Apar topar seçime giderler mi gerçekten?

Şöyle bir macera:
Vatandaşın biri, CİMER’e şikâyet ediyor.
Oradan rutin bir işlemle Cumhuriyet Savcılığı’na gidiyor.
Savcılık, İçişleri Bakanlığı’na gönderiyor.
Bakanlık, rutin incelemeye alıyor.
Müfettişler, İmamoğlu’nun savunmasını alıyor.
Falan...
“ÇÖP TOPLADIM, İSRAFI GÖRDÜM”
*
Nereden çıktı bu manşet?
*
Anlatayım:
*
Hürriyet Ekonomi Servisi’nden arkadaşımız Emre Eser, her hafta “İşin Peşinde” diye bir köşe hazırlıyor.
Emre
Balat’ta imamlık yapan Emin Kır Hocamızın öyküsünü...
*
Emin Kır Hoca’nın serüveni, tayini Eyüpsultan’ın Balat semtindeki Hazreti Kaab Camisi’ne çıkınca başlamış.
Yıl: 2006.
Trafik yoğun. Otobüslere ek sefer konmuş.
Bunun nedenini anlamaya çalıştık arkadaşlarla.
Ve şöyle bir izah getirdik kendi kendimize:
*
Türkiye genelinde 16 milyon kişi, kapanmadan muaf.
Kim bu muaf tutulanlar?
Çeşitli sektörlerde çalışanlar... Sağlıkçılar... Güvenlikçiler... Adliye çalışanları... Kamu çalışanları... Özel sektör çalışanları...
“Eyvah! Perişan olduk! Şimdi virüs kıyılara ve Anadolu’ya yayılacak.”
*
Göç yanlısı cevap verdi:
*
“Ne alakası var? Arabasına atlayıp dağa, bağa, yazlığa gittiler. Bu yolculukla virüs nasıl yayılsın?”
*
Göç karşıtı sinirlenerek atağa geçti:
*
Manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle:
*
Fazıl Say ile AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı...
Aynı duyguda birleşmiş durumda.
“PKK’nın terörist olduğunu söyleyin”.
*
- Hık derler.
- Mık derler.
- Öyle derler.
- Böyle derler.
Ama bir türlü sadede gelmezler, gelemezler.
*
Yepyeni bir üslupla, müthiş bir espri duygusuyla öyle bir daldı ki Babıali’ye...
Çok kısa süre içinde müthiş tiryakilik yarattı.
*
- Kadın erkek ilişkilerine bodoslama girerdi...
- Hasan Cemal’le kafa buluşları efsaneydi...
“Atatürk Çocuğu” diye bir şiiri, avazım çıktığı kadar bağırarak okuduğumu hatırlıyorum.
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirini de hakkını vererek okumuşluğum vardır.
*
Bu fotoğraf Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çekildi.
Rahmetli babamın memuriyeti dolayısıyla Doğubayazıt’taydık.
*
Sene 1976 olmalı.
Bazen acayip demokratik, acayip şaşırtıcı, acayip alkışlanacak açıklamalar yapar.
Mesela...
“Ey ABD! Senin bize verecek hukuk ve demokrasi dersine ihtiyacımız yok” diyerek ABD’ye rest çeker. Amerika’nın Türkiye’den Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye’de taviz istediğini söyleyip... “Asla taviz verilmemeli” der.
*
Bütün bunlara bakıp...
“Hah işte! Milli muhalefet budur” falan diye umutlanırım.
*
Haberde kadına şiddetle mücadelede elektronik kelepçe takılan kişilerin izlendiği merkez anlatılıyordu.
*
Haberin ayrıntılarını okuyunca...
Bu merkeze güvenim arttı. Umutlandım.
Daha önce yaptığı çeşitli densizlikler ve izansızlıklar yüzünden “olay adam” haline gelmiş, hatta GATA’daki görevine son verilmişti.
*
Fakat adam rahat durmuyor abi!
Densizliğe, izansızlığa, abuk sabukluğa devam ediyor.
*
Ne dediğini yazmaya bile tenezzül etmiyorum.
“128 milyar dolar nerede” diye...
*
128 milyar doların hortumlandığı algısı yaratılıyordu.
Ve bu algı, zihinlere kazınıyordu.
*
İşgüzar kamu görevlileri, asılan pankartları polis ve zabıta marifetiyle anında engelleyerek...
Apar topar seçime giderler mi gerçekten?
“Ben falanca ay erken seçim bekliyorum” diye açıklamalar yapıyordu Meral Akşener.
Sürekli güncelleyerek...
Baktı, olmuyor.
Vazgeçti tarih vermekten.
*
Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş.
Ama tarih vermeyerek.
“Apar topar seçime gidecekler” demiş.
*
Faik Öztrak bunu bir temenni cümlesi olarak söylüyorsa mesele yok.
*
Ama inanarak söylüyorsa...
Rakibinin aklına, fikrine, zekâsına, izanına apaçık hakaret ediyor demektir.
*
Pazaryerlerinde fiyatlar el yakarken, salgın koşulları ekonomiyi yaralamışken, turizm yandım Allah derken, tam kapanmanın yol açtığı öfke devam ederken...
Bir hükümetin apar topar seçime gitmesi için...
Aklını peynir ekmekle yemiş olması lazım.
BİR ANNE TÜM DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİR
ATATÜRK’ün annesi Zübeyde Hanım’ı göz önünde bulundurarak...
Böyle diyoruz.
*
Atatürk’ü göz önünde bulundurduğumuzda... Tam isabettir bu söz!
*
Ama unutmayalım ki...
Dünyayı değiştiren büyük insanların tümü için geçerlidir bu söz.
*
Yani dünyayı değiştirenler, annelerdir.
*
Başta benim annem, tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun!
KRALSIN ROGER WATERS
İSRAİL’in yaptığı zulme karşı...
Pink Floyd’un solisti Roger Waters, çektiği bir videoyla isyan etti.
*
Roger Waters’ın söyledikleri şunlar:
*
“Biden hâlâ İsrail’e desteğini sürdürüyor. Bu soykırımı, bu insanları yuvasından çıkarmayı nasıl kabul edersin Joe Biden? Ailenle birlikte yüzyıllardır yaşadığın evlerden sürülmek nasıl bir duygu? Ben geliyorum ve senin yaşadığın o evlere yerleşiyorum. Ne olacağı umurumda değil. İstersen öl diyorum. Bu akıl almaz bir durum. İnanılmaz bir durum. Bu beni çok sinirlendiriyor”.
*
Kralsın Roger Waters... Harbi kral!