×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarAhmet HAKAN
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr
Yazarın Tüm Yazıları

Asıl Cengiz Çandar’a ayar verilmesi gerekiyor

#Cengiz Çandar#Hakan Fidan#Cumhurbaşkanı Erdoğan

KONUMUZ: 10 Mart Mutabakatı.

Haberin Devamı

DEM’li Cengiz Çandar, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada şöyle dedi:

Buradan Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Dışişleri Bakanı’nıza ayar verin. Kullandığı dil, tehdit dilidir.

*

Peki ne demiş de tehdit dili kullanmış Hakan Fidan?

Şunu demiş:

*

SDG, ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır.

*

Cengiz Çandar, Fidan’ın bu cümlesini aktarıyor ama nedense bu cümleden önce söylenmiş iki cümleyi karartıyor, sansürlüyor, dile getirmiyor.

*

İşte Cengiz Çandar’ın kararttığı Hakan Fidan’ın o iki cümlesi:

*

- BİRİNCİ CÜMLE: Biz işlerin sadece diyalog, müzakere ve barışçıl yollarla halledilmesini umuyoruz.

*

- İKİNCİ CÜMLE: Tekrar askeri yollara başvurma ihtiyacının ortaya çıktığını görmek istemiyoruz.

*

Üç cümleyi peş peşe okuduğumuzda...

Hakan Fidan’ın yaklaşımıyla, Erdoğan’ın yaklaşımı arasında soğan zarı kadar fark kalmıyor.

*

Haberin Devamı

Unutmayalım ki Erdoğan da sürekli “10 Mart Mutabakatı’na uyulmazsa kriz çıkar” diye uyarıda bulunuyor.

*

Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hakan Fidan da...

- 10 Mart Mutabakatı’na uyulmasını istiyor.

- Bunun güzellikle gerçekleşmesinden yana.

- Bunun yaşamsal önemine dikkat çekiyor.

*

Peki Cengiz Çandar ne yapıyor?

Soğan zarı kadar farkı bahane ederek Erdoğan’dan Hakan Fidan’a ayar vermesini talep ediyor.

*

Ama bana öyle geliyor ki...

Esas Cengiz Çandar’a ayar verilmesi daha isabetli olacak gibi.

Asıl Cengiz Çandar’a ayar verilmesi gerekiyor

UYUMSUZLUK MASALLARI

DEM’E SORARSAN:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hakan Fidan arasında uyumsuzluk var.

*

CHP’YE SORARSAN:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli arasında uyumsuzluk var.

*

Oysa yalın gerçek şu:

*

Üçü de aynı şeyleri kendi üsluplarına, kendi mizaçlarına, kendi tarzlarına uygun biçimde ifade ediyorlar.

Üçünün de söyledikleri hep aynı yere çıkıyor.

Asıl Cengiz Çandar’a ayar verilmesi gerekiyor

BİR SENKRONİZASYON ÖRNEĞİ

Haberin Devamı

DEM Parti’nin 4 Ocak’ta Diyarbakır’da düzenlemek istediği “Öcalan’a özgürlük” mitinginin içeriğine MHP Lideri Devlet Bahçeli net biçimde itiraz etti.

*

Özetle şunları söyledi Bahçeli:

- Öcalan’ın cezaevinden çıkma talebi yok.

- 27 Şubat çağrısında bunu açıkça ifade etti.

- Buna rağmen “Öcalan’a özgürlük” diye miting yapmak, Öcalan’ın yaklaşımına ters.

- DEM’in bu yaklaşımı süreci sekteye uğratmaz ama yavaşlatır.

Bahçeli’nin DEM’e yönelik bu yapıcı uyarısı...

AK Parti ile MHP arasındaki senkronizasyonu yansıtması açısından çok önemli.

Asıl Cengiz Çandar’a ayar verilmesi gerekiyor

LEYLA ZANA

TRİBÜN ırkçılarının hedefi haline geldi Leyla Zana.

İğrenç küfürler edildi tribünlerden kendisine.

Nefretin, ırkçılığın, küfrün yerini...

Haberin Devamı

Barış ve demokrasi alacak.

*

Tribün ırkçıları ve onların arkasındaki karanlık odaklar isteseler de istemeseler de.

Asıl Cengiz Çandar’a ayar verilmesi gerekiyor

SUÇ, AYIP, GÜNAH

- SUÇ: Çerçevesini yasalar çizer.

- AYIP: Çerçevesini ahlak kuralları çizer.

- GÜNAH: Çerçevesini din çizer.

*

Suçun hesabını devlet sorar.

Ayıbın hesabını toplum sorar.

Günahın hesabını Allah sorar.

*

Son günlerde bu üç olgu, birbirine girmiş durumda.

Olayları yorumlarken...

Bu üç olguyu birbirine karıştırmamak gerekir.

#Cengiz Çandar#Hakan Fidan#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Zenginlerin şatafatına karşı halk isyanları görülebilir

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

Urfa’dan Amerika’ya uzanan bir peynir hikâyesi

 EBRU ERKE
EBRU ERKE

İşte İHA’nın vuruluş protokolü... ‘Tespit... takip... teşhis…

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Üç aylar ve İmam-ı Rabbani’den mühim tespitler

 FUAT BOL
FUAT BOL

O pastayı kim yiyecek

 GÖKÇE AYTULU
GÖKÇE AYTULU
TÜM YAZARLARIMIZ