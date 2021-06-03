MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Ali Babacan’ın ömrü sanki Alman Yeşiller Partisi’nde geçmiş gibi
GeriAhmet HAKAN Ali Babacan’ın ömrü sanki Alman Yeşiller Partisi’nde geçmiş gibi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Ali Babacan’ın ömrü sanki Alman Yeşiller Partisi’nde geçmiş gibi

3 Haziran 2021

Ali Babacan, çevrecilik açısından hükümeti eleştirmiş.

Şöyle bir baktım açıklamalarına... Şu tür şeyler söylüyor:

*

“Bunların zihniyeti böyle... Bu zihniyetten ancak böyle şeyler çıkar... Temel sorun bu zihniyettir...”

Ali Babacan’ın ömrü sanki Alman Yeşiller Partisi’nde geçmiş gibi

Ben hayatımda böyle komik bir açıklama görmedim!

*

O Ali Babacan ki...

AK Parti’nin yıllar süren iktidarı boyunca hep bakandı.

Hani “Süleyman / Hep Başbakan” diye bir şarkı yapmıştı ya rahmetli Fikret Kızılok.

Tıpkı onun gibi...

Babacan / Hep Bakan... Babacan / Hep bakan...” diye şarkısı yapılsa yadırganmaz.

*

“Bu zihniyet” dediği zihniyet...

Gencecik yaşta Ali Babacan’ı bulup siyasete kazandırmadı mı? Kazandırdı.

*

“Bu zihniyet” dediği zihniyet...

Ali Babacan’a yıllarca ülke ekonomisini teslim etmedi mi? Etti.

*

“Bu zihniyet” dediği zihniyet...

Ali Babacan’ı dışişleri bakanı yapmadı mı? Yaptı.

*

Daha da önemlisi...

Adamın ömrü, AK Parti zihniyetini ilmek ilmek işlemekle geçti. Söz konusu zihniyetin oluşumuna, yükselmesine, genişlemesine sonsuz katkılarda bulundu.

*

Sonra yollar bir biçimde ayrılınca...

Sanki yıllardır AK Parti iktidarlarında bakanlık yapmamış da Alman Yeşiller Partisi’nin idare heyetinde yer almış gibi...

“Bu zihniyet var ya bu zihniyet” demeye başladı.

*

İlahi Ali Babacan!

Sen insanı öldürürsün.

Ama gülmekten.

Ali Babacan’ın ömrü sanki Alman Yeşiller Partisi’nde geçmiş gibi

ATATÜRK İTTİFAKI

AK PARTİ: Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ne bir kelime eksik ne bir kelime fazla, tam kararında bir açıklama yaparak Atatürk’ün partileri nezdindeki yerini ortaya koydu.

*

MHP: Partinin lideri Devlet Bahçeli, destansı bir çıkışla Atatürk’ü kırmızı çizgi ilan etti. Atatürk’e düşmanlık edenlere muhteşem bir ders verdi.

*

CHP: Hem partinin lideri, hem de sözcüleri, yaptıkları peş peşe açıklamalarla hem Atatürk’e sahip çıktılar hem de konuyu gündemde tuttular.

*

İYİ PARTİ: Lideri Akşener, “İstiklal ordularının başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha minnet ve saygıyla anıyorum” diyerek duruşunu ortaya koydu.

*

İçinde HDP’nin yer almadığı bir ittifak bu...

Adına Atatürk İttifakı diyebiliriz.

KOCASAKAL’IN ÇABASI NEDEN TAKDİRE ŞAYAN

ÜMİT Kocasakal’la her konuda anlaşır mıyım?

Hayır, anlaşamam.

Ama çabasını sonsuz takdir ederim.

Ali Babacan’ın ömrü sanki Alman Yeşiller Partisi’nde geçmiş gibi

Peki nedir çabası? Şudur:

*

Söz söylerken... Sözüm kimin işine yarar diye düşünmemeye çabalıyor.

Eleştirirken... AK Parti imiş, CHP imiş... Hiç bakmamaya çabalıyor.

Hüküm verirken... Gözünü sağa sola değil, vicdanına çevirmeye çabalıyor.

Yargı dağıtırken... İyiye iyi, kötüye kötü demeye çabalıyor.

