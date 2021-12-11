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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Asgari ücret psikolojisi
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Asgari ücret psikolojisi

11 Aralık 2021

3 BİN 100 LİRA: Memnuniyetsizlik artı moral bozukluğunun tetiklenmesi sonucu doğabilecek bir tepkiselliğe yol açar.

- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.

*

Asgari ücret psikolojisi

- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.

*

- 4 BİN LİRANIN ÜSTÜ: Yüzleri güldürür, memnuniyet katsayısını arttırır, moralleri düzeltir, tatmin olmuşluk duygusu yaratır.

ÖYLE SIKILDIM Kİ

İÇİNDE Millet İttifakı, adaylık, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Yavaş, Gül, Akşener geçen köşe yazıları, artık neredeyse fotokopi yazılar haline gelmiş durumda.

Asgari ücret psikolojisi

*

Öyle sıkıldım ki bu yazılardan.

Şöyle bir bakıyorum.

Sonra da okumadan geçiyorum.

KRİZ GEÇİREN PSİKOPAT TEHLİKESİNE DİKKAT

KRİZ geçiren bir psikopat, İstanbul Kadıköy’de samuray kılıcıyla bir kadını öldürdü.

*

Kriz geçiren bir başka psikopat, çalıştığı öğrenci yurdunda bir delikanlıyı katletti.

*

Devletin acilen “kriz geçiren psikopatlar” konusuna eğilmesi ve bu tehlikeyi önleyecek kararlar alması şarttır.

BENİ GÜLDÜRMEYEN ŞEYLER

- Küfrederek güldürmeye çalışana asla gülmem.

*

- Düşene kesinlikle gülmem.

*

- Vodvil komedisine pek gülmem.

*

- Yerinde anlatılmayan fıkraya katiyen gülmem.

*

- Tekrar edilerek suyu çıkarılmış espriye hiç gülmem.

*

- Zorlama ve başarısız şive taklidine zerre kadar gülmem.

NESPRESSO

KAHVE sorunumu Nespresso olayıyla çözmüştüm. İçimi güzel, yapımı pratik, standardı değişmeyen bir kahveydi benim açımdan. Fakat “Alüminyum var, zararlı” sözlerini duyunca soğumuş, bunu da yazmıştım.

*

Nespresso yetkilileriyle bir buluşma gerçekleştirdim.

En ince ayrıntılarına kadar sordum. Alüminyum olayını sorguladım. Geri dönüşüm meselesine el attım. Anlatılanları dinledim. Sorularımı sordum.

*

Neticede geldiğim nokta şudur:

*

Anlatılanları dinledikten ve bilhassa da Dünya Sağlık Örgütü ile sağlık otoritelerinden alınan “Sağlığa zararlı bir tarafı yoktur” raporlarını gördükten sonra...

Nespresso olayına yeniden ısınmış bulunmaktayım.

O AÇILIMIN KRALI 30 YIL ÖNCE YAPILDI

ALİ Babacan, arkadaşlarıyla gezerken bir gece kulübüne rastlamış. Gece kulübünün kapısından içeriye gülümseyerek bakmış.

*

Bu olayı...

Asgari ücret psikolojisi

Ali Babacan’dan gece kulübü açılımı” diye haber yapmışlar.

*

1990’lar.

Refah Partililer, İstanbul’da genelevlere gidip oy istediler.

*

Yani o açılımın kralı, 30 yıl önce yapıldı.

NE ZAMAN YURTDIŞINA ÇIKMAK İSTESEM

UZUNCA bir süredir ara sıra yurtdışına çıkmak için planlar yapıyorum.

Her şeyi tamamlayıp tam yola çıkmak üzereyken şu iki şeyden biri oluyor:

*

- Ya pandemi nedeniyle gitmek istediğim ülke kapısını kapatıyor.

*

- Ya da kurda olağanüstü bir dalgalanma söz konusu oluyor.

*

Bazen de bu ikisi birden oluyor.

*

Son günlerde yine bir hevesim var ve endişe içinde şöyle diyorum: Dur bakalım ne olacak?

İÇİNDE SILA GEÇİYORSA

FARKINDA mısınız?

*

Yaşadığımız onca deneyim in ardından...

İçinde Sıla geçen aşk mesajlarına karşı...

Milletçe sonsuz bir kayıtsızlık sergilemekteyiz.

KATAR NEFRETİ

BELÇİKA’yla yapacağımız herhangi bir ticari anlaşma karşısında gurur duyacak tipler, Katar’la yaptığımız herhangi bir ticari anlaşma karşısında küplere biniyorlar.

Niye?

