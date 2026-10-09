 Apaçık bir haysiyet cellatlığı

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*

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, hemen yanıt verdi Özlale’ye.

*

Tak tak, güm güm...

Yalanladı Özlale’yi.

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Bu olay da göstermiştir ki:

- Bu iş artık haysiyet cellatlığına doğru gidiyor.

- Olay sulandırıldıkça sulandırılıyor.

- Gerçek fon sahtekârlarını rahatlatacak şeyler yapılıyor.

- Olayla ilgisi olmayan kişilerin onurları çiğneniyor.

- Çamur atanın yanına kâr kalıyor.

- Doğru dürüst araştırılmadan isimler piyasaya sürülüyor.

*

Ümit Özlale’nin söylediklerini artık ciddiye almam, bir.

*

Ümit Özlale’den “Çok özür diliyorum Bakan Hanım” diye bir açıklama bekliyorum, iki.





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ÖZLEM ZENGİN’İN ÇAĞRISI: LİSTENİN TAMAMI AÇIKLANSIN

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in fon kriziyle ilgili şu açıklamasına dikkat:

*

“Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum. Hepsinin açıklanmasını istiyorum. Bu liste açıklansın. Herkes huzura ulaşsın.”

*

Kesinlikle katılıyorum.

Bu liste açıklanmalı.

*

Çünkü liste açıklanmadığı müddetçe...

- İftirayla karışık dedikodular alıp başını gidecek.

- “O da varmış, şu da varmış” falan diye birçok isim töhmet altında kalacak.

- Bulanık suda balık avlamaya çalışanlara gün doğacak.

- Fısıltılarla haysiyet cellatlığı yapılacak.

- Olayı sürekli körüklemek mümkün olacak.

*

Özlem Zengin’in çağrısı karşılık bulmalı.

Liste açıklanmalı.





ÖMER BOLAT’A DAİR BİRKAÇ ŞEY

TİCARET Bakanı Ömer Bolat’ı 33 yıldır tanırım.

*

Benim gözümde Ömer Bolat şöyle biridir:

- Her zaman itimat telkin eder.

- Dürüstlükten şov çıkarmaya tenezzül etmez.

- İftiranın yakışmayacağı ve yapışmayacağı kişilerin başında gelir.

- Daha çok kazanma hırsına asla yüz vermez.

Hakkında fon iddiaları ortaya atılınca...

Şunları yaptı Ömer Bolat:

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- Milim tereddüt etmeden anında yanıt verdi.

- Hiç sağa sola bakmadan açıklama yaptı.

- Daha iddia yankılanmadan bir hesap verdi.

*

En azından suskunlukla karşılamadı, ortamı kollamadı, tam tersine olayın üzerine üzerine gitti.

*

Başkalarının iddialar karşısında sergiledikleri tutumu göz önünde bulundurursak Ömer Bolat’ın bu yaptığının kıymetini daha iyi anlarız.

*

Fon hırsına hiç yakıştıramadığım isimler listesi yapsam...

Ömer Bolat’ın ismini en başa yazarım.





VİCDANİ BİR ÇIĞLIK: BÜLENT TURAN

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, son dönemde vicdan çağrıları yapan bir isim haline geldi.

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Şunları yapıyor Bülent Turan:

İçeriye konuşuyor, vicdani muhasebe yapıyor, yola çıkış ilkelerini anımsatıyor ve “bize neler oluyor böyle” diye haykırıyor.

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En son fon kriziyle ilgili de vicdani bir çıkış yaptı Turan.

İşte söylediklerinden altını çizdiğim satırlar:

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- Üzgünüz, yorgunuz, dahası kırgınız.

- Yemeyeceğin kadar parayı kazanmak için bu kadar hırsın izahı yok.

- Cumhurbaşkanımızın “yanlış yapana gereği yapılacak” demesi çok önemli.

- Garibanı, dua edeni üzmek, hiçbirimizin haddi değildir.

- Kolundaki saatle, giydiği ceketle, yediği yemekle gündem olma yanlışından kurtulmak zorundayız.

- Para hırsından, makam hırsından kurtulmak durumundayız.

- Parayı çok seviyorsan ilgili görevlerini bırak bireysel olarak yap. Hem para kazanayım hem devlette olayım hem genel merkezde olayım... Bu olmaz.

- AK Parti’yi AK Parti yapan garibana sahip çıkma iradesidir. Mazlumun yanında olma iddiasıdır.

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- Hırsızın suçu var. Ama bekçinin suçu yok mu? Falanca kişi çalmış, çok para almış. Gereği yapılsın. Ama kapıdaki bekçinin, ilgili kurumun, bu sistemi takip etmek zorunda olanın kusuru yok mu?





ÖYLE BİR YERDEN KAÇTI Kİ KIVANÇ

KIVANÇ Tatlıtuğ, sosyal medya hesaplarını kapatmış.

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Nedenini sorduklarında şöyle cevap vermiş:

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“Dramatik bir nedeni yok. Canım sıkıldı kapattım. Onun yerine iki düzine kitap aldım.”

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Bazen meydana çıkmak yiğitliktir bazen de meydandan kaçmak yiğitliktir.

Sosyal medya öyle bir meydandır ki... Ancak kaçarsan yiğit olursun.

Yani bravo Kıvanç Tatlıtuğ’a.



