Altın Kelebek’te ne oldu?

Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:
*
“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”
*
Barolar Birliği’nin yolu...
Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.
Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:
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“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”
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Bu cümleden yola çıkarak...
İki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:
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- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.
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- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.
*
Bunlar gerçek mi abi?
Hakikaten de böyle mi?
“Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.
*
Taraftarları coşmuştu.
“Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!”
“Nedir? Nereden çıktı bu?” falan diye minik bir araştırmaya giriştim.
Ve hemencecik buldum!
Gündüz kuşaklarının başa güreşen programlarından Esra Erol’un programında bir hanımefendi, “Kocamın kredi kartlarını bile ben ödedim ama o Şengül’le kaçtı” iddiasıyla ekrana çıkmış.
Stüdyoda esip savuruyor.
Eşi ise canlı yayına Zonguldak’tan bağlanmış.
*
Hanımefendi, kendisini bırakıp Şengül’le kaçan kocasına saydırıyor da saydırıyor.
Fotoğraflarıma bakanlar, genelde “Aman da ne şirin şey, aman da ne şeker şey, ben bunu yerim yahu” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.
Zannediyorlar ki ben gamsız, kasavetsiz, mutlu mesut yaşıyorum.
Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar.
Çok şükür, çok şükür!
Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı:
Bülent Arınç!
O engin ferasetiyle, o muhteşem basiretiyle, o meşhur uyanıklığıyla, o asla külyutmaz tabiatıyla...
Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu.
*
Kimdir bunlar?
Mesela
“Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” diye başlayan hadis.
*
Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde.
*
Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp...
- Müslüme’nin babası, meğer dedesiymiş.
- Müslüme’nin annesi, kayınpederim bana tecavüz etti demiş.
- Müslüme’nin abisi de dedesinin çocuğuymuş.
*
Bu korkunç iddialar, bu felaket söylentiler, bu kan dondurucu haberler...
Yeni soruları da gündeme getiriyor:
*
Gerekçe?
Attığı tweet’ler. Suçlama: Cumhurbaşkanı’na hakaret.
Açtım baktım tweet’lerine. Okudum tek tek.
Okuduklarım, Genco Erkal gibi usta bir sanatçının kıratına yakışmayacak türde ergen siyasi atarlardı.
Her gün sosyal medyada tonlarcasını gördüğümüz türde.
*
Tweet’lerde işlenen temalar şunlar: “
“Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor.
*
Bir başkası ise çıkmış...
“Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor.
*
İddia ediyorum:
Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi...
Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek.
“HDP’den PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini bekleriz.”
*
Minimize etmenin anlamı şudur:
- Turp gibi sağlam olduğum halde, “Ben biraz rahatsızlandım” diyerek ektiklerim...
*
- “Mutlaka iade edeceğim” diyerek aldığım kitaplarını asla iade etmediklerim...
*
- Lokantada tam hesap ödeme vakti lavaboya giderek hesabı kilitlediklerim...
*
- “Ben de tam seni arayacaktım” diye kandırdıklarım...
- Ciddiye alınacak bir adamdı.
- Bir ağırlığı vardı.
- Söylediği söz bir değer taşırdı.
*
Ve fakat...
“Başörtülü bakan... Neden olmasın? Artık aşmalıyız böyle şeyleri” denseydi.
Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.
*
Çünkü böyle bir mesele vardı.
Ve zamanın ruhu, buna yönelik bir şey söylemeyi gerektiriyordu.
*
10 yıl önce... 20 yıl önce...
“Helalleşelim. Yüzleşelim. Tarihsel yaraları saralım” falan denseydi.
Bu iyi, bu güzel, bu şahane, bu takdire şayan bir şey.
*
Peki ama ya Kemal Bey’in çevresi.
Acaba onlar da hevesli ve arzulu mu helalleşmeye?
Mesela...
Başörtülü bir kadın gördüklerinde içlerinden, “Bitecek sizin saltanatınız, bitecek! Az kaldı. Bekleyin hele” diye hırslanan Kemal Bey’in ekran cengaverleri?
Ne yani?
İKİ: Cemal Süreya, Turgut Uyar... İkinci Yeni’nin yalnızıdır.
