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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Alo! Ben Meral Akşener! Bizim Buğra FETÖ’cü mü?

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Alo! Ben Meral Akşener! Bizim Buğra FETÖ’cü mü?

26 Ekim 2020

İYİ Partili Ümit Özdağ’ın Tarafsız Bölge’de yaptığı açıklamalara göre...

Olay şöyle cereyan etmiş:

Ümit Özdağ, Meral Akşener’e demiş ki: “Buğra Kavuncu FETÖ’cüdür.”

*

Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şu karşılığı vermiş:

“Konuyu araştıracağım.”

*

Bir süre sonra...

Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şöyle demiş:

Alo Ben Meral Akşener Bizim Buğra FETÖ’cü mü

“Devlete sordum, Buğra Kavuncu FETÖ’cü değil.”

*

Devlete nasıl soruluyor acaba? Kime soruluyor? Nasıl soruluyor? Dilekçeyle mi soruluyor? El altından mı soruluyor? Resmi olarak mı soruluyor? Telefon mu ediliyor?

*

Eğer telefon ediliyorsa...

Şöyle mi başlıyor görüşme:

“Alooo! Ben Meral Akşener. Bizim Buğra arkadaşımız var. Kavuncu soyadı. Buğra FETÖ’cü mü?”

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Ümit Özdağ’ın Tarafsız Bölge’ye çıkmasının ardından zihnimi en çok kurcalayan soru şu:

“Gerçekten devlete soruldu ve gerçekten devlet de FETÖ’cü değil dedi mi? İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın iddia ettiği gibi Hulusi Akar ve Hakan Fidan’la bu konu görüşüldü mü?”

*

Bu sorunun yanıtı nasıl ortaya çıkar? Tam olarak bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Ben tam bir haftadır şu soru bir yanıt bulsun diye bekliyorum.


İYİ Kİ EKREM BAŞKAN KATILMAMIŞ O TOPLANTIYA

BİR korona toplantısı yapılmıştı İstanbul’da. Geniş kapsamlı. Bakan Koca’nın da katıldığı... Ekrem İmamoğlu, o toplantıya davet edilmemişti... Ve kıyamet kopmuştu.

*

Ben de yazdım:

Alo Ben Meral Akşener Bizim Buğra FETÖ’cü mü

Nasıl davet edilmez diye...

*

İmamoğlu’nun korona olduğu ortaya çıkınca...

İster misiniz İstanbul Valisi, “İyi ki çağırmamışız kendisini, yoksa hepimiz korona olacaktık” diye bir demeç versin.

*

Şaka bir yana... Çok geçmiş olsun diyorum İmamoğlu’na...


FRANSIZ MALLARINI BOYKOT MU DEDİNİZ?

BİR ülkeye kızıldığında akla ilk ve son gelenin o ülkenin mallarının boykot edilmesi olması ne hazin.

Niye daha yaratıcı, daha etkileyici, daha zekâ dolu, daha akılcı, daha sonuç alıcı, daha şaşırtıcı yollar akla gelmiyor, anlamış değilim.

Alo Ben Meral Akşener Bizim Buğra FETÖ’cü mü

*

Mesela Fransız toplumuna Macron’un yapıp ettiklerinin sıradan bir Müslüman’da nasıl bir etki uyandırdığını anlatmayı deneyebilirsin... Mesela Fransız toplumundan kendi haklı duruşuna destekçiler bulmaya çalışabilirsin... Mesela Macron’un oluşturduğu İslam karşıtı havayı, vicdani bir yaklaşımla Fransa içinde dağıtacak çıkışlar yapabilirsin...

*

“Fransız mallarını boykot ediyoruz” demek... Hem işin kolayına kaçmaktır, hem de Macron’u zerre kadar ırgalamaz.

Onun yerine Macron’u afallatacak daha akılcı yollar denenmeli.


SİZE BİR SIR VEREYİM Mİ?

“MİLLET ittifakının adayı kim olacak” diye kadim bir konumuz var.

*

Konu ne zaman açılsa...

Hemen herkes bir çırpıda Gül, Babacan, İmamoğlu, Yavaş, İnce, Akşener, Kesici gibi isimleri sıralayıveriyor.

*

İşittiğime göre...

Millet ittifakının adayı, bütün bu isimlerin dışında bir isim olabilirmiş.

*

Kimseye söylemeyin ve benden duymuş olmayın ama o isim...

Alo Ben Meral Akşener Bizim Buğra FETÖ’cü mü

HAŞİM KILIÇ imiş.

*

Sağda solda sürekli bu isim fısıldanmaya başlanmış durumda.

*

İsim fısıldandıktan sonra da şunlar söyleniyor:

Adı üzerinde ittifakın tüm parçaları anlaşabilirler, “geçiş dönemi cumhurbaşkanı” olabilir, siyasi angajmanının olmaması avantaj, Sezer gibi AYM’den gelmesi önemli...

*

Sonunda top dönüp dolaşıp Haşim Kılıç’a gelirse...

İlk sen yazmıştın dersiniz artık.


