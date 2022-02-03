Amerikan desteği siyasette işe yarar mı?

- Sesleri çok çıkar.
- Fanatizmden beslenirler.
- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.
- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.
- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.
- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.
- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.
- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.
*
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.
Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:
*
BİRİNCİ AÇIKLAMA:
*
Adayımız popüler biri olmayacak.
*
İKİNCİ AÇIKLAMA:
Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.
*
Özellikle de isimlerini vererek.
*
- Mesela Seyit Torun’dan...
- Mesela Barış Yarkadaş’tan...
- Mesela Fazıl Say’dan...
- Mesela
“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”
*
Bunun adı geri adımsa...
Ne şahane bir geri adımdır bu!
*
Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...
Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!
*
Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu iddiaları havada uçuşmaya başladı.
*
İddialar havada uçuşmaya başladığı andan itibaren...
Ekrem İmamoğlu, sırasıyla şu üç şeyi yaptı:
*
BİR: Önce olayı sakladı. Ortaya çıkan fotoğraflara rağmen olayı görmezden geldi. Sustu. Konuya açıklık getirmedi. Konunun kapanmasını bekledi. Geçsin gitsin istedi. Hiçbir açıklama yapmadı.
*
Bazen işin aleni hakaretlere vardırıldığı görülüyor.
Hakaretleri kınamaktan kaçınıldığına dair izlenimler ortaya çıkıyor.
*
İyi ama neden böyle oluyor?
*
Cevap:
Ya umuttan böyle oluyor ya da umutsuzluktan.
*
Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.
*
“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.
“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.
*
Oysa... Oysa...
Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu:
*
“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”
*
Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.
*
Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:
- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.
*
- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.
*
Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...
Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...
Tabii ki mümkün değil.
*
Ama ağalar, beyler...
Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:
*
Böyle bir anormallik var diye...
Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.
*
Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.
Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.
*
Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:
*
“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”
Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:
*
- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.
- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.
- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.
- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.
- Bana iş yaptırmıyorlar.
-
Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.
*
Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:
Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?
Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...
Bir solcu sendika, bir solcu parti var.
Eğitim-Sen
Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.
Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.
Vaazlar, sohbetler dinledim.
Kitaplar karıştırdım.
*
İşte çok net biçimde söylüyorum:
*
“Cin çıkarma”
CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)
*
HÜKÜM BİR
ZORLA, ZORLAYARAK
TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.
*
HÜKÜM İKİ
ARZ VE TALEP
BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.
*
“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:
*
Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.
Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.
*
Bakıyorum:
Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...
Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.
Amerikan desteği siyasette işe yarar mı?
Rahmetli Taylan abimiz, çok sıkı Demirelciydi.
Ta 70’lerden beri.
Vefası da büyüktü.
Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.
*
Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.
Ancak sohbetin en hararetli anında...
Konuyla ilgisi olsun olmasın...
Şöyle derdi:
*
“Amerika çok mühim aga! Amerika’yı karşına almayacaksın.”
*
Amerika’nın eski ehemmiyeti kaldı mı, kalmadı mı?
Ben bir şey demeyeyim.
Konunun uzmanları yanıtlasın.
*
Amerika, Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi Türkiye’nin durumuyla ölümüne ilgili mi, değil mi?
Bu konuda da ben bir şey demeyeyim.
Bunu da uzmanlar yanıtlasın.
*
Ama uzmanlığa hiç gerek duymadan benim söyleyebileceğim bir şey var.
O da şudur:
*
Eğer sende bir cevher yoksa...
Eğer sen milletle büyülü bir bağ kuramadıysan...
Eğer sen bu toprakların çıkarlarını koruyacağına bu milleti ikna edemediysen...
Eğer sen her platformda bir dik duruş ortaya koyacak potansiyeli taşımıyorsan...
Bir Amerika değil, isterse bin Amerika senin kapı gibi arkanda dursun...
Nafiledir nafile!
ABDİ BEY’İN HAYALİ
43 yıl önce hunharca katledilen Abdi İpekçi için düzenlenen anma töreninde kızı Nükhet İpekçi’nin yaptığı konuşmayı dünkü Hürriyet’te okudum.
O konuşmadan öğreniyoruz ki...
Abdi Bey, ta çocukluk yıllarında okul defterine bir roman yazmış.
O romanda bir Türk üsteğmen, güçlü bir uçak modeli geliştiriyormuş.
Ve ABD de bu uçak modelini satın almaya talip oluyormuş.
*
Görüyor musunuz Abdi Bey’in çocukluk hayalini?
Abdi Bey, bugünleri görebilseydi...
Hayalinin gerçekleşmesi yolunda çok önemli adımlar atıldığını fark eder ve bundan büyük bir memnuniyet duyardı.
YILIN ATATÜRKÇÜSÜ
“YILIN Atatürkçüsü” diye bir ödül töreni düzenlenmiş.
*
Baktım...
Genelde ilk akla gelebilecek gazeteciler, sanatçılar falan almış ödülü.
Hiçbir albenisi yok.
Hiçbir mesajı da yok.
*
Ben olsam...
“Yılın Atatürkçüsü” diye...