*
ÜÇ: Büyük Doğu, Diriliş... Diriliş üniversitesinin tek başına her şeyidir.
*
DÖRT: Diriliş Partisi... Onurlu bir particiliğin tek örneğidir.
*
BEŞ: Koşu bittikten sonra da koşan atlar... İşte o atların şairidir.
*
Büyük, çok büyük bir kayıtsızlıkla karşılandı.
Böyle bir şey hiç olmamış gibi davrandılar.
*
Osman Öcalan’ın abisinin heykelini dikmeyi düşünenler, Osman Öcalan’ın ölümü için bir harf bile söylemediler.
*
Osman Öcalan’ın abisine her fırsatta bin selam yollayanlar, Osman Öcalan’ın ölümünü zerre kadar umursamadılar.
*
Osman Öcalan’ın abisine “Sayın” demek için fırsat kollayanlar,
Sırf bu yüzden...
“Gelin sizi Polonya üzerinden Avrupa’ya geçireyim” diyerek Irak, Suriye, Yemen, Afganistan’daki potansiyel göçmenlere çağrı yaptı.
Böylece Belarus’a 20 bine yakın göçmen geldi.
*
Belarus’un ilk yaptığı iş, bu göçmenleri Polonya sınırına sürmek oldu.
Altın Kelebek’te ne oldu?
Şunlar oldu:
Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.
Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.
Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.
Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.
Başarının hakkı teslim edildi.
Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.
Altın Kelebek, işte tam da bunları sağladığı için...
Yılın en çok dikkat çeken etkinliği haline geldi.
*
Ne mutlu bize ki...
Siyasi cephelerin sağduyuyu iyiden iyiye terk ettikleri şu tekinsiz süreçte, hiçbir cephenin oyuncağı olmadan...
Popüler kültürümüzün yıldızlarını ödüllendirdik.
Ve alnımızın akıyla Altın Kelebek törenini gerçekleştirdik.
*
Altın Kelebek için emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.
Bu başarı, tamamen onlara aittir.
YILMAZ GÜNEY’İN ANISINA ÖDÜL VERİLSE
SİZ bakmayın İbrahim Tatlıses’e ödül verilmesini “Kadın düşmanına nasıl ödül verilir? Kadın döven adam o... Bu adam nasıl ödüllendirilir” falan dediklerine...
*
Yılmaz Güney anısına “Büyük Onur Ödülü” verilseydi...
Bu tipler, “Yaşa! Var ol!” çekerlerdi.
*
Böylesi bir riyakârlıktır söz konusu olan.
SANATÇI, SANATI VE KİŞİLİĞİ
SANATÇI ile sanatını ayırmak gerekir mi? Sanatçının kişiliği, sanatından ayrı düşünülebilir mi? Sanatçı ve yaşamı, birbirinden ayrılabilir mi? Sanatçıyı, sadece sanatı üzerinden mi yargılayacağız? Kişiliğini, yapıp ettiklerini hiç mi hesaba katmayacağız?
*
Bunlar, çok çetrefilli konular. Sürekli tartışılıyor. Bir karara da varılabilmiş değil.
Ama benim bu konularda kendimce vardığım bir sonuç var. O sonucu şu iki örnek sanatçı üzerinden anlatayım:
YILMAZ GÜNEY: Yılmaz Güney’in sinemasına bayılırım. Çok severim. “Yol” filmini ilk kez izlediğimde üç gün kendime gelememiştim. O derece yani... Ama bu sevgim, onun silahlara düşkünlüğüne, adam öldürmesine, kadın dövmesine onay vermem anlamına gelmez. Tam tersi... O konularda Yılmaz Güney’den nefret ederim.
İBRAHİM TATLISES: İbrahim Tatlıses’in sesine bayılırım. Çok severim ondan şarkı türkü dinlemesini. Silahlı saldırıya uğradığı gün, “Gelmiş geçmiş en büyük sese kıydılar” demiştim. Ama bu sevgim, onun geçmişte kadınlara şiddet uygulamasına ve maço tavırlarına onay verdiğim, taviz verdiğim anlamına gelmez.
