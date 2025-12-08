×
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Anlaşılması gereken bir refleksmiş

#ESKİŞEHİR#Polis Memuru#Murat Bakan

ESKİŞEHİR’de süreç karşıtı nutuk atan üniformalı polis memuruyla ilgili olarak CHP’li Murat Bakan şöyle demiş:

Bu polis memuru, toplumun evlatlarının hassasiyetini dile getirmiştir. Bu anlaşılması gereken bir reflekstir.

*

Ne kadar da şefkatli, korumacı, anlayışlı bir yaklaşım.

*

Ama duralım burada bir dakika.

Bir an şöyle bir tabloyu gözümüzün önüne getirelim:

*

Dönem: Kent uzlaşısı dönemi.

Üniformalı bir polis memuru, Osmanbey Metro Durağı’nda toplanan ahaliye karşı bir nutuk atıyor.

Şöyle bir nutuk:

*

- Askerimiz dağda teröristlerle çarpışıyor, şehitler veriyoruz.

- CHP denilen parti ise bu teröristlerin siyasi uzantılarıyla birlikte hareket ediyor.

- Türk Milleti, bunu kabul etmez.

- İçim yanıyor, uyuyamıyorum, olmaz böyle şey.

- Bu ihanetin hesabını verecekler.

*

Acaba CHP’li Murat Bakan, böyle bir olay karşısında...

Bu anlaşılması gereken bir reflekstir, toplumun evlatlarının duygularını dile getirmiştir” falan diyerek o polis memurunu sarıp sarmalar mıydı?

HACIOSMANOĞLU SAPTAMALARI

- PERFORMANSI: Ne yalan söyleyeyim: Beklenin epey üzerinde.

- YÖNETİM TARZI: Şöyle uzaktan baktığımda: Adaletli bir yöntemi var diyebiliyorum.

- ÜSLUP VE YAKLAŞIMI: Söylenmesi gerekeni söylemekten asla kaçınmıyor.

- BAŞARISI: En azından başında bulunduğu yapıyı tartışmaların dışına çıkarabildi.

- İRADESİ: Sağa sola bakmıyor. Bir güce yaslanmıyor. İradesine sahip çıkıyor.

- ŞANSI: ABD’de çektiği kuranın sonuçlarına baktığımızda: Bayağı iyi.

KEŞKE GÜZELLİKLE ÖĞRENEBİLSELER

-Sokak röportajı adı altında Cumhurbaşkanı’nın eşine saygısızlık yapmamayı.

- Heykel adı altında kan kusan o çirkin emellerini açığa vurmamayı.

- Siyasi analiz adı altında “Darbe olur, asılırsınız” falan dememeyi.

- İslami değerler söz konusu olduğunda alçakça saldırılarda bulunmamayı.

- Atatürk’le en çirkin, en pis şekilde uğraşmaktan bıkmamayı.

- Sırf başörtülü diye Gain’in Genel Müdürü Aliye Ertuğrul’u aşağılamamayı.

- En rezil manipülasyonlara, en adi dezenformasyonlara başvurmamayı.

Bir türlü öğrenemediler.

*

Son dönemde hapse atarak, tutuklayarak... Bunların öğretilmeye çalışıldığını görüyoruz.

*

Keşke hukuk, böyle bir terbiyenin aracısı olmasa...

Ama acı gerçek de şu:

Hukuk da devreye girmese... Bunlar adiliklerini arşa çıkaracaklar.

SÜRECİN BAŞARILI GİTTİĞİNİN GÖSTERGELERİ

- Kışkırtmalar artıyorsa.

- Terörden nemalananlar ortamı zehirliyorsa.

- Örgütün şahin kanadı kafayı kaldırıyorsa.

- İsrail’in telaşı artıyorsa.

- “Bu süreç asla başarılı olmayacak” diyenler ekranları dolduruyorsa.

- Suriye’de arıza çıkması beklentisi alevlendiriliyorsa.

- En küçük bir olumsuzluğun üzerine telaşla atlanıyorsa.

Bilin ki: Süreç başarılı gidiyordur ve olumlu sonuca yaklaşılmıştır.

MADURO’YU ARAMAK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın Maduro’yu arayacağından adım gibi emindim.

Çünkü Erdoğan’ın vefa duygusu hayli güçlüdür.

*

Önceki akşam Maduro’yu aradı Erdoğan.

Sorunların diyalog yoluyla çözülmesini istiyoruz” mesajını verdi.

*

Maduro ile arasında bir hukuk vardı Erdoğan’ın.

O hukukun gereğini yerine getirmesinden çok memnun oldum.

Her ne kadar Maduro’nun direnişini dansla, şarkıyla sulandırmasından memnun olmasam da.