CHP’NİN KİTABININ TOPLATILMASINA DAİR

CHP, bir kitap hazırlamış.

“21 soruda FETÖ’nün siyasi ayağı” diye bir kitap.

Mahkeme, bu kitabın toplatılmasına karar vermiş.

*

Bu konuyla ilgili iki şey söyleyeceğim:

*

- BİR: Kitap toplatmak kadar sevimsiz başka bir eylem yoktur şu yeryüzünde. Ne diye böyle şeyler yapılır, anlamıyorum. Üstelik bu karar, net biçimde CHP’nin yararına, AK Parti’nin de zararına bir karar.

*

- İKİ: Başka bir mücadele yöntemi yok mu yani? E sen de çık, “21 soruda FETÖ’nün siyasi ayağı” diye bir kitap yaz... Kendi bakış açınla olayı analiz et. Bu konuda CHP’ye yönelik eleştirilerini sırala...


ÜNLÜLER ÇOCUKLARINA HANGİ İSİMLERİ KOYUYOR

SAVAŞ Özbey’in Kelebek’teki köşesinden öğrendiğime göre...

Ünlülerimizin son dönemde çocuklarına verdikleri isimler şunlarmış:

*

Kayla/Maya/Sasha Mia/Lila/Elya/Ares/Arya/Lalin.

*

Çok uğraşılmış, çok düşünülmüş, çok mesai harcanmış isimler bunlar. Tınıları güzel, melodileri hoş, telaffuzları tatlı.

*

Fakat şöyle bir sorun var:

*

Bu yavrucaklarımız, büyüyünce memleketimizin çeşitli resmi ya da gayriresmi mekânlarında “Adınız?” sorusuna muhatap olacaklar.

*

Ve kaçınılmaz olarak şuna maruz kalacaklar:

*

- Soru: Adınız nedir?

- Cevap: Lalin.

- Soru: Nalin mi?

- Cevap: Hayır, Lalin.

- Soru: Anlamadım, nasıl yani?

- Cevap: Lüleburgaz’ın L’si...

*

Hafazanallah! Hafazanallah! 

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Hak geldi batıl zail oldu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Ekim 2020
Bu cümle, Kuran-ı Kerim’den bir ayettir.

Ayetin tamamı şöyledir:

*

“De ki... Hak geldi, batıl yıkılıp gitti... Zaten batıl, yıkılmaya mahkûmdur.” (İsra–81)

*


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Ümit Özdağ’a karşı İYİ Parti ne yapmalı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ekim 2020
Ümit Özdağ ismi, İYİ Parti açısından sıradan bir isim değildir.

Kimdir Ümit Özdağ?

İYİ Parti’nin iki kurucusundan biridir.

İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığı yapmıştır.

İYİ Parti’nin var oluşunun temel dayanaklarından biridir.

İYİ Parti’nin milletvekilidir.

İşte tam da bu nedenle...

İYİ Parti

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Ümit Özdağ bombası nasıl patladı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Ekim 2020
Ümit Özdağ programa nasıl çıktı, ortalığı sarsan konuşmasını nasıl yaptı? Program öncesi ve sonrası Tarafsız Bölge stüdyosunda neler yaşandı? Perde arkasını anlatıyorum...

- ÖZDAĞ ARADI: Ümit Özdağ, İYİ Parti içinde yaşanan tartışmalara hiç girmemişti bu zamana kadar. “Partimin iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmam” diyerek... Bir sabah beni aradı. Ve şöyle dedi: “Ahmet Bey, ben sizin programınızda İYİ Parti’de yaşananlarla ilgili konuşmak istiyorum.” Hiç düşünmeden cevap verdim: “Tabii ki.”

*

- UZUN HAZIRLIK: Bir hafta sonrası için sözleştik. Yani Ümit Özdağ, programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Bir çıkış yapmaya karar vermişti, sonuçlarını da göze alarak... Üzerine basa basa şunu söyledi: “Programda İYİ Parti ile ilgili her konuyu konuşmak istiyorum.”

*

- BOMBA PATLAYACAK: Program saatine yaklaşık yarım saat kala Ümit Özdağ, CNN Türk’e geldi. Ne diyecekti? Nasıl bir açıklama yapacaktı? O ana kadar bilmiyordum. Selamlaştık. Çay-kahve söyledik. Ve ben, “Ne diyeceksiniz programda? Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye program öncesi sohbeti başlattım. Koray Aydın’dan bahsedeceğini söyledi. “Sadece Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye sordum. Güldü. “Hayır” dedi. Ve ekledi: “Başka şeylerden de söz edeceğim. Bu akşam burada bomba patlayacak.”

*

- AYDIN DEĞİL KAVUNCU: Sohbeti biraz ilerlettiğimizde şunu fark ettim: Ümit Özdağ’ın temel meselesi Koray Aydın’la ilgili değildi. Koray Aydın’ı dar kadrocu motivasyonla hareket etmekle suçluyordu falan ama asıl meselesi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu idi.

