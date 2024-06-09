Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki benzerlikler

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- İkisi de çabuk öfkeleniyor.

- İkisi de fazla iddialı.

- İkisi de burnundan asla kıl aldırmıyor.

- İkisi de gözünün üstünde kaşın var dedirtmiyor.

- İkisi de her an arıza çıkaracakmış gibi duruyor.

- İkisinin de “kendini fazla beğenmek” gibi bir sorunu var.

- İkisi de öne başka kimsenin çıkmasını istemiyor.

- İkisi de hırs küpü.

- İkisi de zor mizaç.

- İkisi de yukarıdan konuşuyor.

- İkisi de başarısızlığı kabullenmemekte şampiyon.

- İkisinin de bahanesi ve gerekçesi çok.

- İkisi de dikkat çekmeyi seviyor.

- İkisi de savaş, polemik, çekişme ve kaos hastası.

- İkisi de pek öngörülebilir değil.

- İkisi de her an kırıp dökecekmiş gibi bir izlenim veriyor.

- İkisi de birbirinin dilinden iyi anlıyor.

ACUN FAKTÖRÜ

KİTLEYİ avucunun içine alabilecek yönleri öyle iyi biliyor ki...

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Kendisi aday olsa kesin kazanırdı.

*

Özgüveni o kadar öyle tavan yapmış durumda ki...

Detone olmasına rağmen marş söylüyor, söyletiyor.

*

Olayın dinamiklerini öyle sular seller gibi ezberlemiş ki...

Aziz’ci olsaydı Aziz Yıldırım başkanlıkta favori olurdu.

*

Politik kumaşı ve diplomatik becerisi öyle yüksek ki...

Kongrenin genel havasını değiştirebiliyor.

*

Adamda öyle bir şeytan tüyü var ki...

Bu işten en kârlı o çıkacak gibi.

VEFA KÜÇÜK’ÜN AYIBI

BİR hanımefendi.

Fenerbahçe Kongresi’nde konuşma yapıyor.

Aziz Yıldırım’cı bir konuşma bu.

*

Konuşmadan sonra kongreyi yöneten Vefa Küçük’ün yaptığı yoruma bakın:

*

“Buraya geldi. Yalvardı yakardı. Söz aldı. Halbuki listede ismi yoktu. Biz renk olsun dedik kıyafetine inanarak söz verdik. Ama bu kadar nokta nokta.”

*

Kıyafetine inanmak nedir Vefa Küçük? Nokta nokta derken ne demek istiyorsun Vefa Küçük? Bir hanımefendiyi kıyafetiyle değerlendirmek de nedir Vefa Küçük? Madem öyle sen neyine göre değerlendirileceksin Vefa Küçük?





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ELVİS PRESLEY VE MURAT GÖĞEBAKAN

YOK, yok. İki sanatçı arasındaki devasa farkı tabii ki biliyorum. Kafayı yemedim.

Bu iki ismin aynı başlıkta olmasının nedeni sadece şu:

*

Dün gece önce iki film izledim: Önce “Kalbim Yaralı – Murat Göğebakan” isimli filmi, ardından da Elvis Presley’in hayatını anlatan “Elvis” isimli filmi.

*

Doğal olarak iki film arasındaki uçurumu görmüş oldum. Murat Göğebakan filmi tam bir müsamere tadındayken Elvis Presley filmi ise tahmin edilebileceği gibi acayip cafcaflı ve janjanlıydı.

*

Murat Göğebakan filminde Göğebakan’ı canlandıran oyuncu Burak Sevinç’e bravo diyorum. Rolünün hakkını gerçekten vermiş.

*

Göğebakan için iki şey söyleyeceğim: BİR: Tertemiz bir kalbi varmış kendisinin. Alabildiğine naif ve çok güzel bir insanmış. İKİ: “Gafil gezme şaşkın” türküsünü öyle bir seslendirmiş ki 10 numara 5 yıldız.

*

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Elvis Presley’e gelince... Dünyada fırtınalar estiren küresel çaptaki ilk büyük starla ilgili söylenecek çok şey var tabii ki. Ama benim dikkatimi çeken taraf şu oldu:

*

Elvis Presley’in ilk meşhur olduğu dönemde ABD öyle muhafazakâr bir ülkeymiş ki...

Danslarında “fazla kıvırtıyor” diye adama resmen mavi gökyüzünü dar etmişler.

*

Göğebakan ile Presley arasında şöyle bir benzerlik var:

*

Murat Göğebakan öldüğünde 45 yaşındaymış. Elvis Presley öldüğünde ise 42 yaşındaymış. İyiler erken gidiyor yani.





NASIL OLUYOR DA OLUYOR

- Nasıl oluyor da yaşamsal bir sınava üç beş dakika geç kalınıyor?

- Nasıl oluyor da “Patiswiss” adlı marka, bu kadar çok hata yapabiliyor?

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- Nasıl oluyor da Fenerbahçe seçimi, genel seçim havasında geçiyor?

- Nasıl oluyor da bunca şeye rağmen Akşener sessizliğini koruyabiliyor?

- Nasıl oluyor da Ankara’yı sel götürürken İstanbul’a damla düşmüyor?

İSTANBUL İÇİN AVRUPA OYUNLARI’NIN ANLAMI

AVRUPA Oyunları, 2027’de İstanbul’da.

Bu kararın alınmasını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin ortak çabası sağlamış durumda.

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Ne yararı var bu Avrupa Oyunları’nın?

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İstanbul’un tanıtımı için büyük bir fırsat. / Turizmdeki yükselişe eşsiz bir katkı. / Bu tür organizasyonlar için mükemmel bir deneyim. / Ekonomiye ve yerel işletmelere olumlu bir etki.

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Emeği geçen herkese bin teşekkür.

BULUNMAZ HİNT KUMAŞI KAYINBİRADER

KAYINBİRADERİNİ işe alıyor Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. Konuyu da şöyle açıklıyor: “Kayınbiraderim olduğu için değil, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor ve çalışacak.”

*

Bakmayın böyle “çalışacak” diye cümleyi bitirmesine.

CHP Lideri Özgür Özel, devreye girip “Ne yapıyorsun kardeşim sen” deyince anında tornistan yaptı ve kayınbiraderini görevden aldı.

*

Özgür Özel’e “Ama başka birini bulamadım” falan diyememiş tabii.