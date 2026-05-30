Aşırı kısa CHP saptamaları

Haberin Devamı

ŞU saatten sonra:

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu asla bir araya gelemez.

*

Öyle ki:

Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz barışır ama bu ikisi asla.

*

KAZANMAYA SUSAMIŞLIK

Kılıçdaroğlu’nun en büyük sorununu yazıyorum:

CHP kitlesinde kazanmaya susamışlık o kadar fazla ki...

Hırsız da olsa, yolsuz da olsa, arınmamış da olsa...

Kazanması olası olanla yol yürümek istiyorlar.

*

AYRI PARTİ

SORU: Özel ve ekibi, CHP’den ayrılıp ayrı parti kurar mı?

CEVAP: Evet, kurar.

*

SORU: Ayrı partiyi ne zaman kurarlar?

CEVAP: Sonsuz bir vuruşmadan sonra.

*

GARANTİCİ YAVAŞ

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı yapacak gibi.

Ancak esas soru şu: Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı olmaya razı olur mu?

*

Mansur Yavaş, şimdilik Özgür Özel ve ekibine biraz daha yakın.

Haberin Devamı

Ama aşırı garantici olduğu için Kılıçdaroğlu’dan da tam kopmuyor.

Yani kavganın, itiş kakışın sonununu görmek istiyor.

*

İKİ GÖVDE GÖSTERİSİ

Bugün iki taraf da aynı saatte aynı şehirde halk buluşması yapıyor.

*

“Onların topladığı kalabalık partili değil. / Otobüslerle adam taşıdılar abi. / Para konuştu para” tarzı ithamların iki taraftan da geleceğini biliyorum.

Ama yine de...

Bugünkü gövde gösterisi şu iki soruya yanıt verir:

*

- BİR: Kemal Kılıçdaroğlu dedikleri kadar yalnız mı?

- İKİ: Özgür Özel dedikleri kadar kalabalık mı?

*

İKİ MÜCADELE YÖNTEMİ

- Özgür Özel’in mücadele yöntemi: Uzlaşmaz, keskin, net, güm güm, söylenmemesi gerekeni bile söyleyen, asla boşluk bırakmayan bir mücadele yöntemi.

*

- Kemal Kılıçdaroğlu’nun mücadele yöntemi: Hikâyesini oluşturamamış, takatsiz, söylenmesi gerekeni bile söylemeyen, sürekli boşluk bırakan bir mücadele yöntemi.

*

Sonuç: Mücadele yöntemi açısından Kılıçdaroğlu çok geride.

ÖNÜMÜZDEKİ PAZARTESİ

- Kılıçdar’ın CHP’ye dönüşü gibi bir gün olacak.

*

- Sendromu Everest’in en tepesine çıkaracak bir pazartesi olacak.

*

- Tatile alışmış bünyeleri fena hırpalayan bir hafta başı olacak.

Haberin Devamı

BEN AK PARTİ’NİN YERİNDE OLSAM

- Ben AK Parti’nin yerinde olsam: CHP’deki olaylara hiç karışmam, çekirdek çitleyerek izlerim olan biteni.

- Ben AK Parti’nin yerinde olsam: Asla Kılıçdaroğlu’nun safında yer almam. Düşünsene: O kaybedince sen de kaybetmiş oluyorsun. Bırrrr!

- Ben AK Parti’nin yerinde olsam: Şunu hiç aklımdan çıkarmam... Bugünler geçince Kemal Kılıçdaroğlu, asıl mücadelesini AK Parti’ye karşı yürütecek, Erdoğan’a söylemediğini bırakmayacak.

- Ben AK Parti’nin yerinde olsam: Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek alırım. Bu konuya hiç girmem. Taraflardan birine hiç meyletmem. Sadece ve sadece çayımı yudumlayarak izlerim kavgayı.

AZALDI AMA BİTMEDİ

Haberin Devamı

HER kurban bayramı geldiğinde...

Etleri hopur hopur götürmeyi pek seven bazı tipler, “Ay hayvanlara yazık oluyor, ben bu bayramı sevmiyorum” falan derler.

*

Bu riyakar tutum, gitgide azaldı.

Sanırım üç bayram sonra azalarak bitecek.

ALAÇATI, BODRUM FALAN

ALAÇATI

Daracık, küçücük sokağında akıl almaz bir insan trafiğinde sıkışıp kalarak yapılan eyleme tatil diyorlar. Allah’ım sen aklımıza mukayyet ol.

BODRUM

Güzelim bir beldeyi bayram göçüyle doldurup bütün bir yıl boyunca büyük şehirde gördükleri tiplerle bir araya gelerek yaptıkları eyleme tatil diyorlar. Allah’ım sen sabır ver.