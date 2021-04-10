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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Amiraller, bildiri, kumpas
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Amiraller, bildiri, kumpas

10 Nisan 2021

Amirallerin bildirisiyle ilgili...

İki gündür...

Kumpas lafları dolaşıma sokulmaya başlandı.

*

Söylenenlere göre...

- Aslında bildiri, gece yarısı yayınlanmayacakmış.

- Bazı eller devreye girmiş, bildiri gece yarısı yayınlanmış.

- Bazı amiraller, bildirinin son halini görememişler.

- Bildiri, amirallerden kaçırılarak yayınlanmış.

- Bildiri, “Yüce Türk Milletine” diye başlamayacakmış.

- İki farklı metin varmış ortada.

Falan filan...

*

Kısacası...

Üç beş gün içinde...

“Ne var canım, emekli amirallerimiz görüşlerini açıklamışlar” noktasından...

“İşin içinde kumpas var, amirallerimiz kumpasa getirilmiş” noktasına...

Gelinmiş oldu.

*

Bir şey söyleyeyim mi?

Ben sevdim bu son gelişmeyi.

*

Çünkü “ne var bunda” diyerek bildiriyi savunmak yerine...

“İşin içinde kumpas var” demek...

En azından biraz daha demokratik.


İLKESİZ ADAM

MUSTAFA Yeneroğlu adlı bir şahıs var. Bu şahıs, daha düne kadar AK Parti’de milletvekiliydi.

*

Öyle çok uzun bir zaman önce değil, 2017 yılında şu mesajı paylaşmış Yeneroğlu:

*

“Sayın Cumhurbaşkanımız ufak bir rahatsızlık geçirmiş. Geçmiş olsun. Ümmetin duası üzerinde.”

Amiraller, bildiri, kumpas

*

Aynı Mustafa Yeneroğlu, bugün Babacan’ın partisinde. Muhalif olmuş durumda yani. Ve bugün yaptığı şey şu:

*

İtalya Başbakanı’na tam destek veren mesaj atıyor. Erdoğan’a diktatör, zorba falan diyen mesajlar atıyor.

*

2017 yılında ümmetin duasını üzerine yolladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, dört yıl sonra “diktatör, zorba” diyen bu adam...

Siyasetteki ilkesizliğin vesikalık resmi gibidir.


BAKAN KOCA HANGİ AŞILARIN PEŞİNDE

- BIONTECH: Uğur Hoca ile sürekli görüşme halinde. BioNTech’ten daha fazla aşı almak için çabalıyor. Miktar belirtmiyor ama önemli bir söz aldığından eminim. Sanırım yakında BioNTech’ten yeni aşılar gelecek.

Amiraller, bildiri, kumpas


- SİNOVAC: Çin’le iş yapmanın sıkıntılarını yaşıyor. Şirketle anlaşmış ama Çin Devleti, vatandaşlarının yüzde 50’sini aşılama kararını uygulamaya koyunca... Şirket, anlaşmaya uymamaya başlamış. Fakat buna rağmen yine de Sinovac’tan umudunu kesmemiş Koca... “Sinovac’tan da yeni aşılar gelecek” diyor ama zaman ve miktar vermiyor.

- SPUTNİK: Avrupa’nın şimdiden peşine düştüğü Rus aşısı için işi sıkı tutuyor Bakan Koca... Rus Sağlık Bakanı’yla sürekli temasta. Rus aşısına Türkiye’nin verdiği teknik destek ve katkının da hatırı var. Bu nedenle Rus aşısı Sputnik’ten epey umutlu.

KORONADAN KAÇINMAK İÇİN MİNNACIK BİR KILAVUZ

- Test yaptırmazsanız.

- Yalnız kalmaktan korkmazsanız.

- Kendinize on sezonluk bir dizi bulursanız.

- Geniş aileyle İtalyan usulü kocaman yemekler yemezseniz.

- Partileme denilen eyleme gönül kaydırmazsanız.

- Arkadaş çevrenizi minimuma indirirseniz.

- Çok mecbur kalmadıkça hastane ortamına girmezseniz.

Kolay kolay korona olmazsınız.

VEBA GECELERİ DİZİ OLURSA

- Haluk Bilginer mutlaka rol almalı.

- Müziğini Fazıl Say yapmalı.

- Senaryosuna Ercan Kesal el atmalı.

Amiraller, bildiri, kumpas

- Yönetmen koltuğunda Nuri Bilge Ceylan olmalı.

- Konuk oyuncu olarak Şener Şen yer almalı.

- Kadın oyuncu olarak Binnur Kaya düşünülmeli.

