An itibarıyla masadakiler

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- KEMAL KILIÇDAROĞLU: İmamoğlu fırtınasını dindirmeyi başardı. Meral Akşener de pek arıza çıkarmayacakmış gibi duruyor. Allah’tan bir mâni çıkmazsa adaylığı garanti gibi yani. Peki ya kazanamazsa? İşte o zaman yandı gülüm keten helva.

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- MERAL AKŞENER: Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kazanacak aday” nitelemesine uygun olmadığına yürekten inanıyor. Gönlündeki birinci aday İmamoğlu, ikinci aday ise Yavaş. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu’na söz geçiremiyor. Ya ipleri koparacak ya da Kılıçdaroğlu’na razı olacak. Şimdilik ikincisini seçmiş gibi.

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- TEMEL KARAMOLLAOĞLU: En radikal ‘Kemal Bey’ci oldu çıktı. İmamoğlu ve Yavaş’ın kazanamayacağına inanıyor. Tuhaf ama samimiyetle inanıyor buna. Kemal Bey’in kazanacağına inanıyor. Daha da tuhaf ama buna da samimiyetle inanıyor.

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- ALİ BABACAN: Tartışmalı konulardaki görüşlerini açıklamaya başlayınca Altılı Masa’nın en antipatik unsuru haline geldi. “Altılı Masa’dan atılsın” diyenler bile var. Böylece bir kez daha kanıtlanmış oldu: Bir teknokratı siyasi lider yaparsanız hem iyi bir teknokrattan olursunuz hem de kötü bir siyasi liderle baş başa kalırsınız.

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- AHMET DAVUTOĞLU: “Ülkeyi beraber yöneteceğiz. Altımızın da yetkisi olacak. Biz imza atmadan kararlar alınmayacak” diye bir açıklama yaparak ortalığı karıştırdı. Böyle bir açıklama yapmasının tek bir nedeni olabilir: “Kazanırsak ben önemsiz biri olmayacağım” mesajını geniş kitlelere iletmek.

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KILIÇDAROĞLU USTALIĞI İMAMOĞLU ACEMİLİĞİ

KEMAL Kılıçdaroğlu, son günlerde şöyle konuşmalar yapıyor:

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“Ekrem Başkan’ı yedirmeyiz. O İstanbul’a hizmet edecek. İstanbul’u yine kazanacak.”

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Kılıçdaroğlu’nun böyle konuşmasının iki nedeni var:

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- BİR: Böyle konuşarak İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adaylığı denkleminden çıkarmış oluyor.

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- İKİ: Böyle konuşarak İmamoğlu’na sonsuz sahip çıkıyormuş görüntüsü vermiş oluyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi ince işçilik alanında bayağı bir ustalaştı. Bu işleri çok iyi yapıyor.

Ekrem İmamoğlu ise böyle bir ustalık karşısında fena halde acemi kaldı. Siyasette daha çok pişmesi lazım.

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İki büyük sorunu var İmamoğlu’nun:

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BİR: Çok acele ediyor. İKİ: Çok istediğini çok belli ediyor.

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BAŞLADILAR BİLE

ALTILI Masa’dan “Altı lider ülkeyi birlikte yöneteceğiz. Kararlara altı lider imza atacağız” türünde açıklamalar geliyor.

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Siyaseten çok yanlış bir açıklama bu.

Ve bu açıklama, Cumhur İttifakı’na müthiş bir malzeme vermektedir.

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İşte bakın:

Malzemeyi değerlendirmeye şimdiden başladılar.

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Numan Kurtulmuş, “Bırakın memleketi yönetmeyi, altı kişi bir bakkal dükkânını bile yönetemez” demiş.

SANIRIM ARTIK

- Filmini platformlara satmayıp sinemalarda gösterime sokana “kahraman” muamelesi yapılacak.

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- Karlı havayı sadece dağlarda göreceğiz.

KOMİSER

BİR komiser, bir markette bir kadının etek altı görüntüsünü çekerken yakalandı. Görüntülere şöyle bir baktım: Sergilenen sapıklık karşısında resmen midem bulandı.

*

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Üç gündür hayret ediyorum bu işe.

*

“Ne iştir bu? Bir komiser nasıl yapar bunu? Neler oluyor? Komiser bu komiser yahu! Allah Allah” deyip duruyorum.

*

Bir türlü sakinleşemiyorum.

HDP İLE DE OLMUYOR HDP’SİZ DE OLMUYOR

HDP’nin kendi adayını çıkaracağını açıklamasının ardından muhalif kesimlerde moraller bozuldu.

*

“HDP de Altılı Masa’ya dahil edilmeliydi” deyip duranlar var.

*

Oysa mesele bu kadar basit değil.

*

HDP, Millet İttifakı’na girdiği andan itibaren...

Getirdiğinden çok daha fazla oyu götürür.

Yalın gerçek budur.

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Terörle arasına mesafe koyamamış bir partiyle birlikte olma riski, taşınabilir bir risk değildir.

Yani olay, İYİ Parti’nin kaprisinden ibaret değil.

*

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“İyi ama HDP’siz seçimi kazanmamız zor olur” denebilir.

Doğru.

Zaten sorunsal tam da budur. HDP ile de olmuyor, HDP’siz de olmuyor.

*

Tek bir çözüm var:

HDP’nin hiçbir koşul öne sürmeden, sessiz sedasız ve karşılıksız Millet İttifakı’nın adayını desteklemesi.

Ama buna da HDP’nin rıza göstermesi çok zor.

PRENSİPLERİM VARDIR

- Kitaplığımdan isteyene kitap veririm, peşini de kovalamam.

*

- Yemekten hemen sonra asla meyve yemem.

*

- Sobaya karşı nostalji duyanları asla anlamam.

*

- Bir şeye dadandım mı tam dadanırım.

*

- Başladığım diziyi bitirmek gibi bir takıntım yoktur.