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Vali Bey’in alması gereken kurslar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Ekim 2020
Denizli Valisi, Denizli sokaklarında gerçekleştirdiği korona teftişinde şu iki olaya imza attı:

BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.

*

Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:



*

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Aranan aday niye Ahmet Necdet Sezer olmasın ki?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ekim 2020
“Sustu, sustu, sustu... Işık olayında konuştu” diye bir eleştiri yazdım dün Ahmet Necdet Sezer için.

 

Ağır bir eleştiri değildi ha!

İmbat rüzgârı gibi hafif bir eleştiriydi.

*

Hatta eleştiri bile sayılmazdı yazdıklarım.

Minnacık bir yadırgama denilip geçilecek cinstendi.

*

Öyle bir tepki aldım ki...

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Susup susup susup ışık olayında konuşmak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ekim 2020
Eski cumhurbaşkanlarımızdan Ahmet Necdet Sezer...

Sel oldu sustu, deprem oldu sustu.

Seçim oldu sustu, referandum oldu sustu.

Darbe oldu sustu, Ergenekon oldu sustu.

Afrin’de sustu, Libya’da sustu.

10 Kasım’lar, 29 Ekim’ler, 30 Ağustos’lar... Sustu.

Düğün oldu sustu, cenaze oldu sustu.

Dirayetli bir susuştu onunki.

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Anayasa Mahkemesi palyaçoluk yeri değildir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Ekim 2020
Gençler pek bilmez:

 

Eskiden darbeler şu iki parolayla “Geliyorum” derdi:

*

- BİR: Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor.

*

- İKİ: Genç subaylar rahatsız.

*

Bu

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Peki, iyi tamam... Sunmayın halkoyuna

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Ekim 2020
İyi niyetli bir yazı yazdım.

Dedim ki:

*

“İstanbul’da yol kenarlarındaki yeşil peyzajlar, benim hoşuma gidiyordu. Yerine yapılacak olanı da pek sevmedim. Ama bu benim kişisel görüşüm. Belki İstanbul halkı, benden farklı düşünüyor olabilir. Bu konu halkoyuna sunulamaz mı?”

*



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Hiç utanmadan üstleniyorlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ekim 2020
Yangınlar çıktı.

- Börtü böcek, kurt kuş yandı.

- Ağaçlar kavruldu, yeşiller gri oldu.

- Doğayı simsiyah bir duman kapladı.

- Evler, ocaklar söndü.

*

“Ateşin Çocukları” adlı PKK’nın alçaklar sürüsü...

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Bozulur bu ateşkes

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ekim 2020
Dikkatinizi çekti mi?

Şu ana kadar...

Şu koca yeryüzünde...

Bir tek kişi bile...

“Ermenistan haklıdır” demedi, diyemedi.

Putin’i, Macron’u, Trump’ı...

Hatta ve hatta Paşinyan’ı bile...

Böyle bir şey demedi, diyemedi.

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Uyan da bak ey Denktaş başımıza gelen şu işe!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ekim 2020
Rauf Denktaş, bizim açımızdan şu iki şeyi temsil ediyordu:

- BİR: Statükoculuğu...

- İKİ: Çözümü çözümsüzlükte aramayı...



*

Şimdi Rauf Denktaş’ın koltuğunda

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Azerbaycan’dan üç kadın portresi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ekim 2020
Tarafsız Bölge’de üç Azerbaycan kadınını tanıdım.

Biri sanatçı... Biri bürokrat... Biri siyasetçi...

Üçüne de hayran kaldım.

*

Üçü de bilinçli... Üçü de yürekli... Üçü de kararlı... Üçü de dikkatli... Üçü de ölçülü... Üçü de konuya fazlasıyla hâkim... Üçü de dünyaya açık... Üçü de müthiş hatip... Üçü de çok iyi yetişmiş...

*

Tek tek tanıtmak isterim bu üç Azerbaycan kadınını:

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Tarikatçıların devlette görev almasına dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ekim 2020
Bir tarikata ya da bir cemaate gönül vermiş bir insanın devlet kademelerinde görev almasına hiç karşı değildim ben.

Çok yazı yazdım bu konuda. “Ne yani? Adam cemaatçi ya da tarikatçı diye devlet kademelerinde görev alamayacak mı?” falan diye...

*

Ama FETÖ vakasını görünce... Bu yaklaşımım allak bullak oldu.

FETÖ vakası ne demektir? En basit, en yalın, en dört başı mamur bir şekilde şu demektir:

*

Bir cemaate gönül vermiş bir insanın; general, hâkim, savcı, daire başkanı, özel kalem müdürü, müsteşar, Emniyet müdürü olduğunda...

Devlet hiyerarşisini bir tarafa bırakıp bağlı olduğu cemaatin hiyerarşisine tabi olması demektir.

*

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Ayıptır ayıp

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ekim 2020
Bir sosyal medya hesabı var.

Palavracı bir hesap. Her tarafından pislik akıyor. Küfürler, hakaretler, kabalıklar, çirkinlikler falan.

*

Bu hesabın işi gücü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili yalanlar uydurmak.



“Ali Erbaş şöyle dedi”

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