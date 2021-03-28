Alerjiyi azdıralım Atatürk kabartmalı nişan verelim

VALLA abi şöyle söyleyeyim: Sonbaharda olabilir. Olmadı, ilkbaharda... Ama bir de bakmışsın, seküler kesimin tatile gitmesini fırsat bilip Ağustos’un tam göbeğinde de yapabilirler. Bu arada seneye kalma ihtimali de var... Ama Reis sürpriz sever. Bir de bakmışsın seçim vaktinde yapılmış...
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2- KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ
Siz bu yazıyı okurken, değişim gerçekleşmiş olabilir. Böyle bir ihtimal var... Bir bakmışsınız, bir hafta sonra olmuş. Bu da ihtimaller arasında... Bakanlıklar ikiye, üçe, dörde bölünebilir... Ama bölünmeyebilir de! Şu da var: Belki her şey aynı kalır, sıfır değişim olur.
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3- TAM KAPANMA
Bir tam kapanma kararı gelebilir... Ama gelmeyebilir de... Belki yarı kapanmanın dozu biraz artar... Mesela: Cumartesi öğleye kadar açık, öğleden sonra kapalı gibi... Mesela: Lokantalardaki masa sayısının biraz daha azaltılması gibi... Ha şu da var: Yarı kapanmaya tam gaz devam da edilebilir.
BİR: “Yazı akademisi” diye kurs düzenlemek.
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İKİ: “Yazarlık atölyesi” diye yazarlık öğretmek.
Kısacası...
Enver’in iddiası, milletimize “Nasıl yazar olunur” dersleri vermek.
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Tezgâh şöyle işliyor:
Yedeklerin de asil olarak çalışacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan... Erdoğan, bu yaklaşımıyla Erbakan Hoca’nın bir geleneğini ihya etmiş oldu. Erbakan Hoca, “Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır” derdi.
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Kalabalık yine göze çarptı. Korona tedbirleri ile bu kalabalık arasında kurulan bağlantılar niye her defasında gözden ırak tutuluyor, anlamıyorum. Bu durumun toplumun önlemler konusunda şevkini kırdığı nasıl unutulur? Bu arada belirteyim: Bir ara Emine Erdoğan’ın sosyal mesafe kuralını hiçe sayanları uyardığını fark ettim.
Ahmet Arınç’ı babası Bülent Arınç’la... Mücahit Birinci’yi babası Yavuz Bahadıroğlu’yla... Tanımlamaya şiddetle karşıyım. Babalara vefa ve saygı esastır ama biricik şairimiz Ece Ayhan’ın da dediği gibi: “Oğullar, oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir.” Oğulları, babalarla tanımlamak, ne bileyim, biraz fazla feodal kaçıyor!
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Ekranda izlerken bir ara Sadık Albayrak’ı gördüm kongre salonunda. Maskesi olduğu halde tanıdım. (Bu arada alakasız bir not: Gözlerden tanıyor insan... Maskeli olup da tanıyamadığım çok az insan oldu.) Bazı sitelerde “dünür” falan denilip geçiliyor Sadık Albayrak’la ilgili olarak. Hiç de öyle biri değildir kendisi. Aklıyla, fikriyle, yazıp çizdikleriyle yıllarını vermiştir bu siyasi çizgiye...
YENİ MKYK LİSTESİNDEN... SESLER, YÜZLER, SOKAKLAR
“Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan parti tarihin çöp sepetine atılır. Demokrasiyi savunuyorsak siyasi partilerin kapatılmasını bırakmalıyız.”
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını okuduğumda...
İlk verdiğim tepki şu oldu:
*
Aaaa! Ne kadar da haklı!
Fakat sonra kafamda
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir.”
*
Bu tanımlamadan ne anlamamız gerekiyor?
Şu üç şeyi:
*
BİR: Bir Türkiye halkı vardır.
İKİ: Bu halk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.
ÜÇ:
Kendisine karşı bir önyargım yok.
Hatta varsa bile önyargılarımın tümü pozitif.
*
Fakat şu kendi yandaşı Enver Aysever’e verdiği ihale konusunu izah ederken sergilediği tavrı, hiç mi hiç beğenmedim.
*
Söylediklerini dikkatle dinledim.
“Andımız” tartışmasının üzerinden öyle uzun zaman geçti ki...
Siyasi pozisyonlar allak bullak oldu.
*
İşte tam da bu nedenle...
“Andımız” konusunda...
Siyasi partilerin konuşma zamanı.
