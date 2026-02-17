Artık kanıksandılar

Haberin Devamı

- SELEFİLER: Türbe yok, tarikat yok, kandil yok tarzı tezleri, ilk başta bayağı ilgi çekiyordu. Halkın geleneksel duvarı öyle sert ve dayanıklı ki... Artık pek ilgi görmüyorlar.

- SOKAK RÖPORTAJLARI: Aşırı manipülasyon, kışkırtıcılık, tek taraflılık falan... Sokaktaki insanımız bile artık yüz vermiyor bu işe. Öyle kanıksandılar ki artık dikkate alan yok.

- TERÖRSÜZ TÜRKİYE: Suriye sorunu çözülünce bu projenin doğurduğu heyecan ve tartışma da biraz düştü. Harareti dindi, gerilimi sönümlendi. Kanıksandı yani.

- AKIN GÜRLEK: İlk mesajları yapıcı, olumlu, kapsayıcı olunca... Bakanlığının doğuracağı tahmin edilen fırtına da dindi. Çok kısa sürede bakanlığı kanıksandı yani.

- MESUT ÖZARSLAN: Şamil Tayyar’ın deyişiyle “siyasi karantinaya alınan” Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ın ortada kalması da kanıksandı. Artık kimse konuşmuyor.

- TRUMP: Yaptığı her çılgınlık ortalığı karıştırırdı. Artık “bakalım bugün hangi çılgınlığı yaptı” diye dönüp bakan yok. Çılgınlıkta kıvam kaçınca kanıksama kaçınılmaz yani.

- BEREN SAAT: İlk teklisi hakkında yorum yapmayan kalmadı. Annem bile yaptı yorumunu. Söz tükendi, yorum tükendi. Kanıksama süreci başladı.

ORHAN PAMUK BİR NOBEL DAHA İSTİYOR

Şöyle demiş Orhan Pamuk:

“Bütün Ortadoğu erkeklerinin kafalarındaki pisliklerden bende de var.”

Anlaşıldı:

Orhan Pamuk, Epstein’i de Ortadoğu’ya kakalayıp bir Nobel daha almak istiyor.





ABDULLAH ÖZDEMİR’İN MAHALLEYE DÖNÜŞ PROJESİ

Bir partiyi parti yapan mahalle teşkilatlarıdır. Her şey mahallede başlar.

Mahalle örgütlenmesini diri, enerjik, dayanışma içinde tutmayan partiler, baştan kaybetmeye mahkûmdur.

İşte bu yalın gerçekten hareket eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, mahalle teşkilatlarına özel önem veriyor.

En son Kızılcahamam’da “Her Mahallesiyle Her Hikâyesiyle İstanbul” başlıklı bir program düzenlemiş ve İstanbul’daki mahalle teşkilatlarını bir araya getirmiş.

Programda öne çıkan konuşmacılar: Hayati Yazıcı, Ekrem Erdem, Süleyman Soylu, Haluk İpek, Mustafa Aktaş, Erkan Kandemir ve Ahmet Büyükgümüş.

Geçmişten bugüne partide teşkilat başkanlığı görevini yapan isimler bunlar.

Bu isimler hem deneyimlerini paylaşmışlar hem de mahalleden başlayan teşkilatlanmanın yaşamsal fonksiyonunu anlatmışlar.

AK Parti’nin genç İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’e dikkat edin. Partiyi maziden atiye taşıyacak ilginç işlere imza atıyor.





ESENLER YAPMIŞ

“Belediyelerimiz neden Ramazan süslemeleri yapmıyor” diye sormuştum.

Meğer yapanlar varmış.

Tevfik Göksu’nun Esenler Belediyesi’nden harika fotoğraflar geldi. Tevfik Göksu, bu işi şahane yapmış. Çok teşekkürler kendisine.

Tekrar ediyorum: Parti ayrımı yapmadan bütün belediyelerimiz bu çalışmayı yapmalı.

Esenler’deki şık tasarımlardan sonuna kadar yararlanılabilir. Ne de olsa hikmet, müminin yitik malıdır yani.

TOKALAŞMA SEFERBERLİĞİ OLSA

- Abdulkadir Selvi, Özgür Özel’le tokalaşsa.

- Ruşen Çakır, bir de Akın Gürlek’le tokalaşsa.

- Zafer Şahin, Ali Mahir Başarır’la tokalaşsa.

- Osman Gökçek, Mahmut Tanal’la tokalaşsa.

- Şaban Sevinç, Mustafa Çiftçi’yle tokalaşsa.

- Ahmet Şık, Mehmet Ağar’la tokalaşsa.

Hayat bayram olsa... İnsanlar el ele tutuşsa... Birlik olsa... Uzansak sonsuza... Falan.

BOĞAZİÇİ İŞGAL ALTINDA MI Kİ

Boğaziçi Üniversitesi mezunları bir bildiri yayımlamışlar.

Bildiride Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne gelmesinin üniversiteyi fetih amacı taşıdığını söylüyorlar.

Ülkenin Cumhurbaşkanı, ülkenin kamu üniversitesini ziyaret ediyor. Adamlar bunu “fetih girişimi” olarak yorumluyorlar.

*

Ne yani? Bir işgal mi var Boğaziçi Üniversitesi’nde? Ülkenin Cumhurbaşkanı bile giremeyecek mi bu üniversiteye?

Hiç sıkılmıyorlar mı bu sündürülmüş küstahlıktan, bu usanılmayan şımarıklıktan?

SOKAKLARIN İLAHİCİSİ

“Kabe’de hacılar hu der Allah” diye ilahi söyleyen Celal kardeşimiz fırtına gibi esiyor.

Sokaklardan gelen biri Celal. Entelliğe, bilmişliğe milim prim vermiyor. Tam bir halk ilahicisi. Gayet basit sözleri olan ilahiyi mukaddes bir coşkuyla seslendiriyor. Takdirle karışık bir tebessümle dinliyorsunuz kendisini.

Haberin Devamı

Hep sokaklarda, hep kebapçılarda, hep esnaf lokantalarında, hep tatlıcılarda, hep yazıhanelerde, hep umre uğurlamalarında söylüyor bu ilahiyi.

Bir def, terbiye etmeye gerek duyulmamış bir ses, organik bir söyleyiş, halkın seveceği türden bir alçak gönüllük... Sonuç: Yükselen trend.

Bu zamana kadar hiç herhangi bir ilahi dilime pelesenk olmamıştı. İlahi Celal! Aşk olsun valla.

CHP YÖNETİMİ İLE CHP TABANI

- CHP YÖNETİMİ: Aşırı açılımcı olmak istiyor. CHP TABANI: “Aman abi o kadar da açılmayalım” modunda.

- CHP YÖNETİMİ: Kürt oylarını almak istiyor. CHP TABANI: “Bırakın şu Kürtleri. Ne halleri varsa görsünler” havasında.

- CHP YÖNETİMİ: Başörtülü milletvekili olsun istiyor. CHP TABANI: Homurdanıyor, yüzünü buruşturuyor.

- CHP YÖNETİMİ: Cuma çıkışı basın toplantısı yapıyor. CHP TABANI: “İbadet de gizli kabahat de gizli” diye itiraz ediyor.

- CHP YÖNETİMİ: Sağa açılmak, genişlemek istiyor. CHP TABANI: “Sağcılara güven olmaz, bırakın şu sağcıları” diyor.

- CHP YÖNETİMİ: Dinle, dindarla barışmak istiyor. CHP TABANI: Ramazan düzenlemelerine bakıp “memleketi ne hale getirdiler” diyor.