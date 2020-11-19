Ali Babacan işte budur bundan ibarettir

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında... Kanal İstanbul’a karşı çıktı diye soruşturma açılmış.
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Olayın aslına faslına baktığımızda ise...
BİR: Hukukta reform... İKİ: Demokraside reform... ÜÇ: Ekonomide reform...
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Üç alanda yapılacak reformlar, yeni dönemin en önemli tartışma konusu...
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- İnandırıcı bulmayabilirsiniz.
- Gecikmiş bir yöneliş olarak nitelendirebilirsiniz.
- İçinin nasıl doldurulacağını sorgulayabilirsiniz.
- Yüzler güler.
- Karamsarlığın yerini iyimserlik alır.
- Daha iyiye doğru yelken açılır.
- Tutuklayarak cezalandırma son bulur.
- Tutuklama istisna olur.
- Yabancı yatırımcıya güven verilir.
- Yabancı yatırımcıdan daha önemlisi: Vatandaşa güven verilir.
- Yatırımın önü açılır.
İyi ama bir de Özlem Hoca var.
*
Birini öne çıkarıp diğerini geri plana atmak hatta yok saymak... Gerçekten çok ayıp, gerçekten utanç verici.
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“Dünyanın Uğur’u” manşetini atıp “Dünyanın Özlem’i” manşetini akıldan bile geçirmemek... Olacak iş değil.
*
- Uğur Hoca profesörse... Özlem Hoca da profesör.
- Uğur Hoca BioNTech’in sahibiyse... Özlem Hoca da sahibi.
İkisi de yaptıkları açıklamalarla olay oluyor. İkisiyle de Tarafsız Bölge’de konuştum. Edindiğim izlenimlere göre aralarında şu türden farklar var:
*
- Özdağ tepeden tırnağa ideolojik. İnce popülaritenin altın çocuğu.
*
- İkinci olarak... Babası Jamaikalı. Bu yanıyla hem Güney Amerika’ya selam çakıyor, hem de siyahlara.
*
- Üçüncü olarak... Annesi Hindistanlı. Bu yönüyle koskoca Asya’yı alıyor kanatlarının altına.
*
Samsun’da zabıta ve polis, gazete dağıtıcısı avında.
Öyle bir sarmışlar ki motosikletiyle gazete dağıtan arkadaşımızın etrafını...
Sanırsın terörist avlıyorlar!
*
Bizim iktidardan daha çok bizim muhalefetin işi zorlaşacak.
*
Örneklerle gidelim:
*
Biden, ABD Başkanı olarak...
Tamam... İyi diyorsunuz.
Tamam... Güzel diyorsunuz.
*
Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!
“Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi” diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.
Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi?
Niye anlamıyorsun
- “Milli umut” nedir, öğretti hepimize.
*
- “Hayat bir parmağa tutunmaktır” falan diye felsefe yaptırdı hepimize.
*
- “Elif bebeğin bırakamadığı o parmak olmak” isteği aşıladı hepimize.
*
- “Tuttuğun parmak değil kalbimiz oldu ey Elif” dedirtti hepimize.
*
Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.
*
Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.
Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.
*
Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.
Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.
*
Ne eksik ne fazla...
Aynı öyle yandık İzmir için.
*
Henüz enkaz altında canlarımız varken...
Ortaya çıkan enkazlar.
Yükselen deniz.
Çaresizlikler.
Şehirden yükselen dumanlar.
Haykırışlar.
*
Hepsini yüreğimin en derinliklerinde hissettim.
*
Herkes mesaj paylaşıyordu coşkuyla...
Atatürk sevgisi yükseliyordu bütün mesajlarda...
Cumhuriyet’in fazilet olduğunda herkes hemfikirdi...
Eşitlik şarkıları dökülüyordu tüm dudaklardan...
Büyük şirketlerin şahane videoları dönüyordu her yerde...
Herkes kendi meşrebince kutluyordu bayramı...
Kayıtsız kalan neredeyse yok gibi bir şeydi...
Aykırılık, çıkıntılık yapan bile kalmamıştı...
