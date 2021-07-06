Alpay Özalan’ın Kızılderili kitabı

Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.
*
Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.
Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.
*
ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...
Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.
“Türk, Sünni, beyaz”
Genel yorumum şudur:
*
Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.
*
Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.
“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.
*
Kimine göre Kartal Tibet...
“Çalıkuşu” filmindeki
65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.
*
Aynı kafede...
İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...
Adamın biri, bir kadına saldırıyor.
*
Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...
Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...
Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:
“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”
*
Oysa eleştirildiği bu konu...
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...
“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.
*
İşte o maddeler:
Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.
*
Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.
*
Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.
*
Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...
Kınama demeçleri üst üste geldi.
Zor, çünkü zorunlulukları var.
*
Şu türden zorunluluklar:
*
- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.
*
- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.
*
- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.
*
- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”
*
- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.
Demiş ki:
*
“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”
Tam olarak ne demek istiyor Akşener?
Pek anlayamadım.
*
Erdoğan’a,
EZİP GEÇERSEN NE OLUR?
EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...
Gol yağdırmışsan...
Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...
Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.
*
Yazıda şöyle demiştim:
*
“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”
*
“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.
Temel kaygısı buydu yazının.
Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.
*
Lanetledik.
Lanetliyoruz.
Lanetleyeceğiz.
*
Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.
Oysa
Elinde silahla poz veriyor adam.
*
Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.
Eline silahı kapan pozunu veriyor.
Makineli tüfekler, tabancalar falan.
İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...
*
İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.
Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.
*
Şunun farkındayım:
*
Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda
Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.
Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.
Üç beş sakallı, cübbeli adam...
Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.
Ve başlamışlar tebliğe...
*
Hitapları gayet nazik.
Aklıma şöyle bir seçenek gelmezdi:
*
“Plaja helikopterle inmek.”
*
Çünkü bana göre...
“Çankırı’da oğluna Recep Tayyip ismini veren adam, bu ismi değiştirmek istedi. Nüfus müdürlüğüne başvurdu. Nüfus müdürlüğündeki görevli, ‘Bunu yapamam, beni sürerler’ dedi.”
*
Nedir bu haberin kaynağı?
Şudur:
CHP’nin hazırladığı bir rapor.
*
Güya CHP heyeti, Çankırı’ya gitmiş. Orada bir adamla karşılaşmış. Adam da onlara böyle bir şey demiş. Onlar da rapora yazmışlar.
*
Yapmışlar.
*
Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi?
Yönelmişler.
*
Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi?
Alpay Özalan’ın Kızılderili kitabı
Alpay Özalan, bir Kızılderili kitabı yazmış.
Bazıları kafa buluyor.
“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.
*
Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.
İsteyen yazar. Amatörce.
Bunun sayısız örneği var.
İyisi var, kötüsü var.
*
Ben Alpay Özalan’ın Kızılderili kitabı yazmasından ziyade...
Kitabı yazma gerekçesine takıldım.
*
“Bizi Ermeni soykırımı yapmakla suçlayan ABD’nin nasıl Kızılderili katliamı yaptığını kanıtlamaya çalıştım” diyor gerekçesinde Özalan.
*
Bu yaklaşım yanlış.
*
Ermeni meselesinde bizim resmi yaklaşımımız şu:
“Biz soykırım yapmadık.”
*
Kızılderili meselesinde ABD’nin yaklaşımı şu:
“Yaptık, özür dileriz.”
*
Yani adamlar, zaten “yaptık” diyorlar.
“Yaptık” diyenin yaptığını kanıtlamaya çalışmak, vakit israfından başka bir şey değil. Gereksiz bir çaba.
*
Türkiye’nin resmi tezine uygun olan meydan okuma şöyle olmalıydı:
*
“Biz yapmadık. Aha arşivler. Haydi kanıtla.”
*
Bu basit, sade ve net tutum için de kitap yazmaya gerek yok.
*
NOT: Adı “KIZILDERİLİLER” olan bir kitabın kapağında koskocaman bir Alpay Özalan fotoğrafının ne işi var Allah aşkına? Bir Kızılderili topluluğu fotoğrafı konsa, konuyla daha uyumlu olmaz mıydı? Yoksa Alpay Özalan, Kızılderililerden gelmekte de bizim mi haberimiz yok?
