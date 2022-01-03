Aralık enflasyonu nasıl olacak

- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.
*
- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.
*
- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.
- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...
*
- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...
EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA
BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.
Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
*
Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.
*
Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?
*
Ne yaptı muhalefet?
*
“Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.
Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.
Dolar düşünce...
İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...
En az muhalefetin yanılgısı kadar
- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.
*
- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.
*
Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:
*
“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”
*
Gelelim esas meseleye...
*
Deniliyor ki:
*
Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?
*
Şunu diyordu:
“Geliyor gelmekte olan...”
*
Muhalefetin sloganı olmuştu bu.
*
Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan
“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”
*
Nebati’nin bu açıklaması üzerine...
Kıyameti koparanlar var.
*
Diyorlar ki:
*
Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.
*
Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.
İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?
İndirsene fiyatları.
Dolar arttıkça...
İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?
Şöyle şeyler oluyordu:
*
Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.
*
Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.
*
Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.
*
Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.
*
“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.
*
Yani bir kredisi vardı benim gözümde.
Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.
*
Ama önceki gece...
Hiç düşünmeden şöyle derim:
*
“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”
*
Mesela...
Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.
*
Mesela...
Yakından değil ama.
Uzaktan. Epey uzaktan.
*
Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.
Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.
AK Parti’nin dostuydu.
Bugünlerde nerelere savruldu acaba?
Daha önce de vurguladığım gibi...
Meclis’teki ilk sınavınızdan on numara beş yıldız aldınız.
*
Sonra çok önemli bir toplantı yaptınız:
“Yine mi TC ile uğraşılıyor? Ne gerek var? Neler oluyor?” diye söylenerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mesaj attım. “Doğru mu bu?” dedim.
*
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bana gelen mesaj aynen şöyle:
*
“Ahmet Bey, tüm müftülüklerimizin isim tabelalarında TC var. Ama camilerde bu ibare zaten yok. Olmayan şey ile ilgili kaldırma talimatı nasıl verilecek? Bazı cami görevlileri isimden önce kendi inisiyatifleriyle TC koymuş, onlar da zaten duruyor. Durması da çok normal. Sadece rengi kırmızıya boyanacak, o kadar. Kaldırma söz konusu değil.”
*
Hiçbir derde derman olmayacak, dahası dertsiz başa dert açacak gereksiz bir uğraştır TC ile uğraşmak.
Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...
Önyargı oluşturmayan, sevdiren...
Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.
*
TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:
*
“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”
*
- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.
*
- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.
*
En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.
Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.
*
Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.
*
Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.
AH SERGEN YALÇIN AH
Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.
Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.
Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.
Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.
Başarının hakkı teslim edildi.
Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.
Altın Kelebek
Aralık enflasyonu nasıl olacak
Tarafsız Bölge’de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye aralık enflasyonunu sorduğumda...
Biraz keyfi kaçmıştı.
*
Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.
Bunun nedenini de şöyle açıkladı:
*
“TÜİK, 550 kalemde fiyat sorgulaması yapıyor. Aralık ayının ilk üç haftası çıktı, dördüncü haftasında daha fiyat düzeltmeleri yapılmadı. Fiyat düzeltmeleri yapılmadığı için enflasyon aralık ayına yapıştı.”
*
Peki ya bundan sonra?
Nebati, bundan sonrası için umutlu:
*
“Döviz kurunun yüksekliğinden kaynaklanan sıkıntı giderildiği için köpükler gidiyor. Bunun da enflasyona etkisi pozitif yönde olacak.”
*
Gerçekten de böyle mi olacak? Bekleyip göreceğiz.
ASGARİ ELEKTRİK TÜKETİM RAKAMINA BİR İTİRAZ
ELEKTRİK faturalarında yeni tarife dönemi başladı.
Buna göre az tüketen az ödeyecek, çok tüketen çok ödeyecek.
Sistem buna göre düzenlenmiş durumda.
*
Bir sınır da saptanmış.
Aylık ortalama 150 kilovatsaat.
*
Prof. Mustafa Öztürk’ün bu konuda bir eleştirisi var.
Diyor ki:
*
“Evlerde ortalama aylık elektrik tüketimi 200/230 kilovatsaat olur. 215 kilovatsaat üzerinden ilave bedel belirlenmesi en makul olanıdır. Ayda 150 kilovatsaat tüketimi, makul bir asgari rakam değildir.”
*
Prof. Mustafa Öztürk Hoca’nın bu itirazını dikkate almakta fayda var.