KEMAL BEY ÇOK NAZİK BİR İNSAN MIDIR
HEM kamu alanında hem de özel alanda Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak hep şöyle şeyler söylerdim:
*
Çok nazik bir insan... Tam bir beyefendi... Politik performansı tartışılabilir ama nezaketi tartışılmaz... Kibarlığından hiç ödün vermez... Ağzını bozmaz... Her zaman çok saygılıdır...
Bir iki kez bu tanımlamalara hiç de uymayan şeyler söyledi, yaptı Kemal Bey.
Pek kulak asmadım onlara. Verdiğim hükümlerin arkasında durdum.
*
Fakat Meclis’te yaptığı şu son el hareketi var ya... İşte bu hareket, hakkındaki hükümlerimi darmadağın etti.
Artık kendi kendime şunu soruyorum:
*
Kemal Bey gerçekten de çok nazik bir insan mıdır?
*
Ve artık şöyle canıgönülden “Evet, öyledir” diyemiyorum.
UÇAK KAÇIRAN GAZETECİ
12 Eylül’den bir ay sonraydı. 13 Ekim Pazartesi günü.
“Münih/İstanbul/Ankara” seferini yapan “Diyarbakır” isimli uçak, dört hava korsanı tarafından kaçırıldı. Korsanlar, Ankara’ya inmek üzere olan uçağı Diyarbakır’a indirdiler.
Darbenin etkisinin bütün hızıyla devam ettiği günlerde gerçekleşen bu olay, kamuoyunda büyük bir şaşkınlığa yol açtı.
Sonuç? Uçağa müdahale edildi. İki kişinin ölümüyle sonuçlanan operasyondan sonra hava korsanları ele geçirildi.
İşte o korsanlardan biri de gazeteci Yılmaz Yalçıner’di.
*
36 yıl hapis cezası alan Yalçıner, Turgut Özal döneminde gerçekleşen kısmi af sonucu 11 yıl 7 ay yattıktan sonra hapisten çıktı. Gazetecilik yaptı, Akit gazetesinde çalıştı. Sonra kendini emekliye ayırıp Marmaris’e çekildi.
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Yılmaz Yalçıner, yıllar sonra verdiği bir röportajda, uçak kaçırma olayını şöyle anlatmıştı: “Uçak havalandıktan sonra Yalova üzerindeyken elimde 6.35 bir silahla kokpite girdim. Uçağı ele geçirdim. Silahı kullanmama da hiç ihtiyaç olmadı. Bizi büyük bir çatışmayla ele geçirdiklerini söylediler ama biz çatışmadık. Korkut Eken’in yönetiminde bir tim uçağa girdi sabaha karşı. İki insanın da ölmesine sebep verdiler. Allah rahmet etsin. Ben aylar sonra duruşmalarda haberdar oldum öldüklerinden. Vücutlarından askeri mermiler çıkmış. Zaten bizim silahımızla ölen olsaydı bizi asarlardı. Bize de işlediğimiz suçun karşılığı olarak değil de ibret olsun diye 36 yıl verdiler.”
*
Enteresan bir kişilikti Yılmaz Yalçıner. Kayıtsız kalınamayacak denli enteresan. Allah rahmet eylesin.
CHOMSKY 93 YAŞINDA!
DÜNYANIN aykırı felsefecisi Noam Chomsky, 93 yaşına girdi.
*
Bir televizyon programında kendisine “93 yılın sırrını açıklar mısın üstat?” diye sorulmuş. Verdiği cevap şu olmuş:
*
“Sırrım bisiklet teorisinde gizlidir. Gitmeye devam edersen düşmezsin.”
*
Pedallara asılmaya devam yani.
KABA SOFTA, HAM YOBAZ
EBUBEKİR Sofuoğlu diye bir adam var. Evrim nedir, bilmez. Teoman Duralı’nın evrime yaklaşımını anlayacak kapasitesi yoktur. Buna rağmen Duralı’nın öldüğü gün arkasından “Evrimcinin tekiydi” diye laf atar.
*
Necip Fazıl’ın “kaba softa, ham yobaz” diye tarif ettiği adamdır bu Sofuoğlu.