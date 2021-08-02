Artık tanınıyorsunuz Turan Aydoğan

Yani gördüğüm her yemek yeme, tatilin tadını çıkarma fotoğrafının altına...
“Memleket yanarken bu yaptığınız da nedir? Çabuk yasa bürünün bakayım” diye yazan sevimsiz tiplerden değilim.
Hatta ve hatta...
Yangın sırasında Marmaris ya da Manavgat’ta tatilde olanların zorunlu olarak yangın manzarası karşısında yemek yeme durumunda kalmalarını da anlayışla karşılarım.
Ne yapsın bu insanlar?
Aniden ortaya çıkmış bir durum.
*
Bir taraf “Uçak da uçak” diye tutturuyor. Öbür taraf “Helikopter var, mis gibi” diye tutturuyor.
*
Bir taraf yangından politik muhalefet çıkarmaya çalışıyor. Öbür taraf yangının iktidara dokunmaması için çırpınıyor.
Tarafsız yorum yok. Soğukkanlı analiz yok. Bilgiye dayalı yaklaşım yok. Uzman görüşü yok. Olumlu ile olumsuzu aynı anda ortaya koyma yok. Meseleyi anlama çabası yok.
*
Bu ortam var ya bu ortam...
En az yangın kadar tehlikeli.
Bu türden kişisel tercihlerle uğraşılmaz, bu türden kişisel tercihler mesele edilmez, bu türden kişisel tercihler üzerinden hüküm bina edilmez.
Peki ya ne yapılır?
Hiçbir şey yapılmaz.
*
Ha sen ille de bir şey mi yapmak istiyorsun?
O zaman saygı duymayı denemelisin.
*
Ümit Aktaş.
*
Aşıdan hazzetmiyor. Hakkıdır.
*
Aşı olmayı reddediyor. Kendi tercihidir.
*
Aşıda zorlama olmayacağını savunuyor. Normaldir.
*
Gel gelelim 23 milyona yakın vatandaşımız, inatla ve ısrarla aşı olmaktan kaçınıyor. Yani arz var, talep yok. Peki ama neden? Elimde bir veri yok nedenlere dair. Sadece tahminlerim var. Onları yazıyorum:
*
- ÇİP: Özellikle komplo teorisyenlerinin ortaya attığı tezlerin etkisinde kalanlar, ilk zamanlar “Çip takacaklar” diyorlardı. Ama gitgide daha çok alay konusu haline geldiklerini fark ettiler. Bu nedenle sayılarında müthiş azalma var gibi. En azından bana öyle geliyor.
*
- KISIRLIK: Özellikle bazı bölgelerimizde görece eğitimsiz vatandaşlarımızın içine sürüklendikleri girdap... 8 çocuklu, 28 torunlu 80 yaşındaki dedelerin, “Aşı kısırlık yapıyor yeğen” diye aşı olmaktan kaçındıklarına dair espriler gırla gidiyor. Sesleri pek çıkmasa da en kalabalık grup bu gibi geliyor bana.
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- TURKOVAK: “Yerli ve milli” propagandasının aşırı etkisi altında kalan bazı yurttaşlarımız, yerli aşının piyasaya çıkmasını bekliyor galiba. Sayıları da az değil. “Elin aşısını olacağıma kendi aşımı olurum” diye bekleme içindeler galiba. Fakat koronavirüs denilen illetin beklemeye hiç niyeti olmadığını bilseler iyi olacak.
*
- Muhterem kanaat önderlerimiz.
- Sayın Türkan Şoray’ımız.
- Değerli tarihçilerimiz.
- Severek okuduğumuz romancılarımız.
- Sayın Tarkan’ımız.
- Muhterem imamlarımız ve müezzinlerimiz.
- Yüce gönüllü şairlerimiz.
- Sayın
Baştan sona izledim röportajı. Hiç sıkılmadan. Sorular, cevaplar... Hepsi gayet iyiydi.
*
Selvi Hanım’la ilgili saptamalarım şöyle:
*
Çok hakiki bir insan. Yapmacıklığa asla prim vermiyor. Eşinin her söylediğine katılmadığını söyleyecek denli özgüvenli... Hiç politika yapmıyor. Gayet dobra. Gayet doğrudan konuşuyor. “Hazır röportaj veriyoruz, araya bir iki siyasal mesaj sıkıştırmak gerekir” falan demeye tenezzül etmiyor.
