Artık Trump şöyle biridir

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- Artık hiç öyle hava atmasın. İsrail’in emir kuludur.

*

- Artık hiç öyle kendini farklı göstermesin. Biden’dan bir farkı yoktur.









*

- Artık hiç öyle deli doluymuş gibi yapmasın. Gayet hesapçıdır.

*

- Artık hiç öyle küresel statüko karşıtı gibi davranmasın. Süper statükocunun tekidir.

*

- Artık hiç öyle savaşsız çözüm falan demesin. Havadan bombalamacının daniskasıdır.

*

- Artık hiç öyle müzakerecilik falan taslamasın. Müzakereyle hallettiği tek bir sorun yoktur.

*

- Artık hiç öyle dünyayı değiştirecek adammış gibi yapmasın. Milim değişim yapacak adam değildir.

*

- Artık hiç öngörülemez numarası çekmesin. Gayet öngörülebilir, gayet sıradan bir Amerikan başkanıdır.

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GECE YARISI ÇEKİCİ



ABD’nin İran’a yaptığı operasyonun adı buymuş.

*

Bir gün İsrail’e adı “Gündüz baltası” olan etkili bir operasyon yapılır umarım.

ERDOĞAN’IN İRAN DURUŞU



İran / İsrail savaşı başladığı günden beri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını, temaslarını, vurgularını dikkatle takip ediyorum.









Çıkardığım sonuçlar şunlardır:

*

- Hiç zikzak çizmedi.

- Duruşunu hiç değiştirmedi.

- Asla tarafsız kalmadı.

- Başından beri hep “İran haklı” dedi.

- Sürekli İsrail’in saldırgan taraf olduğunu vurguladı.

- Hep İran’dan yana oldu.

- Hiç “ama İran’da şöyle böyle” demedi.

- Daima İslam dünyasını birlikteliğe çağırdı.

- Çatışmaların bitirilmesi için temas trafiği yürüttü.

- Barış masası kurmak için didindi.

- Savaşsız çözüm için çırpındı.

*

Kısacası Erdoğan...

Tarihin doğru yerinde durdu.



SELDA BAĞCAN’IN AJDA ÖLÇÜSÜ



Selda Bağcan demiş ki:

*

“Ajda bırakmadan sahneyi bırakmayacağım.”

*

Ajda Pekkan her açıdan ölçüdür.

Sanatçıların sahnede kalma süresini uzatmak açısından da bir ölçüdür.



TAMAM TUTUKLAMA OLMASIN AMA



Tamam, gazeteciler tutuklanmasın.

Tamam, ifade özgürlüğü sonsuz olsun.

Tamam, eleştiri hakkına saygı gösterilsin.

*

Bunlara tamam.

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Ancak bütün bunlar ağzına gelenin sorumsuzca söylenmesi anlamına gelmiyor.

*

Durup dururken “ömür boyu başkanlık” iddiasını dile getirip, “Bu millet çok padişah boğazlamıştır, öldürmüştür. Çok padişah suikaste kurban gitmiştir” falan diyerek aba altından sopa göstermek de kabul edilemez.

*

Tamam tutuklama olmasın ama ağızlardan çıkanı da kulaklar duysun.

FENOMEN OLMANIN TEHLİKELERİ



- Sürekli ilgi açlığından tuhaflaşırsın.

- Beden takıntısından ölümcül açlığa mahkûm olursun.

- Görünür olma yarışından bitap düşersin.

- Daimi bir tatminsizlik hissinden anlamsızlaşırsın.

- Sadece görselliğe dayalı bir hayat yaşamaktan yüzeyselleşirsin.

- Skandal yaratmazsan yok olursun.



BİTMEYEN KIYAFET ZABİTLİĞİ



Bu ülkede kıyafet zabitliği bitmez.

*

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1990’lı yıllardan bu yana...









Başörtüsü üzerinden zabitlik yapılmıştı.

*

Bugünlerde ise açıklık üzerinden zabitlik yapılıyor.

Bakınız: Küpesini çıkaramadığı için sınava giremeyen kızın kıyafetine yapılan sosyal medya yorumları.

*

Umudumu kaybettim: Kıyafet zabitliğinden vazgeçmeyecek bu ülke.

BENİ DENETLE DİYEN BİR BELEDİYE



Seneler seneler evveldi. Refah Partisi, bir yerel seçim kampanyasında “Seçtiklerini denetle” diye bir slogan bulmuş, halk meclisleriyle hesap vermeyi vaad etmişti.

*

Darıca Belediyesi’nin “VATANDAŞ RADARI” adını verdiği uygulama, çoktandır unutulan “vatandaş denetimi” konusunu yeniden popüler hale getirecek nitelikte.









Darıca’nın dört bir yanına yerleştirilen “VATANDAŞ RADARI” isimli uyarı levhalarında bir karekod bulunuyormuş. Bu karekod üzerinden anket yapılıyormuş. Tıpkı bir hız radarı gibi çalışan sistem, hizmetlerin nerede yavaşladığını, nerede hızlandığını görünür hale getiriyormuş.

*

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Darıca Belediyesi’nin geliştirdiği bu sistem, denetim işini ihmal eden bütün belediyelere örnek olabilir.