Bir kesimi değerlendirirken... Hepten iyi, hepten kötü dememeye çabalıyor.

*

İşte bu çaba var ya bu çaba... Bugün en çok ihtiyaç duyulan çabadır.

Bu nedenle Ümit Kocasakal’ı takdir ederim. Benim takdirime zerre kadar ihtiyaç duymasa da.

ASLI BAYKAL, PARTİ KURMA HABERLERİNİN ÖNÜNE NASIL GEÇEBİLİR?

ARADA sırada haberler çıkıyor.

“Aslı Baykal parti kuracak” diye.

Ali Babacan’ın ömrü sanki Alman Yeşiller Partisi’nde geçmiş gibi

Ve Aslı Baykal da yalanlıyor bu haberleri...

Yalanlarken de “Bizim tek çözüm merkezimiz CHP’dir, CHP’den başka bir yere gitmeyiz” falan türü afili yazılı açıklamalar yapıyor.

*

Eğer Aslı Baykal, kendisiyle ilgili bir daha bu tür haberlerin yapılmasını istemiyorsa...

Şöyle bir açıklama yapmalı:

*

“Ben ki şu ana kadar ‘Deniz Baykal’ın kızı’ dışında herhangi bir sıfatla kamuoyunun gündemine gelmemişim. Henüz kamuoyu benim ses tonumu bile işitmemiş. Memlekette olup biten şunca olay karşısında ağzımdan tek bir harf bile çıkmamış. Böyle biri, nasıl olacak da parti kuracak? Güldürmeyin beni Allah’ınızı severseniz.”

*

Garanti veriyorum:

Böyle bir açıklama yaparsa... Bir daha kimse “Aslı Baykal parti kuruyor” haberi yapmaz.

MÜZİK SEKTÖRÜNÜN TALEBİ KARŞILANMALI

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’ndan dün bir açıklama geldi.

Şöyle deniyor açıklamada:

*

“Müzisyenlere haziran ayında da tek seferde 3 bin lira ödemeye devam ediyoruz. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız.”

*

Bu desteği küçümsemiyorum.

Önemlidir. Anlamlıdır. Çok zor durumda olan müzisyenlerimiz açısından yaşamsaldır.

*

Ama artık daha kalıcı bir çözüme yönelmenin sırası geldi.

Mesela ne gibi bir çözüm?

*

Dünkü Hürriyet’in haberinde okudunuz. Müzisyenlerimizin yapıcı bir önerileri var bu konuda. Diyorlar ki:

*

“Müzik icra edilen mekânlar saat 24.00’e kadar açık olsun.”

*

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu talebi işitmeli ve bu talebi karşılamak için adım atmalı.

 

X

Özgür Özel’den Bakan Varank’a sürpriz alo

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Haziran 2021
CHP’li Özgür Özel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı telefonla aradı.

Şunları söyledi:

*

- Sayın Bakan!

- Siyasi rekabet bir yana Türkiye’nin aşı üretmesi bir yana.

- Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım.

- Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım.

- Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım.

-

Yazının Devamını Oku

Atatürk’e dil uzatmadan olmuyor mu bu işler?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Mayıs 2021
Önce bir şey soracağım:

 

Ayasofya’nın ibadete açılışını...

- Atatürk’e gönderme yapmadan...

- Atatürk’e hakaret etmeden...

- Atatürk’e dil uzatmadan...

İfade etmek mümkün değil mi?

*

Hiçbir şeyi dikkate almıyorsanız, bari...

Yazının Devamını Oku

Bir günün öne çıkanları, kahırları, öfkeleri, gururları, vurguları falan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Mayıs 2021
Ayşe Begüm... Türkiye işte böyle bir gençle gurur duyar

“TÜRKİYE seninle gurur duyuyor” sloganı, çok hırpalanmış bir slogandır.

Hırpalanmasının temel nedeni şudur:

Hiç de gurur duymayacağımız kişiler için atılmıştır bu slogan.



Ama bugün bu sloganı büyük bir gönül rahatlığıyla atabiliyoruz.

Yazının Devamını Oku

Yine sorulmayan soru vakası: Eleman kimdir, nereden seçilir, nasıl belirlenir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Mayıs 2021
Saygı Öztürk, eksik bıraktığı soruyu sormuş Korkut Eken’e.