Tıp alanında muazzam buluşlara imza atan kadın hekimlerimizi...
Mühendislik alanında harika işler çıkaran kadınlarımızı...
Sporda destanlar yazan kadınlarımızı...
Aday gösterip seçerdim.
*
Çünkü...
Türkiye’de başarılı olmuş her kadın...
Hem Atatürk’ün öneminin bir kanıtıdır hem de “Yılın Yürüyen Atatürkçüsü”dür.
KÜRTAJI SERDAR İSTEMEMİŞ
SERDAR Ortaç, ahlaki açıdan düşüklük yapmış ve şöyle şeyler söylemişti:
*
“Baba olmak için artık çok geç. Halbuki kaç tane çocuğum olacaktı. Hep kürtaj oldular. Kaç tane. Yazık... İstemediler. Gençlerdi. Onlar da haklı. Bir şey diyemiyorum. Aralarında tanıdığınız isimler de var.”
Bunun üzerine ben de Serdar Ortaç’a...
“Hiç mi utanman yok” falan demiştim.
*
Serdar Ortaç, bu konuda yeni bir açıklama yapmış.
Dediği şu:
*
“Kürtajı ben istemedim. Onlar yaptırdı.”
Yani zannediyor ki...
Biz Serdar Ortaç’a “Ahlaki düşüklük yapıyorsun” derken...
Kürtajı kastediyoruz.
*
Madem öyle...
Serdar Ortaç’a tane tane anlatmayı deneyeyim:
*
Serdar’cığım...
Sorun, kürtajda falan değil. Sorun, senin bu tür konuları, hayli pervasız ve hayli utanmaz bir şekilde herkesin önünde konuşman. En küçük bir yüz kızarıklığı, en küçük bir utanma hissetmeden bunu yapman. Konuşulacak şey ile konuşulmayacak şey arasındaki farkı bilmemen. Ve bunu aradan geçen şunca zamana rağmen hâlâ fark edememen.
CAMİLER NASIL YERLERDİR?
Camiler, sadece namaz kılınan yerler değildir.
*
Camide sohbet edilir, yemek yenilir, çiğköfte yoğurulur.
Gerektiğinde barınak olur cami.
Gerektiğinde mahallenin sorunlarının konuşulduğu yerler olur.
Sosyal bir toplanma alanıdır yani cami.
Müezzin ve imamlar için oluşturulmuş bir odasında türkü de dinlenir.
Tekirdağ’da bir caminin imam ve müezzin odasında çiğköfte yoğrulduğu iddia edildi...
Görüntüler paylaşıp, “Camide çiğköfte yoğurdular, türkü dinlediler” falan diye haber yapıldı...
Diyanet-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Adem Yaryıkan ise görüntülerin caminin içerisinde değil, bu tarz faaliyetler için ayrılan müştemilatta çekildiğini açıkladı.
Haberleri yalanlandı ama yine de bu görüntüleri paylaşan arkadaşların camiler üzerine iki satır bir şey karıştırmalarında fayda var.
*
Gerçi din konusundaki cehalet, bu toplumda kimseyi utandırmaz ama neyse neyse...
BUNLAR KİME İNSANLIK DERSİ VEREBİLİR Kİ?
BATI düşmanı değilim. Batı’da ortaya çıkan değerlerin önemini biliyor ve kabul ediyorum. Batı’nın gelişmiş taraflarının da farkındayım.
*
Ama bütün bunlara rağmen...
2022 yılında donarak ölen insanlara seyirci kalan Batı’nın...
Hiç kimseye demokrasi dersi veremeyeceği kanaatindeyim.
*
Çünkü insanlık dersinden sınıfta kalanlar, demokrasi dersine el süremezler bile.
CEYLAN ERTEM’İN SAPIĞI
BEŞ yıldır bir sapık tebelleş olmuş Ceylan Ertem’e...
Bir kadın sapık.
Üstelik Ceylan Ertem için erkek olmaya kalkışmış bir sapık.
Ceylan Ertem’in yazdıklarını okurken...
Amerikan B sınıfı sapık takipçi filmlerini izler gibi oldum.
*
O filmler ne kadar kötü çekilirse çekilsin...
İnsana empati aşılar ve soğuk soğuk terletir.
İLBER HOCA OLMAK ZORDUR
İLBER Hoca...
İktidarın işine yarayacak bir şey söylediğinde...
Muhalefete mensup kesimler...
“Sen zaten kütüphaneni saraya bağışlamış birisin. Sen zaten şusun. Sen zaten busun” diyorlar.
İlber Hoca...
İktidarın aleyhine bir şey söylediğinde...
Muhalefete mensup kesimler...
“Yaşasın bilge hocamız. En doğru yorumu yapmış. İşte budur. Yaşa hocam. Var ol hocam” diyorlar.
*
Hemen söyleyeyim:
Bu tepki biçiminin iktidarı muhalefeti de yok. Bütün kesimler aynı.
*
Böyle bir ortamda İlber Hoca olmanın ne kadar zor bir iş olduğunun farkında mısınız?