*
Mesela
Yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor teyzemiz. Diyor ki:
- Açım.
- Torunuma süt alamıyorum.
- Bir dilim ekmeğe muhtacım.
- Battaniyeye sarılarak yatıyorum.
- Gitsin artık bu Tayyip Erdoğan.
*
Dinleyenlerin gözleri yaşarıyor. Parti büyükleri, Yıldız Teyze’ye merhametli gözlerle bakıyorlar.
Bu güruhun temel özelliği şu:
*
Kendilerinden olmayan siyasetçilerin, bürokratların, gazetecilerin, yorumcuların haysiyetlerine, ailelerine, kişiliklerine en ağır şekilde saldırıyorlar.
*
Tamam, Meral Akşener’e saldırılıyor.
Ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da saldırılıyor.
Korona olduğu için hastaneye kaldırılan
Olsun. Olur. Olabilir. Kendi tercihidir. Sonsuz saygı duyarım.
*
Bu arada...
Cihangir İslam’ın 2013 yılının Kasım ayında...
Sosyal medyadan şu mesajı paylaştığı da ortaya çıktı:
*
“CHP’nin yegâne eseri Anıtkabir. Savaş döneminde, ekonominin küçüldüğü bir dönemde 40 milyon TL’ye mal oldu. O da Marmaray gibi 9 yılda bitti.”
Kim bu iki kadın siyasetçi?
- Biri Meral Akşener.
- Diğeri Pervin Buldan.
*
Ortalık bir anda karıştı.
Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha!
Adam... Bir Erdoğan karşıtı.
Adam... “Erdoğan gitsin” istiyor.
*
Ve bu adam, son günlerde...
İYİ Parti’de iki görüş belirmiş durumda:
*
BİR: Genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz İYİ Parti olarak ‘evet’ diyeceğiz” dedi.
İKİ: Genel başkan Meral Akşener ise “İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar” dedi.
*
Ben Ağıralioğlu’nun tavrını değil de...
Meral Akşener’in tavrını benimseyenlerdenim.
Söyledikleri şunlar:
*
“CHP Genel Merkezi’yle ilişkili bazı kişiler, ‘Elimizde görüntülerin var’ dediler. Var dedikleri görüntüleri izlememe izin vermediler. İstifa mektubum bile hazırlanmıştı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de ihale yolsuzluğu... Hiçbirinin içinde yokum.”
Çok net bir açıklama bu.
Meydan okuyor Teoman Bey.
Ayrıca kendinden de çok emin.
*
Çok önemli, çok kutlu, çok ciddi, çok yeni, çok esaslı, çok cesur bir girişimde bulundular, bulunuyorlar.
*
Dağa götürülen evlatları için yılların sessizliğini bozuyorlar.
Ve evlatlarını PKK’dan istiyorlar.
İnatla, ısrarla, sabırla, yılmayarak, usanmayarak...*
Dün bu ciddiyeti, bu saygınlığı, bu cesur girişimi bozan bir olay yaşandı.
*
Uzun zamandan beri Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde çeşitli çıkışlar yapmasıyla tanınan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi
Hadi adını da söyleyeyim: Faruk Bildirici.
*
Kendi kendine “medya ombudsmanı” diye bir unvan veren bu adamın işi gücü açık kovalamak.
Alıyor eline gazeteyi, tek kaşını kaldırıyor ve başlıyor kendince hatalar aramaya.
AK Partili belediyelerde işçiler niye greve gitmiyor?
*
Ben de diyorum ki:
*
Gitsinler kardeşim. Grev haktır. Memnun değillerse gitsinler. Gittiler de “Niye gidiyorsunuz” mu dedik? Sendikaları mı greve gitmiyorlar? İyi o zaman sendikalarını değiştirsinler.
*
Diyorlar ki:
*
Alerjiyi azdıralım Atatürk kabartmalı nişan verelim
28 Şubat sürecinde gazetelerde yapılan haberlere genelde şöyle başlanırdı:
“Adını açıklamak istemeyen üst düzey bir askeri yetkili dedi ki...”
*
Saygı Öztürk’ün dünkü köşesinde gördüm ki...
O kalıp, şuna dönüşmüş:
*
“Adını açıklamayan bir yargı mensubu dedi ki...”
*
Peki ne fısıldamış adını açıklamayan bu yargı mensubu Saygı Öztürk’e?
*
Devlet nişanlarından Atatürk kabartması kaldırılmıştı ya...
