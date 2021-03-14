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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Andımız
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Andımız

14 Mart 2021

Danıştay’ın verdiği son kararla Andımız, okullarda okunmayacakmış.

“Andımız” tartışmasının üzerinden öyle uzun zaman geçti ki...

Siyasi pozisyonlar allak bullak oldu.

*

İşte tam da bu nedenle...

“Andımız” konusunda...

Siyasi partilerin konuşma zamanı.

*

Mesela “Dostlarımız”, ne diyorlar bu konuda?

- CHP ne diyor?

- HDP ne diyor?

- Babacan ne diyor?

- Davutoğlu ne diyor?

- İYİ Parti ne diyor?

- Bekaroğlu ne diyor?

- Cihangir Bey ne diyor?

Birer minik açıklama yapsalar da öğrensek.

*

Tabii atlamayalım...

İktidar cephesi...

Yani AK Parti... Yani MHP...

Onlar ne diyorlar acaba?

Onlar da minik bir açıklama yapsalar da öğrensek.


KÖTÜ GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIK

AŞIYI bularak hepimizin gururu olan Uğur Şahin Hoca, bir açıklama yapmış.

Dediği şu:

*

“Korona, akla gelebilecek en kötü salgın değil. Bizi daha yıkıcı salgınlar bekliyor”.

*

Aklıma hemen bir internet geyiği geldi:

Andımız

*

“Çok şükür kötü günleri geride bıraktık. Şimdi sırada daha kötü günler var”.


DİKENE TİKEN DEDİĞİ ANDA TAMAM DEDİM

ERKAN Petekkaya’nın övgüme mazhar olacak tarafları çok az.

Çünkü çabuk parlıyor, öfkesini kontrol edemiyor, inişleri ve çıkışları arasındaki mesafe biraz fazla devasa falan.

Bir ara bana karşı da bir çirkinleştiği olmuştu.

Neyse...

*

Dediler ki...

Andımız

Dizisinde bir türkü söylüyor, öyle böyle değil.

Açtım, baktım.

Hem çalıyor hem söylüyor:

*

“Yollar seni gide gide usandım / Ayağıma diken battı gül sandım”.

*

Çok güzel, çok içten, çok efkârlı söylemiş gerçekten de... Hele “diken” kelimesini “tiken” diye telaffuz ettiğini duyunca... “Tamam” dedim, “İşte budur”.


BEN DE ÇEKTİM

DÜN minik bir alışverişe çıktım Nişantaşı’nda.

*

Vitrinlere bakarak ilerlerken...

Baktım, karşı kaldırımda kadınlı erkekli kalabalık bir grup, telefonlarıyla benim olduğum bölümün fotoğrafını çekiyorlar.

*

“Neler oluyor? Tarkan mı geçiyor yanımızdan yöremizden? Nedir bu patırtı” derken...

Kafayı bir kaldırdım ki...

Andımız

Rengârenk ayıcıklarla dolu bir apartman!

*

- Racona ters olduğunu bildiğim halde...

- Delikanlıyı bozacağını düşündüğüm halde...

- “Ya biri görürse” diye kaygılandığım halde...

Hemen attım kendimi karşı kaldırıma...

Ben de fotoğraf çekenler kervanına katıldım.

*

Bu ayıcıklı apartmanı oluşturan deterjan markasını kutluyorum:

Hakikaten iyi iş çıkarmışlar.

Fotoğraf çekmeden geçmek imkânsız!

BÜNYEM KALDIRMAZ

- Yeni bir restoran ve kafe kapatmasını...

- Yeni bir Ercüment Ovalı vakasını...

- Yeni bir “Çinli dolandırıcılar” haberini...

- Yeni bir Şeyma Subaşı rüzgârını...

- Yeni bir Deniz Çakır skandalını...

Bünyem kaldırmaz.


YILDIZ TEYZE AÇIKLAMASI

DÜN yazdığım “Torununa süt alamayan viskici teyze” başlıklı yazım üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba aradı.

