Ali Babacan’ın ömrü sanki Alman Yeşiller Partisi’nde geçmiş gibi

Şunları söyledi:
*
- Sayın Bakan!
- Siyasi rekabet bir yana Türkiye’nin aşı üretmesi bir yana.
- Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım.
- Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım.
- Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım.
-
Ayasofya’nın ibadete açılışını...
- Atatürk’e gönderme yapmadan...
- Atatürk’e hakaret etmeden...
- Atatürk’e dil uzatmadan...
İfade etmek mümkün değil mi?
*
Hiçbir şeyi dikkate almıyorsanız, bari...
“TÜRKİYE seninle gurur duyuyor” sloganı, çok hırpalanmış bir slogandır.
Hırpalanmasının temel nedeni şudur:
Hiç de gurur duymayacağımız kişiler için atılmıştır bu slogan.
Ama bugün bu sloganı büyük bir gönül rahatlığıyla atabiliyoruz.
Demiş ki:
*
“Atilla Peker’i Kıbrıs’a götürdüğünüzü söylemiştiniz. Neden bir devlet görevlisini değil de Peker’i götürdünüz?”
*
Korkut Eken de cevap vermiş:
*
“Orada PKK ile çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre ‘eleman’ kullanılıyordu.”
*
“Gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmekle suçlandınız...”
*
Korkut Eken, cevap veriyor:
*
“Şöyle bir olay oldu: Hasan Paşa (dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a ‘Kıbrıs’ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor’ falan demiş. Ben de o dönemde Emniyet’te özel harekât polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’le gittim.”
Gazeteci Saygı Öztürk, soruyor:
*
Aşı olmayı düşünüyor musunuz?
YÜZDE 52: Evet olurum.
YÜZDE 39.2: Hayır olmam, aşının uzun vadeli etkilerini bilmiyorum.
YÜZDE 8.4: Hayır, aşıya karşıyım.
Bu zamana kadar Türkiye’nin en önemli sorunu, aşı teminiydi. Bundan sonra Türkiye’nin en önemli sorunu aşı konusunda olumsuz tavır sergileyen yüzde 48’dir. BİR DAHA KULİSLERE ASLA DALMAYACAĞIM
EĞER ortada bir büyük sessizlik varsa, kulisler anında hareketlenir.
Her türden kulisçi, hemen harekete geçer.
İki gündür Hürriyet’te çok önemli bir hizmet yapıyor Osman Hoca.
“BioNTech Dosyası”nı açarak...
Bu aşıyla ilgili akla gelebilecek her türlü sorunun yanıtını veriyor.
Büyük bir emeğin ürünü olan bu yazı dizisini dikkatle okuyor ve çok faydalanıyorum.
KABUL... Çok alengirli işlerin arkasında genellikle devasa güçler bulunur. Bunu asla gözden ırak tutmamak lazım. Ancak durum böyledir diye... Her alengirli işin arkasında da her zaman devasa güçler bulunmayabilir.
*
ÖĞÜT İKİ: Komplo ile fal
TAMAM... Paranoyak olmamanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Ama şunu da unutmayın: Bazen puro içen bir adam, sadece puro içen bir adamdır. “Komplo” ile “fal”, birbirine benzer: Onlara inanma ama onlarsız da kalma!
*
ÖĞÜT ÜÇ: Hayal kırıklıkları
DOĞRU... Alengirli olaylar, sarsıcı etkilere yol açar. Bu nedenle “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” der dururuz. Ancak şu da doğrudur: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı beklentisi, genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.
*
Tabii benim de.
*
- Öyle çok müjde verildi ki...
- Öyle çok milyon rakamı telaffuz edildi ki...
- Öyle çok hayal kırıklıkları yaşandı ki...
- Öyle çok rakamlarda revizeye gidildi ki...
Biz artık “Şu kadar milyon aşı gelecek” beyanlarına yüz vermez olduk.
*
Kendisine sorduğum ilk soru şu oldu:
*
“Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?”
*
Şu cevabı verdi:
*
“Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür.”
*
Şu son 19 Mayıs’ta gördüm ki...
Artık hepimiz o vapur yolculuğunun anlamının, tarihteki yerinin ve bugüne yansımasının çok daha fazla farkındayız...
