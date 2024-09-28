×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarAhmet HAKAN
Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

Asıl olan iç cephedir gerisi teferruattır

#FETÖ#BM#Emine Erdoğan

CEPHELEŞME, Türkiye’nin her zaman önemli sorunu olmuştur.

Haberin Devamı

Ancak son dönemlerde bu sorun gitgide daha çok kendini gösteriyor.

*

 Olay şu:

*

- Artık farklılıkları zenginlik olarak görmeyi çoktan bıraktık.

- Artık hepimiz sadece bize benzeyenlere kulak veriyoruz.

- Artık felaketler karşısında birleşemiyoruz.

- Artık zaferler karşısında duyduğumuz gururda bile ortaklaşamıyoruz.

- Artık birbirimizin rakamlarına bile inanmıyoruz.

- Artık hepimiz kendi mahallelerimize çekildik.

Artık mahallesizlik diye bir şey kalmadı gibi.

*

Türkiye neden bu hale geldi?

*

Bunun üç nedeni var:

*

- BİR: Son 20 yılda yaşanan toplumsal bilek güreşleri, bitmek tükenmek bilmeyen kültür savaşları, iyi niyetli açılım girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması.

*

- İKİ: Her seçimde ortaya çıkan sert siyasi tartışmaların neden olduğu kesintisiz gerilim, seçimden umut kesmenin ya da umutlanmanın doğurduğu taşkınlıklar, rövanş beklentileri.

*

Haberin Devamı

- ÜÇ: FETÖ’nün dışarıdan yıkmaya odaklı umutsuz çabalamaları, sosyal medyanın gitgide daha çok artan kışkırtıcı rolü, dışarıdan içeriye yönelik çeşitli kampanyalar.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir cepheleşme sorununu “temel sorun” olarak algıladığını gösteren açıklamalar yapıyor ve “iç cephenin güçlenmesi şart” mesajını veriyor.

*

New York’ta gazetecilere yaptığı açıklamanın şu bölümü çok ama çok önemli:

*

Zorluk mu var, birlikte aşarız. Sorun mu var, birlikte çözeriz. Sıkıntı mı var, birlikte üstesinden geliriz. Düştük mü, birbirimize tutunur yeniden kalkarız. Renklerimiz, şekillerimiz farklı olabilir ama bir araya gelir en eşsiz motifi oluştururuz. İşte iç cephemizi çökertmeyi amaçlayanların odaklandığı yer bu ruh. Bu ruhu paramparça etmeye çalışıyorlar. Bir daha birbirimize tutunmayalım, kendi kapsüllerimizde herkesten ayrı köşelerde ömür tüketip yok olalım istiyorlar.

*

Erdoğan’ın bu yaklaşımından ben şunu anlıyorum:

*

Cepheleşme belasına son verilmesi, devletin zirvesi tarafından Türkiye’nin en esaslı hedefi olarak görülmeye başlanmış.

*

İç cepheyi çökertmek isteyenler, bu zamana kadar çok yol aldılar.

Bu nedenle...

Hiç yılmadan çok çalışmak, hiç bıkmadan çok çabalamak, hiç üşenmeden çok titizlenmek, hiç ihmal etmeden çok dikkat etmek gerekiyor.

Haberin Devamı

Asıl olan iç cephedir gerisi teferruattır

ÇOK RAHAT ÇOK PROFESYONEL

HAİTİ Devlet Başkanı, BM kürsüsünde susayınca...

Sürahiyi dikmiş kafaya.

Asıl olan iç cephedir gerisi teferruattır

*

Siz ne düşünürsünüz bilmem ama ben bayağı sempatik buldum.

Asıl olan iç cephedir gerisi teferruattır

CIVIL CIVIL SÜPER RENKLİ BİR FOTOĞRAF

BIDEN Bey’in eşi Jill Hanım, BM toplantılarına katılan dünya liderlerinin eşleri onuruna bir öğle yemeği daveti vermiş.

Ve o yemekte de bir aile fotoğrafı çektirilmiş.

*

Emine Erdoğan’ın Jill Hanım’ın hemen yanında yer alması, tabii ki dikkatimi çekti ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok hoşuma gitti.

Ama ben daha çok fotoğraftaki renkliliğe bayıldım.

Nasıl da cıvıl cıvıl, nasıl da hoş, nasıl da barışçıl bir fotoğraf çıkmış ortaya.

*

Kişisel almazsa bir şey söyleyeceğim:

Haberin Devamı

Takım elbiseli lider eşi, fotoğraftaki rengârenkliği bozan tek kişi.

Asıl olan iç cephedir gerisi teferruattır

#FETÖ#BM#Emine Erdoğan
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

‘Tech Visa’ programı Türkiye için bir fırsat

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Dünyada adalet arayışı artabilir

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

Sıradışı kahvaltıların ve aromatik otların ülkesi

EBRU ERKE
EBRU ERKE

Yeşilay’dan yasadışı kumar alarmı... ‘Kumar bağımlılığı…

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Duayen psikolog Baltaş uyardı: Çocuklara ‘sevgilim aşkım’…

 NURAN ÇAKMAKÇI
NURAN ÇAKMAKÇI
TÜM YAZARLARIMIZ