Niye olacak, Arap nefreti yüzünden.

*

Denemesi bedava:

Katar kelimesini cümleden çıkarın, yerine Belçika ya da Fransa yazın.

Bakın nasıl yüzleri gülüyor.

*

İnsan Hakları Günü’nde pek güzel insan hakları mesajları döktürenler bile bu durumda.

Araplara karşı ırkçılık yapmayı, ırkçılık olarak bile görmüyorlar. Arap diyerek işledikleri nefret suçunu bile nefret suçu olarak saymıyorlar.

*

Bir ırka karşı geliştirilen nefret karşısında katiyen utandırılamamak...

Nefret suçunun gelebileceği en üst nokta burasıdır.

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Öfkeli milletvekilleri için öfke yenme teknikleri

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Aralık 2021
“Ne diyon lan sen” diye kürsüye doğru yürürken... Dışarıdan kendinize şöyle bir bakmayı deneyin. Durma ihtimaliniz artacaktır.

En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.

Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.

*

Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.

*

Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.

AH SERGEN YALÇIN AH

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Altın Kelebek’te ne oldu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Aralık 2021
Şunlar oldu:

Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.

Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.

Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.

Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.

Başarının hakkı teslim edildi.

Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.

Altın Kelebek

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Vurun kardaşlar vurun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Aralık 2021
Barolar seçimini kazanan delegeler, zafer coşkusu içinde marş söylediler.

 

Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:

*

“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”

*

Barolar Birliği’nin yolu...

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E ama Erdoğan haksız mı birader?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Aralık 2021
Atatürk’ün bu ülkeye kazandırdığı en önemli kazanımlardan biridir Türk kadının seçme ve seçilme hakkına kavuşması...

Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.

Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:

*

“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”

*

Bu cümleden yola çıkarak...

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İki köşe yazısının satır aralarına sıkışan bilgi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Aralık 2021
Dün gazetelerde köşe yazılarını okurken...

İki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:

*

- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.

*

- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.

*

Bunlar gerçek mi abi?

Hakikaten de böyle mi?

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Şahap Kavcıoğlu TÜİK'e iletişim dersi vermeye gitsin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Aralık 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kısa bir süre önce... Meydan okuyan ve herkesi çok şaşırtan bir hamle yapmıştı.

“Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.

*

Taraftarları coşmuştu.



“Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!”

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Öncelikle kestane balının diyarından selamlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Aralık 2021
Son günlerde herkesin dilinde bu selamlama.

“Nedir? Nereden çıktı bu?” falan diye minik bir araştırmaya giriştim.

Ve hemencecik buldum!

Gündüz kuşaklarının başa güreşen programlarından Esra Erol’un programında bir hanımefendi, “Kocamın kredi kartlarını bile ben ödedim ama o Şengül’le kaçtı” iddiasıyla ekrana çıkmış.

Stüdyoda esip savuruyor.

Eşi ise canlı yayına Zonguldak’tan bağlanmış.

*

Hanımefendi, kendisini bırakıp Şengül’le kaçan kocasına saydırıyor da saydırıyor.

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Kurtar beni Bülent Abi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Aralık 2021
Hakkında yazdığım eleştirilere cevap verdi Bülent Arınç. Uzun, upuzun metnin bir yerinde bana şöyle seslenmiş: “Seninle yaşamak zorunda olduğu için acısı her fotoğrafında yüzünden okunan kedin Sekter’e dahi acıyorum.” Hemen kedim Sekter’e dönüp sordum: “Ne diyorsun buna?” Kedim Sekter, hiç ama hiç beklemediğim bir cevap vermesin mi? Yüzüne her şeyi göze almışlara özgü bir ifade kondurup “Kusura bakma ama adam haklı” demesin mi? Bu apaçık nankörlük karşısında çok bozuldum. Öfkeyle zıpladım: “Nasıl haklı ya? Bunu nasıl dersin? Şunca zamanlık yaşanmışlıklar var.” Sekter de bunun üzerine aşağıdaki yazıyı kaleme aldı. Noktasına, virgülüne dokunmadan yayınlıyorum:

Fotoğraflarıma bakanlar, genelde “Aman da ne şirin şey, aman da ne şeker şey, ben bunu yerim yahu” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.

Zannediyorlar ki ben gamsız, kasavetsiz, mutlu mesut yaşıyorum.

Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar.

Çok şükür, çok şükür!

Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı:

Bülent Arınç!

O engin ferasetiyle, o muhteşem basiretiyle, o meşhur uyanıklığıyla, o asla külyutmaz tabiatıyla...