BUNALMIŞ VATANDAŞA ŞÖYLE ŞEYLER SÖYLEMEK
- Kombini biraz kısarsan zamdan etkilenmezsin.
- Evindeki fazla lambaları söndürürsen faturan yüksek gelmez.
- Duşta geçirdiğin vakti kısaltırsan su faturan kabarmaz.
- Ekmeğini soğanla yersen kendini tok hissedersin.
*
Bu tür önerilerle vatandaşın karşısına çıkmayı düşünenleri şimdiden uyarayım:
*
Bunlar, bunalmış vatandaş üzerinde sövgü etkisi yapmakta.
BAŞARI OLSA BÖYLE OLMAZDI
MARMARAY’a yapılan zam...
İBB ile TCDD arasında tartışmaya yol açtı.
*
Biri, “Ben yapmadım, o yaptı” diyor. Öbürü, “Ben yapmadım, sen yaptın” diyor.
*
Var ya...
Ortada bir başarı olsaydı.
Tam tersi olurdu.
HEP YAPICI, HEP POZİTİF, HEP GENÇ: CAVİT ÇAĞLAR
CAVİT Çağlar, Barbaros Bulvarı’ndaki otelini yenileyince aradı, “Gel, muhabbet edelim, özledik” dedi.
Atladım gittim.
*
Otelin yeni hali şahane olmuş. Turizme muazzam bir katkı.
Cavit Çağlar da gururlu ve heyecanlıydı.
Beraber otelin terasındaki İtalyan restoranına çıktık.
Hemen söyleyeyim:
Bir tarafında şahane Boğaz manzarası, öbür tarafı ışıl ışıl Zorlu manzarası olan bu restoran, kısa sürede İstanbul’un en popüler restoranı olabilir. Çünkü bu şahane manzaraya eşlik eden lezzetler de en az manzara kadar iyiydi.
*
Rus uçağının düşürülmesinden sonra gerilen Türkiye-Rusya ilişkilerinin toparlanmasında önemli rol oynayan Cavit Çağlar, her zamanki gibi pozitif, her zamanki gibi yapıcı, her zamanki gibi gençti.
Günde 16 bin adım attığını telefonundan kanıtladı, sevdiği fotoğrafları telefonundan gösterdi, ekonominin gidişatıyla ilgili içinde kaygı barındıran umutlarını anlattı, siyasetle ilgili deneyime yaslanan çok önemli saptamalar yaptı, bol bol Demirel anısı anlattı.
*
Geçmişten geleceğe güzel bir yolculuk yaptım yani.
UĞUR ŞAHİN ÖZLEM TÜRECİ TAMAM DA YA AYKUT HOCA
UĞUR Şahin ve Özlem Türeci, gurur kaynağımızdır.
İsimleri ne kadar öne çıksa, kendilerine ne kadar çok ödül verilse, küresel ölçekte ne kadar takdir edilseler yine de yetmez.
*
Ama bizim bir de Aykut Hoca’mız ve ekibi var.
Sessiz sedasız yerli aşımızı yaptılar. Şimdi milletimiz, bu aşıyı yaptırmak için sıraya giriyor.
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Aykut Özdarendeli Hoca’mız ve ekibi, en az Uğur ve Özlem Hoca’mız kadar takdiri hak ediyorlar.
*
Aykut Hoca’ya bir ekstra takdir daha:
Herkesin bir adım öne çıkmak için canhıraş biçimde çırpındığı şu çağda, alçakgönüllülüğüyle gözümüzdeki kıymetini zirvelere taşıyor.
TEŞEKKÜRLER ŞİŞLİ BELEDİYESİ
DÜN sabah mahallenin kafesine gittim.
Baktım, bir sandalyenin üstünde hastalıktan kafasını bile kaldıramayan bir kedi kardeşimiz. Gözü şişmiş, ağzından kan geliyor. Önüne konan mamayı yemeye yeltenemiyor bile. Kıpırdamadan duruyor sandalyenin üzerinde.
*
Hemen Şişli Belediyesi’nin ilgili birimi arandı. Çok değil, 10 dakika sonra “Şişli Belediyesi Hayvan Nakil Aracı” geldi. Özenli ve şefkatli bir görevli, bizim hasta kedimizi büyük bir itinayla araca yerleştirdi. Sonra da “Tedavisini yaptıktan sonra size durumuyla ilgili haber veririz” diyerek gitti.
*
İşte budur! Bir belediyeden istediğimiz işte budur. Teşekkürler Başkan Muammer Keskin. Bütün kedi kardeşlerimiz adına çok teşekkürler.