- Sekiz bölümlük bir dizi olarak tasarlanmalı.

PRENS PHILIP’İN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİNCE AKLIMA GELENLER

- Yıllar geçiyor, dünya savaşları patlıyor, duvarlar yıkılıyor, krallıklar devriliyor, prensler gidiyor... Fakat Kraliçe’ye hiçbir şey olmuyor.

*

- “Prens” denilince aklınıza beyaz atlı prens gelmesin sakın. Rahmetli prensimiz 99 yaşındaydı.

*

- Bunun gençliğinin dizisini yapmışlardı. Oradan anladığım kadarıyla gençliklerinde biraz uçarı, biraz hercai, biraz da romantikmiş kendileri.

Amiraller, bildiri, kumpas

*

- Bu Prens’in babası Andrea, İzmir’i işgal eden Yunan Kralı’nın kardeşiydi. Türklere zulümler yapan Şeytan Taburu’nun başındaki prens... Babasını sevmezdik yani.

*

- Daha adamın ölümü tam olarak duyulmadan “Meghan cenazeye gelecek mi acaba?” diye merak edenlere bayılıyorum. Çok komikler.

*

- Prens Philip, “Edinburgh Dükü” idi... Bir zamanlar, azıcık gösteriş budalalığı yapanlara “Mübarek sanki Edinburgh Dükü” derdik. Hey gidi hey!

*

- 99 yıl. Dile kolay. Her şeyi gördü, her şeyi yaşadı. Görmediği bir korona kalmıştı. Onu da gördü. Öyle gitti.


SON GÜNLERDEKİ KISIRDÖNGÜM

GÜNEŞ çıktı, kışlıkları kaldır / Havalar soğudu, kışlıkları yeniden ortaya çıkar / Güneş çıktı, kışlıkları kaldır / Havalar soğudu, kışlıkları yeniden ortaya çıkar...

X

Bakan Koca’ya “Bu gidiş nereye?” diye sordum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Nisan 2021
Vaka sayıları artıyor. Hem de çok fazla artıyor. Halkta bıkkınlık var. Hem de çok fazla bıkkınlık. Tam kapanma dendiğinde akla ekonomi geliyor. Aşı konusunda hız kesildi. Pek bir ilerleme yok gibi.

İşte bu ahval ve şerait altında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.

İlk sorum şu oldu:

“Bu gidiş nereye Sayın Bakan?”

Bakan Koca’nın ilk sözleri şu oldu:

*

“Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef.”

*

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Soru ve cevaplarla amiral bildirisi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Nisan 2021
SORU: Ne yani? Emekli amiraller mi darbe yapacak?

- CEVAP: Bizim kısa tarihimiz, “Yüce Türk Milletine” diye başlayan darbe bildirileriyle dopdoludur. Bu yüzden “Yüce Türk Milletine” diye başlayan bir bildiri gördük mü işkilleniyoruz. Hele bildirinin altında “Amiral” imzası görünce daha da işkilleniyoruz. Hele bildiri, gece yarısı gelince... Büsbütün işkilleniyoruz. Şimdi ben soruyorum: İşkillenmeyelim de ne yapalım?

*

- SORU: Bildiri yayınlamak suç mu?

- CEVAP: Elbette suç değil. Geçen hafta emekli büyükelçiler, benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. Kim çıkıp “Bunlar darbeci” dedi? Bu arada eski milletvekilleri de yine benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. “Darbe” diyen çıktı mı? Demek ki burada başka bir şey var.

*

- SORU: Burada ne var? Emekli amiral, görüş açıklayamaz mı?

- CEVAP: Tabii ki açıklar. Açıklıyorlar da zaten. Televizyonlara çıkıyorlar. Kişisel yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar. Sosyal medyada yazıp çiziyorlar. Kimse de onlara bir şey demiyor. Ama siz “Aramıza hiçbir alt rütbeli girmesin, biz amiraller olarak şöyle bir posta koyalım” derseniz, tehditkâr ifadelerle dolu bir bildiriyi gece yarısı gündeme düşürürseniz... Her demokratik ülkede “Ne oluyor yahu” diye sorulur. En azından “Bunlar, bir iklim mi yaratmak istiyor? Bu işin arkasında ne var?” denir.

*

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Amiraller bildirisine dair gelişigüzel ON NOT

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Nisan 2021
Not bir- ‘Yüce Türk milletine’ dendi mi işkillenirim

Yüce Türk milletine!” diye başlayan hiçbir bildiriden hoşlanmıyorum.

Çünkü bu seslenişin tınısında...

27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve de 15 Temmuz var!

*

Kaldı ki...

