Anlaşırlar anlaşırlar

- Kendi tabanından eleştiriler yükseliyor.

- Enerji krizinin yol açtığı sorunlar boğazını sıkıyor.

- Savaştaki somut hedefini kaybetmiş durumda.

İran açısından baktığımızda:

- Daha fazla tahribatı kaldıracak durumda değil.

- Füze stoku tükenmek üzere, füze fırlatacak rampaları vuruldu.

- Zaten ekonomik sorunlarla boğuşuyordu, savaşla birlikte ekonomik sorunları devasallaşacak.

İki tarafın da anlaşmaktan başka çıkar yolu yok.

Hiç merak etmeyin: İslamabat’tan bir anlaşma çıkar.

Yeter ki... Kan, gözyaşı, bomba, katliam dışında bir şey görmek istemeyen İsrail’in fitnesi, anlaşmayı bozacak çapta olmasın.

ÇATLI FİLMİ NEDEN ÇOK İZLENİYOR

ŞU sıralar sinemada en çok izlenen film Çatlı filmi.

- Türkiye sinemalarında izleyici sayısı 350 bini aşmış durumda.

- Yurtdışında ise 80 bine yaklaşmış.

Eski nesil Susurluk kazasını çoktan unuttu, anımsayan çok az.

Yeni nesil ise Susurluk kazasını bilmiyor.

Abdullah Çatlı’ya gelince... Epey tartışmalı bir kişilik. Bir kesim Çatlı’ya çok keskin yargılarla yaklaşıyor.

Bunları dikkate alırsak Çatlı filminin bu kadar ilgi görmesi çok şaşırtıcı.

Ama ben filmi izleyince neden çok izlendiğini az çok anladım.

- Her şeyden önce paraya kıymışlar film çekerken. 80’lerin atmosferini çok iyi yansıtmışlar. Çatışma sahneleri çok inandırıcı. Bunların etkisi var galiba filmin çok izlenmesinde.

- Çatlı rolündeki Vedat İnceefe, aynı Çatlı gibi. Çok iyi oynamış. Hem Çatlı’ya çok benziyor hem de Çatlı duygusunu muazzam veriyor. Gişe başarısında Vedat İnceefe’nin payını es geçmemek lazım.

- Filmde Çatlı’nın ASALA’ya karşı verdiği mücadele anlatılmış, tartışmalı yönlerinden uzak durulmuş. Yani film 80’leri anlatıyor, 90’lardan uzak duruyor. Filmin ilgi çekmesinde bunun da rolü olmuştur sanırım.

- Aile vurgusu, duygusallıklar, arada damardan türküler... Bizim izleyiciyi yakalayacak tüm unsurlar kullanılmış filmde. Bizim millet, sinemada duygulanmayı, ağlamayı falan sever.

- Filmler için kulaktan kulağa yöntemi, en etkili reklam yöntemidir. Sanırım bu yöntem geçerli oldu Çatlı filmi için. Gidenler, gitmeyenlere övdüler filmi. Çok izlenmesinin bir nedeni de bu olabilir.

Çatlı filminin yapımcısı Seyfi Şahin’le konuştum.

“Bekliyor muydunuz böyle bir ilgiyi” diye sordum.

Verdiği cevap şu oldu:

“Ben değişik alanlarda birçok iş yapıyorum. Prensibim hep şudur: Sen en iyisini yapmak için çaba göster, çıkan sonuca razı ol. Bir beklenti geliştirmedim yani. Sadece en iyisini yapmaya odaklandım.”

Bu arada bir not:

“Çatlı İki” şimdiden hazırmış. Kasım gibi sinemalarda olacakmış.

TRUMP/NETANYAHU İLİŞKİSİNE BAKIŞIM

TRUMP mı Netanyahu’nun adamı? Netanyahu mu Trump’ın adamı? Trump mı daha kötü? Netanyahu mu daha kötü? Trump mı Netanyahu’ya katlanıyor? Netanyahu mu Trump’ı güdüyor?

Bunların hiçbiri... Valla umurumda değil billa umurumda değil.

Çünkü benim gözümde yok birbirlerinden farkları.

SİYASETTE HAMLE YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK ÜÇ ŞEY

- BİR: Eğer yapacağın hamlenin herhangi bir sonuca ulaşma şansı yoksa... Sakin kal, hiç hamle yapma daha iyi.

- İKİ: Eğer yapacağın hamle, rakip partinin ya da partilerin onayına muhtaçsa... O hamle seni ezik göstermekten başka işe yaramaz.

- ÜÇ: Eğer yaptığın tüm hamleler, tek bir kişiye ve konuya odaklıysa... Yaptığın hamlelere yeterince halk desteği bulman mümkün olmaz.

HÜSAMETTİN CİNDORUK’A DAİR

- 80’lerde Özal’a meydanları dar etmişti.

- Çok nüktedan bir adamdı. Mizah duygusu yüksekti.

- Bir soruya cevap verirken hep bir espri patlatacakmış gibi bir edası vardı.

- Yine 80’lerde Metin Akpınar, sahnede “Cinliğin doruğunda” diye takılırdı ona.

- Menderes’in avukatlığını yaptı Yassıada’da. Fakat nedense Menderes’i asanlara karşı bir hıncı yoktu.

- Çiller’i hiç ciddiye almaz görünürdü ama sonuçta Çiller yüzünden partisini bırakıp gitmek zorunda kalmıştı.

- Demirel’le ilişkisi tuhaftı: Ne tam bağlılık ne de tam karşı koyma. İdare ediyordu galiba.

- AK Parti’den sonra merkez sola kaysa da öncesinde Türkiye merkez sağının ordinaryüsüydü.

- Ömrünün son dönemlerinde çok ciddileşmiş, mizahı bırakmış, dikine konuşur hale gelmişti.

- Allah rahmet eylesin. Özgün bir politikacıydı.

CHP SÖZCÜSÜ ZEYNEL EMRE’NİN AÇIKLAMASI

UŞAK Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede...

Dünkü yazımda CHP’nin Hasbi Dede’yi partiden geç attığını, Özkan Yalım’ı ise hiç atmadığını yazmıştım.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre aradı.

ÖZKAN YALIM’la ilgili şu bilgiyi verdi:

*

“Biz Özkan Yalım olayı ortaya çıktıktan sonra yaptığımız ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısında kararı verdik: 18 üyenin oy birliğiyle disiplin işlemini başlattık. İhraç konusunda fikir birliği vardı. Ancak ilgili kişi o sırada nezarethanede olduğu için bekledik, daha sonra iki arkadaşımızı cezaevine gönderdik, ifadesini aldık. Prosedür gereği ifadeyi almamız gerekiyordu.

Sonuç olarak Özkan Yalım, tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.

YDK karar verinceye kadar partiyle ilişkisi yoktur. Binadan içeri bile giremez.”

CHP Sözcüsü Zeynel Emre’ye açıklaması için çok teşekkürler.

Bu açıklama, dünkü yazımda yer alan CHP eleştirisini geçersiz kılıyor.