ün benzerleri üzerinden yürütülen istismar kumpanyası, hem yenidir hem de özgündür.

Atatürk’ün aziz hatırasını bu türden küçültücü yaklaşımlar eskiden yoktu yeni çıktı.

*

Bu yeni tip Atatürk istismarı eylemler hakkında benim teklifim şudur:

*

Hem Atatürk’e benzedikleri söylenen bu herifler hem de bu herifler üzerinden müsamere çevirenler...

“Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Kanunu” kapsamına alınsın.

*

Çünkü bunların başka türlü duracağı yok.

Sevan Nişanyan



KENDİME NOT: MACRON’U ÖVMEDEN ÖNCE BİR DUR

Dünyanın en şahane cümlesini kursa da... Yeryüzünün en adil açıklamasını yapsa da... Tarihin en afili gerçeğini haykırsa da... Kimselerin söyleyemediğini küt diye söylese de...

Macron’u takdir etmeden önce biraz sürenin geçmesini bekle.

*

Çünkü Macron’un delikanlılığı iki dakikayı geçmiyor.

Haberin Devamı

KILIÇDAROĞLU DANIŞMA OFİSİ KURUYORMUŞ



Bence çok yararlı bir ofis olur bu.

CHP açısından... Türkiye açısından... Siyaset açısından...

*

Tabii şu şekilde yararlanılırsa:

*

Kendisine siyasi konuda danışılacak.

Ve ne diyorsa tam tersi yapılacak.

*

Bundan daha şahane bir yol göstericilik, aramakla bulunmaz.

Ama bulanlar söz konusu ofisi arayanlar olacaktır.





ZORBALIK İLE BOYKOT ARASINDAKİ KALIN ÇİZGİ

Boykot...

Zalime karşı yapacak hiçbir şey bulamayanların son sığınağıdır. “Hiçbir şey yapamıyoruz, bari bu şekilde tarafımız belli olsun” yaklaşımıdır. Sonuç almaya yönelik bir çırpınıştır. Barışçıl bir tutum alıştır. Zalime karşı bir niyet bildirimidir.

*

Zorbalık ise...

Haberin Devamı

İnceden zalime öykünmektir. Moral üstünlükten uzaklaşmaktır. Ahlaki zemini kaybetmektir. Mazluma yapılan kötülüktür. Kaş yapayım derken göz çıkarmaktır. Haklı davayı örselemektir. Propaganda savaşına mağlubiyet kapısı açmaktır.

*

İzmit’te bir kahve zincirine girip masalarda kahve içenlere müdahale etmek, ellerindeki kahveyi alıp yere dökmek olayıyla ilgili benim görüşüm budur.

ÖNEMLİ MAKAMLARA ATANANLARA TAVSİYELER

- Geçici bir makamda olduğunuzu, bir gün masanızı toplayıp orayı terk etmek durumunda kalacağınızı asla aklınızdan çıkarmayın.

*

- Sizi övgülere boğanların yüzde 85’inin kişiliğinizi değil makamınızı dikkate aldıklarını sakın unutmayın.

*

Haberin Devamı

- Makama geldiğiniz gün hakkınızda söylenenlere değil, makamı terk etmek zorunda kaldığınızda arkanızdan söyleneceklere odaklanın.

*

- Makama atanmak, makama tahammül etmekten daha zordur. Atandığınız makamın sizi çıldırtmasına asla izin vermeyin.

*

- Makamın size sağladığı gündelik avantajlara kendinizi kaptırmayın. O avantajları gaddarca küçümseyin.

RİYAD SONUÇ BİLDİRİSİ NETANYAHU’YU HOPLATTI

Ryiad Zirvesi’nden çıkan Sonuç Bildirisi...

Fazlasıyla sertti. Fazlasıyla alışılmışın dışındaydı. Fazlasıyla yol göstericiydi. Fazlasıyla eylemsellik önerileriyle doluydu. Fazlasıyla sağlam bir metindi.

*

Bunun böyle olduğunu Netanyahu da görmüş olacak ki...

Bildiriye kayıtsız kalamadı.

*

Haberin Devamı

Arap ülkelerini Hamas’la korkutmaya çalışarak şöyle dedi Netanyahu:

*

“Arap liderlere şunu söylüyorum. Çıkarlarınızı, iktidarınızı korumak istiyorsanız tek bir şey yapmalısınız: Sessiz kalın! Bir taahhüdünüz var Hamas’a karşı. Hamas, Gazze için bir felaket ve kötülüğün parçası. Eminim Arap ülkeleri liderleri de bunu çok iyi biliyordur.”





*

Hamas sizi ham yapar diye korkutmaya çalışıyor Arap liderlerini Netanyahu.

Bu açıdan uyanık olduğunu söylemeliyim: Nereyi hangi açıdan kışkırtacağını iyi biliyor.

*

Etkili olur mu?

Onu da Arap liderlerine bakarak göreceğiz.

*

“İzzet” ve “zillet” kelimelerinin anlamını en iyi bilecek durumda olan Arap liderleri, bakalım hangi kelimeyi seçecekler?