Radyo zamanlarının üslubudur bu.

Siyah beyaz televizyonlarda kalmıştır.

*

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Kafe ve lokantalara ramazanda açık olma hakkı tanınmalı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Nisan 2021
Şu andaki uygulama şöyle:

 

Akşam saat 19.00 itibarıyla tüm kafe ve lokantalar kapanıyor.

*

Ramazan itibarıyla ise uygulama şöyle olacak:

*

Bütün kafe ve lokantalar kapalı.

*

Bu karar, yeniden gözden geçirilirse...

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Hayatımın dilemması: Sinovac mı BioNtech mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Nisan 2021
“Geleneksel yöntemden şaşmayacaksın arkadaş” diyorlar.

Hop, başlıyor kalbim Sinovac diye atmaya.

*

“Yeni teknolojileri denemek lazım arkadaş” diyorlar.

Hop, bu sefer kalbim BioNtech diye atmaya başlıyor.

*

Bilmem kaç bin yıllık Çin kültüründen söz ediyorlar.

Hemen Sinovac’a ısınıyorum.

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İşimiz aşıya kaldı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Nisan 2021
Vaka sayısı açısından...

Avrupa birincisiyiz.

Dünyada dördüncüyüz.

40 binleri geçmiş durumdayız.

Varyantlar kaplamış her bir yanımızı.

En çok da İngiliz varyantı.

*

Durduramıyoruz.

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Hayatın hepimize öğrettiği ilke: Suç şahsidir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Mart 2021
Hangi olay olursa olsun... Hangi parti söz konusu edilirse edilsin... Hangi siyasi grup işin içine girerse girsin...

Ben her zaman ve her durumda...

“Suçun şahsiliği” prensibinden zerre kadar ödün vermedim.

*

Ensar olayında böyle davrandım.

Milyonlarca dayak yemeyi göze alarak...

*

CHP’de ortaya çıkan taciz ve tecavüz olaylarında...

Yine aynı prensibe göre hareket ettim.

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Kokainci elemanla ilgili AK Parti’nin atması gereken beş adım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Mart 2021
AK Parti Genel Merkezi’nde büro görevlisi olarak çalışan Kürşat Ayvatoğlu adlı elemanla ilgili son durum şudur:

 

Uyuşturucu temin ettiği için Emniyet güçleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Yani bu kez uyuşturucuyu temin etmekle suçlanıyor.

*

Tabii ki suç şahsidir, partiye mal edilemez ama bu elemanın bir de şu durumu var:

*

Lüks ve şatafat içinde yaşadığı fotoğraflara yansıyor.

*

Kokaindi, pudraydı, şekerdi falan... Gülündü eğlenildi...

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Alerjiyi azdıralım Atatürk kabartmalı nişan verelim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Mart 2021
28 Şubat sürecinde gazetelerde yapılan haberlere genelde şöyle başlanırdı:

 

“Adını açıklamak istemeyen üst düzey bir askeri yetkili dedi ki...”

*

Saygı Öztürk’ün dünkü köşesinde gördüm ki...

O kalıp, şuna dönüşmüş:

*

“Adını açıklamayan bir yargı mensubu dedi ki...”

*

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Şu üç şey sorulduğunda hep şunları söylüyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Mart 2021
1- ERKEN SEÇİM

VALLA abi şöyle söyleyeyim: Sonbaharda olabilir. Olmadı, ilkbaharda... Ama bir de bakmışsın, seküler kesimin tatile gitmesini fırsat bilip Ağustos’un tam göbeğinde de yapabilirler. Bu arada seneye kalma ihtimali de var... Ama Reis sürpriz sever. Bir de bakmışsın seçim vaktinde yapılmış...

*

2- KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

Siz bu yazıyı okurken, değişim gerçekleşmiş olabilir. Böyle bir ihtimal var... Bir bakmışsınız, bir hafta sonra olmuş. Bu da ihtimaller arasında... Bakanlıklar ikiye, üçe, dörde bölünebilir... Ama bölünmeyebilir de! Şu da var: Belki her şey aynı kalır, sıfır değişim olur.

*

3- TAM KAPANMA

Bir tam kapanma kararı gelebilir... Ama gelmeyebilir de... Belki yarı kapanmanın dozu biraz artar... Mesela: Cumartesi öğleye kadar açık, öğleden sonra kapalı gibi... Mesela: Lokantalardaki masa sayısının biraz daha azaltılması gibi... Ha şu da var: Yarı kapanmaya tam gaz devam da edilebilir.

