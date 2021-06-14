Artık hiç kimsede ‘Atıyoruz bari usturuplu atalım’ kaygısı yok

Yapmışlar.
*
Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi?
Yönelmişler.
*
Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi?
Gerekçelerini sunarlar ve itiraz ederler.
Zaten yapıyorlar da bunu. Hem de gayet gür bir sesle yapıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şuradadır:
Bizim millet, maalesef projeleri çok sever. Bayılır projelere.
*
Yani demem o ki...
Ülkenin içinde bulunduğu durumu kendi bakış açısıyla anlatıyor, hükümeti sert bir üslupla eleştiriyor ve en sonunda da şöyle diyordu:
*
“Bunlarla selamı sabahı kesin.”
Bunu duyunca “Eyvah” dedim.
Hem memleket için...
Hem de CHP için...
*
BİR: Olmuyor olamıyor
Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...
Mevcut iktidarın gerilemesine yol açmıyor, aksine tutunmasına yol açıyor.
*
İKİ: Hızlandırmıyor
Organik olmayan çıkışlara yaslanmak ve bel bağlamak...
İktidarın gidişini hızlandırmıyor.
*
Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:
*
- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.
*
- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.
*
Peki bu teklifin...
Haber aynen şöyleydi:
*
“YÖK Başkanı Yekta Saraç ‘Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerlerdir’ dedi”.
*
Okuduğumda önce “Allah! Allah! Nereden çıktı bu” dedim.
- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Kılıçdaroğlu’nu kesin ister. Hatta istemekle kalmaz, bayağı bir memnun da olur. Muharrem İnce’nin “çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş” tiradını bile anımsar.
*
- MANSUR YAVAŞ: Kulislerdeki fısıltılara göre istiyormuş Mansur Yavaş’ı... Hatta “Mansur aleyhinde konuşmayın” da demiş. Dişine göre buluyor herhalde... Ama Yavaş’ın pek arzusu yok gibi.
*
Benim aklıma şunlar gelir:
*
- Neşet Baba’nın tüm külliyatını derleyip toplaması gelir.
*
- Gündemime soktuğu Hisarlı Ahmet gelir.
*
- Tanburi Cemil Bey’in saz semaileri gelir.
*
Şöyle bir baktım açıklamalarına... Şu tür şeyler söylüyor:
*
“Bunların zihniyeti böyle... Bu zihniyetten ancak böyle şeyler çıkar... Temel sorun bu zihniyettir...”
Ben hayatımda böyle komik bir açıklama görmedim!
*
O Ali Babacan ki...
AK Parti’nin yıllar süren iktidarı boyunca hep bakandı.
Şunları söyledi:
*
- Sayın Bakan!
- Siyasi rekabet bir yana Türkiye’nin aşı üretmesi bir yana.
- Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım.
- Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım.
- Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım.
-
Ayasofya’nın ibadete açılışını...
- Atatürk’e gönderme yapmadan...
- Atatürk’e hakaret etmeden...
- Atatürk’e dil uzatmadan...
İfade etmek mümkün değil mi?
*
Hiçbir şeyi dikkate almıyorsanız, bari...
“TÜRKİYE seninle gurur duyuyor” sloganı, çok hırpalanmış bir slogandır.
Hırpalanmasının temel nedeni şudur:
Hiç de gurur duymayacağımız kişiler için atılmıştır bu slogan.
Ama bugün bu sloganı büyük bir gönül rahatlığıyla atabiliyoruz.
Demiş ki:
*
“Atilla Peker’i Kıbrıs’a götürdüğünüzü söylemiştiniz. Neden bir devlet görevlisini değil de Peker’i götürdünüz?”
*
Korkut Eken de cevap vermiş:
*
“Orada PKK ile çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre ‘eleman’ kullanılıyordu.”
*
“Gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmekle suçlandınız...”
