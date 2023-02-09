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Şöyle dedim:

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"Sorgun’da ticaret odası, dört jeneratör almış, bölgeye göndermiş. Esnaf, bir tanker akaryakıt göndermiş deprem bölgesine. Helal olsun diyorum. Bunlar beni çok duygulandırıyor. Bizim insanlarımız, gerçekten güzel insanlar. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, hangi çevreden olursa olsun hepsi böyle. Şişli’de gördüm. Yardım toplama merkezinde gencecik üniversiteliler yardımları paketliyorlardı. Olumsuzluklar çok az aslında, ama onlar tabi çok can sıkıcı oldukları için bize fazla geliyor. Aslında olumlu taraflarımız daha fazla. Yani bizim toplumumuzun esas estirdiği rüzgâr, dayanışma rüzgârı. Bunu unutmayalım. Biz esas dayanışmayı büyütüyoruz. Diğerleri hava cıva. Çok önemli değil yani. Onlara çok aldırış etmeyin."

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İnternette ne kadar alçak şerefsiz varsa...

Benim bu sözlerimi şöyle yansıttı:

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“Ahmet Hakan’dan skandal yorum. (Deprem kurtarma çalışmalarında) olumsuzluklar çok az. Can sıkıcı olduğu için bize fazla geliyor”.

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Alev Coşkun’un vakıf başkanı olduğu koca Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi, bu alçaklığı yaptı.

Ardından diğerleri geldi.

Hepsinde aynı cümleler, hepsinde aynı çarpıtma, hepsinde aynı şerefsizlik.

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Sonra bunların sosyal medyadaki uzantıları harekete geçti.

Sosyal medyada “Ahmet Hakan, olumsuzluklar çok az dedi” diye paylaşım yaptılar.

Bu paylaşımların altında gece boyunca binlerce küfür, binlerce hakaret, binlerce tehdit...

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“Alçak, şerefsiz, rezil, kepaze, leş herifler” demekten başka elimden bir şey gelmiyor.

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NOT: Bu furyaya ODA TV de kapılmıştı. Sitenin Yayın Yönetmeni Toygun Atilla’yı aradım. Durumu anlattım. Hemen fark etti yapılan haksızlığı. Düzelteceği sözünü verdi. Kısa bir süre sonra da “Ahmet Hakan aslında ne dedi” diye bir haber yaparak söz verdiği düzeltmeyi yaptı. Teşekkür ediyorum.

AHMET HAKAN ASLINDA NE DEDİ? İŞTE VİDEOSU