Demiş ki:

*

“Atilla Peker’i Kıbrıs’a götürdüğünüzü söylemiştiniz. Neden bir devlet görevlisini değil de Peker’i götürdünüz?”

*

Korkut Eken de cevap vermiş:

*

“Orada PKK ile çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre ‘eleman’ kullanılıyordu.”

*

Yazının Devamını Oku

Korkut Eken’e sorulmayan sorunun yaşamsal önemi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Mayıs 2021
Gazeteci Saygı Öztürk, Korkut Eken’e soruyor:

“Gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmekle suçlandınız...”

*

Korkut Eken, cevap veriyor:

*

“Şöyle bir olay oldu: Hasan Paşa (dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a ‘Kıbrıs’ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor’ falan demiş. Ben de o dönemde Emniyet’te özel harekât polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’le gittim.”

Gazeteci Saygı Öztürk, soruyor:

*

Yazının Devamını Oku

En büyük en acil ve en önemli sorunumuz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Mayıs 2021
Optimar Araştırma’nın nisan ayı anketinden bir sonucu aktarıyorum:

Aşı olmayı düşünüyor musunuz?

YÜZDE 52: Evet olurum.

YÜZDE 39.2: Hayır olmam, aşının uzun vadeli etkilerini bilmiyorum.

YÜZDE 8.4: Hayır, aşıya karşıyım.

Bu zamana kadar Türkiye’nin en önemli sorunu, aşı teminiydi. Bundan sonra Türkiye’nin en önemli sorunu aşı konusunda olumsuz tavır sergileyen yüzde 48’dir. BİR DAHA KULİSLERE ASLA DALMAYACAĞIM

EĞER ortada bir büyük sessizlik varsa, kulisler anında hareketlenir.

Her türden kulisçi, hemen harekete geçer.

Yazının Devamını Oku

İlk doz aşıda bile yüzde 80 koruma

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Mayıs 2021
Önce Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’na kocaman bir teşekkür.

İki gündür Hürriyet’te çok önemli bir hizmet yapıyor Osman Hoca.

“BioNTech Dosyası”nı açarak...

Bu aşıyla ilgili akla gelebilecek her türlü sorunun yanıtını veriyor.



Büyük bir emeğin ürünü olan bu yazı dizisini dikkatle okuyor ve çok faydalanıyorum.

Yazının Devamını Oku

Büyük resmin peşinde koşanlara beş öğüt

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Mayıs 2021
ÖĞÜT BİR: Alengirli işler

KABUL... Çok alengirli işlerin arkasında genellikle devasa güçler bulunur. Bunu asla gözden ırak tutmamak lazım. Ancak durum böyledir diye... Her alengirli işin arkasında da her zaman devasa güçler bulunmayabilir.

*

ÖĞÜT İKİ: Komplo ile fal

TAMAM... Paranoyak olmamanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Ama şunu da unutmayın: Bazen puro içen bir adam, sadece puro içen bir adamdır. “Komplo” ile “fal”, birbirine benzer: Onlara inanma ama onlarsız da kalma!

*

ÖĞÜT ÜÇ: Hayal kırıklıkları

DOĞRU... Alengirli olaylar, sarsıcı etkilere yol açar. Bu nedenle “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” der dururuz. Ancak şu da doğrudur: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı beklentisi, genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.

*

Yazının Devamını Oku

Neden herkes aşıdaki büyük müjdenin farkına varamadı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Mayıs 2021
Sıtkı sıyrılmıştı milletin.

Tabii benim de.

*

- Öyle çok müjde verildi ki...

- Öyle çok milyon rakamı telaffuz edildi ki...

- Öyle çok hayal kırıklıkları yaşandı ki...

- Öyle çok rakamlarda revizeye gidildi ki...

Biz artık “Şu kadar milyon aşı gelecek” beyanlarına yüz vermez olduk.

*

Yazının Devamını Oku

Türkiye’nin aşı sorunu tamamdır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Mayıs 2021
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüm.

Kendisine sorduğum ilk soru şu oldu:

*

“Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?”

*

Şu cevabı verdi:

*

“Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür.”