*
Röportajda en ilgimi çeken bölüme gelince...
*
MIRANDA KERR: Açılsın çakralar
SABAHLARI çakralarını açmak için meditasyon yaparmış. Sonra 20 dakika yoga yaparmış. Sonra yeşil sebzelerden hazırlanmış smoothie içermiş. (Offf! Çok sıkıldım. Çok bunaldım. Daha fazlasını yazamayacağım.)
VICTOR HUGO: İki çiğ yumurta
ŞAFAK vakti uyanış... Bir demlik taze çekilmiş kahveyle güne başlayış... Metresinden gelen tutkulu mektubu okuyuş... İki çiğ yumurtayı içiş... Ve saatlerce süren yazı maratonunu başlatış.
MARK TWAIN: Sağlam kahvaltı
SABAH sağlam bir kahvaltı yaparmış. Ardından çalışma odasına geçer ve başlarmış çalışmaya... Akşama kadar yazarmış. Öğle yemeklerini atlamak en büyük keyfiymiş. Çalışma odasında rahatsız edilmemek ise en katı kuralı.
RICHARD BRANSON: Uçurtma sörfü
GÜN
2) FONLAMA: Fonlamanın kendisinde bir sorun yok. ABD’deki bazı vakıflar, Türkiye’deki bazı medya kuruluşlarını fonlayabilirler. Sorun, ABD’deki vakıf aracılığıyla fonlananların, “Biz acayip bağımsız bir medyayız, diğerleri şöyledir böyledir” diye hava basmalarındadır. “Biz de son tahlilde fonlanıyoruz, biz de o kadar bağımsız değiliz” deseler, mesele kalmayacak.
*
3) SIĞINMACILAR: Bu meselenin bir ortası olmalı. “Her önüne gelen, elini kolunu sallayarak Türkiye’ye gelsin” demek ile “Madem sığınmacıları seviyorsun, al evine besle” demek arasında bir yer olmalı. Ak/kara değil ki bu. Gayet çetrefilli, gayet karmaşık, gayet çok boyutlu bir konu. Her konuda saflaşıyoruz, bari bu konuda saflaşmasak. Sakince konuşsak şu mevzuyu.
HOUSE OF CARDS İZLEDİM ŞUNLAR OLDU
Canım sürekli kaburga istedi. Kaburga istedikçe de Develi ya da Başköşe’ye müracaat ettim.
*
Sırf tahtaya üst üste
Hitler, Saddam Hüseyin, Stalin, İdi Amin, Kuzey Kore’nin ‘Kim’leri ve Kaddafi konu edilmiş belgeselde.
*
Anlatılan isimlerin...
Tabii ki yatacak yeri yok. Tabii ki zorbalıkları tartışmasız. Tabii ki her biri ölüm kustu yeryüzünde.
- FRİDA KAHLO: Kendisinin fotoğrafının bulunduğu bir tişört, bir şapka ya da bir çantaya sahip olsanız iyi olur. Bir de Büyükada’ya yolunuz düştüğünde Troçki’nin evini gösterip “Ne zaman bu evi görsem Frida’yı anımsarım” diye iç geçirmeniz çok havalı kaçacaktır.
*
Dünkü Hürriyet’te su gibi okudum.
*
Hikmet Çetin...
- Sağduyusuyla...
- İNTİHARIN EŞİĞİNDE: Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış. Bu Nobu, Peru’da perişan vaziyette takılıyormuş. Peru’nun arka mahallelerinde külüstür bir lokantada memleketi Japonya’nın yemeklerini yapıyormuş. Öyle memnuniyetsizmiş ki hayatından, neredeyse intihar edecekmiş.
*
- MARTIN AMCA: Masal bu ya... Tam bu sıralarda Peru’da gezintiye çıkan yönetmen Martin Amca’nın yolu, Nobu’nun yemek yaptığı bu külüstür lokantadan geçmiş. Bayılmış suşilere, saşimilere falan Martin Amca. “Gel” demiş, “Seni Hollywood’a götüreyim”. Nobu’nun gözleri parlamış.