Artık hepimiz Samsun’a çıkmanın neye karşı olduğunu da neyin başlangıcı olduğunu da çok daha fazla idrak etmiş durumdayız.
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın ne denli kutlu bir ilk kıvılcım olduğunu daha fazla özümsemiş bulunmaktayız...
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın taşıdığı kıymet üzerinde büyük ölçüde ittifak etmiş haldeyiz.
*
O zaman hep birlikte bir kez daha haykıralım:
*
CNN Türk’te “HDP’ye bakanlık verilebilir” dedi.
*
Dursun Çiçek, eski bir CHP milletvekili. CHP’de şu anda bir görevi yok. Bu nedenle yaptığı açıklamanın üzerinde pek durmamıştım.
*
- Kralımız Roger Waters hepimizden önce atılıp İsrail’e haddini bildirdi.
- Berlin’de gösteriler düzenlendi İsrail’e karşı...
- Meleğimiz Rihanna “Kırılsın bu zalim döngü” dedi.
- New York’ta bir grup, Biden’a “İsrail’e desteği kes” dedi.
“Galiba Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ısıtılıyor” demiştim.
*
Neye dayanarak söylemiştim bunu?
*
Şu iki şeye:
*
- BİR: Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti” diye manşetten duyurulan bir ankete dayanarak...
*
“Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”.
*
Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş.
Haberin özeti bu.
Bir coşkusu olmalı.
Bir törenselliği olmalı.
Bir yemeği olmalı, bir hediyesi olmalı.
Bir rüzgârı olmalı.
Bir sembolü olmalı, bir oyuncağı olmalı.
Bir havası olmalı sokaklara yansıyan.
Bir geleneği olmalı hafiften modernleştirilmiş.
Bir anısı olmalı “nerede o eski bayramlar” cümlesinin dışında.
“2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.”
*
Hahahaha!
*
Tam bir sallama bu.
Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.
*
Bayrakçı’nın sıraladığı üç muhalefet partisi şunlar:
*
- BİRİNCİ PARTİ: Pandemi partisi.
*
- İKİNCİ PARTİ: Metal yorgunluk partisi.
*
- ÜÇÜNCÜ PARTİ: Genç seçmen partisi.
*
Sürekli güncelleyerek...
Baktı, olmuyor.
Vazgeçti tarih vermekten.
*
Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş.
Ali Babacan’ın ömrü sanki Alman Yeşiller Partisi’nde geçmiş gibi
Ali Babacan, çevrecilik açısından hükümeti eleştirmiş.
Şöyle bir baktım açıklamalarına... Şu tür şeyler söylüyor:
*
“Bunların zihniyeti böyle... Bu zihniyetten ancak böyle şeyler çıkar... Temel sorun bu zihniyettir...”
Ben hayatımda böyle komik bir açıklama görmedim!
*
O Ali Babacan ki...
AK Parti’nin yıllar süren iktidarı boyunca hep bakandı.
Hani “Süleyman / Hep Başbakan” diye bir şarkı yapmıştı ya rahmetli Fikret Kızılok.
Tıpkı onun gibi...
“Babacan / Hep Bakan... Babacan / Hep bakan...” diye şarkısı yapılsa yadırganmaz.
*
“Bu zihniyet” dediği zihniyet...
Gencecik yaşta Ali Babacan’ı bulup siyasete kazandırmadı mı? Kazandırdı.
*
“Bu zihniyet” dediği zihniyet...
Ali Babacan’a yıllarca ülke ekonomisini teslim etmedi mi? Etti.
*
“Bu zihniyet” dediği zihniyet...
Ali Babacan’ı dışişleri bakanı yapmadı mı? Yaptı.
*
Daha da önemlisi...
Adamın ömrü, AK Parti zihniyetini ilmek ilmek işlemekle geçti. Söz konusu zihniyetin oluşumuna, yükselmesine, genişlemesine sonsuz katkılarda bulundu.
*
Sonra yollar bir biçimde ayrılınca...
Sanki yıllardır AK Parti iktidarlarında bakanlık yapmamış da Alman Yeşiller Partisi’nin idare heyetinde yer almış gibi...
“Bu zihniyet var ya bu zihniyet” demeye başladı.
*
İlahi Ali Babacan!