*

Veli Ağbaba’nın söyledikleri şunlar:

Andımız

*

“Yıldız Hanım’ın konuştuğu toplantı, bizim emekliler toplantısıydı. Yıldız Hanım da bir emekli. 2 bin 600 lira maaş alıyor. Gerçekten geçim sıkıntısı yaşıyor. İki oğlu var, ikisi de işsiz. İçtiği içki de en ucuz içki... Özel bir günde oğluyla beraber hediye bir viski içmiş. Bu durum onun geçim sıkıntısı çektiği gerçeğini değiştirmez”.

*

Tarafsız yayıncılık ilkesi gereği...

Veli Ağbaba’nın bu açıklamasını yansıtmayı görev biliyorum.

*

Bu arada...

Şunu da vurgulamakta yarar var:

*

Benim eleştirdiğim şey, Yıldız Hanım’ın viski içmesi değildi. İnsanların yaşam tarzı, asla eleştiri konusu olmaz, olmamalı.

Benim eleştirdiğim şey, “Toruna süt alamamak” ile “Viski içmek” arasındaki çelişkiydi. Dikkat çekmek istediğim şey buydu.

*

Yıldız Hanım’a “yaşam tarzı” üzerinden, “alkol” üzerinden saldırı yapılmasını asla doğru bulmam, bulamam, bulmuyorum.

X

Torununa süt alamayan viskici Yıldız Teyze

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Mart 2021
CHP’nin bir toplantısında kürsüye çıkarmışlar Yıldız Teyze’yi...

Yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor teyzemiz. Diyor ki:

- Açım.

- Torunuma süt alamıyorum.

- Bir dilim ekmeğe muhtacım.

- Battaniyeye sarılarak yatıyorum.

- Gitsin artık bu Tayyip Erdoğan.

*

Dinleyenlerin gözleri yaşarıyor. Parti büyükleri, Yıldız Teyze’ye merhametli gözlerle bakıyorlar.

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Herkes sadece kendine edilen küfrü mesele ediyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Mart 2021
“Haysiyet düşmanı küfürbazlar” diye nitelendirebileceğimiz bir güruh var.

Bu güruhun temel özelliği şu:

*

Kendilerinden olmayan siyasetçilerin, bürokratların, gazetecilerin, yorumcuların haysiyetlerine, ailelerine, kişiliklerine en ağır şekilde saldırıyorlar.

*

Tamam, Meral Akşener’e saldırılıyor.

Ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da saldırılıyor.

Korona olduğu için hastaneye kaldırılan

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CHP’ye transfer olan Cihangir İslam, Anıtkabir konusunda aynı fikirde mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Mart 2021
Saadet Partisi’nden istifa eden bağımsız milletvekili Cihangir İslam, CHP’ye transfer oldu.

Olsun. Olur. Olabilir. Kendi tercihidir. Sonsuz saygı duyarım.

*

Bu arada...

Cihangir İslam’ın 2013 yılının Kasım ayında...

Sosyal medyadan şu mesajı paylaştığı da ortaya çıktı:

*

“CHP’nin yegâne eseri Anıtkabir. Savaş döneminde, ekonominin küçüldüğü bir dönemde 40 milyon TL’ye mal oldu. O da Marmaray gibi 9 yılda bitti.”

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İdare-i maslahatın kralını yaptı Meral Akşener

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Mart 2021
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kadınlar Günü” nedeniyle yayınladığı mesajda, iki kadın siyasetçinin şahsında tüm kadınları kutladı.

Kim bu iki kadın siyasetçi?

- Biri Meral Akşener.

- Diğeri Pervin Buldan.

*

Ortalık bir anda karıştı.

Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha!

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Biden Erdoğan’ı aramamış

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Mart 2021
Adam... Bir muhalif.

Adam... Bir Erdoğan karşıtı.

Adam... “Erdoğan gitsin” istiyor.

*

Ve bu adam, son günlerde...



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Neden Teoman Sancar neden?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Mart 2021
Şantaja maruz kaldığı ortaya çıkan CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, açıklamalar yapmaya başladı.

Söyledikleri şunlar:

*

“CHP Genel Merkezi’yle ilişkili bazı kişiler, ‘Elimizde görüntülerin var’ dediler. Var dedikleri görüntüleri izlememe izin vermediler. İstifa mektubum bile hazırlanmıştı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de ihale yolsuzluğu... Hiçbirinin içinde yokum.”

