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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Aranan aday niye Ahmet Necdet Sezer olmasın ki?

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Aranan aday niye Ahmet Necdet Sezer olmasın ki?

17 Ekim 2020

“Sustu, sustu, sustu... Işık olayında konuştu” diye bir eleştiri yazdım dün Ahmet Necdet Sezer için.

 

Ağır bir eleştiri değildi ha!

İmbat rüzgârı gibi hafif bir eleştiriydi.

*

Hatta eleştiri bile sayılmazdı yazdıklarım.

Minnacık bir yadırgama denilip geçilecek cinstendi.

*

Öyle bir tepki aldım ki...

Kıyamet gibi.

“Sen kimsin ki Ahmet Necdet Sezer ağamıza laf ediyorsun” tonunda tepkiler bile geldi.

*

Tepkileri görünce...

Aklıma “Millet ittifakının olası cumhurbaşkanı adayları” listesi geldi.

*

Aranan aday niye Ahmet Necdet Sezer olmasın ki

O listede...

Abdullah Gül var, Ali Babacan var, Ekrem İmamoğlu var, İlhan Kesici var, Mansur Yavaş var, Muharrem İnce var.

*

Peki ama niye Ahmet Necdet Sezer yok?

*

Madem Ahmet Necdet Sezer...

Bu denli seviliyor, bu denli takdir ediliyor, bu denli benimseniyor, bu denli korunuyor...

Niye millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı olarak adı bile geçmiyor?

*

Denilebilir ki...

“Ahmet Necdet Sezer’in böyle bir arzusu, emeli, hedefi yok. O nedenle adı geçmiyor”.

*

Sezer’in böyle bir kararı varsa...

Tabii ki saygı duyulur.

*

Ama hiç değilse kapısı çalınamaz mı? “Bahtı kara mader” olayına girerek ikna edilmeye çaba gösterilemez mi? Hiç değilse denenemez mi?


ARAMIZDA VAR MI?

- Erken seçim tartışmalarından derin bir haz duyan var mı aramızda?

*

- Kredi çekip son model cep telefonu alacak var mı aramızda?

*

- Etil alkol ile metil alkol arasındaki farka kafa yoran var mı aramızda?

*

- Trump kaybederse... Çok üzülecek var mı aramızda?

*

- “Cesur Yeni Dünya” kitabını okuyan var mı aramızda?


KAVUK DA KAVUK

KAVUK kelimesinin geçmediği bir günümüz yok.

Bu iş neredeyse ta Ferhan Şensoy’dan beri böyle...

Aranan aday niye Ahmet Necdet Sezer olmasın ki

*

Son dalgalanma ise Rasim Öztekin yüzünden meydana geldi.

Ondan sonra da önüne gelen kavuk NAVTEX’i ilan ediyor.

*

Ali Poyrazoğlu, tartışmaya var gücüyle dalmış mesela. Zafer Algöz, “Kavuk Cem Yılmaz’ın hakkıydı” demiş mesela...

*

Pencereyi açıp haykırmak istiyorum:

Yeter! Yeteeerrrr! Yeterrrrrr!


SEKTER’İN ARTIK DİJİTAL KÜNYESİ VAR

SEKTER, bazen kayboluyor. Arıyoruz yok, tarıyoruz yok. En sonunda evin en ücra, en olmayacak bir yerinden çıkıveriyor. Sokağa da acayip meraklı kerata. Kapıyı açık bulduğunda “Dışarıda bir âlem var” diyerek atıyor kendisini apartmanın merdivenlerine... Zor ikna ediyoruz kendisini içeri girmeye.

*

Aranan aday niye Ahmet Necdet Sezer olmasın ki

Evcil hayvanların iyi kalpli annesi Senem Selimi, işte bu kayıpların yürekleri ağızlara getirmemesi için bir çözüm üretmiş: Evcil hayvanlara dijital kimlik...

*

Sistem şöyle işliyor:

*

Kedinizin, köpeğinizin boynuna dijital künyeyi asıyorsunuz. Minnacık bir şey. Üzerinde barkod var. Cep telefonuyla okunabilen bir barkod. Kediniz, köpeğiniz kaybolduğunda bulan kişi, künyeyi cep telefonuyla okutuyor. Ve şak diye evcil hayvanın o anki lokasyonunu bildiren bir mesaj, sizin cep telefonunuza geliyor.  

Aranan aday niye Ahmet Necdet Sezer olmasın ki

NOT: Bu sistemi hayata geçirmek için başvurulması gereken site: www.patitracker.com


MISIR POLİSİNİN BU HALİNİ GÖRÜNCE MIRILDANDIKLARIM

SİSİ’nin önünde gösteri yapan Mısır polisinin bu fotoğrafını görünce şunları mırıldandım:

*

- Ne oluyor yahu? Kabataş’a mı düştük?

*

- Dosta da düşmana da pek güven vermemek böyle bir şey olsa gerek.

*

- Adamlar gym’e gitmekten polislik yapmaya nasıl vakit buldular acaba?

Aranan aday niye Ahmet Necdet Sezer olmasın ki

*

- Pantolonlar da kispet gibi...

*

- Arada göbeğini içeri çeken var mıdır acaba?

*

- Mavi İstiridye Barı dedi bir arkadaşım. Ne demek istediğini anlamadım.


NE ZAMAN

- Ne zaman bir sokak röportajında halktan birinin siyasi görüşlerini izlesem... Memleketi terk edesim geliyor.

*

- Ne zaman yakın bir Avrupa ülkesine gitmeye niyetlensem... Pandemi azdıkça azıyor.

*

- Ne zaman kendinden geçmiş, asla zapt olmayan bir trafik magandası görsem... Şiddete meylim artıyor.

*

- Ne zaman iyi niyetli bir çıkış yapsam... Yanlış anlaşılıyorum.

*

- Ne zaman film izlemeye niyet etsem... Mutlaka daha önce izlediğim bir filmi izliyorum.

 

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Anayasa Mahkemesi palyaçoluk yeri değildir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Ekim 2020
Gençler pek bilmez:

 

Eskiden darbeler şu iki parolayla “Geliyorum” derdi:

*

- BİR: Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor.

*

- İKİ: Genç subaylar rahatsız.

*

Bu

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- Ağaçlar kavruldu, yeşiller gri oldu.

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Biri sanatçı... Biri bürokrat... Biri siyasetçi...

Üçüne de hayran kaldım.

*

Üçü de bilinçli... Üçü de yürekli... Üçü de kararlı... Üçü de dikkatli... Üçü de ölçülü... Üçü de konuya fazlasıyla hâkim... Üçü de dünyaya açık... Üçü de müthiş hatip... Üçü de çok iyi yetişmiş...

*

Tek tek tanıtmak isterim bu üç Azerbaycan kadınını:

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Tarikatçıların devlette görev almasına dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ekim 2020
Bir tarikata ya da bir cemaate gönül vermiş bir insanın devlet kademelerinde görev almasına hiç karşı değildim ben.

Çok yazı yazdım bu konuda. “Ne yani? Adam cemaatçi ya da tarikatçı diye devlet kademelerinde görev alamayacak mı?” falan diye...

*

Ama FETÖ vakasını görünce... Bu yaklaşımım allak bullak oldu.

FETÖ vakası ne demektir? En basit, en yalın, en dört başı mamur bir şekilde şu demektir:

*

Bir cemaate gönül vermiş bir insanın; general, hâkim, savcı, daire başkanı, özel kalem müdürü, müsteşar, Emniyet müdürü olduğunda...

Devlet hiyerarşisini bir tarafa bırakıp bağlı olduğu cemaatin hiyerarşisine tabi olması demektir.

*

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GATA’nın meczubuna dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ekim 2020
Adı Ali Edizer...

GATA’da başhekim yardımcısı... Yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevden alındı... Adam herkesin dilinde... Ben de şöyle bir baktım paylaşımlarına... Çok ilginç bir portre var karşımızda... Şöyle bir portre:

*

Adam, tam bir magazin düşkünü.

Ajda Pekkan’ın aşklarından falan söz ediyor.

*

Adam, tam kadın öfkesine maruz kalabilecek bir tip.

Eşini aldatan erkeklere, ikinci/üçüncü eş almayı öneriyor.

*

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Ayıptır ayıp

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ekim 2020
Bir sosyal medya hesabı var.

Palavracı bir hesap. Her tarafından pislik akıyor. Küfürler, hakaretler, kabalıklar, çirkinlikler falan.

*

Bu hesabın işi gücü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili yalanlar uydurmak.



“Ali Erbaş şöyle dedi”

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Bir Paşinyan ağlıyor gözleri yaşlı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ekim 2020
“Paşinyan” sözcüğünü duyunca nedense aklıma ilk gelen şey kafiye uydurmak.

- Mesela “Paşinyan / Perişan” gibi...

- Mesela “Paşinyan / Pişman” gibi...

Küçümsüyorum bu uğraşı ama yine de kendimi alamıyorum kafiye uydurmaktan.



*

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Hasta sayısı vaka sayısı meselesine dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ekim 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarını dikkatle dinledim.

Bakan Fahrettin Koca...

Semptom göstermeyenlerin hasta sayılmayacağını, bu nedenle 28 Temmuz’dan beri günlük veri tablosunda yer almadıklarını söylüyor.

*

Semptom göstermeyenleri “hasta” saymamak mümkün.

Çünkü semptom göstermeyenler hem sağlık sistemimize yük olmuyorlar, hem de gerçekten “hasta” özelliği taşımıyorlar.

Buraya kadar sorun yok.

*

Sorun şurada:

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İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ekim 2020
Ermenistan...

- Haksız.

- İşgalci.

- Saldırgan.

*

Azerbaycan ise...

- Haklı.

- İşgale uğramış.

- Saldırıya cevap veriyor.

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Mazlum Azerbaycan’ın yanındayım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Eylül 2020
Bir Azerbaycan duyarlılığım yoktu benim eskiden.

 

Bakü’ye son gittiğimde oluştu bu duyarlılık bende.

Dükkânlarında alışveriş yaptım, sokaklarında dolaştım, insanlarıyla konuştum, havasını kokladım.

*

Ve şunu fark ettim:


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İki adam ve yapılması gereken iki şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Eylül 2020
Birinci adam... Dar paçalı maganda

ÜSTÜ açık arabasını yol kenarına çekmiş. Arabanın önüne oturmuş. Mehter Marşı’nı açmış. Silahı ateşliyor. Silah ateşlenirken de arabada bayrak beliriyor.



*

Bu dar paça pantolonlu magandayla ilgili yapılabilecek iki şey var:

*

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Kobani gözaltıları ve iki soru işareti

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Eylül 2020
Kobani olayları dediğimiz olaylarda...

- 37 kişi öldü.

- 761 kişi yaralandı.

- 131 sokak olayı yaşandı.

- 197 okul yakıldı.

- 269 kamu binası tahrip edildi.

- 731 ev ve işyeri yağmalandı.

- 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

*

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Hasımları gülüyor dostları çıldırıyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Eylül 2020
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre öncesine kadar...

Hasımlarını çıldırtır, dostlarını ise güldürürdü.

*

Fakat bir süredir, hatta uzunca bir süredir tam tersini yapıyor.

Hasımlarını güldürüyor, dostlarını ise çıldırtıyor.

Sadece son birkaç günden üç örnek vereceğim:

*

ÖRNEK BİR:

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Her oyuna yeni iskambil destesi kahvehaneleri üç günde iflasa sürükler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi yönetenlerin salgınla mücadele edemediklerini söyledi.

 

Bu başarısızlığı da bir örnekle açıkladı.

Söylediği kelimesi kelimesine aynen şuydu:

*



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