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Aldıklarını buldukları sananlar hizbi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Kasım 2021
“Aldıklarını buldukları sananlar” diye nitelendirebileceğimiz bir hizip var.

Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu.

*

Kimdir bunlar?



Mesela

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Gazetecilerin hiç değişmeyen fıtratı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Kasım 2021
İslami literatüre azıcık egemen olan herkesin kolayca bilebileceği bir hadis vardır:

“Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” diye başlayan hadis.

*

Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde.

*

Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp...


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Üzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Kasım 2021
İddialar korkunç... Söylenenler felaket... Haberler kan dondurucu...

- Müslüme’nin babası, meğer dedesiymiş.

- Müslüme’nin annesi, kayınpederim bana tecavüz etti demiş.

- Müslüme’nin abisi de dedesinin çocuğuymuş.

*

Bu korkunç iddialar, bu felaket söylentiler, bu kan dondurucu haberler...

Yeni soruları da gündeme getiriyor:

*

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Genco Erkal’a açılan dava: Zincirleme lüzumsuzluklar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Kasım 2021
Genco Erkal yargılanıyor. Adliye koridorlarındaydı dün.

Gerekçe?

Attığı tweet’ler. Suçlama: Cumhurbaşkanı’na hakaret.

Açtım baktım tweet’lerine. Okudum tek tek.

Okuduklarım, Genco Erkal gibi usta bir sanatçının kıratına yakışmayacak türde ergen siyasi atarlardı.

Her gün sosyal medyada tonlarcasını gördüğümüz türde.

*

Tweet’lerde işlenen temalar şunlar: “

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Soğan ekmek yerlermiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Kasım 2021
İktidar milletvekillerinden biri çıkmış...

“Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor.

*

Bir başkası ise çıkmış...

“Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor.

*

İddia ediyorum:

Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi...

Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek.

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PKK ile ilişkiler nasıl minimize edilebilir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Kasım 2021
CHP’li Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında HDP’ye şu tavsiyede bulunmuş:

 

“HDP’den PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini bekleriz.”

*

Minimize etmenin anlamı şudur:



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Gelin, helalleşelim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Kasım 2021
“Birazdan döneceğim sana” deyip de bir türlü dönmediklerim...

 

- Turp gibi sağlam olduğum halde, “Ben biraz rahatsızlandım” diyerek ektiklerim...

*

- “Mutlaka iade edeceğim” diyerek aldığım kitaplarını asla iade etmediklerim...

*

- Lokantada tam hesap ödeme vakti lavaboya giderek hesabı kilitlediklerim...

*

- “Ben de tam seni arayacaktım” diye kandırdıklarım...

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Merkez Bankası eski başkanından trol yaratan karanlık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Kasım 2021
Benim gözümde Durmuş Yılmaz...

- Ciddiye alınacak bir adamdı.

- Bir ağırlığı vardı.

- Söylediği söz bir değer taşırdı.

*

Ve fakat...


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Zamanın ruhunun 10 yıl, 20 yıl gerisinde

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Kasım 2021
10 yıl önce... 20 yıl önce...

“Başörtülü bakan... Neden olmasın? Artık aşmalıyız böyle şeyleri” denseydi.

Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.

*

Çünkü böyle bir mesele vardı.

Ve zamanın ruhu, buna yönelik bir şey söylemeyi gerektiriyordu.

*

10 yıl önce... 20 yıl önce...

“Helalleşelim. Yüzleşelim. Tarihsel yaraları saralım” falan denseydi.

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Kemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Kasım 2021
Kemal Bey, helalleşmeye çok hevesli ve arzuluymuş gibi görünüyor.

Bu iyi, bu güzel, bu şahane, bu takdire şayan bir şey.

*

Peki ama ya Kemal Bey’in çevresi.

Acaba onlar da hevesli ve arzulu mu helalleşmeye?

Mesela...

Başörtülü bir kadın gördüklerinde içlerinden, “Bitecek sizin saltanatınız, bitecek! Az kaldı. Bekleyin hele” diye hırslanan Kemal Bey’in ekran cengaverleri?

Ne yani?

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Sezai Karakoç’un benim için 7 anlamı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Kasım 2021
BİR: Mehmet Âkif, Necip Fazıl... Bu silsilenin devamıdır.

İKİ: Cemal Süreya, Turgut Uyar... İkinci Yeni’nin yalnızıdır.

*

ÜÇ: Büyük Doğu, Diriliş... Diriliş üniversitesinin tek başına her şeyidir.

*

DÖRT: Diriliş Partisi... Onurlu bir particiliğin tek örneğidir.

*

BEŞ: Koşu bittikten sonra da koşan atlar... İşte o atların şairidir.

*

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