*
Korkut Eken, cevap veriyor:
*
“Şöyle bir olay oldu: Hasan Paşa (dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a ‘Kıbrıs’ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor’ falan demiş. Ben de o dönemde Emniyet’te özel harekât polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’le gittim.”
Gazeteci Saygı Öztürk, soruyor:
*
Aşı olmayı düşünüyor musunuz?
YÜZDE 52: Evet olurum.
YÜZDE 39.2: Hayır olmam, aşının uzun vadeli etkilerini bilmiyorum.
YÜZDE 8.4: Hayır, aşıya karşıyım.
Bu zamana kadar Türkiye’nin en önemli sorunu, aşı teminiydi. Bundan sonra Türkiye’nin en önemli sorunu aşı konusunda olumsuz tavır sergileyen yüzde 48’dir. BİR DAHA KULİSLERE ASLA DALMAYACAĞIM
EĞER ortada bir büyük sessizlik varsa, kulisler anında hareketlenir.
Her türden kulisçi, hemen harekete geçer.
İki gündür Hürriyet’te çok önemli bir hizmet yapıyor Osman Hoca.
“BioNTech Dosyası”nı açarak...
Bu aşıyla ilgili akla gelebilecek her türlü sorunun yanıtını veriyor.
Büyük bir emeğin ürünü olan bu yazı dizisini dikkatle okuyor ve çok faydalanıyorum.
KABUL... Çok alengirli işlerin arkasında genellikle devasa güçler bulunur. Bunu asla gözden ırak tutmamak lazım. Ancak durum böyledir diye... Her alengirli işin arkasında da her zaman devasa güçler bulunmayabilir.
*
ÖĞÜT İKİ: Komplo ile fal
TAMAM... Paranoyak olmamanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Ama şunu da unutmayın: Bazen puro içen bir adam, sadece puro içen bir adamdır. “Komplo” ile “fal”, birbirine benzer: Onlara inanma ama onlarsız da kalma!
*
ÖĞÜT ÜÇ: Hayal kırıklıkları
DOĞRU... Alengirli olaylar, sarsıcı etkilere yol açar. Bu nedenle “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” der dururuz. Ancak şu da doğrudur: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı beklentisi, genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.
*
Tabii benim de.
*
- Öyle çok müjde verildi ki...
- Öyle çok milyon rakamı telaffuz edildi ki...
- Öyle çok hayal kırıklıkları yaşandı ki...
- Öyle çok rakamlarda revizeye gidildi ki...
Biz artık “Şu kadar milyon aşı gelecek” beyanlarına yüz vermez olduk.
*
Artık hiç kimsede ‘Atıyoruz bari usturuplu atalım’ kaygısı yok
İki koca gazete manşet atmış:
“Çankırı’da oğluna Recep Tayyip ismini veren adam, bu ismi değiştirmek istedi. Nüfus müdürlüğüne başvurdu. Nüfus müdürlüğündeki görevli, ‘Bunu yapamam, beni sürerler’ dedi.”
*
Nedir bu haberin kaynağı?
Şudur:
CHP’nin hazırladığı bir rapor.
*
Güya CHP heyeti, Çankırı’ya gitmiş. Orada bir adamla karşılaşmış. Adam da onlara böyle bir şey demiş. Onlar da rapora yazmışlar.
*
İki gazete de “CHP raporunda yazıyorsa doğrudur” diyerek...
Atmışlar dokuz sütuna manşeti.
*
Fakat üzerinde hiç düşünmedikleri bir husus var:
*
İsim değiştirmek için nüfus müdürlüğüne başvurulmaz, mahkemeye başvurulur. Dolayısıyla...
Nüfus müdürlüğündeki bir görevlinin “Yapamam, beni sürerler” demesine, teknik olarak imkân da yoktur, ihtimal de yoktur.
*
İnsan “Atıyoruz, bari sunturlu atalım” falan der, değil mi?
Dememişler!
- Ne CHP’li heyet böyle bir şey demiş.