*

Yazının Devamını Oku

Partiler üstü iki konu: 19 Mayıs ve Filistin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Mayıs 2021
19 MAYIS - ANLAMI İDRAK EDİLMİŞ BİR GÜN

Şu son 19 Mayıs’ta gördüm ki...

Artık hepimiz o vapur yolculuğunun anlamının, tarihteki yerinin ve bugüne yansımasının çok daha fazla farkındayız...

Artık hepimiz Samsun’a çıkmanın neye karşı olduğunu da neyin başlangıcı olduğunu da çok daha fazla idrak etmiş durumdayız.

Artık hepimiz 19 Mayıs’ın ne denli kutlu bir ilk kıvılcım olduğunu daha fazla özümsemiş bulunmaktayız...

Artık hepimiz 19 Mayıs’ın taşıdığı kıymet üzerinde büyük ölçüde ittifak etmiş haldeyiz.

*

O zaman hep birlikte bir kez daha haykıralım:

*

Yazının Devamını Oku

Sicili temiz bir HDP’liye bakanlık vereceklermiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Mayıs 2021
Bu konuyu önce Dursun Çiçek açtı.

CNN Türk’te “HDP’ye bakanlık verilebilir” dedi.

*

Dursun Çiçek, eski bir CHP milletvekili. CHP’de şu anda bir görevi yok. Bu nedenle yaptığı açıklamanın üzerinde pek durmamıştım.



*

Yazının Devamını Oku

Ümmet yerine insanlık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Mayıs 2021
- Londra sokakları İsrail karşıtı gösterilerde atılan sloganlarla inledi.

- Kralımız Roger Waters hepimizden önce atılıp İsrail’e haddini bildirdi.

- Berlin’de gösteriler düzenlendi İsrail’e karşı...

- Meleğimiz Rihanna “Kırılsın bu zalim döngü” dedi.

- New York’ta bir grup, Biden’a “İsrail’e desteği kes” dedi.



Yazının Devamını Oku

Hiç kimse istemiyor Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Mayıs 2021
Dünkü yazımda...

“Galiba Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ısıtılıyor” demiştim.

*

Neye dayanarak söylemiştim bunu?

*

Şu iki şeye:

*

- BİR: Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti” diye manşetten duyurulan bir ankete dayanarak...

*

Yazının Devamını Oku

Türkiye’de yavaş yavaş ısındırılan bir şey var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Mayıs 2021
Geçen gün Cumhuriyet gazetesinin manşeti şöyleydi:

“Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”.

*

Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş.



Haberin özeti bu.

Yazının Devamını Oku

Bayram işini beceremiyoruz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Mayıs 2021
Bir rengi olmalı bayramın.

Bir coşkusu olmalı.

Bir törenselliği olmalı.

Bir yemeği olmalı, bir hediyesi olmalı.

Bir rüzgârı olmalı.

Bir sembolü olmalı, bir oyuncağı olmalı.

Bir havası olmalı sokaklara yansıyan.

Bir geleneği olmalı hafiften modernleştirilmiş.

Bir anısı olmalı “nerede o eski bayramlar” cümlesinin dışında.

Yazının Devamını Oku

Babacan’ın sallamasına karşı benim sallamam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Mayıs 2021
Ali Babacan şöyle demiş:

 

2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.”

*

Hahahaha!

*

Tam bir sallama bu.

Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.

*

Yazının Devamını Oku

İktidarın karşısındaki en etkili ve en güçlü üç muhalefet partisi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Mayıs 2021
Siyasi analizlerine sonsuz güvendiğim Hakan Bayrakçı, AK Parti iktidarının karşısındaki en güçlü üç muhalefet partisini sıralamış.

Bayrakçı’nın sıraladığı üç muhalefet partisi şunlar:

*

- BİRİNCİ PARTİ: Pandemi partisi.

*

- İKİNCİ PARTİ: Metal yorgunluk partisi.

*

- ÜÇÜNCÜ PARTİ: Genç seçmen partisi.

*

Yazının Devamını Oku

Apar topar seçime giderler mi gerçekten?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Mayıs 2021
“Ben falanca ay erken seçim bekliyorum” diye açıklamalar yapıyordu Meral Akşener.

Sürekli güncelleyerek...

Baktı, olmuyor.

Vazgeçti tarih vermekten.

*

Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş.


Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları