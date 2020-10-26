Alo! Ben Meral Akşener! Bizim Buğra FETÖ’cü mü?

Ayetin tamamı şöyledir:
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“De ki... Hak geldi, batıl yıkılıp gitti... Zaten batıl, yıkılmaya mahkûmdur.” (İsra–81)
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Kimdir Ümit Özdağ?
İYİ Parti’nin iki kurucusundan biridir.
İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığı yapmıştır.
İYİ Parti’nin var oluşunun temel dayanaklarından biridir.
İYİ Parti’nin milletvekilidir.
İşte tam da bu nedenle...
İYİ Parti
- ÖZDAĞ ARADI: Ümit Özdağ, İYİ Parti içinde yaşanan tartışmalara hiç girmemişti bu zamana kadar. “Partimin iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmam” diyerek... Bir sabah beni aradı. Ve şöyle dedi: “Ahmet Bey, ben sizin programınızda İYİ Parti’de yaşananlarla ilgili konuşmak istiyorum.” Hiç düşünmeden cevap verdim: “Tabii ki.”
*
- UZUN HAZIRLIK: Bir hafta sonrası için sözleştik. Yani Ümit Özdağ, programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Bir çıkış yapmaya karar vermişti, sonuçlarını da göze alarak... Üzerine basa basa şunu söyledi: “Programda İYİ Parti ile ilgili her konuyu konuşmak istiyorum.”
*
- BOMBA PATLAYACAK: Program saatine yaklaşık yarım saat kala Ümit Özdağ, CNN Türk’e geldi. Ne diyecekti? Nasıl bir açıklama yapacaktı? O ana kadar bilmiyordum. Selamlaştık. Çay-kahve söyledik. Ve ben, “Ne diyeceksiniz programda? Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye program öncesi sohbeti başlattım. Koray Aydın’dan bahsedeceğini söyledi. “Sadece Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye sordum. Güldü. “Hayır” dedi. Ve ekledi: “Başka şeylerden de söz edeceğim. Bu akşam burada bomba patlayacak.”
*
- AYDIN DEĞİL KAVUNCU: Sohbeti biraz ilerlettiğimizde şunu fark ettim: Ümit Özdağ’ın temel meselesi Koray Aydın’la ilgili değildi. Koray Aydın’ı dar kadrocu motivasyonla hareket etmekle suçluyordu falan ama asıl meselesi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu idi.
BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.
*
Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:
*
Ağır bir eleştiri değildi ha!
İmbat rüzgârı gibi hafif bir eleştiriydi.
*
Hatta eleştiri bile sayılmazdı yazdıklarım.
Minnacık bir yadırgama denilip geçilecek cinstendi.
*
Öyle bir tepki aldım ki...
Sel oldu sustu, deprem oldu sustu.
Seçim oldu sustu, referandum oldu sustu.
Darbe oldu sustu, Ergenekon oldu sustu.
Afrin’de sustu, Libya’da sustu.
10 Kasım’lar, 29 Ekim’ler, 30 Ağustos’lar... Sustu.
Düğün oldu sustu, cenaze oldu sustu.
Dirayetli bir susuştu onunki.
Eskiden darbeler şu iki parolayla “Geliyorum” derdi:
*
- BİR: Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor.
*
- İKİ: Genç subaylar rahatsız.
*
Bu
Dedim ki:
*
“İstanbul’da yol kenarlarındaki yeşil peyzajlar, benim hoşuma gidiyordu. Yerine yapılacak olanı da pek sevmedim. Ama bu benim kişisel görüşüm. Belki İstanbul halkı, benden farklı düşünüyor olabilir. Bu konu halkoyuna sunulamaz mı?”
*
- Börtü böcek, kurt kuş yandı.
- Ağaçlar kavruldu, yeşiller gri oldu.
- Doğayı simsiyah bir duman kapladı.
- Evler, ocaklar söndü.
*
“Ateşin Çocukları” adlı PKK’nın alçaklar sürüsü...
Şu ana kadar...
Şu koca yeryüzünde...
Bir tek kişi bile...
“Ermenistan haklıdır” demedi, diyemedi.
Putin’i, Macron’u, Trump’ı...
Hatta ve hatta Paşinyan’ı bile...
