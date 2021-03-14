Yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor teyzemiz. Diyor ki:
- Açım.
- Torunuma süt alamıyorum.
- Bir dilim ekmeğe muhtacım.
- Battaniyeye sarılarak yatıyorum.
- Gitsin artık bu Tayyip Erdoğan.
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Dinleyenlerin gözleri yaşarıyor. Parti büyükleri, Yıldız Teyze’ye merhametli gözlerle bakıyorlar.
Bu güruhun temel özelliği şu:
*
Kendilerinden olmayan siyasetçilerin, bürokratların, gazetecilerin, yorumcuların haysiyetlerine, ailelerine, kişiliklerine en ağır şekilde saldırıyorlar.
*
Tamam, Meral Akşener’e saldırılıyor.
Ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da saldırılıyor.
Korona olduğu için hastaneye kaldırılan
Olsun. Olur. Olabilir. Kendi tercihidir. Sonsuz saygı duyarım.
*
Bu arada...
Cihangir İslam’ın 2013 yılının Kasım ayında...
Sosyal medyadan şu mesajı paylaştığı da ortaya çıktı:
*
“CHP’nin yegâne eseri Anıtkabir. Savaş döneminde, ekonominin küçüldüğü bir dönemde 40 milyon TL’ye mal oldu. O da Marmaray gibi 9 yılda bitti.”
Kim bu iki kadın siyasetçi?
- Biri Meral Akşener.
- Diğeri Pervin Buldan.
*
Ortalık bir anda karıştı.
Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha!
Adam... Bir Erdoğan karşıtı.
Adam... “Erdoğan gitsin” istiyor.
*
Ve bu adam, son günlerde...
Söyledikleri şunlar:
*
“CHP Genel Merkezi’yle ilişkili bazı kişiler, ‘Elimizde görüntülerin var’ dediler. Var dedikleri görüntüleri izlememe izin vermediler. İstifa mektubum bile hazırlanmıştı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de ihale yolsuzluğu... Hiçbirinin içinde yokum.”
Çok net bir açıklama bu.
Meydan okuyor Teoman Bey.
Ayrıca kendinden de çok emin.
*
Çok önemli, çok kutlu, çok ciddi, çok yeni, çok esaslı, çok cesur bir girişimde bulundular, bulunuyorlar.
*
Dağa götürülen evlatları için yılların sessizliğini bozuyorlar.
Ve evlatlarını PKK’dan istiyorlar.
İnatla, ısrarla, sabırla, yılmayarak, usanmayarak...*
Dün bu ciddiyeti, bu saygınlığı, bu cesur girişimi bozan bir olay yaşandı.
*
Uzun zamandan beri Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde çeşitli çıkışlar yapmasıyla tanınan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi
- İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.
*
- Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.
*
- Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.
*
- Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.
*
Ve haftada iki defa, onlarca kez şu argümanlara maruz kalıyorum:
*
Siz Öcalan’dan mektup getirip okuttunuz.
*
CHP, HDP ile iş tutuyor.
*
Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı?
*
Şu pandemi denilen belalı sürecin en başından beri...
Çok büyük hizmetler verdiniz. Önemli uyarılarda bulundunuz. Önemli kararlar aldınız. Çok önemli işler yaptınız.
*
Ama artık biraz durma zamanı Sayın Bilim Kurulu üyeleri.*
- Durun! Çünkü millet... Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe... Sizin ağzınızdan “maske-mesafe” tekerlemesini duymak bile istemiyor.
*
-
Kazanmaya çalışmak yerine...
- Ötelersen...
- Dışlarsan...
- İtersen...
- Mahkûm edersen...
- Yargılarsan...
- PKK’dan ayırmazsan...
- Yaftalarsan...
Bu 40 yıl süresince...
Yapılmayan kalmadı.
*
- Üzerine gidildi... Aman verilmedi... Sınır ötesi operasyonlar yapıldı...
*
- Siyasi kolunun partileri kapatıldı...
*
- Askeri yöntemlere ağırlık verildi... Köyler boşaltıldı...
Güya ahlak abidesi... Güya tarafsız... Güya dürüst... Güya saptırma yapmıyor... Güya aşağılık işlerden uzak...
*
Peki ya gerçek? Tam tersi.
Tek farkları şu: Ahlaksızlığı birazcık daha sofistike biçimde yapıyorlar.
*
Dün uzun, upuzun bir yazı yazdım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı Gara harekâtı konulu konuşmayı analiz eden.
*
Dedim ki:
Çok hoşuma gitti bu ziyaret ve bu bilgilendirme.
Muhalefet dışlanmadı diye...
Demokratik bir tutum sergilendi diye...
Yıllardır yapılmayan yapıldı diye...
Kutuplaşma belası bir nebze olsun dinecek diye...
Memnun oldum.
Fakat ne oldu?
Andımız
Danıştay’ın verdiği son kararla Andımız, okullarda okunmayacakmış.
“Andımız” tartışmasının üzerinden öyle uzun zaman geçti ki...