- Ne de olayı manşetlere çeken gazeteler.
*
Peki ama niye?
Neden usturuplu atmak gibi bir kaygıları yok bunların?
*
Çünkü onlar da bal gibi biliyorlar ki...
Karşılarında bu palavrayı satın almaya hazır bir kitle var.
*
Siyasi cepheleşmenin vardığı vahim boyut, maalesef Türkiye’nin iki kanadını da kör ve sağır etmiş durumda.
*
Bir taraf...
“Hükümetin aleyhine olsun da isterse yalan olsun” havasında iştahla satın alıyor palavrayı...
*
Öbür taraf da...
“Muhalefetin aleyhine olsun da isterse yalan olsun” havasında.
*
Türkiye, işte bu durumda olduğu için...
Hiç kimse...
“Atıyoruz, bari biraz usturuplu atalım” diye en ufak bir kaygı bile duymuyor artık.
Atıyorlar, sallıyorlar, manşetlere çekiyorlar.
Sıfır kaygıyla.
*
Size bir şey söyleyeyim mi?
Ben, “Atıyoruz, bari biraz usturuplu atalım” denilen dönemleri deliler gibi özledim.
AŞI KARŞITLIĞI VE AŞI YANDAŞLIĞI ADAPSIZLIKLARI
AŞI KARŞITLIĞI ADAPSIZLIKLARI
- İnternette görülen her türlü saçmalığın üzerine balıklama dalmak.
- Eşi, dostu “Aman aşı olma, kör olursun” falan diye korkutmak.
- Aşının ziyan olmasını sağlamak için abuk sabuk eylemler yapmak.
- Olmayacak komplo teorilerine safça inanmak.
- “Hayriye Teyze’nin kolu Bluetooth’a bağlandı” diye palavra sıkmak.
AŞI TARAFTARLIĞI ADAPSIZLIKLARI
- Aşı olmayanlara cezalardan ceza beğenmek.
- “Bireysel tercih” olgusunu bir tarafa bırakmak.
- “Sonuçlarına katlanırsın” demenin ötesine geçmek.
- “Aşı olmayanlara kız verilmesin” diye olayı magazinleştirmek.
- Aşıya özendirmek yerine karşıtlığı tetikleyecek yaklaşımlar sergilemek.
GÖREV ALANLARININ EPEY DIŞINDALAR
ALİ Babacan, “Ben Atatürkçüyüm” demiş.
*
Konudan bağımsız olarak söylemek isterim ki...
Ali Babacan da Ahmet Davutoğlu da kendilerine biçilen görevi bir türlü anlayamamış durumdalar.
*
Kendilerine biçilen tek bir görev var:
AK Parti’nin oylarını tırtıklama görevi.
*
Fakat her ikisi de başlangıcından bu yana görev alanlarının epey dışında.
FAHRETTİN KOCA’YA KOCAMAN BİR TEŞEKKÜR
- Aşımız var. Hem de BioNTech’ten.
*
- Günde yarım milyona yakın aşı yapılıyor.
*
- Randevu sistemi tıkır tıkır işliyor.
*
- Aşısız kalacağız diye bir tedirginlik yok.
*
- Aşı sırası 40 yaşa kadar gelmiş durumda.
*
Türkiye’nin en önemli sorunuydu aşı sorunu.
Ve bu sorun neredeyse bitmiş durumda.
Toplumsal bağışıklığa doğru gidiyoruz adım adım.
*
Aşıyı bulamadığımızda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya dönüp...
“Treni kaçırdın! Aşı nerede aşı!” falan diye terslenmiyor muyduk?
Evet, tersleniyorduk.
*
O zaman şimdi Fahrettin Koca’ya kocaman bir teşekkür etmenin tam sırası.
Aşıyı tedarik etmeyi başardığı için.
*
Tabii tedarik edilen aşının, vatandaşa ulaşması için canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi ihmal etmeden.