Böyle bir şey demedi, diyemedi.
- BİR: Statükoculuğu...
- İKİ: Çözümü çözümsüzlükte aramayı...
*
Şimdi Rauf Denktaş’ın koltuğunda
Biri sanatçı... Biri bürokrat... Biri siyasetçi...
Üçüne de hayran kaldım.
*
Üçü de bilinçli... Üçü de yürekli... Üçü de kararlı... Üçü de dikkatli... Üçü de ölçülü... Üçü de konuya fazlasıyla hâkim... Üçü de dünyaya açık... Üçü de müthiş hatip... Üçü de çok iyi yetişmiş...
*
Tek tek tanıtmak isterim bu üç Azerbaycan kadınını:
Çok yazı yazdım bu konuda. “Ne yani? Adam cemaatçi ya da tarikatçı diye devlet kademelerinde görev alamayacak mı?” falan diye...
*
Ama FETÖ vakasını görünce... Bu yaklaşımım allak bullak oldu.
FETÖ vakası ne demektir? En basit, en yalın, en dört başı mamur bir şekilde şu demektir:
*
Bir cemaate gönül vermiş bir insanın; general, hâkim, savcı, daire başkanı, özel kalem müdürü, müsteşar, Emniyet müdürü olduğunda...
Devlet hiyerarşisini bir tarafa bırakıp bağlı olduğu cemaatin hiyerarşisine tabi olması demektir.
*
Palavracı bir hesap. Her tarafından pislik akıyor. Küfürler, hakaretler, kabalıklar, çirkinlikler falan.
*
Bu hesabın işi gücü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili yalanlar uydurmak.
“Ali Erbaş şöyle dedi”
Alo! Ben Meral Akşener! Bizim Buğra FETÖ’cü mü?
İYİ Partili Ümit Özdağ’ın Tarafsız Bölge’de yaptığı açıklamalara göre...
Olay şöyle cereyan etmiş:
Ümit Özdağ, Meral Akşener’e demiş ki: “Buğra Kavuncu FETÖ’cüdür.”
*
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şu karşılığı vermiş:
“Konuyu araştıracağım.”
*
Bir süre sonra...
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şöyle demiş:
“Devlete sordum, Buğra Kavuncu FETÖ’cü değil.”
*
Devlete nasıl soruluyor acaba? Kime soruluyor? Nasıl soruluyor? Dilekçeyle mi soruluyor? El altından mı soruluyor? Resmi olarak mı soruluyor? Telefon mu ediliyor?
*
Eğer telefon ediliyorsa...
Şöyle mi başlıyor görüşme:
“Alooo! Ben Meral Akşener. Bizim Buğra arkadaşımız var. Kavuncu soyadı. Buğra FETÖ’cü mü?”
*
Size bir şey söyleyeyim mi?
Ümit Özdağ’ın Tarafsız Bölge’ye çıkmasının ardından zihnimi en çok kurcalayan soru şu:
“Gerçekten devlete soruldu ve gerçekten devlet de FETÖ’cü değil dedi mi? İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın iddia ettiği gibi Hulusi Akar ve Hakan Fidan’la bu konu görüşüldü mü?”
*
Bu sorunun yanıtı nasıl ortaya çıkar? Tam olarak bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Ben tam bir haftadır şu soru bir yanıt bulsun diye bekliyorum.
İYİ Kİ EKREM BAŞKAN KATILMAMIŞ O TOPLANTIYA
BİR korona toplantısı yapılmıştı İstanbul’da. Geniş kapsamlı. Bakan Koca’nın da katıldığı... Ekrem İmamoğlu, o toplantıya davet edilmemişti... Ve kıyamet kopmuştu.
*
Ben de yazdım:
Nasıl davet edilmez diye...
*
İmamoğlu’nun korona olduğu ortaya çıkınca...
İster misiniz İstanbul Valisi, “İyi ki çağırmamışız kendisini, yoksa hepimiz korona olacaktık” diye bir demeç versin.
*
Şaka bir yana... Çok geçmiş olsun diyorum İmamoğlu’na...
FRANSIZ MALLARINI BOYKOT MU DEDİNİZ?
