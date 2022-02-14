Altılı masanın şansı var mı?

Bütün istikbalini masadakilerin birlikteliğine bağlamış durumda... Bu nedenle üzerine titrediği tek bir konu olmuştur: Masayı dağıtmamak.
AKŞENER: Masanın tutkalı olma vazifesini Kılıçdaroğlu’na yüklemiş durumda. Bunun rahatlığı içinde. Üstelik masadaki ağırlığı da epey fazla. Bunun da rahatlığı içinde. Yani masadaki keyfi gıcır olmuştur.
*
KARAMOLLAOĞLU: Babacan ve Davutoğlu’nun masaya girmesiyle “biricik” olma pozisyonunu azıcık kaybetmiş olsa da masada sözüne itibar edilmiştir. Bozan, dağıtan, yan çizen olmamıştır.
*
İsraf olmasın diye Çankaya Köşkü’nün lambalarını söndürdüğüne dair bir söylenti çıkmıştı.
*
Çok dalga geçilmişti Sezer’in bu çabasıyla.
“Koca Cumhurbaşkanı. İşi gücü bırakmış lamba söndürmekle uğraşıyor”
Yumruklar havaya kalktığında heyecanlanırdım.
Herhangi bir korsan gösteri sırasında kendimden geçerdim.
Duvarlara yazı yazmak, yaşama sevinci verirdi bana.
Hep birlikte slogan atmak, hayata bağlardı beni.
Boykot, direniş... En sevdiğim kelimelerdi.
Fakat çok sonra fark ettim ki...
Bizim milletin büyük çoğunluğu
MASA DA MASAYMIŞ HA
Adam yaşama sevinci içinde
Masaya anahtarlarını koydu
Bakır kâseye çiçekleri koydu
Sütünü yumurtasını koydu
Pencereden gelen ışığı koydu
Bisiklet sesini çıkrık sesini
Ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu
Ama kendimi bir konuyu açıklığa kavuşturmak zorunda hissettim.
O yüzden karşınızdayım.
*
Sosyal medya, çarkları insafsızca dönen bir makineye dönüşmüş durumda. En aklı başında insanları bile bir anda trol konumuna düşürüyor bu vahşi makine.
“Olayın doğrusu nedir?” dedirtmiyor. “Aslında ne oldu?” sorusuna asla yüz verdirmiyor. “Gerçekten de böyle mi oldu acaba?” diye hiç merak ettirmiyor.
*
Kim var bu gaddar makinenin arkasında?
Bir ordu var!
İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun da bunu hatırlatan bir paylaşım yapmış.
*
Paylaşımın altına yazılanlar arasında biri dikkatimi çekti.
*
Şöyle deniyor:
*
“Kurban olayım başkanım. Bu sefer de bir arıza çıkarma. Bizi şunların diline düşürme.”
Kutuplaştırıcı siyasetin içine düştüğü durumu bundan daha iyi gösteren bir örnek olmaz, olamaz.
Erdoğan da tüm liderlere ayrımsız tek tek teşekkür mesajları gönderdi.
*
Birleştirici bir kişilik...
Bu tabloya bakarak...
Şöyle şeyler der:
- Ne güzel bir tablo bu!
- Aman nazar değmesin!
-
“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.
*
Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:
*
Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.
*
Nereye gitsem, kiminle konuşsam...
Gündem hep elektrik faturaları.
“Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.
O da buna cevap verirken...
“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.
*
Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.
Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.
*
Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.
Cevabını aradığım soru şuydu:
Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?
*
Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:
Birinci aşama:
Ta 70’lerden beri.
Vefası da büyüktü.
Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.
*
Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.
Ancak sohbetin en hararetli anında...
Konuyla ilgisi olsun olmasın...
Şöyle derdi:
- Sesleri çok çıkar.
- Fanatizmden beslenirler.
- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.
- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.
- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.
- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.
- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.
- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.
*
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.
Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:
*
BİRİNCİ AÇIKLAMA:
*
Adayımız popüler biri olmayacak.
*
İKİNCİ AÇIKLAMA:
Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.
*
Özellikle de isimlerini vererek.
*
- Mesela Seyit Torun’dan...
- Mesela Barış Yarkadaş’tan...
- Mesela Fazıl Say’dan...
- Mesela
“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”
*
Bunun adı geri adımsa...
Ne şahane bir geri adımdır bu!
*
Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...
Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!