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Aşırı acıklı bir çaba: Enver’den yazarlık öğrenme çabası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Mart 2021
Enver Aysever’in CHP’li belediyeleri söğüşlemesinin iki yöntemi var:

BİR: “Yazı akademisi” diye kurs düzenlemek.

*

İKİ: “Yazarlık atölyesi” diye yazarlık öğretmek.

Kısacası...

Enver’in iddiası, milletimize “Nasıl yazar olunur” dersleri vermek.

*

Tezgâh şöyle işliyor:

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Kongreden ince çizgiler: Erbakan Hoca’nın hangi geleneği hayata geçti?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Mart 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının en önemli yeri, yeni anayasayla ilgili bölümdü. Bütünleştiricilik, birleştiricilik, farklılıkları zenginlik olarak görme, tüm farklılıkların söz sahibi olması açısından...

Yedeklerin de asil olarak çalışacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan... Erdoğan, bu yaklaşımıyla Erbakan Hoca’nın bir geleneğini ihya etmiş oldu. Erbakan Hoca, “Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır” derdi.

*

Kalabalık yine göze çarptı. Korona tedbirleri ile bu kalabalık arasında kurulan bağlantılar niye her defasında gözden ırak tutuluyor, anlamıyorum. Bu durumun toplumun önlemler konusunda şevkini kırdığı nasıl unutulur? Bu arada belirteyim: Bir ara Emine Erdoğan’ın sosyal mesafe kuralını hiçe sayanları uyardığını fark ettim.

Ahmet Arınç’ı babası Bülent Arınç’la... Mücahit Birinci’yi babası Yavuz Bahadıroğlu’yla... Tanımlamaya şiddetle karşıyım. Babalara vefa ve saygı esastır ama biricik şairimiz Ece Ayhan’ın da dediği gibi: “Oğullar, oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir.” Oğulları, babalarla tanımlamak, ne bileyim, biraz fazla feodal kaçıyor!

*

Ekranda izlerken bir ara Sadık Albayrak’ı gördüm kongre salonunda. Maskesi olduğu halde tanıdım. (Bu arada alakasız bir not: Gözlerden tanıyor insan... Maskeli olup da tanıyamadığım çok az insan oldu.) Bazı sitelerde “dünür” falan denilip geçiliyor Sadık Albayrak’la ilgili olarak. Hiç de öyle biri değildir kendisi. Aklıyla, fikriyle, yazıp çizdikleriyle yıllarını vermiştir bu siyasi çizgiye...

YENİ MKYK LİSTESİNDEN... SESLER, YÜZLER, SOKAKLAR

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Kemal Kılıçdaroğlu’na hak vererek sorduğum dört soru

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Mart 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP için açılan kapatma davasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan parti tarihin çöp sepetine atılır. Demokrasiyi savunuyorsak siyasi partilerin kapatılmasını bırakmalıyız.”

*

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını okuduğumda...

İlk verdiğim tepki şu oldu:

*

Aaaa! Ne kadar da haklı!

Fakat sonra kafamda

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HDP grubunda neden ‘Andımız’ konusuna milim girilmedi acaba?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Mart 2021
Atatürk, Türk milletini şöyle tanımlıyor:

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir.”

*

Bu tanımlamadan ne anlamamız gerekiyor?

Şu üç şeyi:

*

BİR: Bir Türkiye halkı vardır.

İKİ: Bu halk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

ÜÇ:

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Finlandiya örneğiyle Enver’in ihalesini temize çıkarmak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Mart 2021
İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i severim.

Kendisine karşı bir önyargım yok.

Hatta varsa bile önyargılarımın tümü pozitif.

*

Fakat şu kendi yandaşı Enver Aysever’e verdiği ihale konusunu izah ederken sergilediği tavrı, hiç mi hiç beğenmedim.

*

Söylediklerini dikkatle dinledim.

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Biraz da bizim Enver semirsin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Mart 2021
Enver Aysever diye bir “gazeteci/yazar” var.

Muhalif, solcu falan.

İzmir belediyesi, işte bu şahsın adresine teslim bir ihale düzenlemiş.

*

Nedir ihale?

Gelin, detaylarına bakalım:

*

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 günlük bir “okuma-yazma ve yazarlık atölyesi” düzenlemeye karar vermiş.

Bunun için de ihaleye çıkmış.

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Andımız

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Mart 2021
Danıştay’ın verdiği son kararla Andımız, okullarda okunmayacakmış.

“Andımız” tartışmasının üzerinden öyle uzun zaman geçti ki...

Siyasi pozisyonlar allak bullak oldu.

*

İşte tam da bu nedenle...

“Andımız” konusunda...

Siyasi partilerin konuşma zamanı.

*

Mesela

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