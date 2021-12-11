Asgari ücret psikolojisi

En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.
Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.
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Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.
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Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.
AH SERGEN YALÇIN AH
Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.
Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.
Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.
Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.
Başarının hakkı teslim edildi.
Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.
Altın Kelebek
Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:
*
“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”
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Barolar Birliği’nin yolu...
Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.
Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:
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“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”
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Bu cümleden yola çıkarak...
İki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:
*
- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.
*
- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.
*
Bunlar gerçek mi abi?
Hakikaten de böyle mi?
“Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.
*
Taraftarları coşmuştu.
“Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!”
“Nedir? Nereden çıktı bu?” falan diye minik bir araştırmaya giriştim.
Ve hemencecik buldum!
Gündüz kuşaklarının başa güreşen programlarından Esra Erol’un programında bir hanımefendi, “Kocamın kredi kartlarını bile ben ödedim ama o Şengül’le kaçtı” iddiasıyla ekrana çıkmış.
Stüdyoda esip savuruyor.
Eşi ise canlı yayına Zonguldak’tan bağlanmış.
*
Hanımefendi, kendisini bırakıp Şengül’le kaçan kocasına saydırıyor da saydırıyor.
Fotoğraflarıma bakanlar, genelde “Aman da ne şirin şey, aman da ne şeker şey, ben bunu yerim yahu” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.
Zannediyorlar ki ben gamsız, kasavetsiz, mutlu mesut yaşıyorum.
Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar.
Çok şükür, çok şükür!
Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı:
Bülent Arınç!
O engin ferasetiyle, o muhteşem basiretiyle, o meşhur uyanıklığıyla, o asla külyutmaz tabiatıyla...
Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu.
*
Kimdir bunlar?
Mesela
“Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” diye başlayan hadis.
*
Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde.
*
Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp...
- Müslüme’nin babası, meğer dedesiymiş.
- Müslüme’nin annesi, kayınpederim bana tecavüz etti demiş.
- Müslüme’nin abisi de dedesinin çocuğuymuş.
*
Bu korkunç iddialar, bu felaket söylentiler, bu kan dondurucu haberler...
Yeni soruları da gündeme getiriyor:
*
Gerekçe?
Attığı tweet’ler. Suçlama: Cumhurbaşkanı’na hakaret.
Açtım baktım tweet’lerine. Okudum tek tek.
Okuduklarım, Genco Erkal gibi usta bir sanatçının kıratına yakışmayacak türde ergen siyasi atarlardı.
Her gün sosyal medyada tonlarcasını gördüğümüz türde.
*
Tweet’lerde işlenen temalar şunlar: “
“Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor.
*
Bir başkası ise çıkmış...
“Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor.
*
İddia ediyorum:
Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi...
Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek.
“HDP’den PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini bekleriz.”
*
Minimize etmenin anlamı şudur:
- Turp gibi sağlam olduğum halde, “Ben biraz rahatsızlandım” diyerek ektiklerim...
*
- “Mutlaka iade edeceğim” diyerek aldığım kitaplarını asla iade etmediklerim...
*
- Lokantada tam hesap ödeme vakti lavaboya giderek hesabı kilitlediklerim...
*
- “Ben de tam seni arayacaktım” diye kandırdıklarım...
- Ciddiye alınacak bir adamdı.
- Bir ağırlığı vardı.
- Söylediği söz bir değer taşırdı.
*
Ve fakat...
“Başörtülü bakan... Neden olmasın? Artık aşmalıyız böyle şeyleri” denseydi.
Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.
*
Çünkü böyle bir mesele vardı.
Ve zamanın ruhu, buna yönelik bir şey söylemeyi gerektiriyordu.
*
10 yıl önce... 20 yıl önce...
“Helalleşelim. Yüzleşelim. Tarihsel yaraları saralım” falan denseydi.
Bu iyi, bu güzel, bu şahane, bu takdire şayan bir şey.
*
Peki ama ya Kemal Bey’in çevresi.
Acaba onlar da hevesli ve arzulu mu helalleşmeye?
Mesela...
Başörtülü bir kadın gördüklerinde içlerinden, “Bitecek sizin saltanatınız, bitecek! Az kaldı. Bekleyin hele” diye hırslanan Kemal Bey’in ekran cengaverleri?
Ne yani?
İKİ: Cemal Süreya, Turgut Uyar... İkinci Yeni’nin yalnızıdır.
*
ÜÇ: Büyük Doğu, Diriliş... Diriliş üniversitesinin tek başına her şeyidir.
*
DÖRT: Diriliş Partisi... Onurlu bir particiliğin tek örneğidir.
*
BEŞ: Koşu bittikten sonra da koşan atlar... İşte o atların şairidir.
*
Asgari ücret psikolojisi
3 BİN 100 LİRA: Memnuniyetsizlik artı moral bozukluğunun tetiklenmesi sonucu doğabilecek bir tepkiselliğe yol açar.
- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.