*
Herkes bunun nedenini merak ediyor.
Benim elimde iki temel neden var:
*
Birinci neden: Bir kulis bilgisine dayalı.
*
İkinci neden: Kişisel bir tahmine dayalı.
*
Özellikle muhafazakâr kesimlerde...
Yaklaşım genel olarak şöyleydi:
Alnı secdeye değiyorsa... Korkma.
*
Dinine, diyanetine bağlıysa... Zarar gelmez.
*
Allah diyor, Kuran okuyorsa... Olumlu yaklaş.
“Biji Serok Erdoğan” diye karşılandı ya...
*
Ahmet Davutoğlu, ima yoluyla da olsa...
Şöyle bir yaklaşım sergiledi:
*
“Bahçeli beni ‘Serok Ahmet’ diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan’a da ‘Biji Serok Erdoğan’ denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?”
*
Bahçeli bu konuda bir şey demedi.
- İstanbul’da bugünlerde bütün restoranlar, bütün kafeler tenha... Her mekânda başköşeler senin. Her mekânda izzet ikram sana.
*
- O meşhur trafik çilesi, resmen Bodrum/Çeşme hattına postalanmış... Trafik de yok, çile de yok. Yollar bomboş.
*
- “Boğaz’a nazır” diye bir tabir var ya... İşte bu tabir, bu parka cuk oturuyor. Yok böyle Boğaz manzarası! Birinci köprü ayaklarınızın altında. Üç köprüyü bir anda görebiliyorsunuz. Ufuk alabildiğine açık. Yeşil ile mavinin harikulade uyumu.
*
- Tamam, manzara güzel! Ama bu parkı, en güzel yapan sadece manzarası değil. Parkın tasarımı çok zarif. Her şey çok kararında. Mimarisi çok iyi planlanmış. Hiçbir şey abartılmamış. Hiçbir şey es geçilmemiş.
*
Yaklaşan cisim şudur:
*
Erken seçim kampanyası.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi:
Seçim kampanyası başladı.
*
Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz
Artık tanınıyorsunuz Turan Aydoğan
BU YAZIYI DÜNKÜ GAZETE İÇİN YAZMIŞTIM. EDİTÖRÜM “YERİMİZ BİRAZ SIKIŞIK. BU YAZIYI YARINA BIRAKALIM” DEDİ. “TAMAM” DEDİM. VE BUGÜN... “VAKTİ GEÇTİ” DİYE YAZIYI YAYINLAMAKTAN VAZGEÇMİŞTİM. FAKAT BAKTIM, YAZIDA SÖZÜ EDİLEN MİLLETVEKİLİNİN YAPTIĞI AÇIKLAMAYA... ŞÖYLE DOLU DOLU BİR ÖZÜR BİLE DİLEMEMİŞ VE ÇEŞİTLİ BAHANELERE SIĞINMIŞ. BEN DE YAZIYI YAYINLAMAYA KARAR VERDİM. İŞTE O YAZI:
İzlediğim video aynen şöyleydi:
*
Trafik polisinin durdurduğu araçtaki şahıs...
“Sen benim milletvekili olduğumu nasıl bilmezsin” diye azarlıyor ve çıkışıyordu.
Trafik polisi de gayet kibar bir dille...
“650 milletvekili var. Ben nasıl hepsini bilebilirim” diye milletvekilinden anlayış bekliyordu.
*
Milletvekili ise “Meclis albümüne bakacaksın, oradan tanıyacaksın” diye aksileştikçe aksileşiyordu.
*
Kim bu milletvekili?
Şöyle bir baktım:
Ben de tanımıyorum kendisini.
Partisini, yöresini falan bilmiyorum.
*
Sonra öğrendim.
Adı Turan Aydoğan imiş.
Hukukçuymuş.
CHP’liymiş.
İstanbul Milletvekiliymiş.
Meclis’te Adalet Komisyonu’nda görev yapıyormuş.
*
Tebrikler Sayın Vekil!
Artık çok tanınıyorsunuz.
“Mühim adam pozlarına bürünüp trafik polisini azarlayan bir milletvekili” olarak kayıtlara geçtiniz.