Çok net bir açıklama bu.

Meydan okuyor Teoman Bey.

Ayrıca kendinden de çok emin.

*

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Kılıçdaroğlu’nun kardeşi ve sulandırma girişimi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Mart 2021
Diyarbakır Anneleri...

Çok önemli, çok kutlu, çok ciddi, çok yeni, çok esaslı, çok cesur bir girişimde bulundular, bulunuyorlar.

*

Dağa götürülen evlatları için yılların sessizliğini bozuyorlar.

Ve evlatlarını PKK’dan istiyorlar.

İnatla, ısrarla, sabırla, yılmayarak, usanmayarak...*

Dün bu ciddiyeti, bu saygınlığı, bu cesur girişimi bozan bir olay yaşandı.

*

Uzun zamandan beri Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde çeşitli çıkışlar yapmasıyla tanınan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi

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Parti kongrelerinde çekilen halaylar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Şubat 2021
Yasaklar nedeniyle bunalmış vatandaşı öfkelendiriyor.

İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.

*

Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.

*

Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.

*

Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.

*

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Her siyasi tartışmanın değişmez argümanları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Şubat 2021
Haftada iki kez Tarafsız Bölge programını yapıyorum.

Ve haftada iki defa, onlarca kez şu argümanlara maruz kalıyorum:

*

Siz Öcalan’dan mektup getirip okuttunuz.

*

CHP, HDP ile iş tutuyor.

*

Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı?

*

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Bir durun artık Sayın Bilim Kurulu üyeleri

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Şubat 2021
Sayın Bilim Kurulu üyeleri...

Şu pandemi denilen belalı sürecin en başından beri...

Çok büyük hizmetler verdiniz. Önemli uyarılarda bulundunuz. Önemli kararlar aldınız. Çok önemli işler yaptınız.

*

Ama artık biraz durma zamanı Sayın Bilim Kurulu üyeleri.*

- Durun! Çünkü millet... Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe... Sizin ağzınızdan “maske-mesafe” tekerlemesini duymak bile istemiyor.

*

-

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Dışlarsan PKK’ya çalışmış olursun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Şubat 2021
HDP’ye oy vermiş vatandaşlarımızı...

Kazanmaya çalışmak yerine...

- Ötelersen...

- Dışlarsan...

- İtersen...

- Mahkûm edersen...

- Yargılarsan...

- PKK’dan ayırmazsan...

- Yaftalarsan...

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Yeter artık! Bitsin şu PKK denilen bela

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Şubat 2021
PKK denilen örgüt, 40 yıldır gündemde.

Bu 40 yıl süresince...

Yapılmayan kalmadı.

*

- Üzerine gidildi... Aman verilmedi... Sınır ötesi operasyonlar yapıldı...

*

- Siyasi kolunun partileri kapatıldı...

*

- Askeri yöntemlere ağırlık verildi... Köyler boşaltıldı...

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Özetleme kardeşim yazımı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Şubat 2021
T24 diye bir site var.

Güya ahlak abidesi... Güya tarafsız... Güya dürüst... Güya saptırma yapmıyor... Güya aşağılık işlerden uzak...

*

Peki ya gerçek? Tam tersi.

Tek farkları şu: Ahlaksızlığı birazcık daha sofistike biçimde yapıyorlar.

*

Dün uzun, upuzun bir yazı yazdım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı Gara harekâtı konulu konuşmayı analiz eden.

*

Dedim ki:

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İki tarafın fanatikleri için değil... Sessiz çoğunluk için yazılmış bir yazı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Şubat 2021
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP ve İYİ Parti liderlerini ziyaret edip Gara konusunda bilgilendirdiler.

Çok hoşuma gitti bu ziyaret ve bu bilgilendirme.

Muhalefet dışlanmadı diye...

Demokratik bir tutum sergilendi diye...

Yıllardır yapılmayan yapıldı diye...

Kutuplaşma belası bir nebze olsun dinecek diye...

Memnun oldum.

Fakat ne oldu?

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