Aman Nureddin Bey, aman.

“Yine mi TC ile uğraşılıyor? Ne gerek var? Neler oluyor?” diye söylenerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mesaj attım. “Doğru mu bu?” dedim.
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bana gelen mesaj aynen şöyle:
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“Ahmet Bey, tüm müftülüklerimizin isim tabelalarında TC var. Ama camilerde bu ibare zaten yok. Olmayan şey ile ilgili kaldırma talimatı nasıl verilecek? Bazı cami görevlileri isimden önce kendi inisiyatifleriyle TC koymuş, onlar da zaten duruyor. Durması da çok normal. Sadece rengi kırmızıya boyanacak, o kadar. Kaldırma söz konusu değil.”
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Hiçbir derde derman olmayacak, dahası dertsiz başa dert açacak gereksiz bir uğraştır TC ile uğraşmak.
Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...
Önyargı oluşturmayan, sevdiren...
Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.
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TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:
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“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”
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- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.
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- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.
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En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.
Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.
*
Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.
*
Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.
AH SERGEN YALÇIN AH
Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.
Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.
Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.
Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.
Başarının hakkı teslim edildi.
Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.
Altın Kelebek
Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:
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“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”
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Barolar Birliği’nin yolu...
Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.
Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:
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“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”
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Bu cümleden yola çıkarak...
İki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:
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- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.
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- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.
*
Bunlar gerçek mi abi?
Hakikaten de böyle mi?
“Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.
*
Taraftarları coşmuştu.
“Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!”
“Nedir? Nereden çıktı bu?” falan diye minik bir araştırmaya giriştim.
Ve hemencecik buldum!
Gündüz kuşaklarının başa güreşen programlarından Esra Erol’un programında bir hanımefendi, “Kocamın kredi kartlarını bile ben ödedim ama o Şengül’le kaçtı” iddiasıyla ekrana çıkmış.
Stüdyoda esip savuruyor.
Eşi ise canlı yayına Zonguldak’tan bağlanmış.
*
Hanımefendi, kendisini bırakıp Şengül’le kaçan kocasına saydırıyor da saydırıyor.
Fotoğraflarıma bakanlar, genelde “Aman da ne şirin şey, aman da ne şeker şey, ben bunu yerim yahu” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.
Zannediyorlar ki ben gamsız, kasavetsiz, mutlu mesut yaşıyorum.
Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar.
Çok şükür, çok şükür!
Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı:
Bülent Arınç!
O engin ferasetiyle, o muhteşem basiretiyle, o meşhur uyanıklığıyla, o asla külyutmaz tabiatıyla...
Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu.
*
Kimdir bunlar?
Mesela
“Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” diye başlayan hadis.
*
Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde.
*
Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp...
- Müslüme’nin babası, meğer dedesiymiş.
- Müslüme’nin annesi, kayınpederim bana tecavüz etti demiş.
- Müslüme’nin abisi de dedesinin çocuğuymuş.
*
Bu korkunç iddialar, bu felaket söylentiler, bu kan dondurucu haberler...
Yeni soruları da gündeme getiriyor:
*
Gerekçe?
Attığı tweet’ler. Suçlama: Cumhurbaşkanı’na hakaret.
Açtım baktım tweet’lerine. Okudum tek tek.
Okuduklarım, Genco Erkal gibi usta bir sanatçının kıratına yakışmayacak türde ergen siyasi atarlardı.
Her gün sosyal medyada tonlarcasını gördüğümüz türde.
*
Tweet’lerde işlenen temalar şunlar: “
“Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor.
*
Bir başkası ise çıkmış...
“Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor.
*
İddia ediyorum:
Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi...
Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek.
“HDP’den PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini bekleriz.”
*
Minimize etmenin anlamı şudur:
- Turp gibi sağlam olduğum halde, “Ben biraz rahatsızlandım” diyerek ektiklerim...
*
- “Mutlaka iade edeceğim” diyerek aldığım kitaplarını asla iade etmediklerim...
*
- Lokantada tam hesap ödeme vakti lavaboya giderek hesabı kilitlediklerim...
*
- “Ben de tam seni arayacaktım” diye kandırdıklarım...
- Ciddiye alınacak bir adamdı.
- Bir ağırlığı vardı.
- Söylediği söz bir değer taşırdı.
*
Ve fakat...
Aman Nureddin Bey aman
Çok iyi bir başlangıç yaptınız Sayın Nureddin Nebati.
Daha önce de vurguladığım gibi...
Meclis’teki ilk sınavınızdan on numara beş yıldız aldınız.
*
Sonra çok önemli bir toplantı yaptınız:
İş dünyasıyla buluştunuz, iş dünyasına temkinli bir iyimserlik aşıladınız.
*
Çok, çok, çok iyi giderken...
Planlanmamış bir iletişim stratejisinin başıboşluğuna kurban giderek...
Konuşmaya, konuşmaya, konuşmaya başladınız.
*
Millet ağzınızdan çıkan her kelimeye dikkat kesilmişken...
Siz tuttunuz, paldır küldür açıklamalar yapmaya başladınız.
Ve bu açıklamalarınızda “Bitersek hep beraber biteriz” gibi cümlelere yer verdiniz.
*
Vermek istediğiniz mesajı, tabii ki anlıyorum.
Ama yine de ekonominin başındaki bir isimden “bitmek” gibi bir sözcüğü işitmek, hiç hoş olmadı.