BOĞAZİÇİLİ, BAŞÖRTÜLÜ, MUHALİF
BAŞÖRTÜLÜ bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi...
Boğaziçi eylemlerinin en ön safında. En sert açıklamaları o yapıyor. En ödünsüz tutum onun. İktidara verip veriştiriyor. Rektör’e sallıyor sürekli.
*
Bakıyorum:
İktidara yakın kesimler, yadırgıyorlar bunu.
*
Halbuki asıl yadırgaması gerekenler, yıllardır başörtüsü karşıtlığı yapanlar olmalı.
Çünkü bu öğrenci...
40 yıldır başörtüsü karşıtlığı yapanların tüm tezlerini buruşturup çöp sepetine basket yapmakta.
*
Ne diyorlardı başörtüsü yasakçıları:
*
Başörtüsü üniformadır. Bunların hepsi aynı kafada. Para alıp başörtüsü takıyorlar. Başörtüsü siyasi simge. Başörtülüler, tornadan çıkmış gibidir. Bunların taktığı başörtü değil, bunların taktığı türban... Türban başka, başörtüsü başka...
*
Bu tezleri yıllardır dile getirenler, Boğaziçili iktidar karşıtı öğrenciyi alkışlayarak dinlerken azıcık da olsa mahcup oluyorlar mıdır acaba?
MUHARREM İNCE’YE YAPILAN BÜYÜK AYIP
FETÖ kumpası davalarında mahkeme salonundaki bir itişip kakışmayı gerekçe göstererek...
Muharrem İnce’nin seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılması istenmiş.
Savcı tarafından.
*
Kumpas davalarındaki tutumları yüzünden Muharrem İnce’ye verilecek tek şey madalya olmalıdır.
İŞYERİNDEN ÇALIŞMA İLE EVDEN ÇALIŞMA ARASINDAKİ FARKLAR
İŞYERİNDEN çalışma şöyle bir şey:
*
- Sabah kalkınca “ne giysem acaba” meselesi.
- Trafik, trafik, trafik ve bunun getirdiği öfke.
- Ofise intibak antrenmanları: Kahve arayışı falan.
- Lüzumsuz konuşmalar: “Dün sen ne yaptın, ben ne yaptım” falan.
- Minik dedikodular: “Duydun mu Berk kovulacakmış” türü.
- Kıyafet yorumları: “Ay Ezgi’nin kıyafetine bak, rezalet” türü.
- Öğle yemeği arası... Uzattıkça uzat.
- Toplantı: Yine gecikenler var.
- Masalar arası dolaşma.
- Servisler kaçıyor fırtınası.
- Ve kapanış.
*
Evden çalışma şöyle bir şey:
*
Çalış, çalış, çalış, çalış, çalış, çalış.
BİN PROPAGANDA FİLMİNDEN DAHA ETKİLİYDİ O ŞAKA
KÜTAHYA’DA otobüs terminalindeki bir aşı ekibi, sırf şaka olsun diye otobüs çığırtkanları gibi davranmış.
“Haydi BioNTech, Sinovac” diye bağırmışlar.
Ve bunu da sosyal medyada paylaşmışlar.
*
Haklarında soruşturma açılmış bu ekibin.
*
Oysa ödül verilmeliydi.
Aşıyla ilgili çekilen ya da çekilecek bin propaganda filminden çok daha etkili, çok daha özendirici ve çok daha sıcak bir filmdi izlediğimiz.
DİRENEN TEMASLIYA TERS KELEPÇE Mİ TAKILIYOR
BÜYÜK Birlik Partisi’nin Ordu Kadın Kolları Başkanı iktidarı eleştirdi diye ters kelepçeyle gözaltına alındı.
İddia buydu.
*
Valilik açıklama yaptı:
Hayır! İktidarı eleştirdiği için değil. Temaslı olduğu halde karantinaya alınmaya direndiği için ters kelepçe takıldı.
*
İyi de temaslı olduğu halde direnene ters kelepçe takmak da neyin nesi? Böyle olunca olay normalleşiyor mu yani?