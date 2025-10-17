Alçak diyerek mi barışı getireceksiniz

Haberin Devamı

“Alçaksınız.”

*

DEM’li Sırrı Sakık, Dervişoğlu’na yanıt veriyor:

*

“Alçaksınız.”

*

Yüksek sesle haykırıyorum:

*

Bu dille barış gelmez.

Bu dille çözüm olmaz.

Müsavat Dervişoğlu

Bu dille terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmaz.

Bu dil savaşın dili.

Bu dil terörlü günlerin dili.

Bu dil zehirli bir dil.

Bu dille gidilecek bir yer yok.

Bu dille hiçbir yere varılamaz.

Sırrı Sakık

KADER PLANI

KİM derdi ki...

Esad’ı deviren adam, Putin tarafından Kremlin’de alayı vala ile ağırlanacak.

Üstelik devrik Esad, Moskova’da asosyal biçimde takılırken...

*

“Kader planı” diye bir şey gerçekten var galiba.

Ahmed Şara - Vladimir Putin

HAKAN BAYRAKÇI’NIN FERYADI

TARAFSIZ Bölge’de ölü rehineler olayını konuşuyorduk.

*

Olay şu: İsrail, ölü rehinelerini hemen istiyor. “Verilmezse Gazze’ye gireriz” diye tehditler savuruyor. Trump’ın yaklaşımı da pek farklı değil.

*

Biz de programda tartışıyorduk:

Hamas, kasten mi vermiyor ölü rehineleri yoksa ölü rehineler enkaz altında olduğu için mi falan diye.

*

Tam bu sırada Hakan Bayrakçı söze girdi.

Ve şöyle dedi:

*

“70 bin insan katledilmiş. Kadın, çocuk demeden 70 bin insanı öldürmüşler. 20 ölü rehinenin cenazesi için ateşkes gibi çok önemli bir kararı bitireceklerini söylüyorlar. 70 bin insandan söz ediyoruz kardeşim. Bunlar insan değil mi? 70 bin insan için tüyleri bile kıpırdamıyor ama 20 ölü rehinenin cenazesi için her şeyi yakmaya hazırlar. Bizim kaç tanemiz, bunların kaç cenazesine bedel. Söyleseler de bilsek.”

*

Öyle haklı bir isyandı ki bu.

Bundan sonra ölü rehine olayını tartışmanın, konuşmanın bir anlamı kalmamıştı.

LİDERLERİN ŞARM EL ŞEYH ZİRVESİ GÜNLÜKLERİ

ABD / TRUMP

YİNE YAPTIM YAPACAĞIMI

SEVGİLİ günlük. Yine yaptım yapacağımı.

Üç bin yıllık bir savaşı bitirdim. Bitirdiğim belki de beş bin yıllık bir savaştı, bilemiyorum artık.

Bütün Avrupalı liderleri ip gibi dizdim arkama.

Mesela Almanya Başbakanı’nı saksıların arkasına fırlattım. Mesela Macron’la kafa yaptım. Mesela İngiliz Başbakanı’na Amerikan şakaları yaptım.

Dünya avuçlarımın içindeymiş gibi hissettim.

Seviyorum bu harika duyguyu sevgili günlük.

YUNANİSTAN / MİÇOTAKİS

BİR KÂBUSTU ŞARM EL ŞEYH

SEVGİLİ günlük. Şarm El Şeyh kâbus gibi geçti.

Sürekli Erdoğan ve Türkiye övgüsü dinlemek zorunda kaldım.

Yapabileceğim tek şeyi yaptım: Erdoğan imza atarken alkışlamadım, yüzümü buruşturdum.

Bu arada Trump, yüzüme bile bakmadı.

Yunanistan’ı ABD üssüne çevirdik, buna rağmen bütün övgüler ve iltifatlar Erdoğan’a gitti.

Utanmasam ağlayacağım sevgili günlük.

İTALYA / MELONİ

KOLEJLİ KIZ MUAMELESİ

SEVGİLİ günlük.

Şarm El Şeyh’te yaşadıklarımı bir cümleyle özetleyecek olursam durum şudur:

Kolejli kız muamelesi dışında bir şey görmedim.

Trump, “çok güzelsin” falan diye iltifat etti. Erdoğan, içtiğim sigaraya karıştı.

Koca liderler aklım bir karış havadaymış gibi davrandılar bana.

Annemden babamdan bile görmediğim bir davranıştır bu sevgili günlük.

TÜRKİYE / ERDOĞAN

MAHCUBİYET SÖZ KONUSU

SEVGİLİ günlük.

Biz imam-hatipliyiz.

Aşırı övgüler karşısında ister istemez bir mahcubiyet içine gireriz.

Şarm El Şeyh’te Sayın Trump’ın bize yönelik övgüleri karşısında ister istemez bir imam-hatipli mahcubiyeti içine girdik.

Ayrıca...

Macron o kadar ezik görülüyordu ki ister istemez kendisine azıcık şefkat gösterdik.

Meloni Hanım’ın sağlığını düşündüğümüzden sigarayı bırakmasını istedik.

FRANSA / MACRON

YİNE ZORBALANDIM

SEVGİLİ günlük. Kemalettin Tuğcu romanlarının kahramanı gibiyim son zamanlarda.

Sürekli zorbalanıyorum.

Şarm El Şeyh’te de gelenek değişmedi.

Trump elimi sıkarken zalimce acıttı. “Bırak” dedim, bırakmadı.

Trump’ın zorbalamalarından Tayyip Erdoğan’ın himayesine sığındım.

Ama o da beni görünce gırgır geçer gibi bir eda takındı.

İntihara ramak kaldı sevgili günlük.

ALMANYA / MERZ

SAKSILARDAN NEFRET

SEVGİLİ günlük. Şansölyeliğimin en mutsuz günlerini yaşıyorum.

Şarm El Şeyh’ten sonra saksılardan ve ev bitkilerinden nefret eder hale geldim.

Beni en arkalarda saksıların yanına oturttular.

Kimse benimle konuşmadı.

Trump benimle dalga bile geçmeye tenezzül etmedi.

Çok yalnız kaldım orada.

Şu anda Berlin’deki evimdeyim. Evdeki tüm saksıları pencereden atmakla meşgulüm.

Moralim sıfır sevgili günlük.

İNGİLTERE / STARMER

ÖYLE BAHTSIZIM Kİ

SEVGİLİ günlük.

Bu Trump, iyice çığırından çıkmış durumda.

Bu adam, kendini üzerinde güneş batmayan bir imparatorluğun kralı sanıyor.

İngiltere Başbakanı olarak benimle alay ediyor. Esprileri kaba saba ve incelikten yoksun.

İdare etmeye çalışıyorum ama nereye kadar.

Öyle bahtsızım ki...

Upuzun tarih çizgisinde Trump gibi birinin Amerikan başkanlığına denk geldim.

Allah benim belamı vermiş sevgili günlük.