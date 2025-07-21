Altan Bey’in ardından

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- Zarif bir insandı Altan Bey. Her durumda nezaketini korumasını bilirdi. Her zaman güleryüzlü bir ciddiyeti vardı. Ama aynı zamanda da hep belli bir mesafesi olurdu. Tamam, sıkıcı biri değildi ama mavracılık da yapmazdı.

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- Altan Öymen, benim için süper güvenilir bir referans kaynağıdır. Bunu da en çok onun hayatını yazdığı kitaplarından anladım. Şu üç şeyi birden yapıyordu o kitaplarda Altan Öymen... BİR: 1930’lardan başlayarak çocukluğunu, gençliğini ve olgunluk dönemini gündelik hayatın ayrıntılarına dalarak anlatıyordu. İKİ: O sırada Türkiye’nin siyasi olaylarını kılı kırk yararak, objektif olmak için üstün bir gayret sergileyerek anlatıyordu. ÜÇ: O sırada dünyada neler olup bittiğini de çıldırtıcı ayrıntılara dalarak anlatıyordu.









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- Gençlere hep söylüyorum: Eğer Türkiye’nin ve dünyanın yakın tarihini öğrenmek istiyorsanız mutlaka Altan Öymen’in hayatını anlattığı bu kitapları okuyun. Hem yakın geçmişin gündelik hayatını... Hem Türk siyasetinde yaşananları... Hem de dünya siyasetinde olup bitenleri... Kavramış olursunuz.

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- Çok sohbet etmişliğimiz var Altan Öymen’le. Bu görüşmelerde bir mizah duygusu yakalayamadım. Pek bir esprisizdi. Ancak hayatını anlattığı kitaplarda süper incelikli bir mizahla karşılaştım. Kendi kendime “İronisi çok sağlam adammış, neden sohbetlerde bunu göstermiyor acaba” dediğimi anımsıyorum.

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- Bugünlerde hiçbir kesim, hiçbir siyasetçi, hiçbir gazeteci... Hakikate sadakat konusunda titizlenmiyor. Yalan söylemeden, gerçeği çarpıtmadan ne siyaset yapılıyor ne gazetecilik. Hakikat, hem öksüz hem yetim. Kitleler de hakikati aramıyor artık, hoşa gidecek çarpıtmaları arıyor. Artık herkesin mottosu aynı: “Yalan da olsa söyle, hoşuma gidiyor”. Altan Öymen için şunu söyleyebilirim: Siyasi açıdan tam taraf olsa da gerçeğe sadakati çok yüksek bir isimdi.

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- Gazetecilikte başarı sağlamış isimlerin siyasette başarılı olma ihtimali çok düşüktür. Çünkü gazeteciliğin kurallarıyla siyasetin icapları birbirleriyle her zaman çatışır. İyi bir gazeteci olan Altan Öymen, iyi bir siyasetçi olamadı. O nedenle esas olan Altan Öymen’in gazeteciliğidir, siyasetçiliği değil.

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- Bazen biriyle aynı siyasi görüşü paylaşmazsınız, geçmişe ve geleceğe bambaşka açılardan bakarsınız, apayrı hayat tarzlarına sahip olabilirsiniz. Ama buna rağmen o kişiye büyük saygı duyarsınız. En karşıtınız olsa bile onun için “Düzgün ve dürüst bir adamdır. Sırtını dönebileceğin biridir” dersiniz. Elinden, dilinden kötülük gelmeyeceğini bilirsiniz. Altan Öymen işte öyle biriydi.

TOM BARRACK’A NEDEN GÜVENİLMEZ



Tom Barrack...

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi... ABD’nin Ankara Büyükelçisi...

*

Bu adam...









- Türkiye’nin tezlerine çok yakın.

- Suriye’de Türkiye’nin kırmızı çizgilerine saygılı.

- Suriye’nin bölünüp parçalanmasına razı değil.

- SDG’ye pek pas vermiyor.

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- Amerikan askerlerinin Suriye’den çekileceğini söylüyor.

*

Ama bütün bunlara rağmen güven olmaz Tom Barrack’a.

Neden?

*

Çünkü söz konusu İsrail olunca...

Bütün ABD’li yetkililer gibi Tom Barrack’ın da orada durması mecburi.

Söz konusu İsrail olunca...

Ağzından bal damlayan Tom Barrack’ın bir anda ağzından kan damlamaya başlar.

*

İsrail denklemde olduğu müddetçe...

Tom Barrack’ın güvenilir bir adam olmasının mümkünü yoktur.



MURAT ÇALIK / AYŞE BARIM



Bu benim bu konuda yazdığım üçüncü yazı.

*

Murat Çalık ve Ayşe Barım... İki tutuklu... İkisinin de sağlık koşullarının tutuklu kalmaya uygun olmadığı söyleniyor. Birtakım raporlar getiriliyor kamuoyunun gündemine. Hayatlarının tehlikede olduğu söyleniyor.









*

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Bu konuda kurallar belli aslında:

Bu tutuklular, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilirler. Adli Tıp Kurumu, derinlemesine inceleme yapar. Tutuklu kalmalarında sağlık açısından sorun saptanırsa... Savcılık, tutukluluk hallerine son verir.

*

Ama bunun için öncelikle Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmeleri gerekiyor.

Bildiğim kadarıyla her iki ismin de sevki yapıldı.

Bundan sonra artık sorumluluk Adli Tıp Kurumu’ndadır.

Söz konusu olan insan hayatıdır.

Adli Tıp Kurumu, kılık kırk yararak incelmelerini yapmalı ve en doğru raporu vermelidir.

*

Bunun hemen gerçekleşmesini bekliyoruz.

MEHMET ŞİMŞEK ÜZERİNDEN DEDİKODU



Özgür Özel, miting meydanında şöyle demiş:

*

“Mehmet Şimşek emekli olacağım diyormuş.”

*

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Bu masum bir siyasi dedikodu değil.

*

Bu dedikodu...

Piyasaları dalgalandırır, gündelik dengeleri azıcık sallar, ekonomide güvensizlik yaratır.

*

Özgür Özel, bu dedikoduyu yayarak bunları yapmayı mı amaçlıyor?

Eğer bunları yapmayı amaçlıyorsa...

Yaptığı hükümete değil memlekete zarar veriyor, haberi olsun.



BİR KÜRT BİR ALEVİ



Devlet Bahçeli’nin...

“İki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun. Biri Kürt olsun, biri Alevi olsun” dediği öne sürülüyor.

*

Söylenmiş mi, bilinmiyor. Söylendiyse hangi bağlamda söylenmiş, bilinmiyor. Konu nasıl açılmış, bilinmiyor. Ne kastedilmiş, bilinmiyor.









Sadece tek bir cümle var elde, onun üzerinden hengame koparılıyor.

*

Benim bildiğim ve emin olduğum tek bir şey var:

*

Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecini başlattığı günden beri...

Bu memleketin birliği, beraberliği için aslanlar gibi çarpışan, risk alan büyük vatansever olduğunu kanıtlamıştır.

Gerisi teferruattır.