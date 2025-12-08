Anlaşılması gereken bir refleksmiş

Paylaş
“Bu polis memuru, toplumun evlatlarının hassasiyetini dile getirmiştir. Bu anlaşılması gereken bir reflekstir.”
*
Ne kadar da şefkatli, korumacı, anlayışlı bir yaklaşım.
*
Ama duralım burada bir dakika.
Bir an şöyle bir tabloyu gözümüzün önüne getirelim:
*
Dönem: Kent uzlaşısı dönemi.
Üniformalı bir polis memuru, Osmanbey Metro Durağı’nda toplanan ahaliye karşı bir nutuk atıyor.
Şöyle bir nutuk:
*
- Askerimiz dağda teröristlerle çarpışıyor, şehitler veriyoruz.
- CHP denilen parti ise bu teröristlerin siyasi uzantılarıyla birlikte hareket ediyor.
- Türk Milleti, bunu kabul etmez.
- İçim yanıyor, uyuyamıyorum, olmaz böyle şey.
- Bu ihanetin hesabını verecekler.
*
Acaba CHP’li Murat Bakan, böyle bir olay karşısında...
“Bu anlaşılması gereken bir reflekstir, toplumun evlatlarının duygularını dile getirmiştir” falan diyerek o polis memurunu sarıp sarmalar mıydı?
Murat Bakan
HACIOSMANOĞLU SAPTAMALARI
- PERFORMANSI: Ne yalan söyleyeyim: Beklenin epey üzerinde.
- YÖNETİM TARZI: Şöyle uzaktan baktığımda: Adaletli bir yöntemi var diyebiliyorum.
- ÜSLUP VE YAKLAŞIMI: Söylenmesi gerekeni söylemekten asla kaçınmıyor.
- BAŞARISI: En azından başında bulunduğu yapıyı tartışmaların dışına çıkarabildi.
- İRADESİ: Sağa sola bakmıyor. Bir güce yaslanmıyor. İradesine sahip çıkıyor.
- ŞANSI: ABD’de çektiği kuranın sonuçlarına baktığımızda: Bayağı iyi.
KEŞKE GÜZELLİKLE ÖĞRENEBİLSELER
-Sokak röportajı adı altında Cumhurbaşkanı’nın eşine saygısızlık yapmamayı.
- Heykel adı altında kan kusan o çirkin emellerini açığa vurmamayı.
- Siyasi analiz adı altında “Darbe olur, asılırsınız” falan dememeyi.
- İslami değerler söz konusu olduğunda alçakça saldırılarda bulunmamayı.
- Atatürk’le en çirkin, en pis şekilde uğraşmaktan bıkmamayı.
- Sırf başörtülü diye Gain’in Genel Müdürü Aliye Ertuğrul’u aşağılamamayı.
- En rezil manipülasyonlara, en adi dezenformasyonlara başvurmamayı.
Bir türlü öğrenemediler.
*
Son dönemde hapse atarak, tutuklayarak... Bunların öğretilmeye çalışıldığını görüyoruz.
*
Keşke hukuk, böyle bir terbiyenin aracısı olmasa...
Ama acı gerçek de şu:
Hukuk da devreye girmese... Bunlar adiliklerini arşa çıkaracaklar.
SÜRECİN BAŞARILI GİTTİĞİNİN GÖSTERGELERİ
- Kışkırtmalar artıyorsa.
- Terörden nemalananlar ortamı zehirliyorsa.
- Örgütün şahin kanadı kafayı kaldırıyorsa.
- İsrail’in telaşı artıyorsa.
- “Bu süreç asla başarılı olmayacak” diyenler ekranları dolduruyorsa.
- Suriye’de arıza çıkması beklentisi alevlendiriliyorsa.
- En küçük bir olumsuzluğun üzerine telaşla atlanıyorsa.
Bilin ki: Süreç başarılı gidiyordur ve olumlu sonuca yaklaşılmıştır.
MADURO’YU ARAMAK
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın Maduro’yu arayacağından adım gibi emindim.
Çünkü Erdoğan’ın vefa duygusu hayli güçlüdür.
*
Önceki akşam Maduro’yu aradı Erdoğan.
“Sorunların diyalog yoluyla çözülmesini istiyoruz” mesajını verdi.
*
Maduro ile arasında bir hukuk vardı Erdoğan’ın.
O hukukun gereğini yerine getirmesinden çok memnun oldum.
Her ne kadar Maduro’nun direnişini dansla, şarkıyla sulandırmasından memnun olmasam da.