Böyle bir alternatifin yaşanabileceğine hafiften de olsa kapı aralamak, Hazine ve Maliye Bakanı’nın yapacağı bir iş değildir.
Hele kelimelerin bile hunharca cımbızlandığı şu tekinsiz medya ortamında... Üzerinde iyi düşünülmüş, iyi hesaplanmış, iyi planlanmış açıklamalar yapmalısınız.
*
Biliyorum.
Niyetiniz iyi.
Ama iyi niyet taşlarının hangi yolların döşenmesinde kullanıldığını sakın aklınızdan çıkarmayın.
*
İtimat telkin etmek. Yani güven aşılamak.
Şu anda sizin en birinci vazifeniz bu.
Attığınız her adımı, buna göre atmalısınız. Söylediğiniz her sözcüğü, buna göre söylemelisiniz. Yaptığınız her toplantıyı, buna göre yapmalısınız. Açtığınız her telefonu, buna göre açmalısınız.
*
Aman Nureddin Bey, aman.
Sizin başarmanız gerek.
Memleketimizin esenliği, milletimizin geleceği açısından...
Biz sonuçta...
“Erdoğan gitsin de ne olursa olsun” türküsünü çığıranlardan değiliz.
BÜLENT ARINÇ’IN GEREKÇESİZ ÖZGÜVENİ
BÜLENT Arınç’ta muazzam bir özgüven var.
*
- En az Peyami Safa kadar muazzam bir polemikçi olduğuna...
- En az Necip Fazıl kadar taşı gediğine koyma potansiyeli taşıdığına...
- En az yeşil dev Hulk kadar karşısındakileri darmadağın edebileceğine...
- En az Churchill kadar lafı kodu mu oturtacağına...
- En az Demirel kadar dilbaz olduğuna...
En küçük bir kuşku kırıntısı bile taşımadan sonsuz inanıyor.
*
Bütün sorunlu bagajlarına rağmen, azıcık üstüne gelindiğinde susup kalacağı ayan beyan ortadayken...
Muhalefetin kanalına bağlanıp tatlı sert had bildirme girişiminde bulunmasının arkasında yatan temel dürtü budur.
*
Dediğim gibi, özgüveni tam Bülent Arınç’ın.
Ama bir kusurcuğu var bu özgüvenin:
Ne herhangi bir haklı gerekçesi ne de herhangi bir sağlam dayanağı var maalesef.
*
İşte tam da bu nedenle...
Bocaladı durdu o yayında.
ATATÜRK, ADAYI İŞİTTİĞİNDE “İŞTE BUDUR” DİYECEKMİŞ
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, şöyle demiş:
*
“Cumhurbaşkanı adayınız kim? Bu sorunun cevabını duyduğunuzda sizi temin ederim ki şunu diyeceksiniz: Bunu ben değil de CHP’nin kurucusu (Atatürk) duysaydı ‘İşte benim Cumhuriyet’imin 100’üncü yılı, işte benim cumhurbaşkanım’ diyecekti.”
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Biraz karışık konuşmuş ama özetle dediği şu:
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Öyle bir aday açıklayacağız ki... Atatürk işitse... “İşte budur” der.
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Şimdi hep beraber düşünelim:
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Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu için “İşte budur” der miydi? Ya da Mansur Yavaş için? Ya da Ekrem İmamoğlu için?
*
Çok merak ediyorum: Acaba Özgür Özel’in kafasında...
İlker Başbuğ ya da Ahmet Necdet Sezer mi var?
HDP İLE YOL YÜRÜMEK: AŞIRI BELALI BİR İŞ
GİZLİ ya da açık... Dolaylı ya da doğrudan... Öyle ya da böyle...
HDP ile yol yürümek, mayın tarlasında yol yürümek gibidir.
*
Çünkü HDP...
- PKK ile yolunu ayırmıyor.
- Öcalan’ı ebedi başkan biliyor.
*
İşte bakın: En son yaptıkları İstanbul İl Kongresi’nde PKK marşları söylediler, Öcalan lehine sloganlar attılar.
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Hatırlayalım: 7 Haziran seçimlerinden sonra ne olmuştu? PKK, durup dururken terörü azdırmıştı. HDP de buna karşı hiçbir şey dememişti. Sonra? Hendek rezaletleri...
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Ortada demokratik siyasetin normlarına uymayan bir PKK olgusu var ve HDP, bu olguyla hesaplaşmadan demokratik siyasetin içinde yer almaya çalışıyor.
Bu durum da en çok HDP’nin oylarıyla iktidar olmayı planlayanları zor durumda bırakıyor.
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HDP kongresinde PKK marşları çaldıkça... HDP kongresinde Öcalan sloganları atıldıkça...
Gözlerin başka partilere çevrilmesinin nedeni bu.
IVIR ZIVIR NOTLARI
- Yeni yıl ışıklandırmasında yerli ve milli alternatifler türemiş. Mesela hilal şeklinde ışıklar... Marketlerde satılıyor. Üstelik stoklamamışlar.
*
- Sandra Bullock’un son filmini izledim. Gözüm 58 yaşındaki sanatçının yaşını göstermeyişine takıldı. Filmden hiçbir şey anlamadım.
*
- Kedisini duvara fırlatan adam için tek bir şey söyleyeceğim: Bir gün kendini duvarlara vurmak durumunda kalırsın inşallah.