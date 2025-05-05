Alçakça, kalleşçe şerefsizce

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Özgür Özel’e yapılan saldırı...

- Kalleşçedir.

- Alçakçadır.

- Şerefsizcedir.

*

Özgür Özel’e yapılan saldırı...

- Türk siyasetine saldırıdır.

- Türkiye’nin huzuruna saldırıdır.

- Türkiye’ye saldırıdır.

*

Ortak duygumuz, ortak tutumumuz, ortak tavrımız bu olursa...

Şerefsizlerin şerefsizlik yapamayacakları bir ortamı oluşturabiliriz.

BÜYÜK GÜVENLİK ZAAFI

Onca korumaya, onca önleme, onca dikkate rağmen böyle bir saldırı nasıl gerçekleşebiliyor?

Nasıl oluyor da kriminal mi kriminal bir tip, Türkiye’nin ana muhalefet liderine bu kadar kolay yaklaşabiliyor?

Allah korusun o adamın elinde öldürücü bir alet de olabilirdi.

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Çok büyük bir güvenlik zaafıdır bu.

*

Ortaya çıkan bu güvenlik zaafı, sadece Özgür Özel’i ilgilendiren bir zaaf değildir.

Türkiye’yi ilgilendiren bir zaaftır. Konuya bu açıdan yaklaşılmalıdır.

ÇOCUK KATİLİ ALÇAK

Saldırıyı yapan tam bir kriminal tip.

Çocuk katili.

Böyle bir adamın dünya görüşü, siyaset anlayışı falan olmaz.

*

Siyasette tansiyonun çok yükselmesi, siyasi gerginliğin acayip artması falan...

Bu tiplerin umurunda olmaz.

*

Kriminal çocuk katilinin yaptığı bu kalleş saldırıyla ilgili olarak...

“Efendim siyasette tansiyon çok yükselince tabii ki böyle şeyler olur” yorumu yapmak, bu şerefsiz suç makinesine iltifattır.





BU ADAM NEDEN DIŞARIDA

Meşru bir sorudur bu.

Cevabını doğru dürüst vermek gerekir.

*

Bu adam, 2004 yılında iki çocuğunu katletmiş.

Müebbet almış, 16 yıl yatmış, 2020’de serbest kalmış.

*

İyi de müebbet alan bir adam, 16 yılda nasıl dışarıya salıverilir?

*

Türk Ceza Kanunu’nda 2005’te değişiklik yapıldı.

Cezalar ve infaz süreleri ağırlaştırıldı.

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Bu adam, bugün aynı suçu işleseydi 36 yıl hapis yatacaktı.

*

Suçun işlendiği tarih, 2004 olduğu için...

Bu kalleş adam, ağırlaştırılmış cezalardan kurtulmuş durumda.

*

Bu konuda şunu söyleyebilirim:

Bu tür adamların hapiste 36 yıl yatması bile azdır.

SİYASETE BRAVO

Bütün partiler kınadılar bu saldırıyı.

Sağa sola bakmadan. Ama falan demeden. Net ve klas biçimde kınadılar.

*

Son zamanların artan gerginliği içinde...

Siyasetin böyle bir tutum alması, bir umuttur hepimiz için.

OSMANLI ÇOCUĞU, ATATÜRK ÇOCUĞU

Önce bir söylenti çıktı ortaya.

Dediler ki:

“Saldırgan saldırı sırasında ‘Ben Osmanlı çocuğuyum’ dedi.”

*

Halk TV’nin İzmir Temsilcisi, saldırganın kardeşiyle konuşmuş.

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Kardeş, “Osmanlı çocuğuyum dediğini sanmıyorum. Kendisi koyu bir Atatürkçü kimliğiyle bilinir etrafında” demiş.

*

Size bir şey söyleyeyim mi:

*

Bu adam için...

- Osmanlı çocuğu...

- Atatürk çocuğu...

Muhabbeti yapmayı bırakalım.

*

Çünkü yapılan kalleşlik, alçaklık, kahpelik...

- Ne Osmanlı çocukluğuna yakışır.

- Ne de Atatürk çocukluğuna yakışır.

*

Bu çocuk katili, olsa olsa şerefsizliğin çocuğu olabilir.

ZİNA HUTBESİNE DAİR GÖRÜŞLERİM

Her dinde günahlar bellidir.

Zina, her dinde yasaktır, yasaklanmıştır.

Camide zinanın yasak olmasına yapılan vurguda yadırganacak bir taraf tabii ki yok.

*

Ancak hutbenin yaklaşımı ve üslubu üzerine konuşabiliriz.

*

Bu çağın insanına daha ikna edici, daha yumuşak terimlerle konuşmak lazım.

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Sert ve keskin bir anlatım, amaca hizmet etmiyor ki.

Hatta belki soğutuyor, uzaklaştırıyor.

*

Kural niye konmuş? Kuralın hikmeti nedir?

Bunları keskin ve sert biçimde değil de ikna edici ve tesir edici bir biçimde anlatmak gerekir.

*

“Din böyle diyor, farklı tutum alırsanız cehenneme gidersiniz” demek yerine...

“Arkadaşlık çok güzel, çok hoş ama bunun taşıdığı riskler var” demek, bu çağın gençlerine daha fazla tesir eder.



