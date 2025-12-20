Asıl Cengiz Çandar’a ayar verilmesi gerekiyor

Haberin Devamı

DEM’li Cengiz Çandar, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada şöyle dedi:

“Buradan Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Dışişleri Bakanı’nıza ayar verin. Kullandığı dil, tehdit dilidir.”

Peki ne demiş de tehdit dili kullanmış Hakan Fidan?

Şunu demiş:

“SDG, ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır.”

Cengiz Çandar, Fidan’ın bu cümlesini aktarıyor ama nedense bu cümleden önce söylenmiş iki cümleyi karartıyor, sansürlüyor, dile getirmiyor.

İşte Cengiz Çandar’ın kararttığı Hakan Fidan’ın o iki cümlesi:

- BİRİNCİ CÜMLE: Biz işlerin sadece diyalog, müzakere ve barışçıl yollarla halledilmesini umuyoruz.

- İKİNCİ CÜMLE: Tekrar askeri yollara başvurma ihtiyacının ortaya çıktığını görmek istemiyoruz.

Üç cümleyi peş peşe okuduğumuzda...

Hakan Fidan’ın yaklaşımıyla, Erdoğan’ın yaklaşımı arasında soğan zarı kadar fark kalmıyor.

Unutmayalım ki Erdoğan da sürekli “10 Mart Mutabakatı’na uyulmazsa kriz çıkar” diye uyarıda bulunuyor.

Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hakan Fidan da...

- 10 Mart Mutabakatı’na uyulmasını istiyor.

- Bunun güzellikle gerçekleşmesinden yana.

- Bunun yaşamsal önemine dikkat çekiyor.

Peki Cengiz Çandar ne yapıyor?

Soğan zarı kadar farkı bahane ederek Erdoğan’dan Hakan Fidan’a ayar vermesini talep ediyor.

Ama bana öyle geliyor ki...

Esas Cengiz Çandar’a ayar verilmesi daha isabetli olacak gibi.

UYUMSUZLUK MASALLARI

DEM’E SORARSAN:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hakan Fidan arasında uyumsuzluk var.

CHP’YE SORARSAN:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli arasında uyumsuzluk var.

Oysa yalın gerçek şu:

Üçü de aynı şeyleri kendi üsluplarına, kendi mizaçlarına, kendi tarzlarına uygun biçimde ifade ediyorlar.

Üçünün de söyledikleri hep aynı yere çıkıyor.





BİR SENKRONİZASYON ÖRNEĞİ

DEM Parti’nin 4 Ocak’ta Diyarbakır’da düzenlemek istediği “Öcalan’a özgürlük” mitinginin içeriğine MHP Lideri Devlet Bahçeli net biçimde itiraz etti.

*

Özetle şunları söyledi Bahçeli:

- Öcalan’ın cezaevinden çıkma talebi yok.

- 27 Şubat çağrısında bunu açıkça ifade etti.

- Buna rağmen “Öcalan’a özgürlük” diye miting yapmak, Öcalan’ın yaklaşımına ters.

- DEM’in bu yaklaşımı süreci sekteye uğratmaz ama yavaşlatır.

Bahçeli’nin DEM’e yönelik bu yapıcı uyarısı...

AK Parti ile MHP arasındaki senkronizasyonu yansıtması açısından çok önemli.

LEYLA ZANA

TRİBÜN ırkçılarının hedefi haline geldi Leyla Zana.

İğrenç küfürler edildi tribünlerden kendisine.

Nefretin, ırkçılığın, küfrün yerini...

Barış ve demokrasi alacak.

Tribün ırkçıları ve onların arkasındaki karanlık odaklar isteseler de istemeseler de.





SUÇ, AYIP, GÜNAH

- SUÇ: Çerçevesini yasalar çizer.

- AYIP: Çerçevesini ahlak kuralları çizer.

- GÜNAH: Çerçevesini din çizer.

Suçun hesabını devlet sorar.

Ayıbın hesabını toplum sorar.

Günahın hesabını Allah sorar.

Son günlerde bu üç olgu, birbirine girmiş durumda.

Olayları yorumlarken...

Bu üç olguyu birbirine karıştırmamak gerekir.