Bir yoksulun, devletin en tepesine yönetici olabilmesidir CUMHURİYET.
*
Kastların, sınıfların, eşitsizliklerin çöp sepetine basket yapılmasıdır CUMHURİYET.
Babadan oğula geçen imtiyazlara nanik çekmektir CUMHURİYET.
*
Kandan, soydan, soptan geçen ayrıcalıkları yerlere çalmaktır CUMHURİYET.
*
Olay şöyle cereyan etmiş:
Ümit Özdağ, Meral Akşener’e demiş ki: “Buğra Kavuncu FETÖ’cüdür.”
*
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şu karşılığı vermiş:
“Konuyu araştıracağım.”
*
Bir süre sonra...
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şöyle demiş:
Kurtuluyoruz koronadan!
40 güne kadar aşı geliyor aşı!
*
Osman Müftüoğlu Hoca’nın Sağlık Bakanı’na dayandırarak bugün Hürriyet’e yazdığı bu bilgi, tarihi bir bilgidir.
*
İlk kez tarih verilmiştir. İlk kez kesin konuşulmuştur. İlk kez altı çizilmiştir. İlk kez “Bu iş bitti” denmiştir.
*
Bunu da ifade etmiş.
*
Ortalık toz duman!
Vay efendim, nasıl olurmuş da Nihat Hatipoğlu, bira içen genç kızları gördüğünde hayretler içinde kalırmış.
Ayetin tamamı şöyledir:
*
“De ki... Hak geldi, batıl yıkılıp gitti... Zaten batıl, yıkılmaya mahkûmdur.” (İsra–81)
*
Ali Babacan işte budur bundan ibarettir
Ali Babacan, AK Parti hükümetinin bakanı olarak...
Gezi Parkı davalarında “mağdur” sıfatıyla şikâyetçi olmuş.
Bugünlerde çok demokrat, aşırı liberal, fena özgürlükçü takılıyor ya...
Kendisine “Sen niye Gezi olaylarında davacı olmuştun?” diye sorulduğunda...
Şu cevabı vermiş:
*
“Ben davacı değildim, şikâyetçi değildim, mağdur da değildim. Savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirdi. Araştırdım, davadan çekilmek kanunen mümkün değildi. İşte bugün buradan savcılara sesleniyorum: Ben bu davanın mağduru değilim. Silin benim adımı.”
*
Aman da aman.
Nasıl da sıyrılırmış işin içinden.
Pes valla!
*
İyi ama Sayın Ali Babacan...
Madem şikâyetçi değildin, madem mağdur değildin, madem davadan çekilmek kanunen mümkün olmadığı için davadan çekilemedin.
Savcılara “Silin kardeşim benim adımı bu davadan” diye seslenmek için ne diye bunca zamanın geçmesini bekledin ki?
*
AK Parti hükümetinin bir bakanı olarak...
Ekranlara çıkarak...
Savcılara...
“Ben mağdur değilim, ben müşteki değilim, ben davacı değilim. Benim adımı buraya yazan savcılara sesleniyorum: Silin benim adımı” diye seslenmedin ki?
*
Neydi seni tutan?
Neydi seni böyle mertçe bir tutum almaktan alıkoyan?
Neydi seni hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya iten?
*
Size bir şey söyleyeyim mi:
Eğer Ali Babacan...
Bugün kendisini sütten çıkmış bir ak kaşık gibi göstermeseydi.
Ve çıkıp delikanlıca...
“O zaman korktum... O zaman işime gelmedi... O zaman aklım başımda değildi... O zaman koltuk tatlıydı... O zaman Gezi olaylarını dış güçlerin oyunu gibi görüyordum... O zaman bırakın ‘Konuş Türkiye’ demeyi, ‘Konuş Ali Babacan’ demeye bile cesaretim yoktu... Şimdi aklım başıma geldi...” deseydi...
Şu anda avuçlarım patlarcasına Ali Babacan’ı alkışlıyor olacaktım.
*
Ama Ali Babacan, asla böyle bir tavır koymaz, koyamaz.
Çünkü ontolojik olarak böyle biri değildir.