OKÇULUK, BİLAL ERDOĞAN VE METE GAZOZ
Bilal Erdoğan, çok uzun bir süredir “ata sporumuz” diyerek Okçular Vakfı’na öncülük ediyor.
Bir türlü anlam veremiyordum bu çabaya.
Çünkü okçuluğun günümüzdeki anlam ve önemini pek idrak edemiyordum.
*
Mete Gazoz’un Tokyo Olimpiyatları’nda sergilediği olağanüstü başarı ve ülkemize kazandırdığı altın madalya...
Okçuluğun anlam ve önemini hepimize idrak ettirdi.
*
Dünyanın en eski okçuluk merkezi, İstanbul’un göbeğinde.
Adı “Okmeydanı” olan bir semt var İstanbul’da.
Bilal Erdoğan’ın öncülük ettiği Okçular Vakfı, hem bu gerçekleri bugünün Türkiye’sinin gündemine getirdi hem de sporun bu dalında geleneksel olan ile modern olan arasında köprü oldu.
*
Mete’nin kişisel spor kariyerinde Okçular Vakfı’nın bir katkısının olmadığını biliyorum.
Ama şunu da biliyorum:
Okçuluk sporunun ülkemizde gelişmesi ve bundan sonra yeni Mete Gazoz’ların yetişmesi için Okçular Vakfı’nın bir rolü olacak.
CUMHURBAŞKANI ŞÖYLE SESLENSE KEŞKE
Türkiye’de çok abartılı, çok aşırı, asla iflah olmaz Erdoğan karşıtı bir kesim var.
Dikkat!
Makul muhaliflikten, akla yatkın eleştirellikten falan söz etmiyorum.
Nefretten gözü dönmüş hale gelmekten söz ediyorum.
*
Nefretten gözü dönmüşlere...
Ne söylersen söyle...
Asla inanmazlar, asla ikna olmazlar, asla kabul etmezler.
*
Bunların oranları nedir?
Elimde bir veri yok.
Fakat sayılarının o kadar da fazla olmadığını düşünüyorum.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, işte bu tipleri kendileriyle baş başa bırakıp...
Geri kalan makul çoğunluğa çok kuvvetli bir vurguyla şunu söylemesinde yarar var:
*
“Merak etmeyin. Yanan alanların tek santiminde bile yapılaşma söz konusu olamaz. Anayasa buna izin vermiyor zaten. Gönlünüz ferah, içiniz rahat olsun. Oralar yeniden orman olacak”.
EN SEVDİĞİM HAREKET
Bodrum’da yangın çıkmış.
CHP’li Bodrum Belediyesi, sosyal medyadan duyurular yapıyor, “trafiğe çıkılmasın” diye... AK Parti’li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, bu duyurunun daha geniş kitlelere ulaşması için Bodrum Belediyesi’nin mesajını paylaşıyor.
Harika bir şey!
*
Benim şöyle bir tarafım var:
AK Partili bir belediye ile CHP’li bir belediye bu tür insani dayanışmalar içine girdiğinde...
Nedense acayip mutlu oluyorum.
TÜRK HAVA KURUMU TARTIŞMALARI NASIL BİTER?
Şöyle biter:
*
“Türk Hava Kurumu’nun orman yangınlarının söndürülmesinde bir işlevi olmalı mı, olmamalı mı?” meselesi açıklığa kavuşturularak.
*
“Türk Hava Kurumu’nun elindeki uçaklar” konusunda net, doyurucu, teknik ve ikna edici bir açıklama yaparak.
*
Türk Hava Kurumu’nun başarılı bir yönetim yapısına kavuşması için atılması gereken adımları atarak.
EBRU GÜNDEŞ’İN ROMA’YI YAKMASI
Ebru Gündeş, Bodrum’da yangın varken konser vermiş. Konserde de “Yakarım Roma’yı da yakarım” şarkısını söylemiş.
*
Bunun tartışması yapılıyor.
*
Bu tartışmada benim durduğum yer şurası:
*
İnsan bari o şarkıyı repertuardan çıkarmaya tenezzül ederdi Ebru Gündeş Hanım.