BİR ülkeye kızıldığında akla ilk ve son gelenin o ülkenin mallarının boykot edilmesi olması ne hazin.
Niye daha yaratıcı, daha etkileyici, daha zekâ dolu, daha akılcı, daha sonuç alıcı, daha şaşırtıcı yollar akla gelmiyor, anlamış değilim.
*
Mesela Fransız toplumuna Macron’un yapıp ettiklerinin sıradan bir Müslüman’da nasıl bir etki uyandırdığını anlatmayı deneyebilirsin... Mesela Fransız toplumundan kendi haklı duruşuna destekçiler bulmaya çalışabilirsin... Mesela Macron’un oluşturduğu İslam karşıtı havayı, vicdani bir yaklaşımla Fransa içinde dağıtacak çıkışlar yapabilirsin...
*
“Fransız mallarını boykot ediyoruz” demek... Hem işin kolayına kaçmaktır, hem de Macron’u zerre kadar ırgalamaz.
Onun yerine Macron’u afallatacak daha akılcı yollar denenmeli.
SİZE BİR SIR VEREYİM Mİ?
“MİLLET ittifakının adayı kim olacak” diye kadim bir konumuz var.
*
Konu ne zaman açılsa...
Hemen herkes bir çırpıda Gül, Babacan, İmamoğlu, Yavaş, İnce, Akşener, Kesici gibi isimleri sıralayıveriyor.
*
İşittiğime göre...
Millet ittifakının adayı, bütün bu isimlerin dışında bir isim olabilirmiş.
*
Kimseye söylemeyin ve benden duymuş olmayın ama o isim...
HAŞİM KILIÇ imiş.
*
Sağda solda sürekli bu isim fısıldanmaya başlanmış durumda.
*
İsim fısıldandıktan sonra da şunlar söyleniyor:
Adı üzerinde ittifakın tüm parçaları anlaşabilirler, “geçiş dönemi cumhurbaşkanı” olabilir, siyasi angajmanının olmaması avantaj, Sezer gibi AYM’den gelmesi önemli...
*
Sonunda top dönüp dolaşıp Haşim Kılıç’a gelirse...
İlk sen yazmıştın dersiniz artık.
CHP’NİN KİTABININ TOPLATILMASINA DAİR
CHP, bir kitap hazırlamış.
“21 soruda FETÖ’nün siyasi ayağı” diye bir kitap.
Mahkeme, bu kitabın toplatılmasına karar vermiş.
*
Bu konuyla ilgili iki şey söyleyeceğim:
*
- BİR: Kitap toplatmak kadar sevimsiz başka bir eylem yoktur şu yeryüzünde. Ne diye böyle şeyler yapılır, anlamıyorum. Üstelik bu karar, net biçimde CHP’nin yararına, AK Parti’nin de zararına bir karar.
*
- İKİ: Başka bir mücadele yöntemi yok mu yani? E sen de çık, “21 soruda FETÖ’nün siyasi ayağı” diye bir kitap yaz... Kendi bakış açınla olayı analiz et. Bu konuda CHP’ye yönelik eleştirilerini sırala...
ÜNLÜLER ÇOCUKLARINA HANGİ İSİMLERİ KOYUYOR
SAVAŞ Özbey’in Kelebek’teki köşesinden öğrendiğime göre...
Ünlülerimizin son dönemde çocuklarına verdikleri isimler şunlarmış:
*
Kayla/Maya/Sasha Mia/Lila/Elya/Ares/Arya/Lalin.
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Çok uğraşılmış, çok düşünülmüş, çok mesai harcanmış isimler bunlar. Tınıları güzel, melodileri hoş, telaffuzları tatlı.
*
Fakat şöyle bir sorun var:
*
Bu yavrucaklarımız, büyüyünce memleketimizin çeşitli resmi ya da gayriresmi mekânlarında “Adınız?” sorusuna muhatap olacaklar.
*
Ve kaçınılmaz olarak şuna maruz kalacaklar:
*
- Soru: Adınız nedir?
- Cevap: Lalin.
- Soru: Nalin mi?
- Cevap: Hayır, Lalin.
- Soru: Anlamadım, nasıl yani?
- Cevap: Lüleburgaz’ın L’si...
*
Hafazanallah! Hafazanallah!
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