Ali Babacan budur ve bundan ibarettir.
BAZEN BEN DE BÖYLE OLURUM
BENDE bazen şöyle olur:
Ağır abilere özgü çok esaslı, çok sunturlu, çok okkalı bir laf etmek için yanıp tutuştuğum bir anda...
Fena halde manasız kaçan, altı boş, kimseyi titretmeyen ve hiçbir etki yaratmayan bir cümle kuruveririm.
*
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da...
Benim bazen düştüğüm, böyle bir duruma düşmüş.
*
Kurtlar Vadisi repliği gibi okkalı, sunturlu, çakallı, atarlı, giderli bir cümle kurmak istemiş.
Ve şöyle demiş:
*
“Çakalların bulunduğu yerde kimse bize bir şey söyleyemez.”
*
Sabahtan beri okuyorum cümleyi...
Bir sonuç, bir anlam çıkaramıyorum.
*
Meydan okumak istemiş ama olmamış.
Çakallı bir cümle kurmak istemiş ama başaramamış.
Atar gider yapmak istemiş ama yapamamış.
*
Üzülmesin Kemal Kılıçdaroğlu!
Bazen ben de “Bir çakallı cümle kurayım da dillere pelesenk olsun” diye çok heveslenirim.
Ama bir türlü başaramam.
TEHDİT ANDI
HAYDİ Türkiye!
Yeni bir andımız olsun.
*
Gelin, hep beraber şöyle bir ant içelim.
*
Bugünden itibaren... Tehdit kimden gelirse gelsin... Tehdit kime yönelirse yönelsin... Tehdit edenin de tehdit edilenin de kimliklerine zerre kadar bakmaksızın... Tehdide karşı duracağız...
YAŞAMA SEVİNCİMİN NASIL ÖLDÜĞÜNÜ BULDUM
BİR arkadaşım var.
*
Sürekli “Virüs aldı başını gidiyor, kapanmamız lazım” diyerek başımın etini yiyordu.
Sanki Bilim Kurulu üyesiymişim gibi...
Hep de bana söylüyordu bunu.
*
Neyse...
Kısmen de olsa kapandık.
*
Arkadaşım şimdi de...
“Garsonlar ne olacak? Lokantacılar ne olacak? Yazık değil mi bu insanlara? Bu ne anlayışsızlık?” deyip duruyor.
*
Neden gerginim, neden sürekli öfkeli bir halim var, neden moralim bozuk dolaşıyorum ortalıkta, neden yaptığım derin nefes egzersizleri bile hiçbir işe yaramıyor, neden çikolata yediğim halde minnacık bir mutluluk esintisi bile esmiyor tepemde.
*
Şimdi anladınız mı?
AVRUPA’DAN DAHA İYİYİZ
KORONA tedbirlerini protesto ediyorlar Avrupa’da.
Almanya’da korona tedbirlerine karşı sokaklara çıkanlara polis tazyikli su sıktı mesela...
*
Tedbirleri anlayışla karşılamak, tedbirlerin bizim sağlığımız için alındığını kabul etmek, tedbirlerin bilimsel olarak gerekli olduğunu özümsemek açılarından...
Bizim ahalimiz çok daha ileri bir noktada.
*
Oh be!
Hep Avrupa’dan daha ileri noktada olduğumuz bir konuyu yazmak istemişimdir.
İşte yazdım, yazabildim.
ÜMİT ÖZDAĞ HÜKMÜ
İKİ uzun program yaptım Ümit Özdağ’la.
Çıkardığım bir sonuç var.
*
Söyledikleri, iddia ettikleri, öne sürdükleri hakkında bir hüküm veremem ama şu konuda net bir hüküm verebilirim:
*
Bir istikbal arzusu yok Ümit Özdağ’ın. Birileri adına operasyon çekmiyor. Gelecek için kendisine bir yer açmaya çalışmıyor. Samimiyetle inandığı ve ikna olduğu hususları yine samimiyetle ortaya koyuyor. İnanmış söylediklerine... İkna olmuş. Ve bu uğurda savaşıyor.
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