Sen insanı öldürürsün.
Ama gülmekten.
ATATÜRK İTTİFAKI
AK PARTİ: Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ne bir kelime eksik ne bir kelime fazla, tam kararında bir açıklama yaparak Atatürk’ün partileri nezdindeki yerini ortaya koydu.
*
MHP: Partinin lideri Devlet Bahçeli, destansı bir çıkışla Atatürk’ü kırmızı çizgi ilan etti. Atatürk’e düşmanlık edenlere muhteşem bir ders verdi.
*
CHP: Hem partinin lideri, hem de sözcüleri, yaptıkları peş peşe açıklamalarla hem Atatürk’e sahip çıktılar hem de konuyu gündemde tuttular.
*
İYİ PARTİ: Lideri Akşener, “İstiklal ordularının başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha minnet ve saygıyla anıyorum” diyerek duruşunu ortaya koydu.
*
İçinde HDP’nin yer almadığı bir ittifak bu...
Adına Atatürk İttifakı diyebiliriz.
KOCASAKAL’IN ÇABASI NEDEN TAKDİRE ŞAYAN
ÜMİT Kocasakal’la her konuda anlaşır mıyım?
Hayır, anlaşamam.
Ama çabasını sonsuz takdir ederim.
Peki nedir çabası? Şudur:
*
Söz söylerken... Sözüm kimin işine yarar diye düşünmemeye çabalıyor.
Eleştirirken... AK Parti imiş, CHP imiş... Hiç bakmamaya çabalıyor.
Hüküm verirken... Gözünü sağa sola değil, vicdanına çevirmeye çabalıyor.
Yargı dağıtırken... İyiye iyi, kötüye kötü demeye çabalıyor.
Bir kesimi değerlendirirken... Hepten iyi, hepten kötü dememeye çabalıyor.
*
İşte bu çaba var ya bu çaba... Bugün en çok ihtiyaç duyulan çabadır.
Bu nedenle Ümit Kocasakal’ı takdir ederim. Benim takdirime zerre kadar ihtiyaç duymasa da.
ASLI BAYKAL, PARTİ KURMA HABERLERİNİN ÖNÜNE NASIL GEÇEBİLİR?
ARADA sırada haberler çıkıyor.
“Aslı Baykal parti kuracak” diye.
Ve Aslı Baykal da yalanlıyor bu haberleri...
Yalanlarken de “Bizim tek çözüm merkezimiz CHP’dir, CHP’den başka bir yere gitmeyiz” falan türü afili yazılı açıklamalar yapıyor.
*
Eğer Aslı Baykal, kendisiyle ilgili bir daha bu tür haberlerin yapılmasını istemiyorsa...
Şöyle bir açıklama yapmalı:
*
“Ben ki şu ana kadar ‘Deniz Baykal’ın kızı’ dışında herhangi bir sıfatla kamuoyunun gündemine gelmemişim. Henüz kamuoyu benim ses tonumu bile işitmemiş. Memlekette olup biten şunca olay karşısında ağzımdan tek bir harf bile çıkmamış. Böyle biri, nasıl olacak da parti kuracak? Güldürmeyin beni Allah’ınızı severseniz.”
*
Garanti veriyorum:
Böyle bir açıklama yaparsa... Bir daha kimse “Aslı Baykal parti kuruyor” haberi yapmaz.
MÜZİK SEKTÖRÜNÜN TALEBİ KARŞILANMALI
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’ndan dün bir açıklama geldi.
Şöyle deniyor açıklamada:
*
“Müzisyenlere haziran ayında da tek seferde 3 bin lira ödemeye devam ediyoruz. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız.”
*
Bu desteği küçümsemiyorum.
Önemlidir. Anlamlıdır. Çok zor durumda olan müzisyenlerimiz açısından yaşamsaldır.
*
Ama artık daha kalıcı bir çözüme yönelmenin sırası geldi.
Mesela ne gibi bir çözüm?
*
Dünkü Hürriyet’in haberinde okudunuz. Müzisyenlerimizin yapıcı bir önerileri var bu konuda. Diyorlar ki:
*
“Müzik icra edilen mekânlar saat 24.00’e kadar açık olsun.”
*
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu talebi işitmeli ve bu talebi karşılamak için adım atmalı.