*
Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu iddiaları havada uçuşmaya başladı.
*
İddialar havada uçuşmaya başladığı andan itibaren...
Ekrem İmamoğlu, sırasıyla şu üç şeyi yaptı:
*
BİR: Önce olayı sakladı. Ortaya çıkan fotoğraflara rağmen olayı görmezden geldi. Sustu. Konuya açıklık getirmedi. Konunun kapanmasını bekledi. Geçsin gitsin istedi. Hiçbir açıklama yapmadı.
*
Bazen işin aleni hakaretlere vardırıldığı görülüyor.
Hakaretleri kınamaktan kaçınıldığına dair izlenimler ortaya çıkıyor.
*
İyi ama neden böyle oluyor?
*
Cevap:
Ya umuttan böyle oluyor ya da umutsuzluktan.
*
Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.
*
“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.
“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.
*
Oysa... Oysa...
Altılı masanın şansı var mı?
Büyük laflara, alengirli tahlillere, janjanlı mukayeselere falan hiç girmeden...
Soruya kestirmeden kısacık bir cevap veriyorum:
*
Eğer...
Pahalılık önlenmezse, enflasyon düşmezse, elektrik faturalarına bir çözüm bulunmazsa...
Evet, var.
*
Eğer...
Pahalılık önlenirse, enflasyon düşerse, elektrik faturalarına bir çözüm bulunursa...
Hayır, yok.
UKRAYNA SULULUĞU
UKRAYNA için savaş çıkar mı? Rusya, krizi derinleştirir mi? ABD sert dalar mı?
Her ortamda baş konumuz bu.
Fakat nasıl oluyorsa oluyor...
Konunun ciddi kısmı yeterince konuşulup azıcık sıkılma başlayınca...
Hemen bir sululuk başlıyor.
Ve konu, “Ukrayna’dan gelecek güzel mülteciler” konusuna geliyor.
*
Hiç mi şaşmaz?
Evet, hiç şaşmıyor.
İTTİHAT VE TERAKKİ İKİNCİ ABDÜLHAMİT FALAN
MİNNACIK benzerliklerden yola çıkarak...
Bugün ile geçmiş arasında büyük paralellikler kuruluyor.
*
Erdoğan’ı Abdülhamit’e benzetenler olduğu gibi...
Altılı masayı İttihat ve Terakki’ye benzetenler oluyor.
*
Arkadaşlar!
Vazgeçin bu çabalardan.
*
Ahmet Davutoğlu’ndan Enver Paşa çıkmaz.
*
Ali Babacan, Talat Paşa olmaz.
*
Gültekin Uysal ile Cemal Paşa arasında dağlar kadar fark var.
*
Temel Karamollaoğlu’nun Resneli Niyazi’yle ilgisi olmaz.
*
Yapmayın, etmeyin.
ÇOK TEŞEKKÜRLER PANDEMİ
HİÇBİR yararın olmadıysa bile...
Erkeklerin birbirleriyle öpüşmesine ya da kafa tokuşturmasına bir son vermeyi başardın.
*
Keşke yalnız bunun için sevseydim seni pandemi.
MASLAHATIN İDARESİZLİĞİ
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fikret Bila’ya konuşmuş.
Ve şöyle demiş:
*
“HDP’yi yok saymıyoruz.”
*
Ben olsam Fikret Bila’nın yerine...
Dayanamaz...
“Ama yok saydınız efendim” derdim.
*
Kemal Bey’in idare-i maslahat için söylediği “Yok saymıyoruz” açıklaması, o kadar havada kalıyor ki...
Maslahat maalesef fena halde idaresiz...
SEVGİLİLER GÜNÜ
ESKİDEN düşmandım ben bugüne.
*
Kapitalizmin numarası falan diye sıkıcı nutuklar atardım bu konuda.
*
Yaş almanın radikalliği yumuşattığına bir kanıt daha:
*
Artık dost değilsem bile...
O kadar da düşman değilim.
AKLIMA TAKILDI
- Eskiden Taksim’deki simitçi ve kestanecilerin çoğu sivil polisti. Hâlâ öyle mi?
*
- Eskiden “domateees bibeeerr patlıcaannn” diye bağıran sokak satıcıları olurdu. Var mı hâlâ?
*
- Eskiden gecenin bir yarısı sokaklardan “bozaaaa” diyerek geçiliyordu. Geçiliyor mu hâlâ?