Siyasi pozisyonlar allak bullak oldu.
*
İşte tam da bu nedenle...
“Andımız” konusunda...
Siyasi partilerin konuşma zamanı.
*
Mesela “Dostlarımız”, ne diyorlar bu konuda?
- CHP ne diyor?
- HDP ne diyor?
- Babacan ne diyor?
- Davutoğlu ne diyor?
- İYİ Parti ne diyor?
- Bekaroğlu ne diyor?
- Cihangir Bey ne diyor?
Birer minik açıklama yapsalar da öğrensek.
*
Tabii atlamayalım...
İktidar cephesi...
Yani AK Parti... Yani MHP...
Onlar ne diyorlar acaba?
Onlar da minik bir açıklama yapsalar da öğrensek.
KÖTÜ GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIK
AŞIYI bularak hepimizin gururu olan Uğur Şahin Hoca, bir açıklama yapmış.
Dediği şu:
*
“Korona, akla gelebilecek en kötü salgın değil. Bizi daha yıkıcı salgınlar bekliyor”.
*
Aklıma hemen bir internet geyiği geldi:
*
“Çok şükür kötü günleri geride bıraktık. Şimdi sırada daha kötü günler var”.
DİKENE TİKEN DEDİĞİ ANDA TAMAM DEDİM
ERKAN Petekkaya’nın övgüme mazhar olacak tarafları çok az.
Çünkü çabuk parlıyor, öfkesini kontrol edemiyor, inişleri ve çıkışları arasındaki mesafe biraz fazla devasa falan.
Bir ara bana karşı da bir çirkinleştiği olmuştu.
Neyse...
*
Dediler ki...
Dizisinde bir türkü söylüyor, öyle böyle değil.
Açtım, baktım.
Hem çalıyor hem söylüyor:
*
“Yollar seni gide gide usandım / Ayağıma diken battı gül sandım”.
*
Çok güzel, çok içten, çok efkârlı söylemiş gerçekten de... Hele “diken” kelimesini “tiken” diye telaffuz ettiğini duyunca... “Tamam” dedim, “İşte budur”.
BEN DE ÇEKTİM
DÜN minik bir alışverişe çıktım Nişantaşı’nda.
*
Vitrinlere bakarak ilerlerken...
Baktım, karşı kaldırımda kadınlı erkekli kalabalık bir grup, telefonlarıyla benim olduğum bölümün fotoğrafını çekiyorlar.
*
“Neler oluyor? Tarkan mı geçiyor yanımızdan yöremizden? Nedir bu patırtı” derken...
Kafayı bir kaldırdım ki...
Rengârenk ayıcıklarla dolu bir apartman!
*
- Racona ters olduğunu bildiğim halde...
- Delikanlıyı bozacağını düşündüğüm halde...
- “Ya biri görürse” diye kaygılandığım halde...
Hemen attım kendimi karşı kaldırıma...
Ben de fotoğraf çekenler kervanına katıldım.
*
Bu ayıcıklı apartmanı oluşturan deterjan markasını kutluyorum:
Hakikaten iyi iş çıkarmışlar.
Fotoğraf çekmeden geçmek imkânsız!
BÜNYEM KALDIRMAZ
- Yeni bir restoran ve kafe kapatmasını...
- Yeni bir Ercüment Ovalı vakasını...
- Yeni bir “Çinli dolandırıcılar” haberini...
- Yeni bir Şeyma Subaşı rüzgârını...
- Yeni bir Deniz Çakır skandalını...
Bünyem kaldırmaz.
YILDIZ TEYZE AÇIKLAMASI
DÜN yazdığım “Torununa süt alamayan viskici teyze” başlıklı yazım üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba aradı.
*
Veli Ağbaba’nın söyledikleri şunlar:
*
“Yıldız Hanım’ın konuştuğu toplantı, bizim emekliler toplantısıydı. Yıldız Hanım da bir emekli. 2 bin 600 lira maaş alıyor. Gerçekten geçim sıkıntısı yaşıyor. İki oğlu var, ikisi de işsiz. İçtiği içki de en ucuz içki... Özel bir günde oğluyla beraber hediye bir viski içmiş. Bu durum onun geçim sıkıntısı çektiği gerçeğini değiştirmez”.
*
Tarafsız yayıncılık ilkesi gereği...
Veli Ağbaba’nın bu açıklamasını yansıtmayı görev biliyorum.
*
Bu arada...
Şunu da vurgulamakta yarar var:
*
Benim eleştirdiğim şey, Yıldız Hanım’ın viski içmesi değildi. İnsanların yaşam tarzı, asla eleştiri konusu olmaz, olmamalı.
Benim eleştirdiğim şey, “Toruna süt alamamak” ile “Viski içmek” arasındaki çelişkiydi. Dikkat çekmek istediğim şey buydu.
*
Yıldız Hanım’a “yaşam tarzı” üzerinden, “alkol” üzerinden saldırı yapılmasını asla doğru bulmam, bulamam, bulmuyorum.