*
- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.
*
- 4 BİN LİRANIN ÜSTÜ: Yüzleri güldürür, memnuniyet katsayısını arttırır, moralleri düzeltir, tatmin olmuşluk duygusu yaratır.
ÖYLE SIKILDIM Kİ
İÇİNDE Millet İttifakı, adaylık, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Yavaş, Gül, Akşener geçen köşe yazıları, artık neredeyse fotokopi yazılar haline gelmiş durumda.
*
Öyle sıkıldım ki bu yazılardan.
Şöyle bir bakıyorum.
Sonra da okumadan geçiyorum.
KRİZ GEÇİREN PSİKOPAT TEHLİKESİNE DİKKAT
KRİZ geçiren bir psikopat, İstanbul Kadıköy’de samuray kılıcıyla bir kadını öldürdü.
*
Kriz geçiren bir başka psikopat, çalıştığı öğrenci yurdunda bir delikanlıyı katletti.
*
Devletin acilen “kriz geçiren psikopatlar” konusuna eğilmesi ve bu tehlikeyi önleyecek kararlar alması şarttır.
BENİ GÜLDÜRMEYEN ŞEYLER
- Küfrederek güldürmeye çalışana asla gülmem.
*
- Düşene kesinlikle gülmem.
*
- Vodvil komedisine pek gülmem.
*
- Yerinde anlatılmayan fıkraya katiyen gülmem.
*
- Tekrar edilerek suyu çıkarılmış espriye hiç gülmem.
*
- Zorlama ve başarısız şive taklidine zerre kadar gülmem.
NESPRESSO
KAHVE sorunumu Nespresso olayıyla çözmüştüm. İçimi güzel, yapımı pratik, standardı değişmeyen bir kahveydi benim açımdan. Fakat “Alüminyum var, zararlı” sözlerini duyunca soğumuş, bunu da yazmıştım.
*
Nespresso yetkilileriyle bir buluşma gerçekleştirdim.
En ince ayrıntılarına kadar sordum. Alüminyum olayını sorguladım. Geri dönüşüm meselesine el attım. Anlatılanları dinledim. Sorularımı sordum.
*
Neticede geldiğim nokta şudur:
*
Anlatılanları dinledikten ve bilhassa da Dünya Sağlık Örgütü ile sağlık otoritelerinden alınan “Sağlığa zararlı bir tarafı yoktur” raporlarını gördükten sonra...
Nespresso olayına yeniden ısınmış bulunmaktayım.
O AÇILIMIN KRALI 30 YIL ÖNCE YAPILDI
ALİ Babacan, arkadaşlarıyla gezerken bir gece kulübüne rastlamış. Gece kulübünün kapısından içeriye gülümseyerek bakmış.
*
Bu olayı...
“Ali Babacan’dan gece kulübü açılımı” diye haber yapmışlar.
*
1990’lar.
Refah Partililer, İstanbul’da genelevlere gidip oy istediler.
*
Yani o açılımın kralı, 30 yıl önce yapıldı.
NE ZAMAN YURTDIŞINA ÇIKMAK İSTESEM
UZUNCA bir süredir ara sıra yurtdışına çıkmak için planlar yapıyorum.
Her şeyi tamamlayıp tam yola çıkmak üzereyken şu iki şeyden biri oluyor:
*
- Ya pandemi nedeniyle gitmek istediğim ülke kapısını kapatıyor.
*
- Ya da kurda olağanüstü bir dalgalanma söz konusu oluyor.
*
Bazen de bu ikisi birden oluyor.
*
Son günlerde yine bir hevesim var ve endişe içinde şöyle diyorum: Dur bakalım ne olacak?
İÇİNDE SILA GEÇİYORSA
FARKINDA mısınız?
*
Yaşadığımız onca deneyim in ardından...
İçinde Sıla geçen aşk mesajlarına karşı...
Milletçe sonsuz bir kayıtsızlık sergilemekteyiz.
KATAR NEFRETİ
BELÇİKA’yla yapacağımız herhangi bir ticari anlaşma karşısında gurur duyacak tipler, Katar’la yaptığımız herhangi bir ticari anlaşma karşısında küplere biniyorlar.
Niye?
Niye olacak, Arap nefreti yüzünden.
*
Denemesi bedava:
Katar kelimesini cümleden çıkarın, yerine Belçika ya da Fransa yazın.
Bakın nasıl yüzleri gülüyor.
*
İnsan Hakları Günü’nde pek güzel insan hakları mesajları döktürenler bile bu durumda.
Araplara karşı ırkçılık yapmayı, ırkçılık olarak bile görmüyorlar. Arap diyerek işledikleri nefret suçunu bile nefret suçu olarak saymıyorlar.
*
Bir ırka karşı geliştirilen nefret karşısında katiyen utandırılamamak...
Nefret suçunun gelebileceği en üst nokta burasıdır.