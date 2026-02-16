Asla kayıtsız kalınamayanlar

Haberin Devamı

Mutlaka bir tepki uyandırıyor. Birileri yuh derken birileri alkışı basıyor.

*

- MELİH GÖKÇEK: Kendisine kayıtsız kalınması imkânsızların başında geliyor. Açıkçası kendisi de kendisine kayıtsız kalınmasın diye elinden geleni yapıyor.

*

- BÜLENT ARINÇ: Tartışmaların odağında olmayı çok iyi biliyor. Tartışmaların odağında olmayı çok seviyor. Sonuç: Hep tartışmaların odağında oluyor.





*

- YILMAZ ÖZDİL: Özgür Özel’le kişisel hesaplaşmasını bitirmeye niyetli değil. Fırsatını bulduğunda çakıyor. Biraz da bu nedenle vaktiyle kitap sattığı kitlenin hep gündeminde.

*

- OSMAN GÖKÇEK: Ünlü babaların çocukları, babalarının gölgesinde kalırlar. Osman Gökçek bunun istisnası. O kadar ki çok yakında babası, onun gölgesinde kalacak.





*

- BARIŞ YARKADAŞ: Siyasi yorum yaparken de tartışılıyor türkü söylerken de. CHP eleştirisi yapar gibi söylemiş “Dam Üstüne Çul Serer” türküsünü.

*

- ŞAMİL TAYYAR: Yorumculukta en dikkate alınır isimlerden. Bazen başaramasa da objektif bir hatta girdi. “Siyasi karantinaya alındı” gibi literatüre enfes katkıları var.

*

- ORHAN PAMUK: Belli aralıklarla gündeme gelmesini beceriyor. Sevenleri de sevmeyenleri de çok hararetli, pek enerjik. Tırnaklarını yiyerek izliyordur yorumları.





*

- ÜMİT ÖZDAĞ: Parlamento dışı muhalefet liderleri arasında etki ve tepki oluşturmak açısından açık ara birinci. “Olay adam” yani.





*

- CEMAL ENGİNYURT: Biraz çaptan düştü. Eskisi kadar tepki uyandıramıyor. Ama onda öyle bir potansiyel var ki bu listeden çıkması mümkün değil.

ÖZGÜ NAMAL BİR İLKE İMZA ATTI

Gelenek şuydu: Ülke sınırlarının dışına taşabilen sanatçılarımız, ülkelerini şikâyet ederler, küçümserlerdi.

Almanya, İngiltere ya da Fransa’da kabaca şu mesajı verirlerdi:

“Biz vahşi bir Ortadoğu bataklığından geliyoruz. Oysa siz ne kadar da medenisiniz, ne kadar da demokratsınız.”

Sonuç? Tabii ki alkış kıyamet.

*

Hayret ki hayret. İlk kez bir oyuncu, böyle yapmadı.

Özgü Namal, Almanya’da ülkesini horlaması için sorulmuş bir soruya, ülkesini hiç de aşağılayıp küçümsemeden cevap verdi.

*

Bunun bir ilk olması hazin.

Özgü Namal’ın açtığı bu yoldan gidilip gidilmeyeceğini merak etmek ise çok daha hazin.

RAMAZAN İÇİN SÜSLEYİN CADDELERİ

Türkiye’de hiçbir belediye...

- Sokakları Ramazan için süslemiyor.

- Ramazana özgü şık tasarımlarla caddeleri donatmıyor.

- Bir Ramazan esintisi estirmiyor.

*

Parti ayrımı yapmadan bütün belediyelerimiz caddeleri, sokakları Ramazan için süsleseler ne güzel olur.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, üst üste 4 yıldır sokakları Ramazan ayında ışıklandırıyor.

CHP GÖRELE BAŞKANI İÇİN İŞLEM BAŞLATMIŞ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Basın Danışmanı Şevket Yaman’dan bir açıklama aldım. Açıklama şöyle:

*

- CHP’de belediye başkanları, MYK kararıyla disipline sevk edilebiliyor.

- Görele Belediye Başkanı olayı ortaya çıktığı gün Genel Başkanımız Özgür Özel, kesin ihraç talebiyle konunun MYK gündemine alınması talimatını verdi.

- Bugün yapılacak MYK’da Görele Belediye Başkanı’nın kesin ihraç talebiyle disipline sevkine karar verilecek.

*

Başka türlü bir tutum olamazdı zaten. Açıklama için teşekkür ediyorum. Tüm kamuoyunun dikkatine sunuyorum.

NÜRNBERG YARGILAMASI NETANYAHU YARGILAMASI

Nürnberg yargılamalarını anlatan bir film izledim.

Şöyle bir sahne var filmde:

Önde gelen Nazilere mahkeme salonunda toplama kamplarının görüntüleri izleniyor.

Adamların kılı bile kıpırdamıyor. Alelade bir şey izler gibi izliyorlar. Süper duygusuzca.

*

Şundan eminim:

Netanyahu yargılansa... Mahkeme salonunda Gazze’de öldürülen bebeklerin görüntüleri gösterilse...

Netanyahu da tıpkı Nürnberg’teki Naziler gibi kılı kıpırdamadan, alelade bir şey izler gibi izler.

İLBER HOCA’YA GEÇMİŞ OLSUN

Dünkü Hürriyet’teki yazısında şöyle diyor İlber Ortaylı:

*

“Pazar gecesi aniden fenalaştım. Hemşireler beni kurtarmak için seferber oldular. Zaman makinesine binebilsem Gazi Paşa’ya telgraf çekeceğim: ‘Paşam, dört Türk kadını, ihtiyar moruk profesörü kurtardı. İnkılaplar hedefine varmıştır.”

*

Seviyoruz seni hocam. Çok geçmiş olsun. Ayrıca o kadar da “moruk” değilsin.





İÇİŞLERİ BAKANI’NIN İLK MESAJLARI

Gazeteci Sinan Burhan’a konuşmuş yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi.

Söyledikleri şunlar:

*

- Kumar ve yasadışı bahis çetelerinin tepesine çökülecek.

- Suç örgütlerine nefes aldırılmayacak.

- Haksızlığa geçit yok. Vatandaşın mal varlığına yönelik tehdit ve şantaj affedilemez.

- Düzensiz göç balonlarıyla sonuna kadar mücadele.

- Millete efendilik yok hizmet var.

- 24 saat kapımız açık olacak.

*

Çok güzel mesajlar bunlar. Umarım hepsi gerçekleşir.



