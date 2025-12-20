Asıl Cengiz Çandar’a ayar verilmesi gerekiyor

Paylaş
DEM’li Cengiz Çandar, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada şöyle dedi:
*
“Buradan Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Dışişleri Bakanı’nıza ayar verin. Kullandığı dil, tehdit dilidir.”
*
Peki ne demiş de tehdit dili kullanmış Hakan Fidan?
Şunu demiş:
*
“SDG, ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır.”
*
Cengiz Çandar, Fidan’ın bu cümlesini aktarıyor ama nedense bu cümleden önce söylenmiş iki cümleyi karartıyor, sansürlüyor, dile getirmiyor.
*
İşte Cengiz Çandar’ın kararttığı Hakan Fidan’ın o iki cümlesi:
*
- BİRİNCİ CÜMLE: Biz işlerin sadece diyalog, müzakere ve barışçıl yollarla halledilmesini umuyoruz.
*
- İKİNCİ CÜMLE: Tekrar askeri yollara başvurma ihtiyacının ortaya çıktığını görmek istemiyoruz.
*
Üç cümleyi peş peşe okuduğumuzda...
Hakan Fidan’ın yaklaşımıyla, Erdoğan’ın yaklaşımı arasında soğan zarı kadar fark kalmıyor.
*
Unutmayalım ki Erdoğan da sürekli “10 Mart Mutabakatı’na uyulmazsa kriz çıkar” diye uyarıda bulunuyor.
*
Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hakan Fidan da...
- 10 Mart Mutabakatı’na uyulmasını istiyor.
- Bunun güzellikle gerçekleşmesinden yana.
- Bunun yaşamsal önemine dikkat çekiyor.
*
Peki Cengiz Çandar ne yapıyor?
Soğan zarı kadar farkı bahane ederek Erdoğan’dan Hakan Fidan’a ayar vermesini talep ediyor.
*
Ama bana öyle geliyor ki...
Esas Cengiz Çandar’a ayar verilmesi daha isabetli olacak gibi.
UYUMSUZLUK MASALLARI
DEM’E SORARSAN:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hakan Fidan arasında uyumsuzluk var.
*
CHP’YE SORARSAN:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli arasında uyumsuzluk var.
*
Oysa yalın gerçek şu:
*
Üçü de aynı şeyleri kendi üsluplarına, kendi mizaçlarına, kendi tarzlarına uygun biçimde ifade ediyorlar.
Üçünün de söyledikleri hep aynı yere çıkıyor.
BİR SENKRONİZASYON ÖRNEĞİ
DEM Parti’nin 4 Ocak’ta Diyarbakır’da düzenlemek istediği “Öcalan’a özgürlük” mitinginin içeriğine MHP Lideri Devlet Bahçeli net biçimde itiraz etti.
*
Özetle şunları söyledi Bahçeli:
- Öcalan’ın cezaevinden çıkma talebi yok.
- 27 Şubat çağrısında bunu açıkça ifade etti.
- Buna rağmen “Öcalan’a özgürlük” diye miting yapmak, Öcalan’ın yaklaşımına ters.
- DEM’in bu yaklaşımı süreci sekteye uğratmaz ama yavaşlatır.
*
Bahçeli’nin DEM’e yönelik bu yapıcı uyarısı...
AK Parti ile MHP arasındaki senkronizasyonu yansıtması açısından çok önemli.
LEYLA ZANA
TRİBÜN ırkçılarının hedefi haline geldi Leyla Zana.
İğrenç küfürler edildi tribünlerden kendisine.
*
Nefretin, ırkçılığın, küfrün yerini...
Barış ve demokrasi alacak.
*
Tribün ırkçıları ve onların arkasındaki karanlık odaklar isteseler de istemeseler de.
SUÇ, AYIP, GÜNAH
- SUÇ: Çerçevesini yasalar çizer.
- AYIP: Çerçevesini ahlak kuralları çizer.
- GÜNAH: Çerçevesini din çizer.
*
Suçun hesabını devlet sorar.
Ayıbın hesabını toplum sorar.
Günahın hesabını Allah sorar.
*
Son günlerde bu üç olgu, birbirine girmiş durumda.
Olayları yorumlarken...
Bu üç olguyu birbirine karıştırmamak gerekir.
Paylaş