İşte onun asıl nedenini fısıldamış.
*
Söylediği şu:
*
“Arap liderlerin Atatürk alerjisi vardır. Kabartmalı nişanlardan rahatsız oluyorlar. Arap liderleri rahatlatmak için Atatürk kabartmaları kaldırıldı”.
*
Hiç ikna olmadım bu gerekçelere. İnandırıcı bulmadım. Aklıma hiç yatmadı.
*
Ama eğer doğruysa...
Devlet nişanlarına derhal Atatürk kabartması konmalı.
Ve ilk iş olarak da...
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerine Atatürklü bir nişan verilmeli.
*
Uzun bir süredir Türkiye aleyhine işler çeviren bu iki ülkenin liderlerinin alerjilerini azdırmak...
Hem milli mutluluğumuzu arttıracaktır hem de dış politikamız açısından manidar bir hamle olacaktır.
BAŞKA HİÇBİR MİLLETTE OLMAYAN BİR ÖZELLİĞİMİZ
NEREYE gitsem, hep aynı muhabbet:
*
“Süveyş Kanalı’nı tıkayan tanker ancak şöyle kurtulur, ancak böyle kurtulur”.
*
Tankerin kurtuluşu için yollar aramayı resmen iş edinmiş bizim millet.
Başka hangi millette vardır böyle bir özellik?
SAÇMALAMAYALIM
İSTANBUL Sözleşmesi’nin kaldırılmasını...
Kadın hakları açısından önemli bir perspektif yoksunluğu olarak görüp kıyasıya eleştirmek mümkün.
*
Ama “İstanbul Sözleşmesi kaldırıldıktan sonra hiçbir kadın güvende değil, sözleşme kalkınca kadın cinayetleri arttı” falan türü lakırdılar etmek...
Kelimenin tam anlamıyla saçmalamaktır.
VEJETARYENLİK DENEYİMİM
15 günlüğüne vejetaryen oldum.
Sonucunu açıklıyorum:
*
Biyolojik ritmimde bir değişiklik olmadı... Enerji açısından da değişiklik yoktu, hep aynı miskinlik... Rengim ne açtı ne soldu... Uyku düzenimde milim sapma olmadı... Kafam ne daha çok bozuldu ne daha az...
*
Kısacası...
Sadece irademe egemen olmanın tatlı kokusu dışında her şey aynıydı.
BEN Kİ KIŞÇIYIM
NEREDEYSE nisana geldik.
Havalar hâlâ soğuk, hâlâ rüzgârlı, hâlâ yağmurlu.
*
Ben ki iflah olmaz bir kışçıyım.
Bana bile illallah ettirdi bu hava...
*
Güneş bastırsa, kuşlar uçsa, çiçekler açsa istiyorum.
AKLIMA GELİR
- Kabine değişikliği dendiğinde... Aklıma Abdulkadir Selvi gelir.
*
- Başarı hikâyesi dendiğinde... Aklıma “GETİR” gelir.
*
- Uzun yol otobüsleri dendiğinde... Aklıma Zülfü Livaneli’nin “Doğdukları Yerde Ölenler” şiiri gelir.
*
- Tam kapanma dendiğinde... Aklıma Tabipler Birliği gelir.
*
- Kelle paça dendiğinde... Aklıma Canan Karatay gelir.
*
- Avrasya Tüneli dendiğinde... Aklıma “tünelde doğum” gelir.
*
- “İrtica” dendiğinde... Aklıma 1990’ların gazete başlıkları ve general demeçleri gelir.
MADEM MUHSİN BEY’İ BU DENLİ SEVİYORDUNUZ
MUHSİN Yazıcıoğlu’nun vefat yıldönümünde kıyamet gibi mesaj aktı gözümün önünden.
İçimden dedim ki:
“Ne çok seveni varmış”.
*
Ama sonra aklıma şu geldi:
Yahu madem bu kadar seviyordunuz...
Rahmetliye sağlığında niye oy vermediniz?
NASIL MUTLU OLURUZ
- Makamından dolayı kibirlenen birinin, o makamdan alaşağı edildiği anı gözümüzün önüne getirerek...
*
- BioNTech aşısına denk gelmenin hayalini kurarak...
*
- “Algı operasyonu” demeden uzun bir siyasal tartışmayı tamamlayarak...
*
- Kendimize sürekli “Ne gerek var şimdi” diyerek...
*
- Siyasi gündemi sadece politik şaka üretmek amacıyla takip ederek...